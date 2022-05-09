Выборы в Южной Осетии: без сюрпризов для Москвы

Нина Ахметели

Би-би-си

24 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В отколовшейся от Грузии Южной Осетии на выборах президента победил оппозиционный кандидат, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. По результатам второго тура голосования он опередил действующего президента Анатолия Бибилова, который считался фаворитом Кремля и выступал за проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Второй тур президентских выборов, легитимность которых не признает Грузия и большинство стран мира, проходил в самопровозглашенной республике в минувшее воскресенье. ЦИК региона огласил первые результаты голосования в тот же день, примерно через три часа после закрытия избирательных участков. Согласно данным, опубликованным в понедельник после обработки 97% бюллетеней, за 41-летнего оппозиционера и бывшего сотрудника КГБ Алана Гаглоева проголосовало 54%, за Бибилова - 43%.

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны в августе 2008 года. В Южной Осетии расположена российская военная база, и регион сильно зависит от российской финансовой помощи. К примеру, в прошлом году она составила почти 83% доходов бюджета республики.

Грузия, которая считает Абхазию и Южную Осетию своей территорией, выборы не признает. МИД Грузии еще в ходе первого тура осудило проведение голосования, назвав его очередным незаконным актом России против суверенитета и территориальной целостности страны. С похожим заявлением ведомство выступило и после второго тура.

Новый фаворит Москвы?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бибилов изначально считался фаворитом Москвы на этих выборах

Победу оппозиционному кандидату многие прочили уже после первого тура 10 апреля, в котором Гаглоев опередил действующего президента. При этом выбывшие из избирательной гонки три остальных кандидата заявили о своей поддержке Гаглоева, тем самым увеличив его шансы на победу.

По словам аналитиков, изначально Москва поддерживала Бибилова, но после первого тура такой однозначной поддержки у него уже не было.

"Победа Гаглоева в первом туре была настолько ошеломляющей и убедительной, что Москва замолчала. Однозначно для России было уже важно, чтобы никакой шумихи не было", - говорит конфликтолог, профессор университета Григола Робакидзе Паата Закареишвили.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По его словам, в ситуации, когда Бибилов изначально зачистил политическое поле, лишив возможности регистрироваться кандидатам, которые могли стать для него серьезными конкурентами, победа малоизвестного Гаглоева в первом туре была довольно неожиданной.

По мнению аналитика, такой успех Гаглоева на выборах скорее объясняется тем, что у него не было отрицательного рейтинга, что не менее важно для политика, чем позитивный рейтинг.

Выборы прошли на фоне неоднозначной реакции на отправку жителей Южной Осетии на войну в Украине на стороне России. Там уже погибли, по меньшей мере, семь уроженцев Южной Осетии. В конце марта сообщалось о возвращении в республику около 300 военных с расположенной там российской военной базы.

Некоторые местные аналитики считают, что недовольство населения отправкой военных в Украину негативно отразилось на рейтинге Бибилова, который, хоть непосредственно и не занимался отправкой, поддерживал их участие в боевых действиях.

В начале мая издание "Медиазона" (внесено минюстом России в реестр СМИ-"иноагентов") опубликовала выдержки встречи Бибилова с вернувшимися солдатами, где они говорят о невыносимых условиях, в которых оказались. Бибилов во время встречи выражает уверенность в том, что "будет победа, и парад в Киеве будет сто процентов".

В ходе этой встречи Бибилову припомнили и резонансную смерть в августе 2020 года жителя Цхинвали Инала Джабиева, после которой в республике прошли акции протеста. По мнению экспертов, эта ситуация стала одним из ключевых факторов, повлиявших на исход выборов и недовольство в обществе Бибиловым.

Присоединение к России

В Москве уже говорят о том, что рассчитывают на преемственность в отношениях с Южной Осетией. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров полагает, что смена руководства этих отношений не изменит.

"Я думаю, что смена руководства не скажется на отношениях Южной Осетии и Москвы. Оба кандидата настроены пророссийски", - сказал он.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Цхинвали празднуют годовщину признания Россией независимости Южной Осетии

С тем, что сюрпризов от нового президента в отношениях с Москвой ожидать не приходится, соглашаются и грузинские, и российские аналитики.

По мнению Паата Закареишвили, Гаглоев, возможно, будет даже более покладистым в отношениях с Москвой, чем его предшественник, который принимал хоть и пророссийские, но порой самовольные решения.

"Гаглоев не такой популярный, как был Бибилов в свое время. Он не такой харизматичный. Ему нужна будет поддержка, - говорит эксперт. - Пока его единственное преимущество - это ненависть к Бибилову. Он должен следить, чтобы не было необузданной и всеобъемлющей коррупции, и выполнять все директивы из Москвы. Если он будет выполнять эти два условия, он не потеряет доверие в обществе".

Оба претендента на пост президента не скрывают своей лояльности к Москве. Анатолий Бибилов в преддверии выборов даже озвучил инициативу проведения референдума по вхождению Южной Осетии в состав России.

Идея о проведении референдума вызвала сдержанную реакцию Москвы. В Южной Осетии соперники Бибилова назвали ее очередным предвыборным пиаром действующего президента, который и ранее делал акцент на популярной в самопровозглашенной республике идее присоединения к России.

Алан Гаглоев говорил, что принципиальных разногласий по теме референдума нет, но он должен состояться, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но и Россия.

"Воссоединение разделенного народа в составе России - слишком важная тема, чтобы делать ее предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение", - заявлял Гаглоев.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, В Тбилиси выборы в Южной Осетии не признают, напоминая о сотнях тысячах вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться в свои дома в отколовшихся от Грузии регионах

Инициатива Бибилова была рассчитана скорее на внутреннюю аудиторию без особых перспектив достижения реального результата, соглашаются некоторые аналитики.

Конфликтолог Георгий Канашвили в интервью Би-би-си отметил, что на теме присоединения к России базировались все прежние победы Бибилова. В этом направлении никаких конкретных результатов Бибилов так и не достиг, в то время как де-факто Южная Осетия уже и так аннексирована Россией, но де-юре частью России она так и не стала, отметил аналитик.

В том, что Россия пойдет на аннексию Южной Осетии, аналитик сомневается, отмечая, что это было бы нелогичным на фоне позиции грузинских властей в войне с Украиной и заявлений в Москве о том, что "взвешенная" реакция Грузии на санкции против России не останется незамеченной.

Южная Осетия нужна России для манипуляции и давления на Тбилиси, и для этого не аннексированная, а просто признанная независимой Южная Осетия гораздо выгодней Москве, говорит Канашвили. Но это, по его мнению, не означает, что Москва против проведения референдума в Южной Осетии.