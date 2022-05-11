"Нет шансов, что мы просто сложим лапки": как и зачем на российском ТВ грозят ядерным ударом

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

На российских федеральных каналах в последние несколько недель все чаще упоминают возможность применения Россией ядерного оружия. Угрозы ядерного удара звучат на фоне отсутствия значимых успехов в объявленной Владимиром Путиным "спецоперации" в Украине.

Эксперты допускают, что такая риторика может быть рассчитана как на Запад - чтобы вынудить западные страны пойти на уступки, так и на внутреннего зрителя: тогда возможная цель этих обсуждений - подготовить население к тому, что Россия не достигнет победы в Украине.

"Зачем нам такой мир, если в нем не будет России"

О том, что Россия может применить ядерное оружие, вечером 8 мая заявил ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев в эфире "России-1". В сюжете "См. пункт 17" Киселев сказал, что отношения России с США становятся все напряженнее - из-за того, что Вашингтон делится разведданными с Украиной, санкций и "многого другого".

"Очевидно, что США ставят своей целью не просто сдерживание России, а полное разрушение нашей страны, отмену, если угодно в современных терминах", - делает вывод Киселев, добавляя, что в Конгрессе США открыто заявляют, что Америка воюет с Россией и не может проиграть.

"Если уж на то пошло и если кто-то хочет создать для нас угрозу самому существованию, то у нас включается путинская логика: зачем нам такой мир, если в нем не будет России? А здесь уже смотри пункт 17 [указа президента] об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - говорит Киселев.

Далее зрителям показывают 17-й пункт соответствующего документа. В нем говорится, что "Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Этот же документ Киселев уже показывал в своей программе неделей ранее, 1 мая, в сюжете "Потопляемый остров". В нем пропагандист рассказывает об "особой роли, которую в судьбе Украины играет Британия", и о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон "уговаривает Киев продолжать воевать, обещая помощь и даже ядерный удар по России".

"Джонсон заявил, что если Россия применит на Украине хоть какое-то оружие массового поражения, то Британия без консультаций с НАТО "оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар", - говорит Киселев.

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Новость о том, что Борис Джонсон пригрозил нанести по России ядерный удар, появилась в ряде российских и украинских СМИ в конце апреля и вызвала ажиотаж у российских пропагандистов. В реальности Джонсон этого не говорил, офис британского премьера в конце апреля даже выпустил заявление, в котором отверг эту информацию и назвал ее "еще одним примером дезинформации, распространяемой Кремлем".

Опровержение Даунинг-стрит не помешало Киселеву 1 мая процитировать фейковое заявление Джонсона и обсуждать его около пяти минут.

"Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты "Сармат" достаточно, чтобы утопить его раз и навсегда", - говорит Киселев, а зрителям в этот момент показывают карту мира, с которой в результате смоделированного пуска ракеты исчезают Британские острова.

В конце сюжета при этом Киселев подчеркивает, что "Россия железно не планирует использовать ядерное оружие на Украине". Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно об этом говорил, добавил ведущий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дмитрий Киселев

Что говорят российские официальные лица

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что речи о том, что Россия может применить в Украине ядерное оружие, не идет. При этом Лавров в эфире Первого канала 25 апреля заявил, что угроза ядерной войны сейчас вполне реальна. "Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", - сказал он.

А официальный представитель российского МИД Мария Захарова 28 апреля назвала лживыми звучащие на Западе утверждения об исходящей от России угрозе ядерной войны.

28 февраля, через четыре дня после начала российского вторжения в Украину, президент России Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в режим "особого боевого дежурства".

В своей речи 24 февраля Путин обратился к тем, "у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие [в Украине] события": "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан".

Аналогичную угрозу Путин повторил в конце апреля на встрече с Советом законодателей: "Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответы на встречные удары будут молниеносными, быстрыми".

"Нет шансов, что мы просто сложим лапки"

По данным "Медиалогии", количество упоминаний ядерной войны на российских федеральных каналах взлетело 25 апреля - именно тогда Лавров сделал заявление о том, что угроза начала ядерной войны реальна.

После этого о ядерной войне на российском телевидении говорили практически ежедневно, хотя в период с 15 апреля по 25 апреля ее упоминали менее пяти раз за день, либо не упоминали вовсе, следует из данных "Медиалогии".

28 апреля в эфире программы "60 минут" на "России-1" зрителям показали инфографику "Время полета ракет РС-28 "Сармат" до столиц стран, дающих Украине больше всего оружия". На ней была изображена карта со схемой и временем потенциального полета ракет, запущенных из Калининграда по Лондону, Парижу и Берлину.

Угрозы применения ядерного оружия стали звучать на российских федеральных каналах на фоне отсутствия каких-либо значимых успехов в войне против Украины.

26 апреля главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России-1", рассуждая о возможности провала российской "спецоперации", заявила, что "зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, нет шансов, что мы просто сложим лапки".

"Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий", - сказала Симоньян.

Что говорят эксперты

Угрозы применения ядерного оружия, участившиеся на российском телевидении, следуют в первую очередь трактовать как попытку "напугать" Украину и Запад, считает политолог Аббас Галлямов.

"По замыслу Кремля они должны убедиться в том, что Россия "настроена решительно", и согласиться хотя бы на часть условий, выдвинутых Путиным", - объяснил он Би-би-си.

Галлямов допустил, что угрозы могут быть направлены и на внутреннего потребителя. В таком случае, по мнению политолога, их цель - подготовить россиян к тому, что Россия не сможет достигнуть своих целей в Украине: "Власти готовят россиян к отсутствию победы. Напуганные перспективой ядерной войны, те должны облегченно выдохнуть, когда будет заключён мир, и не слишком переживать по поводу того, что победить не удалось".

Говоря о возможном применении ядерного оружия, российские пропагандисты пытаются повысить градус агрессивной риторики, но не за счет обсуждения непосредственно боевых действий в Украине, а за счет отвлеченных тем, считает ассоциированный старший научный сотрудник Стокгольмского института проблем исследования мира (SIPRI) Петр Топычканов.

"В этом контексте комментаторы, журналисты и политики чувствуют себя свободными в бряцании ядерным оружием, потому что здесь они, с одной стороны, ни в чем не нарушают российские законы, а с другой стороны, показывают зрителям, что Россия может идти до победного конца - "мы за ценой не постоим". А третье - они поддерживают этот высокий градус агрессии и ожесточения, который необходим - не знаю, для каких целей - российскому телевидению", - сказал Топычканов Би-би-си.

Декан факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС Евгений Рощин также считает, что цель обсуждения на российском телевидении возможного ядерного удара - "поддержание определенного градуса эмоционального разогрева аудитории как сторонников, так и противников "спецоперации".

"Одним это помогает мобилизоваться, сплачиваться вокруг лидера и просто не терять интереса к происходящему. Других такие разговоры вводят в состояние шока и паники. Причем это касается как аудитории внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Рощин Би-би-си.

"И если предположить, что пропагандистам удается создать такую атмосферу, - продолжил он. - то на ее фоне любое решение, независимо от его содержания, по завершении военных действий будет легче продать как несогласной аудитории внутри, так и за ее пределами".

Если следовать тексту российской ядерной доктрины, то у России сейчас нет причин прибегать к ядерному оружию в Украине, считает Топычканов. "В то же время начало боевых действий в Украине и ухудшение отношений России со странами Запада создает предпосылки к тому, что ядерная угроза растет", - отметил он.

При этом, как считает Рощин, сам факт обсуждения использования ядерного оружия указывает на степень безумия, которая охватила российские пропагандистские СМИ, но, по его мнению, "и государственная пропаганда, и те, кто задает ей пределы возможного в обсуждениях", понимают все реальные последствия применения ядерного оружия.

"Во-первых, использование даже тактического ядерного оружия может достаточно быстро привести к такой эскалации, с которой неизбежно наступает конец света. Для нас точно. Во-вторых, использование ядерного оружия предполагает уничтожение как ни в чем неповинного населения Украины, так и, вполне вероятно, населения ближайших регионов России, куда ветра принесут радиоактивное облако.

В-третьих, для многих сомневающихся сегодня россиян использование такого ужасающего оружия против обычных людей соседней страны может стать переломной точкой в оценке природы российского политического режима. Если сейчас многие россияне заняли позицию отрицания, то использование ядерного оружия будет отрезвляющим шоком для многих", - описал эти последствия Рощин.

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