На Западном берегу Иордана погибла известная журналистка "Аль-Джазиры". Израиль обвиняют в преднамеренном убийстве

9 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Ширин Абу Акиле, погибшая на Западном берегу реки Иордан, посвятила 20 лет освещению событий на палестинских территориях

В среду на Западном берегу реки Иордан в ходе операции израильских военных погибла известная журналистка катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акиле. В адрес Израиля звучат обвинения в преднамеренном убийстве представителя СМИ, израильский МИД инициирует расследование.

51-летняя Ширин Абу Акиле погибла в ходе утреннего рейда израильских военных на лагерь беженцев в Дженине, где, по данным разведки ЦАХАЛ, скрываются вооруженные палестинские группировки.

Абу Акиле освещала ситуацию в Дженине. Согласно заключению палестинских медиков больницы "Ибн-Сина", она умерла от огнестрельного ранения в голову.

В заявлении "Аль-Джазиры" утверждается, что журналистка была убита израильскими военными намеренно и хладнокровно. Этой же версии придерживается и воюющая против Израиля палестинская группировка ХАМАС.

Арабоязычное информагенство Maan утверждает, что израильские военные окружили дома на территории лагеря беженцев и вели беспорядочную стрельбу, в результате чего были ранены неколько человек, включая еще одного палестинского журналиста - сотрудника газеты "Аль-Кудс" Али Самуди.

Свою позицию уже высказало правительство Катара. По словам замглавы МИД страны Лолвы аль-Хатер, Абу Акле была убита в упор, несмотря на то, что на ней был бронежилет с надписью PRESS.

Аль-Хатер назвала государственным терроризмом действия Израиля и призвала другие страны прекратить поддерживать его политику.

Израиль предлагает расследование

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Израиль заявляет, что его армия никогда не ведет беспорядочную стрельбу в ходе выполнения спецопераций, что подтверждается многолетней историей проведения ЦАХАЛ подобных рейдов.

"По израильским солдатам был открыт огонь на поражение, в их сторону начали бросать гранаты. ЦАХАЛ открыл ответный огонь", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

В Израиле считают, что Ширин Абу Акле могла оказаться на линии палестинского огня, но не исключают и своей причастности к ее гибели, что, однако, может быть установлено только в ходе всестороннего расследования.

Глава МИД Израиля Яир Лапид предложил палестинской стороне провести совместное расследование инцидента.

"Все журналисты должны быть защищены в зонах конфликтов, и каждый ответственен за то, чтобы докопаться до правды", - сказал Лапид.

При этом он подчеркнул, что израильская армия продолжит проводить операции везде, где это необходимо для обеспечения безопасности Израиля.

Уже несколько недель ЦАХАЛ проводит на на севере Западного берега реки Иордан антитеррористическую операцию "Волнорез", цель которой остановить волну терактов, захлестнувшую Иерусалим и его окрестности.

В марте-мае 2022 года в этих районах произошло 19 нападений, жертвами которых стали более 20 израильтян.

Ветеран журналистики

Ширин Абу Акле - палестинка, родилась в 1971 году в Иерусалиме. Она из христианской семьи и будет похоронена в соответствии с христианским обрядом.

Автор фото, AFP

Высшее образование Абу Акле получила в Иордании. По первому диплому она архитектор, по второму - журналист.

За свою карьеру успела поработать в нескольких иорданских СМИ и на Радио "Монте-Карло", сотрудничала с ООН и различными благотворительными фондами.