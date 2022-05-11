Сдаваться не намерены: защитники "Азовстали" в фотографиях

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

"Азовсталь" - последний незанятый российскими войсками участок Мариуполя. Город находится в блокаде с начала марта. Бойцы украинского полка "Азов" держат оборону территории завода "Азовсталь" уже более двух месяцев.

Усилиями украинских властей, ООН и Красного Креста с территории завода были вывезены сотни скрывавшихся там мирных жителей. Последними помощи ждут бойцы "Азова". Они сообщают, что несут значительные потери, продовольствие и другие ресурсы на исходе.

Автор фото, Reuters

По оценкам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на "Азовстали" находятся около тысячи военных, их положение ухудшается с каждым днем, многие небоеспособны.

Автор фото, Reuters

На территории завода развернут полевой госпиталь. Судя по фотографиям оттуда, там проводятся весьма сложные операции, в частности, по ампутации конечностей.

Автор фото, Reuters

В интернете запущена петиция, призывающая ООН приложить усилия для эвакуации "азовцев" с территории завода. К среде она набрала почти полтора миллиона подписей.

Защитники Мариуполя твердо заявили, что не намерены сдаваться, но готовы выйти из города с собственным оружием при условии, что договоренность об этом гарантируют третьи страны.

Автор фото, Reuters

Также в среду в Ватикане жены двух бойцов "Азовстали" встретились с папой Римским. Они попросили понтифика поучаствовать в судьбе тех, кто все еще остается на территории завода. По некоторым данным, там, кроме "Азова", все еще могут оставаться около ста мирных жителей.

Автор фото, Reuters

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата обратился к Патриарху Кириллу с просьбой посодействовать в организации безопасного коридора для отхода защитников Мариуполя.

Автор фото, Reuters

В ответ на заявления российской пропаганды о том, что бойцы полка "Азов" всегда прикрываются мирными жителями, многие обращают внимание, что защитники "Азовстали" попросили о помощи только после полной (или почти полной) эвакуации гражданского населения.

Автор фото, Reuters

Судя по всему, на территории "Азовстали" также остаются квалифицированные медики.

Автор фото, Reuters

Подразделение "Азов" было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из 70 добровольцев. В сентябре того же года было развернуто в полк, а в ноябре переведено в состав Национальной гвардии Украины. На тот момент численность "Азова" уже составляла около 800 человек.