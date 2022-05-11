Сдаваться не намерены: защитники "Азовстали" в фотографиях
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"Азовсталь" - последний незанятый российскими войсками участок Мариуполя. Город находится в блокаде с начала марта. Бойцы украинского полка "Азов" держат оборону территории завода "Азовсталь" уже более двух месяцев.
Усилиями украинских властей, ООН и Красного Креста с территории завода были вывезены сотни скрывавшихся там мирных жителей. Последними помощи ждут бойцы "Азова". Они сообщают, что несут значительные потери, продовольствие и другие ресурсы на исходе.
По оценкам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на "Азовстали" находятся около тысячи военных, их положение ухудшается с каждым днем, многие небоеспособны.
На территории завода развернут полевой госпиталь. Судя по фотографиям оттуда, там проводятся весьма сложные операции, в частности, по ампутации конечностей.
В интернете запущена петиция, призывающая ООН приложить усилия для эвакуации "азовцев" с территории завода. К среде она набрала почти полтора миллиона подписей.
Защитники Мариуполя твердо заявили, что не намерены сдаваться, но готовы выйти из города с собственным оружием при условии, что договоренность об этом гарантируют третьи страны.
Также в среду в Ватикане жены двух бойцов "Азовстали" встретились с папой Римским. Они попросили понтифика поучаствовать в судьбе тех, кто все еще остается на территории завода. По некоторым данным, там, кроме "Азова", все еще могут оставаться около ста мирных жителей.
Глава Украинской православной церкви Московского патриархата обратился к Патриарху Кириллу с просьбой посодействовать в организации безопасного коридора для отхода защитников Мариуполя.
В ответ на заявления российской пропаганды о том, что бойцы полка "Азов" всегда прикрываются мирными жителями, многие обращают внимание, что защитники "Азовстали" попросили о помощи только после полной (или почти полной) эвакуации гражданского населения.
Судя по всему, на территории "Азовстали" также остаются квалифицированные медики.
Подразделение "Азов" было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из 70 добровольцев. В сентябре того же года было развернуто в полк, а в ноябре переведено в состав Национальной гвардии Украины. На тот момент численность "Азова" уже составляла около 800 человек.