Битва за остров Змеиный в Черном море: что известно

Илья Абишев

Би-би-си

51 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

На острове Змеиный в Черном море, в 140 километрах от Одессы, продолжаются бои. Россия пытается усилить слабозащищенный гарнизон, который там расположен, сообщило в среду британское министерство обороны.

Российское оборонное ведомство ранее заявило, что сорвало украинскую пиар-акцию по захвату Змеиного преддверии Дня Победы 9 мая и нанесло ВСУ большие потери в живой силе, кораблях и авиации.

Украина в последние дни тоже заявляла о своих успехах в районе острова, выкладывая видеозаписи уничтожения российской военной техники, катеров и наземных объектов.

"Туман войны" затрудняет получение достоверной информации о ситуации вокруг Змеиного, но по открытым источникам можно составить примерную картину происходящего.

"Крупная провокация"

Минобороны России два дня подряд начинало свои информационные сводки с сообщения о срыве нескольких попыток высадки на Змеиный воздушного и морского десанта ВСУ. Представитель минобороны генерал Конашенков называл попытки украинцев освободить свой остров "крупной провокацией", которая, по его сведениям, была спланирована "по прямому указанию Владимира Зеленского украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании".

Конашенков утверждал, что Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2, три десантно-штурмовых катера и 50 человек личного состава.

Проверить данные российского минобороны из независимых источников не представляется возможным. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил во вторник в интервью на YouTube, что Украина не пыталась отбить остров Змеиный, поскольку ей было гораздо проще и далее поражать там российские цели.

В субботу Украина заявила, что ее беспилотники Bayraktar TB2 уничтожили десантный корабль класса "Серна" и два патрульных катера класса "Раптор", а также повредили третий.

"Где поддержка с воздуха? Меня уже ******** "Байрактар" этот! ... По нам выпустили уже четвертую ракету!" - в сети распространилась аудиозапись радиоперехвата переговоров, которые, как утверждается, вели российские военные у острова Змеиный.

Украинские военные опубликовали также видео, на котором беспилотник наносит удар по вертолету, высадившему войска на остров. Агентство Рейтер верифицировало эти кадры.

Украина сообщала также об уничтожении на острове двух зенитно-ракетных комплексов "Тор", а общие потери россиян оценивала в 46 человек. Как и в случае с заявлениями российского минобороны, подтвердить эти сведения возможности нет, но по крайней мере, украинская сторона демонстрирует видеозаписи своих атак.

По данным британского минобороны, Россия пытается пополнить гарнизон острова и его запасы, но украинцы сумели нанести с "Байрактаров" точные удары по системам ПВО на Змеином и кораблям, которые везли пополнение.

Британцы полагают, что корабли поддержки стали более уязвимы после потопления возле острова крейсера "Москва", обеспечивавшего защиту от ударов с воздуха, и отхода других российских кораблей к берегам Крыма.

Потери украинских летчиков

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Россия в настоящее время "выполняет боевое воздушное патрулирование возле острова Змеиный", заявил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, это, вероятно, стало "результатом атак, которые украинцы проводили там в последние несколько дней".

9 мая украинские СМИ сообщили о гибели заместителя командующего ВМС ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая - его называют одним из лучших летчиков Украины.

Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный.

Это косвенно подтверждает сообщения об ожесточенных боях в районе Змеиного, а, возможно, и о неудачной попытке высадки украинского десанта.

В чем стратегическая важность Змеиного?

До вторжения России в Украину название Змеиного не было у всех на слуху. Это маленький каменистый остров площадью 20,5 гектаров, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы.

До войны на острове служили пограничники и работали ученые из Одесского национального университета, там был построен небольшой поселок с причалом, почтой, банком и ретранслятором, планировалось создать туристический и дайвинг-центр.

Автор фото, Maxar

Казалось бы - какой интерес для российских военных может представлять этот островок, но они его захватили в первый же день войны.

Если Россия сможет закрепиться на острове, разместить там средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря, считает минобороны Британии.

Несмотря на потерю "Москвы" и угрозу украинских противокорабельных ракет, российские военные не заявляли об отказе от десантной операции на украинском побережье. Змеиный может служить и как плацдарм, и как место размещения средств огневой поддержки, и как радиолокационная база.

Остров расположен так, что средства слежения на нем позволяют контролировать воздушное и морское пространство не только вокруг Одесской области, но и даже на территории сопредельных Молдовы с Приднестровьем и Румынии.

Автор фото, Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS Подпись к фото, После гибели крейсера "Москва" остров Змеиный стал подвергаться ударам с воздуха

Проблема как для России, так и для Украины состоит в том, что Змеиный легче захватить, чем потом удержать. Там негде укрыться от обстрелов, не очень понятно, чем защищать гарнизон, если противник решит обрушить на остров шквальный огонь.

Но ко всему прочему, остров Змеиный - это символ.

Нецензурный мем

24 февраля вторгнувшиеся на территорию Украины российские военные установили контроль над островом Змеиный. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те ему нецензурно отказали.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетно-артиллерийского удара российского военного корабля по острову погибли 13 украинских пограничников.

Однако позже выяснилось, что украинские военные, служившие на острове Змеиный, живы и находятся в российском плену. Впоследствии их обменяли на пленных россиян.

Крейсер "Москва", который участвовал в операции по захвату Змеиного, был подбит 13 апреля ракетным ударом и на следующий день затонул.

Нецензурная фраза, которой пограничники ответили российскому кораблю, стала мемом, а "Укрпочта" даже ввела в обращение почтовую марку, посвященную этому событию.