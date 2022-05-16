Платиновый юбилей королевы. Том Круз, Хелен Миррен и конное шоу дали старт торжествам

39 минут назад

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Королева, большая любительница лошадей и сама в прошлом умелая наездница, была встречена бурными овациями на конной феерии, устроенной в Виндзорском замке по случаю 70-летия ее восхождения на трон. Шоу под открытым небом, на котором присутствовали многие звезды, включая Тома Круза, Хелен Миррен и Кэтрин Дженкинс, началось еще в четверг вечером и стало первым официальным торжественным мероприятием Платинового юбилея.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Улыбающуюся королеву приветствовали толпы восторженных подданных, приехавших на шоу под названием "Галопом по истории"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Судя по выражению ее лица, длившееся полтора часа шоу пришлось королеве по душе

Посетители шоу приветствовали улыбающуюся королеву, которая в сопровождении графа и графини Уэссекских проследовала в свою ложу.

Хотя из-за проблем с подвижностью (королева совсем недавно стала появляться на людях с палочкой) она не смогла принять участие в нескольких недавних общественных мероприятиях (в прошлый вторник она впервые с 1963 года поручила выступить вместо себя в парламенте с королевской речью принца Чарльза), в пятницу ее вновь видели на конном шоу, где одна из ее собственных лошадей была признана чемпионом.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Среди гостей шоу была дама Хелен Миррен в костюме королевы Елизаветы I

В конной феерии под названием Галопом по истории, которая провела зрителей через пять веков, приняло участие более 500 лошадей и около тысячи наездников и исполнителей. В шоу были показаны спортивные и цирковые номера, дрессаж и военные упражнения.

Судя по реакции королевы, она особо оценила выступление ансамбля сил обороны Тринидада и Тобаго, исполнивших на барабанах собственную версию песни группы АВВА "Танцующая королева" , а также выучку всадников Королевской кавалерии Омана, по приказу которых их лошади ложились и вставали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В грандиозном шоу приняли участие более 500 лошадей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В программу были включены спортивные, военные и цирковые упражнения

Голливудская звезда Том Круз объявил со сцены о выступлении Отряда его Величества королевской конной артиллерии и назвал его одним из самых увлекательных и захватывающих представлений.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, О выступлении Отряда его Величества королевской конной артиллерии объявил лично Том Круз

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Выступила на шоу и валлийская певица меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс

Королева дольше всех из британских монархов остается на престоле - 6 февраля 2022 года она отметила свой платиновый юбилей на троне - 70 лет.