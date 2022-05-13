Аллеи на кладбищах и сотни офицеров: что известно о потерях России в Украине

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP

На основе открытых источников Русская служба Би-би-си установила, что подтверждены имена уже 2336 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Это почти в два раза превышает последнюю цифру потерь, официально озвученную минобороны России.

Би-би-си основывает свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.

Чаще всего о погибших сообщают местные власти, образовательные учреждения, где учились военные, а также родственники. Но о некоторых потерях не сообщают публично, поэтому наш список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше.

Тем не менее объем собранных данных помогает нам выявлять основные тенденции и анализировать, что происходит с российской армией, воюющей в Украине.

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Новые аллеи на кладбищах

Подпись к фото, В марте новый ряд могил появился на кладбище близ Ставрополя

Поскольку власти не сообщают о некоторых потерях публично, Би-би-си изучает новые могилы, появляющиеся на кладбищах в различных городах России.

Мы заметили, что отдельная аллея с захоронениями военных, погибших после 24 февраля 2014 года, появились на кладбище города Михайловска Ставропольского края. На данный момент на этой аллее - уже 26 свежих могил. На каждой лежат венки от минобороны России и цветы, ко многим крестам прикреплены флаги ВДВ и военной разведки.

Имена по меньшей мере семи военнослужащих, погибших после начала вторжения России в Украину и похороненных на этой аллее в Михайловске, ни разу не назывались публично.

Отдельный участок для захоронений военнослужащих выделен и на кладбище Краснодара в районе хутора Копанского. Об этом местным журналистам рассказал сотрудник кладбища. Би-би-си изучила эти могилы военных и обнаружила захоронения по меньшей мере 11 солдат и офицеров, которые могли погибнуть в Украине. Им было от 19 до 37 лет, на крестах установлены фотографии в военной форме, рядом лежат венки от минобороны России. Ни одно из 11 имен этих погибших не называлось публично.

Подпись к фото, На кладбище Краснодара отвели отдельный участок для захоронения военнослужащих

На этом кладбище также побывали местные журналисты, они насчитали 26 могил военнослужащих, появившихся после начала вторжения России в Украину. Однако возраст некоторых усопших превышает 60 лет, поэтому мы не стали учитывать их в наших подсчетах.

Аллея с новыми захоронениями появилась и на кладбище "Курган" в Казани - там Би-би-си обнаружила девять могил военных, погибших в Украине. Фамилии двоих не назывались публично.

Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Список, собранный Би-би-си при помощи команды волонтеров, содержит в 1,8 раз больше фамилий.

Генштаб Украины называет куда большую цифру - более 26 тыс. погибших российских военных.

Смерти офицеров

443 из 2336 погибших - это офицеры в звании от младшего лейтенанта до генерала. Это 19% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии, который Би-би-си ведет с начала войны.

Схожая тенденция наблюдалась и в ходе предыдущих подсчетов Би-би-си. Доля офицеров от общего числа установленных погибших не меняется и уже третий месяц составляет 19-20%, несмотря на то, что в Россию привозят все больше тел военнослужащих, убитых в Украине.

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Это может означать, что процент офицеров от общего числа погибших действительно довольно высокий.

"Сержанты и другие младшие командиры в российской армии чаще всего лишь управляют техникой или исполняют приказы, они практически никем не руководят. Это значит, что офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой. Следовательно, российский офицер имеет больше шансов погибнуть в бою, чем офицеры многих других армий", - отмечает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны.

Российским офицерам также приходится рисковать и проводить больше времени на опасных участках из-за проблем со связью, отмечает эксперт.

Сейчас в списках подтвержденных потерь российских военных - два генерала, 16 полковников (включая одного капитана первого ранга), 37 подполковников, 67 майоров и 321 офицер в звании от младшего лейтенанта до капитана.

Автор фото, Andrei Samsonov/TASS Подпись к фото, Многие погибшие российские военные получили государственные награды - ордена Мужества

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Судя по публикациям, в которых указана дата гибели бойцов, российские военные понесли серьезные потери уже в первый день войны, отмечает в своем исследовании "Медиазона" (признана российскими властями СМИ-иноагентом).

Количество потерь в день по этим данным едва ли отражает реальную картину, однако позволяет предположить, в какие дни бои были самыми напряженными. По подсчетам "Медиазоны", Россия могла понести большие потери 12 марта - это может быть связано с боями за Мариуполь, а также 24 февраля - в первый день вторжения.

Эти данные трудно сравнить с потерями российской армии в других конфликтах XX и XXI века, поскольку ни Россия, ни СССР не опубликовали детальной информации о погибших в ходе войн в Чечне и Афганистане.

Различаются даже общие оценки потерь в предыдущих конфликтах с участием России. Например, по официальной версии, в ходе войн в Чечне Россия потеряла около 11 тысяч военнослужащих. По данным Союза комитетов солдатских матерей, в ходе первой и второй чеченских кампании было убито более 20 тысяч солдат и офицеров.

Новая категория: "добровольцы"

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

С начала мая в российские региональные СМИ стали писать о россиянах, погибших в Украине, воюя вне состава официальных частей российской армии. Таких погибших стали упоминать в своих заявлениях даже главы некоторых регионов.

До мая таких публикаций - ни от местных СМИ, ни от властей - не было. В предыдущие семь лет российские чиновники практически не упоминали о смерти россиян, воевавших в составе подразделений самопровозглашенных республик Донбасса. Зато теперь местные власти ​​берут на себя организацию похорон и присутствуют на церемонии прощания.

За последние 10 дней Би-би-си обнаружила публикации о гибели 16 россиян, которых местные власти и СМИ называют "добровольцами, которые решили принять участие в спецоперации".

Из них четверо являлись офицерами запаса, еще трое - членами казачьих объединений. Все 16 ранее отслужили в вооруженных силах. В некоторых статьях упоминается, что отправкой желающих воевать в Украину занимаются местные военкоматы.

Автор фото, chelny-biz.ru Подпись к фото, Наиль Халиуллин отслужил по призыву в Харькове во времена СССР. 8 апреля он уехал воевать в Украину, 1 мая стало известно о его смерти.

Например, 49-летний Наиль Халиуллин из Набережных Челнов оказался в Донбассе в составе "добровольческого отряда, отправленного из военного комиссариата Комсомольского района".

Попасть на Донбасс из России самостоятельно сейчас практически невозможно. Из-за введенных еще в 2020 году коронавирусных ограничений из России в сторону самопровозглашенных республик официально пропускают только тех, у кого есть местная прописка, родственники или контракт на работу.

В начале марта тех, кто пытался в индивидуальном порядке проехать из России в Донецк, чтобы поучаствовать в боевых действиях, разворачивали российские пограничники. Мужчины, поехавшие в Донбасс в составе отрядов, собранных российскими военкоматами и казачьими объединениями, таких проблем, по-видимому, не имели.

Поскольку такие группы формировались и отправлялись на территорию Украины при участии российских властей, Би-би-си решила включить этих погибших в общий список установленных потерь, выделив их в отдельную категорию. Мы не учитываем тех, кто уехал воевать на Донбасс до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а также тех, кто воюет в составе ЧВК - известно об участии ЧВК Вагнера.

Десантники, мотострелки и маленькие аптечки

Изучая список подтвержденных российских потерь, мы заметили, что 20% - то есть каждый пятый из подтвержденных погибших - служил в воздушно-десантных войсках.

Еще 18% всех установленных погибших были в составе мотострелковых войск. Эксперты отмечают, что именно на эти рода войск российские генералы обычно возлагают наибольшую нагрузку при проведении боевых операций.

Но столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат современными личными аптечками и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

"Об этом редко говорят, но уровень медицинского обеспечения солдат, их оснащение для оказания быстрой и грамотной помощи раненым на поле боя, а также реально работающая система эвакуации играют огромную роль в войне. От этого напрямую зависит количество потерь и число выживших. Опыт войны в Чечне это только подтвердил. Но сейчас не похоже, что Россия учла ошибки в вопросах медобеспечения", - отмечает профессор Сара Эшбридж из Королевского института исследований в области обороны.

Продолжают поступать сведения о гибели военных пилотов. Известно о похоронах 29 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников самолетов и вертолетов). Это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика может занимать до 10 лет и стоит от 3 до 7 миллионов долларов.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, 63 представителя отрядов спецназа, в том числе 20 бойцов ГРУ. Среди погибших есть подполковник спецназа ФСБ "Альфа" и четыре бойца отряда Росгвардии "Витязь". Эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.

Армия - работодатель

Автор фото, Aleksandr Garmaev/Tass Подпись к фото, Мать целует флаг, закрывавший гроб ее сына Цырена Балданова. 24-летний старший лейтенант погиб при вторжении России в Украину

Большая часть установленных погибших - это выходцы из депрессивных или полудепрессивных регионов России. Чаще всего о потерях сообщают в Дагестане (146 погибших) и Бурятии (105 погибших);

Известно лишь о трех погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

"Армия - это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно. Найм в армию дает вам стабильную заработную плату и обеспечение", - пояснила ранее Би-би-си специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор Наталья Зубаревич.

Гробы с российскими военными, погибшими в Украине, приходят не только в регионы России, но и в страны бывшего СССР.

Би-би-си знает о четырех солдатах российской армии, которых похоронили в Таджикистане. Два гроба увезли в Кыргызстан. Еще троих похоронили в Цхинвали - столице отколовшейся от Грузии Южной Осетии.

Эксперты отмечают, что теперь (в отличие от начала 2000-х) служба в российской армии не дает выходцам из постсоветских стран возможности получить гражданство России по упрощенной схеме. Но армия остается привлекательным работодателем для некоторых мигрантов, а другие подписывают контракт под влиянием пропаганды.

Как мы считаем потери

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие.

Би-би-си и команда волонтеров изучает эти данные и вносит их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.