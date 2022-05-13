"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация

Анастасия Стогней, Илья Барабанов, Елизавета Фохт, София Самохина

Русская служба Би-би-си

51 минуту назад

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Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

У российской армии не ладятся дела на фронте. Для успеха ей нужно больше солдат. Ожидалось, что российский президент Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию или войну 9 мая. Этого не случилось. Но, как выяснила Русская служба Би-би-си, "скрытая мобилизация" идет в России с начала вторжения в Украину.

Все последние недели военкоматы засыпают мужчин повестками с приглашением на "воинский учет". Для некоторых такие визиты заканчиваются в украинском плену. Реклама краткосрочной службы по контракту становится все более навязчивой. Одни работодатели ищут специалистов, которые помогут подготовиться к "деятельности в военное время", другие - стараются "забронировать" ценных сотрудников, оградив их от отправки в окопы, пока тайная мобилизация не стала явной.

Би-би-си рассказывает, как российских мужчин заманивают в армию, а компании пытаются защитить своих сотрудников и готовятся к переходу на военные рельсы.

Призыв без обязательств

"Порвал, выбросил", - так распорядились полученными повестками трое собеседников Би-би-си. Письма, которые военкоматы прислали им после начала войны с Украиной, сформулированы как под копирку: получателей приглашают в военкомат для "воинского учета" и "подтверждения места жительства и прописки".

Именно для этого в военкомате ждут 27-летнего жителя Брянской области, граничащей с Украиной и Беларусью. Он живет по адресу прописки, туда же около трех недель назад пришла повестка - первая с тех пор, как он отслужил срочником несколько лет назад. Мужчина ее выкинул, и на этом история пока закончилась: "все хорошо, никто не ищет, не приходит".

О 26-летнем жителе московского Коптево военкомат впервые вспомнил в нынешнем апреле. Как и собеседник Би-би-си из Брянской области, приглашение "явиться в военный комиссариат для переучета документов" он проигнорировал. Пока - без последствий, несмотря на безапелляционный тон повестки.

"Предложение" явиться в военкомат "для уточнения документов воинского учета" обнаружила в своем почтовом ящике и жительница Москвы (копия письма есть у Би-би-си). Правда, повестка была адресована не ей, а ее соседу: отправитель перепутал номера квартир.

Посетить военкомат "для уточнения документов воинского учета" получателю предлагают на основании закона "о мобилизации", а не "о воинской службе" - на последний ссылаются в некоторых повестках, которые есть у Би-би-си.

Такую же повестку получил - впервые за 16 лет - и проигнорировал 44-летний москвич, лейтенант запаса после военной кафедры в вузе (письмо есть у Би-би-си).

"Раньше такого не было"

Воинский учет ведется и в мирное время, это стандартная процедура. Мобилизацию же объявляет президент своим указом. В нем же прописаны все ее параметры. Например, она может быть всеобщей или частичной, на определенной территории, объяснял глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков изданию Meduza, признанному в России иностранным агентом.

Мобилизовать, говорит он, могут находящихся в запасе. Это те, кто отслужил в армии, закончил военный вуз или "ограниченно годен" ("откосившие" от армии или не попавшие в нее из-за отсрочки мужчины старше 27 лет), а также женщины с военными специальностями. Молодых людей до 27 лет, которые не служили в армии, не мобилизуют.

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Военный юрист, который помогает клиентам уйти от призыва, рассказал Би-би-си, что в последнее время дал около тысячи консультаций в связи с повестками. Он заметил, что с начала марта военкоматы стали активно вызывать "запасников" для воинского учета. Раньше, уверяет он, такого не было. Юрист напоминает, что пока мобилизация не объявлена официально, заставить человека ехать на фронт нельзя.

Далеко не все получатели повесток проигнорировали их - возможно, не знали, что такая опция есть. Это следует из показаний россиян, попавших - как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ) - в плен.

На опубликованных СБУ в YouTube роликах четыре человека представляются резервистами и рассказывают: в первых числах апреля их пригласили в военкоматы и там "мобилизовали". Мужчины утверждают, что им обещали работу в тылу - кто-то должен был заниматься гуманитарной помощью, кто-то - мести улицы и разбирать завалы.

Дальше все развивалось стремительно. Один из героев рассказывает, что на следующий после посещения военкомата день его самолетом доставили из Екатеринбурга в Ростовскую область.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, В военкоматах многим обещают совсем не то, что их ждет на самом деле

Он бы уверен, что за 150-200 тысяч рублей в месяц едет разгружать гуманитарную помощь и восстанавливать дома в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Но вместо этого он в составе взвода из 25 человек оказался в поселке Золотое неподалеку от городка Попасная Луганской области, который в тот момент штурмовали российские войска.

Там взвод провел ночь. На следующий день представители так называемой народной милиции ЛДНР приказали им занять пустующие окопы. Едва новобранцы это сделали, по ним был открыт огонь, после чего они услышали голоса украинских военнослужащих и сдались в плен.

Мужчина на видео уверяет, что его именно "мобилизовали". Но, судя по другим его показаниям, на самом деле он был "добровольцем". Вероятно, он получил повестку, пришел в военкомат, и там его уговорили поступить на службу по контракту.

С каждым днем российская армия все активнее рекрутирует контрактников, а "рекламная кампания" краткосрочной службы - частью которой могут быть и повестки - становится все более навязчивой.

Реклама - двигатель "спецоперации"

"Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус" - все это сулит молодому мужчине из Тверской области пункт отбора на военную службу, если тот пойдет служить контрактником. За последние месяцы ему прислали уже два письма подобного содержания, рассказала Би-би-си его мать (копия одного из документов есть у редакции).

Контракт предлагают заключить на срок от трех месяцев. "Денежное довольствие от 130 тысяч рублей", - говорится в письме. Цифра "1" аккуратно пририсована к печатным "30" ручкой.

Адресата этот финансовый аргумент, по словам его матери, не впечатлил. "Он отслужил в 2019 году под Питером. Был водителем, - говорит женщина о сыне. - Рассказывал, что машины не пригодны для использования, чтобы хоть как-то ездить, аккумуляторы переставляли из одной в другую. Сама машина как пластик покрашенный".

По ее словам, на сына еще тогда "давили", чтобы он подписал контракт. Но тот отказался: "сказал, что никогда больше не будет связываться с армией".

Помимо суммы с приписанной единичкой, в условиях контракта указана возможность выбирать место службы. Но это, судя по всему, формальность. Корреспондент Би-би-си позвонил по указанному в письме номеру, и ответивший на звонок дежурный сообщил: краткосрочные - от трех месяцев - контракты предлагают "для участия в спецоперации".

В начале апреля Би-би-си рассказывала о тысячах вакансий для контрактников, в том числе для отправки в Украину. Они с начала апреля стали появляться на вполне гражданских агрегаторах - HeadHunter и SuperJob - и, как убедилась Би-би-си, их количество не сокращается. Либо нет ажиотажа, либо вместо закрытых позиций публикуют новые.

"Вообще, скажу честно, в военном смысле делается все бессмысленно абсолютно, но очень по-путински: сделать что-нибудь и не сделать при этом абсолютно ничего", - так объясняет смысл скрытой мобилизации бывший военнослужащий, принимавший участие в российском вторжении на территорию Украины в 2014 году. У него самого на нынешней войне погибли уже пятеро знакомых по училищу: "двое под Гостомелем погибли, трое были танкистами".

"На днях будем наступать на Лондон, но пока взяли только Попасную, - иронизирует он. - Пока, насколько я в курсе, решено своими силами двигаться. Хотя Генштаб вроде настаивает через Совбез: не справляемся, мол, с НАТОй без мобилизации".

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Война Путина требует все больше солдат

Неудивительно, что структурам минобороны приходится брать инициативу в свои руки и буквально рекламировать контракты.

Письма с предложениями устроиться на краткосрочный контракт - три, шесть или девять месяцев - сыплются на мужчин не только в Тверской, но и в Ленинградской области. Об их рассылке дежуривший в местном пункте отбора на контрактную службу лейтенант Кожевников рассказал корреспонденту Би-би-си (обзвонившему подобные пункты под видом соискателя).

По контракту можно поехать на "морской флот", в "двенадцатое управление минобороны" (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность), но в первую очередь, конечно, "на спецоперацию", рассказал Кожевников. Эти контракты - самые выгодные. Зарплаты начинаются от 200 тысяч, тогда как на флоте и в "двенадцатом управлении" - от 40 тысяч рублей.

"У них [у этого управления] много частей по всей стране, это те люди, которые заведуют ядерным щитом нашей родины", - пытался "продать" невыгодную вакансию лейтенант Кожевников.

Сержант Перепелкин, дежуривший в таком же пункте отбора по Новгородской области, подтвердил: краткосрочные контракты сейчас предлагают в первую очередь для участия в "спецоперации".

Чем именно предстоит заниматься соискателю, зависит от его специализации: "если в ремонтный батальон попадете, можете и на территории России остаться, а если вы, например, снайпер от бога, то сам бог и велел вам поучаствовать", - объяснял Перепелкин.

Когда дело дошло до обсуждения зарплат, он решил "не обманывать": на хорошие деньги можно рассчитывать, "если окажетесь "за ленточкой". Если служить в России, оклад будет в районе 35-40 тысяч.

Мобилизация мобилизующих

Пока российские военные изо всех сил стараются отправить хотя бы кого-то в окопы, другие - "мирные" - работодатели пытаются защитить своих сотрудников от такой судьбы.

Иммунитет от нее называется "бронью". Оформляя ее, организация закрепляет за собой ценные кадры на случай призыва по мобилизации. "Брони" могут делать только те, кто выполняет госзаказы во время войны, обеспечивает "обороноспособность и жизнедеятельность населения" или - самая общая категория - "наделены такими полномочиями".

Вскоре после вторжения России в Украину у сотрудников Внешэкономбанка (ВЭБа) собрали номера военных билетов и специальностей, которые там указаны, рассказывает Би-би-си источник, близкий к ВЭБу. После этого каждый получил "бумагу с печатями, подтверждающую, что их военный билет принят для оформления брони от мобилизации", - говорит он (ВЭБ не ответил на запрос Би-би-си).

В отличие от тысяч россиян, кадровикам, которые умеют оформлять такие "брони" и вести другую околовоенную документацию, трудности с поиском работы в ближайшее время не грозят.

Как убедилась Би-би-си, на сайтах-агрегаторах вакансий за последний месяц появилось около тысячи предложений для "специалистов по воинскому учету". Только на hh.ru опубликовано 700 таких вакансий, причем 230 из них - за последнюю неделю.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Далеко не всем везет попасть в "бронь"

Названия одних вакансий так и сформулированы: специалист "по мобилизационной работе", "по воинскому учету" или "по бронированию сотрудников". В других эти навыки зашиты в описание функций "специалиста по кадрам".

В основном таких сотрудников ищут бюджетные учреждения, "частных" вакансий единицы. Например, специалист по воинскому учету нужен "Глобал Трак Сервису" - ремонтирует грузовики разных брендов - и "Спортмастеру". Среди прочих функций сотрудника, которому обещают платить около 70 тысяч рублей до налогов, - "организация бронирования" и "коммуникация с военкоматами".

Выбор у кадровиков, которые хотят устроиться в госкомпанию, гораздо шире. Таких предложений сотни. Специалистов по мобилизации ищут, в частности, Кировский шинный завод, ФНС Новосибирской области, московский центр онкомониторинга и одна из московских детских поликлиник (а также с десяток других медучреждений).

Организации ведут воинский учет всегда - этого требует российское законодательство - и нанимают сотрудников для него. Но "бронями" в мирное время, как правило, не занимаются.

В начале апреля 2022 года сотрудников экономического факультета МГУ позвали в "военно-мобилизационный отдел" университета (копия письма с приглашением есть у Би-би-си, пресс-служба факультета на запрос не ответила). Но в первую очередь не для сверки данных, как бывало прежде, а для "проведения мероприятий по бронированию граждан" на период мобилизации и в "военное время".

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Некоторые факультеты МГУ пытаются "забронировать" своих сотрудников

В Тюмени данные о военнообязанных сотрудниках организаций тоже собирают "в связи с проведением бронирования".

Сотрудник другого факультета МГУ рассказал Би-би-си, что в этом году таких приглашений не получал. Зато раньше они приходили из года в год. Одно из них, за 2016 год, он показал Би-би-си. Получателя просят прийти именно "для сверки данных" о воинском учете. О бронировании в записке ничего не говорится - это главное отличие от писем, которые недавно разослали на факультете экономики.

"Еще в конце февраля начальник начал твердить, что надо поскорее оформить "брони". Это не звучало так, будто он точно знает, что будет мобилизация. Скорее, хотел подстраховаться на всякий случай", - рассказывает Би-би-си Олег (имя изменено, настоящее известно редакции), сотрудник подведомственного одному из федеральных министерств НИИ.

По словам Олега, в его институте система бронирования работает так: сотрудники передают свои военные билеты "специальному человеку внутри НИИ", тот идет в военкомат и подает документы. Через некоторое время он возвращает военные билеты с печатью, подтверждающей, что специалист "забронирован" организацией.

Судя по всему, именно такого "специального человека", как называет его Олег, недавно нанял московский научно-производственный центр "Вигстар". Это разработчик спутниковой связи для нужд обороны (соответствующая вакансия была опубликована в начале апреля, а с 7 мая находится в архиве). В функции сотрудника входит "взаимодействие с военкоматами и вышестоящими организациями" по вопросам "мобилизационной подготовки".

Такой кадр нужен и "Мерлиону" - крупному дистрибьютору IT- и бытовой техники. Ему предстоит собрать картотеку с данными сотрудников: семейное положение, знание иностранных языков, военная специальность и так далее. Еще одна задача - "мобилизационная подготовка" компании.

Переход на военные рельсы

"Бронирование" сотрудников и "воинский учет" - программа-минимум для кадровиков, которых сейчас активно ищут работодатели. Программа-максимум включает подготовку предприятий к работе во время войны.

Например, в новосибирской организации "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры" (по иронии сокращается как "МиР") такому сотруднику предстоит, помимо кадровых дел, готовить план "обеспечения предприятия трудовыми ресурсами в военное время".

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Минобороны России проводит свои учения (на снимке), а гражданские предприятия тоже готовят персонал к переходу на военные рельсы

Но чаще для таких задач нанимают отдельных специалистов. Би-би-си обнаружила на сайтах-агрегаторах вакансий десятки свежих предложений для тех, кто будет переводить предприятия на мобилизационные рельсы.

Названия сформулированы по-разному: "ведущий специалист", "работник отдела безопасности", "специалист по гражданской обороне". Би-би-си специально не учитывала вакансии, если речь в описании шла не только об обороне, но и о противопожарной безопасности или борьбе с ковидом.

Но описания большинства вакансий недвусмысленны. Например, ФНС ищет сотрудника отдела безопасности, который подготовит службу к "деятельности в военное время". Такие же формулировки в вакансиях от красноярской дочки Роснефти и психбольницы в Ивановской области - ее нужно готовить к мобилизации и "эвакуационным мероприятиям".

Некоторые организации надеются не нанимать новых специалистов, а переобучить уже существующих. С начала войны на сайте госзакупок появились десятки тендеров на курсы повышения квалификации в области "мобилизационной подготовки", обнаружила Русская служба Би-би-си.

Заказчики - госструктуры уровня региональных администраций и муниципальных властей, а также бюджетные организации: больницы, институты, культурные центры. Лидеры по числу закупок - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Санкт-Петербургский культурный центр "Троицкий" заказал программу повышения квалификации, которая так и называется: "перевод на работу в условиях военного времени".

Как можно скорее освежить знания в области "мобилизационной подготовки", судя по тендерам, хотят правительства Челябинской области и Бурятии. Администрация Коми уже закупила ноутбуки "с лицензионным ПО для обеспечения мобилизационной подготовки", а администрация Сыктывкара - автобусы, которыми сотрудников будут возить на некие мероприятия, связанные с ней.

Соцпакет нового времени

"Речь о реальной мобилизации не идет", - уверены сотрудники ВЭБа, которым сейчас оформляют "брони", рассказал близкий к этой структуре собеседник Би-би-си. По их мнению, это делается "на всякий случай".

Защититься от мобилизации - пусть и не объявленной официально - хотели бы многие. Сотрудники четырех крупных компаний ("Яндекс", "Тинькофф", МТС, Сбер), с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, признаются: перспектива оказаться на фронте их пугает. Но массового "бронирования", как и другой подготовки к мобилизации хотя бы в формате "на всякий случай", в их компаниях нет.

Официальные представители "Яндекса" и "Тинькоффа" сказали Би-би-си, что действительно никак не готовятся к мобилизации (Сбер и МТС не ответили на запросы). Но уверяют, что всячески готовы помогать сотрудникам по HR-линии, если у тех будут связанные с ней вопросы.

Тему возможной мобилизации неформально обсуждают с руководством - непосредственным или, в случае "Яндекса", более высоким - во всех четырех компаниях. "Постоянно спрашивают и у HR, и на хуралах (так в компании называют общие еженедельные собрания)", - рассказывает сотрудник "Яндекса". Но ничего, кроме общих для IT-компаний льгот, им не предлагают.

"Конечно, все переживали и задавали вопросы, начиная с 25 февраля, - говорит и руководитель одного из IT-проектов МТС. - Многие сидели на чемоданах или уже уехали. Обстановка была напряженная". По словам собеседника Би-би-си, часть его коллег успокоила новость об "отсрочке для айтишников".

Речь о постановлении правительства, которое освобождает сотрудников IT-компаний от призыва (правила отсрочки сформулированы жестко, надо сильно постараться, чтобы под них попасть). От мобилизации оно не защитит.

Пока одни работодатели осторожничают в обсуждениях мобилизации с сотрудниками, другие позиционируют готовность оформить "бронь" как свое преимущество при найме.

Московское машиностроительное предприятие имени Чернышова входит в состав "Ростеха" и специализируется на создании авиационных двигателей. Оно сразу обнадеживает соискателей, что "организует бронирование должности", если те успешно пройдут испытательный срок (1,2,3,4).

"Брони" обещают не во всех вакансиях, а в основном в технических: механики, фрезеровщики, электромонтеры. В первом же абзаце описания вакансий говорится: "бронь" даст освобождение от призыва "на военную службу по мобилизации".

Похоже, "бронь" от мобилизации может стать не менее важным элементом соцпакета, чем медстраховка или оплата билетов в отпуск.