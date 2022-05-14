Индия много лет покупает у России оружие - что изменит война в Украине?

Шрути Мерон

Проект Би-би-си "Reality Check"

11 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российская военная техника перед репетицией парада на Красной площади

Давние связи Индии и России, особенно в оборонном секторе, вызывают новые вопросы после российского вторжения в Украину.

В ходе визита в США в апреле министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия хочет оставаться хорошим другом Запада.

Но она также добавила, что Индия не хочет терять военную мощь и должна заботиться о своей безопасности. Вероятно, это значит, что военно-техническое сотрудничество Индии с Россией будет продолжаться.

Сколько у Индии российского оружия

Индия - один из крупнейших в мире импортеров оружия, установившая тесные и многолетние связи в этой сфере еще с Советским Союзом.

Из-за ее соперничества с Пакистаном и все чаще - с Китаем Москва оставалась для Дели ключевым партнером и после распада СССР в 1990-х.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военный корабль "Тришул", полученный Индией от России в 2003 году

С 1992 года, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri), изучающего в том числе глобальные военные расходы и маршруты поставок вооружений, около двух третей индийской военной техники поставлялось из России.

По оценке американского исследовательского центра Стимсона, доля крупных российских вооружений в индийской армии может составлять до 85%.

Речь идет о такой технике как истребители, атомные подводные лодки, авианосцы, танки и ракеты.

Пытается ли Индия диверсифицировать импорт оружия?

За последние десять лет зависимость Индии от российского оружия снизилась, она чаще стала закупать вооружения в других странах - Франции, Израиле, США и, в меньших количествах, у Великобритании.

Судя по цифрам Sipri, в 2017 году в денежном выражении импорт оружия из Франции, Израиля и США был вдвое ниже, чем в 2021-м.

У Франции Индия закупала истребители Rafale и Mirage и подводные лодки проекта "Скорпен". В ходе недавнего визита во Францию индийского премьера Нарендры Моди он и президент Макрон подписали меморандум об углублении сотрудничества в сфере высокотехнологичной обороны.

Военно-техническое сотрудничество с Индией развивает и британский премьер Борис Джонсон: в ходе его недавнего визита в Дели Британия и Индия заключили ряд соглашений, в частности, по разработке новых технологий для истребителей.

В Израиле Индия среди прочего закупала:

Беспилотники и оборудование для них

Радарные системы

Средства ПВО

Высокоточные и управляемые ракеты

Связи Индии с США тоже растут, например объем военной торговли между ними значительно вырос в период с 2018-го по 2019 год.

Среди крупных приобретений - транспортные самолеты C-130, дальние самолеты для ВМС, ракеты и дроны, а в недавнем заявлении Пентагона говорилось об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Если ли у Индии желание отказаться от российского оружия?

Из-за стремительно меняющейся ситуации в мире связи Индии с такими странами как США, Франция и Израиль развиваются быстрее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 на параде в Санкт-Петербурге (2016 г.)

Несмотря на это, Индия не осудила вслед за Западом российскую агрессию в Украине, дав понять, что не хочет вставать ни на чью сторону.

Ряд экспертов считает, что из-за санкций в отношении России у Индии вскоре может не остаться другого выбора, кроме как снизить объем российского военного импорта.

Оборонный аналитик центра Стимсона Самир Лалвани считает, что Россия может столкнуться с проблемами при импорте ключевых компонентов для своих комплексов ПВО С-400. Индия закупила партию С-400 в 2018 году, и заказ еще не выполнен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Владимир Путин с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Дели, 2018 год

"Есть серьезные основания думать, что Россия не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Индией о поставке всех систем С-400", - говорит Лалвани.

По его мнению, на экспорт России могут повлиять и потери ее армии в Украине - "она использует все свои запасы для восстановления сил", - говорит аналитик.

В то же время, отмечает он, индийские закупщики следят за тем, насколько эффективна российская техника и другие вооружения в украинском конфликте.

Может ли Индия обойтись без российского оружия

Пока, похоже, не может.

В октябрьском докладе американского конгресса говорилось, что сегодня "индийская армия не может эффективно работать без оборудования, поставляемого из России, и в краткосрочной и среднесрочной перспективе продолжит полагаться на российские вооружения".

В докладе отмечается, что Россия продает оружие по сравнительно низким ценам.

Редактор индийского журнала Aviation and Defence Universe Сагита Саксина считает, что по крайней мере сухопутные войска Индии точно продолжат покупать вооружения в России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "БраМос", сверхзвуковая противокорабельная ракета, совместно разработанная Индией и Россией

Она говорит, что этому будет способствовать не только то, что индийские солдаты успели привыкнуть к оборудованию, но и то, что отношения России и Индии проверены временем.

Однако, говорит аналитик, Индии необходимо развивать собственную оборонную промышленность, пусть иногда в партнерстве с другими странами.

Здесь речь может идти о приобретении в других странах технологий для стимуляции разработки собственного оружия в рамках государственных программ.