"Лучше бы я знаменитой не была". Как украинка с советским флагом стала культурным феноменом в России и что она об этом думает

Святослав Хоменко, Елизавета Фохт, Анастасия Платонова

Би-би-си

57 минут назад

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"Бабушка с советским флагом" стала в России символом поддержки войны в Украине. Благодаря видео, на котором она выходит к украинским военным с красным знаменем, в России ей ставят памятники и посвящают стихи. Героиня ролика Анна Ивановна действительно существует - но, как убедилась Би-би-си, поговорив с ней, ее подлинная история сильно расходится с образом, которые вот уже второй месяц рисуют российские СМИ.

Сутулая пожилая украинка в олимпийке и с красным знаменем наперевес - так выглядит один из самых узнаваемых образов в России в 2022 году. Культ этой женщины зародился в начале апреля - именно тогда в соцсетях появилось видео, на котором снято, как "бабушка" выходит встречать украинских военных с красным флагом наперевес, а потом, когда один из них начинает топтать знамя, отказывается взять у них еду.

За последние полтора месяца памятники Анне Ивановне - а именно так и зовут ту самую "бабушку с флагом" - появились в городах по всей России и даже на захваченных территориях в Украине. Чиновники и сотрудники российских госканалов считают ее поступок примером "непреклонного духа" и воплощением идеи, согласно которой многие украинцы на самом деле жаждут возвращения в СССР и поддерживают российскую военную операцию.

Корреспонденты Би-би-си побывали в доме Анны Ивановны Ивановой, поговорили с ее соседями, тем самым военным, наступившим на ее флаг, а также с учеными-культурологами, и рассказывают, как "бабушка с красным знаменем" стала символом современной России и почему она совсем не тот герой, которого рисует российская пропаганда.

"Молилась за вас и за Путина"

"Мне лучше было бы, чтобы я знаменитой не была... Знаменитость - это, конечно, великое дело, но надо его заслужить. А я не знаю, может, я не заслужила такой знаменитости", - говорит Анна Ивановна Иванова.

Ее разговор с Би-би-си начинается с вопроса, на каком языке вести беседу. Родной язык Анны Ивановны - украинский. По ее словам, когда волнуется, то переходит на русский - а на самом деле на характерную для здешних мест смесь русского и украинского.

Анна Ивановна - невысокая, щуплая и очень энергичная. Летом ей исполнится 70 - она всего на три месяца старше Владимира Путина. Выглядит она значительно моложе, чем старуха, изображенная на большинстве плакатов, повсеместно появившихся в России.

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Разговор идет прямо во дворе дома Анны Ивановны и ее мужа Ивана (она с теплотой называет его Алексеичем). Еще неделю назад супруги были в харьковской больнице, но теперь вернулись в Великую Даниловку.

Алексеич в беседе участия не принимает. С ним и поздороваться-то удается с трудом: очень слабо слышит.

Формально Великая Даниловка (в России ее называют Большая Даниловка) - это пригород Харькова. В реальности - это обычное украинское село. О поездках в центр тут говорят "поехать в город".

Биографию супругов подробно рассказывало издание "Спектр". У Анны Ивановны было четверо детей, но все они по разным причинам умерли. Алексей ее второй муж, он родом из Белгорода. В Великой Даниловке жили родители Анны Ивановны, сама она долгое время жила в Двуречной (тоже в Харьковской области) и работала на элеваторе. А потом вернулась в родительский дом.

Русских солдат Анна Ивановна после начала войны в своем селе не видела: в Великую Даниловку они так и не вошли, стояли в паре километров от него, в уже освобожденном теперь селе Циркуны.

12 мая, когда Би-би-си приехала в Даниловку, здесь еще продолжались бои: над селом то и дело были слышны раскаты артиллерийских дуэлей. Анна Ивановна на эти звуки уже не обращала внимание - привыкла. Но еще совсем недавно российские снаряды падали прямо на село, превратив некоторые хаты в пепелище.

Дом Анны Ивановны тоже пострадал от обстрелов: в ее хате выбиты стекла, повреждена шиферная крыша, а на лужайке до сих пор лежат обломки снарядов. Дело в том, что ее дом находится рядом со стратегически стратегически важным по местным меркам мостиком через ручей, и его бомбили несколько раз.

Подпись к фото, Дома у Анны Ивановны и Ивана Алексеевича в Великой Даниловке, 12 мая

Анна Ивановна к разрушениям относится философски: могло быть и хуже. Впрочем, и до войны быт пенсионеров не отличался роскошью.

В доме отчетливо ощущается бедность, хата забита ветхими вещами - вокруг корыта, ржавые велосипеды, балалайки, полупустые консервы с голубой плесенью. В одной из комнат захламленного дома обустроен целый иконостас: Анна Ивановна и ее муж очень набожные, во время разговора женщина постоянно крестится и обращается к Богу и Богоматери.

Женщина рассказывает, что недавно ей повысили пенсию: у нее теперь 3034 гривны (около 6700 руб.) а у деда - так вообще больше четырех тысяч (8800 руб.). Но, конечно, "нищета - великое дело", вздыхает Анна Ивановна: если бы не она, и хата почище была бы, и вообще жизнь по-другому сложилась бы - можно было бы посмотреть на мир. А так из поездок она может вспомнить только путешествие в Москву, в которой больше всего ей запомнились мавзолей и храмы.

Когда Би-би-си интересуется судьбой того самого красного флага, Анна Ивановна ведет журналистов в сарай. Откуда знамя взялось в ее доме, женщина уже и не помнит: он был в семье с ее детства.

В сарае Анна Ивановна всматривается в штабель дров и досок и обиженно говорит: "Украли что ли? Уничтожили?" В итоге знамя находят журналисты. Флаг грязный, не стиранный годами, а то и десятилетиями, и в полутьме сарая слабо отличается по цвету от дров, на которых лежит.

Радостная Анна Ивановна разворачивает флаг и ведет Би-би-си на лужайку перед своими облезлыми воротами, на которых видны следы от осколков разорвавшегося снаряда - ровно на то же место, где 4 марта разыгралась сцена, превратившая Анну Ивановну в символ вторжения России в Украину.

Подпись к фото, Анна Ивановна показывает Би-би-си тот самый флаг: его, вопреки тому, что писали российские СМИ, у нее не забрали

Тот самый ролик был снят украинскими военными. На видео трое военных подходят к Анне Ивановне и ее мужу с пакетом еды. Бабушка держит красный флаг. "Ждали вас конечно, молились за вас и за Путина, и за весь народ", - добродушно говорит она оператору.

Брать продукты Анна Ивановна сначала отказывается - говорит, что солдатам нужнее. Но один из военных со словами "Слава Украине" все-таки передает ей пакет, а красный флаг забирает, бросает на землю и встает на него ногами.

Дальнейший диалог почти не слышно из-за ветра, но видно, что Анна Ивановна возмущается. "За этот флаг мои родители погибали", - говорит она военным и взять продукты отказывается.

В начале апреля это видео появилось в интернете, и его стали расшеривать российские пользователи.

"Украинские ублюдки докалупались до старика со старухой, которые приняли их за русских солдат и встречали с Красным Знаменем Победы", - возмущался заместителя министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. (орфография и пунктуация сохранены).

"Господь меня повел к украинским"

На самом деле эта сцена произошла 4 марта - через две недели после начала вторжения России. Северо-восточные окраины Харькова активно обстреливались, но село на тот момент было "ничейной территорией", вспоминает в разговоре с Би-би-си старший лейтенант ВСУ Виктор Костенко.

Это именно Костенко встал ногами на флаг и именно на его телефон было снято видео, сделавшее Анну Ивановну знаменитостью.

Когда рота Костенко вошла в Великую Даниловку, военные увидели, что большинство домов здесь повреждены, а людей почти не осталось. Тем, кто выходил, военные помогали выехать в более безопасные районы Харькова. Бабушка Аня вышла к военным с флагом СССР спустя два-три дня после их прибытия в село.

"Мы, как это делаем всегда, спросили, как у них дела, есть ли у них продукты питания. Бабушка ответила, что ехать ей некуда и что она нас очень ждала и - я сейчас точно ее слова не процитирую - все это время молилась за российские войска, потому что ей надоела война. И добавила, что у нее есть флаг России, чтобы нас встречать", - вспоминает ту встречу Костенко. Военные удивились и попросили женщину показать знамя.

"Я не знаю, что у меня в голове шло", - говорит сейчас о том дне Анна Ивановна.

Сама она за время разговора озвучивает сразу несколько версий ответа на вопрос, почему она вышла к трем солдатам с сине-желтыми шевронами с красным "знамением", как сама она его называет.

Первое объяснение звучит так - женщина услышала от украинцев русскую речь и поэтому подумала, что они русские: "А у нас, говорю, знамение есть русское. И ото вынесла, показала. И отак получилось".

"Тут такое дело: если люди к нам заговаривают по-украински, то мы с ними говорим по-украински. Если по-русски, то по-русски, конечно. Она, наверно, из-за того, что мы с ней по-русски начали говорить, перепутала нас с русскими солдатами. Ну, я ей и сказал: вынесите этот флаг, а сам ради интереса достал телефон, отдал своему сержанту, а он начал снимать эту картину. А дальше вы видели", - объясняет Костенко.

По другой, озвученной ею же версии, Анна Ивановна вышла к русским солдатам, потому как у них наверняка нашлись бы контакты российского президента. Женщина говорит, что якобы хотела позвонить от солдат Путину и спросить у него, зачем он начал войну против безоружных украинцев - авось, удалось бы его переубедить и остановить кровопролитие.

Наконец, третье объяснение Анны Ивановны такое: никакого политического подтекста в свой поступок бабушка не вкладывала. Красное знамя, говорит она, - это флаг не Советского Союза, не России, а "знамя любви и счастья в каждой семье, в каждом городе, в каждой республике".

"Белое - это чистота тела и души. А красный флаг означает любовь и победу. Вот я и вынесла солдатам знак любви и победы. Не к русским вынесла, Господь меня подвел к украинским. Чтоб (за ними) победа была! Дай Бог, чтоб была победа!" - объясняет Анна Ивановна и крестится.

А что на знамени любви делают серп, молот и пятиконечная звезда, спрашивает Би-би-си. "А что? - парирует она. - Серп - это хлеб, молотом куют железо, для машин разных, заборов красивых, а звезда - это защита с небес".

На вопрос, зачем она сообщила солдатам, что молится за Владимира Путина, Анна Ивановна отвечает: "Да, я молюсь и за Путина, и за Зеленцева [президента Украины Владимира Зеленского]. Прошу у Бога уразумления им. И за Лукашова [президента Беларуси Александра Лукашенко] молюсь. За всех молюсь - чтобы получили уразумление и не воевали друг с другом".

"Анна Ивановна такая артистичная немного и меняет свои показания от интервью к интервью", - говорит Би-би-си Дмитро Галко из Центра стратегических коммуникаций (ЦСК) при министерстве культуры Украины.

Одна из главных задач этого Центра - "противодействие информационным атакам Российской Федерации". Галко уверен, что женщина, выходя к военным, "просто хотела решить все мирно".

Подпись к фото, Анна Ивановна и ее муж Иван Алексеевич некоторое время провели в харьковской больнице, но теперь вернулись домой в Великую Даниловку

Сильнее всего в России прогремела концовка вирусного ролика: Костенко наступает на флаг ногами, Анна Ивановна отказывается взять у солдат продукты. Как вспоминает женщина теперь, тогда она испугалась: думала, расстреляют. Оказалось, напрасно. "Видите, жива", - говорит она.

Би-би-си спрашивает у Костенко - зачем он наступил на бабушкин флаг? "Чувствовал злость на того, кто напал на нас, кто хочет воссоздать ту империю, тот Советский Союз, в котором мой народ в 32-33 годах умирал от голода", - отвечает он.

По словам старшего лейтенанта, хоть ролик и заканчивается на драматичном моменте, реальность оказалась намного прозаичнее. После записи спор с супругами военные продолжали недолго - вокруг продолжались артобстрелы.

По итогам короткой дискуссии солдаты пошли дальше, Анна Ивановна подобрала свой флаг с земли, а Алексеич "преспокойно" забрал пакет с продуктами, после чего старики пошли в свой дом.

"А потом мы с этой бабушкой подружились, через день ей продукты приносили, на Пасху пасочку (она же куличик - Би-би-си) принесли из Украинской церкви", - смеется Костенко.

"Бабушка для всей России"

Как этот ролик с растоптанным флагом в итоге оказался в интернете и кто и зачем его опубликовал, до сих пор не известно.

Видео, снятое на телефон Костенко, украинские солдаты пересылали друг другу в своих группах в "Телеграме" и WhatsApp, делать его вирусным никто не планировал. Старший лейтенант уверяет, что к публикации видео в интернете не имеет никакого отношения.

Би-би-си не удалось найти, где и когда именно видео с Анной Ивановной было опубликовано в общем доступе впервые. Можно предположить, что впервые оно появилось именно в проукраинских пабликах, которые таким образом показывали, что Вооруженные силы Украины оказывают помощь всем жителям страны, вне зависимости от их политических взглядов.

Российские СМИ быстро обратили внимание на ролик и придали ему несколько иное значение.

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Скульптор Александр Ивченко во время изготовления скульптуры "бабушки с красным флагом", Воронеж, 23 апреля

Утром 7 апреля видео в свой утренний эфир включил "Первый канал".

"Силовики пришли в деревню вроде как раздать гуманитарную помощь, но и тут не упустили возможности поиздеваться над людьми", - прокомментировали видео в выпуске.

В трехчасовом эфире того же дня ведущий был уже более категоричен и обвинял украинских военных в осквернении знамени: "Радикалы откровенно глумятся над пожилой женщиной".

Через два дня ведущий "Первого" Виталий Елисеев, рассказывая об этой истории, прослезился прямо в прямом эфире. "Говорят, преклонный возраст… Не знаю как вы, а я сейчас увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать - святое дело", - говорил он дрожащим голосом.

12 апреля о пенсионерке из Украины на заседании Совбеза ООН рассказал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский. Полянский назвал пенсионерку символом "другой Украины", которая благодаря военной операции получила шанс на "подлинное добрососедство".

В итоге прошедшие полтора месяца "бабушка с красным флагом" - ее фамилии и даже имени долгое время никто не знал - стала в России главным символом поддержки войны в Украине наряду с буквой Z.

В сети женщине придумали прозвища - "Бабушка Z" и "Бабушка победы", ее образ фактически приравняли к "Родине-матери", памятник которой установлен в Волгограде.

Автор фото, Konstantin Zavrazhin/Getty Images Подпись к фото, Картонная фигура "бабушки с красным флагом" на входе в торговый центр в Москве, 11 мая

Изображения Анны Ивановны в преддверии Дня победы появились на шевроне российских военных, ей посвящали стихи, плакаты с ее изображениями и многочисленные граффити стараниями районных администраций появились на домах в городах по всей России.

Отдельным жанром стали памятники и скульптуры, установленные в честь женщины. Не обходилось и без эксцессов - например, в конце апреля житель Москвы Роман Сахаров сломал картонную фигуру "бабушки с флагом", установленную в Куркино.

На него составили протокол по статье о дискредитации армии (20.3.3), а телеведущий Владимир Соловьев публиковал видео с извинениями москвича: "22 апреля я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я сломал символ нынешней России, хотя я этого даже не помню, потому что я был очень сильно пьян".

В Белгороде едва установленный памятник пришлось убрать из-за вандализма - мэр города жаловался, что жители даже пытались "вскарабкаться" на бабушку. Статую решили перенести туда, где у горожан не будет "возможности контактировать с ней".

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Памятник Анне Ивановне в захваченном Россией Мариуполе, 5 мая

Самый известный памятник "бабушке с флагом" 5 мая появился в разрушенном российской армией Мариуполе. Открывать его лично приехали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества. Но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России", - сказал Кириенко.

Впрочем, сейчас "бабушка с флагом" - уже не единственная героиня российских СМИ: в последние дни они все меньше пишут об Анне Ивановне и все больше - о мальчике Алеше из Белгородской области, который ежедневно приветствует колонны российских военных и мечтает стать танкистом.

Хотя в соцсетях уже появляется арт с совместным изображением "бабушки с флагом" и Алеши.

Автор фото, VK: Жизнь в ДНР

"Обломок позавчерашней жизни"

И все-таки почему же именно сгорбленная бабушка вдруг стала фактически символом современной России?

Превращение старушки в мем с одной стороны и в некий символ, легитимирующий российскую "спецоперацию," очень симптоматичен, объясняет Би-би-си Евгений Добренко, филолог, историк культуры, исследователь позднего сталинизма.

По словам Добренко, "бабушка с флагом" символизирует то, как российский режим хотел бы выглядеть для окружающего мира и как видит себя сам: "С востока опять пришли освободители от нацизма, и выходит эта бабушка, как обломок некоей новой "Молодой гвардии", приветствовать своих благодетелей".

Историк обращает внимание и на нестыковку: с одной стороны, популярность образа "бабушки с флагом" - это пример апелляции к советскому прошлому, в рамках которого, например, в захваченных украинских городах восстанавливают памятники Ленину.

С другой стороны, Владимир Путин еще в преддверии войны обещал показать Украине "настоящую декоммунизацию". Российский лидер неоднократно объяснял, что считает создание Украины в ее современных границах своего рода исторической ошибкой, "автором и архитектором" которой стал лично Владимир Ленин.

Автор фото, Anton Vergun/TASS Подпись к фото, Памятник "бабушке с красным флагом" в Белгороде, 8 мая

Но популярность Анны Ивановны демонстрирует, что Россия несет советское прошлое, вопреки прокламируемым целям, говорит Добренко

"Всем понятно, что путинская риторика - это всего лишь прикрытие обычной империалистической колонизаторской практики России, которая хочет объяснить необъяснимое, обосновать необосновываемое, - считает эксперт. - Настолько же дикое и гротескно-нелепое, как эта старушка - обломок позавчерашней жизни - символ позавчерашней политики, которую практикует Россия в XXI веке".

"Бабушка Аня" действительно очень поучительный символ: даже если бы его не стали так саморазоблачительно использовать, попав в медиа, она бы все равно была обречена стать мемом", - объясняет Би-би-си Ян Левченко, культуролог, редактор Rus.Postimees.

"Это хороший символ российского вторжения, очень показательный, очень иллюстративный. Он сам себя разоблачает", - говорит Левченко. С его точки зрения, сама цель "спецоперации" - это попытка реставрации СССР в тех границах и смысловых полях, в которых это доступно современному российскому порядку.

"И в этом смысле бабушка Аня со своим красным флагом прокладывает тропинку в Советский Союз, и ею не могли не воспользоваться", - поясняет культуролог.

Он обращает внимание на то, что сама личность Анны Ивановны мало важна для пропаганды: "Важно, что она с красным флагом идет назад в СССР, освещая и освящая путь президента".

"Не надо из нее лепить мертвого идола"

Пока российские СМИ гадали о судьбе "бабушки всей России" - писали, что ее спасли ополченцы ДНР или вывезли к "родственникам в Барнаул" - Анна Ивановна продолжала жить в своей хате на окраине Харькова, не подозревая, что стала звездой соцсетей, и что памятники ей открывают высокопоставленные кремлевские чиновники.

Разве что украинские солдаты, которые и дальше регулярно приходили к своей "подруге" и приносили еду, подшучивали: дескать, бабушка стала знаменитой.

После очередного обстрела Даниловки в хате Анны Ивановны повылетали стекла, повредилась крыша и снесло одну секцию забора. В этот момент, говорит старший лейтенант Костенко, украинские военные настоятельно порекомендовали старикам съехать из их дома: у вас, мол, ни погреба нет, ни блиндажа.

Подпись к фото, Окна в доме Анны Ивановны и Ивана Алексеевича выбило после обстрела

Анна Ивановна и Алексеич послушались совета, Костенко отвез их в местную церковь. Там они одну ночь переночевали, но у Алексеича обострились проблемы со здоровьем, и волонтеры помогли им добраться в одну из харьковских больниц.

Там в начале мая с супругами познакомился Дмитрий Галко из ЦСК, который нашел их с помощью прихожан из церкви в Даниловке. Именно он записал нашумевший в России ролик, до выхода которого о судьбе Анны Ивановны было почти ничего неизвестно.

"Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла с войной на нас. Очень паршиво", - говорит Анна Ивановна в том видео. В нем же рассказывается о том, как дом женщины побило из-за российских обстрелов.

Галко в итоге взял шефство над парой из Даниловки. Опекавшие их военные ушли из села после того, как после контрнаступления ВСУ российские войска были отброшены от Харькова.

Пророссийские СМИ и паблики восприняли ситуацию однозначно.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, открыто поддерживающий военную операцию, репостнул такое сообщение: "Киев взял в заложники бабушку Аню с Харьковщины. При этом, они провернули свою "дежурную схемку": сами же засадили из миномета по дому стариков, ничего толком не показали, но ожидаемо обвинили Россию".

А депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина 7 мая предложила "провести спецоперацию по высвобождению бабушки Анны и её мужа из рук нацистов в Харьковской области: вывезти их в Россию и пригласить к почетному участию в Параде на Красной площади".

"Кто в заложниках? Я? Нет", - недоуменно пожимает плечами Анна Ивановна, разговаривая с Би-би-си.

Несколько дней назад Анна Ивановна с мужем вернулись в родную хату: все переживали, как там чувствуют себя собаки, кошки и кролик, которых они оставили, эвакуировавшись после бомбежки.

С живностью все хорошо, говорит бабушка. Теперь надо картошку посадить, пока не поздно, - из-за российского вторжения календарь посевной в ее хозяйстве несколько сдвинулся.

На вопрос, хотела ли бы она воспользоваться приглашением Нины Останиной и поехать на Парад Победы на Красной площади, Анна Ивановна взволнованно отвечает: "Не могу я поехать туда - за то, что они бомбили нас безоружных. Вот это село. И людей уже не было, а они все бомбили. Не могу поехать сейчас в Россию. Оно все-таки боль за Украину. Украина - матушка родная".

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY Подпись к фото, Граффити с Анной Ивановной в Бердянске (Запорожская область), захваченном российскими войсками, 30 апреля

Российская пропаганда делает все одномерным и реальные люди ей не интересны - ее волнует только захват украинских земель, комментирует российские публикации о "бабушке с красным флагом" Дмитрий Галко из ЦСК.

"Вот и Анну Ивановну в России превратили в мертвого идола, мертвую икону. Их не интересовало, кто она и откуда, как ее зовут, какая у нее судьба и биография. Если бы они могли, они бы ее украли, мумифицировали и положили бы в мавзолей, и там бы она и лежала, мертвая", - говорит он.

Галко подчеркивает, что в Украине не пытались и не собираются делать из бабушки с красным флагом бабушку с сине-желтым бантом. Но, напоминает он, родители Анны Ивановны - украинцы, а украинский - ее родной язык. "Это наша бабка! Не надо из нее лепить мертвого идола!" - эмоционально рассуждает он.

"Быстро действуют. Кошмар"

На лужайке перед воротами - там, где два с лишним месяца назад Анна Ивановна впервые встретилась с украинскими военными, - она рассматривает распечатанные на цветном принтере изображения граффити, муралов и памятников, прототипом для которых стала она сама. Раньше бабушка о своей славе только слышала и теперь с видимым интересом разглядывает картинки.

Некоторые ей ужасно не нравятся. "Разве я такая старая и чужая какая-то?" - удивленно спрашивает она. На некоторых картинках женщина и правда выглядит так, как будто ей минимум сто лет и она вполне могла застать еще Первую мировую войну. Бойкая и энергичная Анна Ивановна действительно совершенно не похожа на эту старуху.

Подпись к фото, Среди изображений, которые Би-би-си привезла Анне Ивановне, больше всего ей понравилось фото памятника в Мариуполе и фото, на котором ее нарисовали вместе с Иваном Алексеевичем

На одном из изображений бабушка с красным знаменем наперевес топчет сине-желтый флаг Украины. Анна Ивановна возмущена: "Боже упаси! Я люблю знамя наше. Это неправильно, что нарисовали так! Свое знамя топтать, кто это придумал такое? Наоборот, я люблю свое знамя. Мне когда пасочки принесли, там ленточка голубая, желтая и оранжевая с трезубцем. Я их сохранила".

Нравится бабушке плакат, на котором она стоит рядом с Алексеичем - он на этом изображении похож на геолога-пенсионера, а за спиной у них стоят российские солдаты. Солдаты Анну Ивановну не интересуют вообще: она показывает своему дедушке, как красиво его нарисовали и просит оставить это изображение себе на память.

Отдельно Би-би-си показывает бабушке фотографию открытого Сергеем Кириенко памятника в Мариуполе. "Быстро действуют. Кошмар", - говорит она. Но по лицу видно: памятник и известность вообще ей скорее нравятся.

Что бы она сказала на открытии памятника себе, появись у нее такая возможность? Анна Ивановна задумывается. "Дай Бог, сказала бы, чтобы этот памятник был [памятником] миру для всей планеты нашей. Мир в каждом доме, в каждой семье. Понимание. Особенно мне хотелось бы, чтобы понимание было у президентов. Чтобы больше не творили такой войны", - говорит она.

Особенно умиляют Анну Ивановну девушки, которые стоят возле мариупольского памятника в почетном карауле. "Оставьте мне еще эту карточку, с детьми", - просит она

"Я никого не хотела предавать"

После публикации видео с бабушкой, выходящей к украинским солдатам с красным знаменем, украинские соцсети захлестнула волна комментариев, мягко говоря, нелестных по отношению к Анне Ивановне.

"Встречала оккупантов с красным флагом". "Сбрендившая старуха". "Коллаборантка". "Пусть валит в свою Россию". Тон большинства оценок ее поступка был уничижающим.

Да и односельчане бабы Ани тоже воспринимают ее известность неоднозначно. Полсела было развалено этими "красными флагами и русским миром", а эта "вальтанутая" (сумасшедшая - Би-би-си) встречать их вышла, говорит Би-би-си сосед супругов Владимир, бывший военный.

Подпись к фото, Соседи Анны Ивановны по Великой Даниловке считают, что жить в селе после истории с красным флагом ей будет сложно

Односельчане старикам помогают продуктами, но за глаза сразу несколько жителей Даниловки говорят Би-би-си: жизни им тут не будет. "Ну, то есть, бить их, конечно, не будет никто, но общаться с ними тоже не будут. Она просто будет изгоем", - говорит Женя, житель села, который сейчас с головой ушел в волонтерство.

Анна Ивановна это отношение к себе ощущает.

"Сегодня эти, которые мусор собирают, из города… Предательницей меня назвали. Бери, говорят, сумку и валяй отсюда. Говорят, как вы будете с этим жить? - жалуется она - А я никого не хотела предавать, я хотела мир: чтобы Россия, Украина, Белоруссия как раньше жили. Чтобы никто никого не обижал, а воевали только против наркомании, против алкоголя, против курения и за веру христианскую!"

А вот старший лейтенант Костенко, который, по большому счету, сделал "бабушку с флагом" знаменитой, ее защищает: "Не нужно человека судить за его поступок, за то прошлое, которым он живет… Все люди живут тем, где прошла их молодость, где они жили, работали. Они не до конца знают историю. Лучше в независимой Украине так улучшать условия их проживания, чтобы они вспоминали тот Советский Союз как черное прошлое нашего государства. А осуждать человека просто за то, что он жил в Советском Союзе, - это же неправильно".

Проблема бабушки, считает Костенко, - в информационном голоде. Она долго не могла поверить, что по ее селу стреляют русские: она всю жизнь считала русский народ братским, да и Алексеич у нее родом из Белгорода.

Когда бабушку забирали из харьковской больницы и везли в Даниловку, ее провезли по Харькову и показали масштабы разрушений города от неизбирательных бомбардировок российскими войсками. Она, вспоминает Дмитрий Галко, только руками всплеснула: "Ай-ай-ай, это же сущий 1941 год".

Впрочем, даже последние события не заставили политические взгляды Анны Ивановны стабилизироваться. С одной стороны, она вроде как и не против, чтобы Украина и Россия жили вместе, но только "чтобы украинский президент на своем месте, российский на своем и чтоб они понимали друг друга". С другой - молится Богу за победу Украины и украинских солдат, с которыми успела подружиться.

Подпись к фото, Анна Ивановна говорит Би-би-си, что, если бы могла поговорить с Владимиром Зеленским, попросила бы его решать вопросы миром и любовью. А Владимиру Путину сказала бы, что он неправильно сделал, начав войну с Украиной

Анна Ивановна говорит, что после победы Украины ждет солдат, снимавших ролик с ее участием, в гости. Появится, мол, электричество в Даниловке - сможет им чай приготовить. Даже тому Вите, который "потоптал знамение".

На вопрос о том, жалеет ли Анна Ивановна о случившемся и пошла бы опять встречать военных с красным флагом, она отвечает: "Наверно бы вышла. Хоть украинцы, хоть русские. Вышла бы. И, может, сказала бы: нате флаг и с этим флагом победите… А может сам Господь меня послал, чтобы я дала этот флаг мира, чтобы они завоевали, чтобы они вернули Россию на свое место? И такое может быть. Может, сам Господь меня послал так. Не для знаменитости, а для мира".

Автор фото, Alamy

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