Как поставки западного вооружения Украине меняют ситуацию на поле боя

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

6 минут назад

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Автор фото, Anadolu Подпись к фото, Украинский солдат с ПЗРК Stinger

В войне в Украине, по оценкам специалистов, российской армии, которая действует по установкам и уставам еще советских вооруженных сил, противостоит армия нового типа. ВСУ смогла разработать более гибкую тактику и организацию, и теперь, как полагают в Киеве, им нужны более современные и совершенные вооружения. Однако поставки нового оружия ставят перед украинцами новые проблемы - нужно еще научиться его использовать.

"Если бы Украина получила доступ ко всему тому необходимому оружию, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже закончили эту войну", - сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении в конце апреля.

Поставки вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял туда в основном пехотное оружие - переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также различные военные грузы - прежде всего, боеприпасы, амуницию, медицинские комплекты, приборы ночного видения. Эти поставки в результате помогли задержать российское наступление в самом начале войны.

Уже после начала войны и особенно после того, как российским войскам не удалось захватить Киев и они отступили на этом направлении, сконцентрировав свои усилия на Донбассе и южных районах Украины, Украина стала запрашивать на Западе более тяжелые вооружения.

Теперь Украине нужна реактивная и ствольная артиллерия, высокоточные боеприпасы, бронетехника и противовоздушные комплексы, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты.

В целом украинская армия старается противостоять российским силам при помощи гибкой тактики, стараясь наносить скорее точные удары по самым важным целям, нежели массированные. Для этого нужна как можно более оперативная информация о диспозиции и перемещениях российских войск.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракеты "Джавелин" стали поступать в Украину задолго до начала войны

Именно поэтому украинцы нуждаются в средствах разведки и целеуказания - радарах, средствах контрбатарейной борьбы и корректировки огня, беспилотниках, спутниковых данных и другой информации.

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Обе стороны все еще сохраняют способность применять авиацию, однако системы ПВО не позволяют завоевать абсолютное господство в воздухе. При этом войсковые системы противовоздушной обороны несут потери с обеих сторон, и поэтому их также нужно восполнять.

10 мая Пентагон опубликовал список вооружений, которые Украина получает и будет получать из США. Кроме того, Киев получает, ожидает или рассчитывает получить другие системы из европейских стран.

Некоторые поставки уже начались, другие пока не согласованы. Например, Киев пока не смог убедить западные страны поставить ему боевую авиацию. Украина получила только вертолеты Ми-17, хотя рассчитывала получить истребители МиГ-29 из Польши.

В середине апреля украинские ВВС получили при посредничестве США авиационные запчасти, которые позволили поднять на крыло некоторое число МиГов, сколько именно - неизвестно. Однако переговоры по поставкам самолетов, судя по информации, которая попадает в прессу, не окончены, и Киев ищет возможность все-таки получить истребители.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украина смогла отремонтировать некоторое число своих боевых самолетов после поставок деталей из-за границы

Поставки вооружений и военной техники составляют лишь часть военной помощи. Кроме них Украине передают медицинское оборудование и медикаменты, средства личной защиты, боеприпасы и многое другое.

Старое и новое

Оружие и техника, которыми помогают Украине, бывают двух типов - системы, разработанные ещё в советское время в СССР и странах соцлагеря, и западные, среди которых есть и старые, и новые.

По данным Wall Street Journal, Великобритания по всему миру разыскивает советское оружие через представителей минобороны и своих военных атташе. Как сказал британский министр обороны Бен Уоллес, часто выясняется, что в тех же странах такое же оружие ищут и российские представители. Советское или российское оружие имеется в армиях 23 стран.

Поставки старых советских вооружений - мера вынужденная, это поможет украинцам выстоять, пока они будут осваивать новую технику.

Советское оружие, которое поставляют в Украину, по своим характеристикам часто хуже, чем аналогичные системы, которые стоят на вооружении российской армии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Теперь это война скорее артиллерии, чем "Джавелинов"

Но такие танки, бронемашины, большие и малые зенитно-ракетные комплексы не нуждаются в долгом обучении персонала и расчетов - они хорошо знакомы украинским военным. Эти поставки чаще всего позволяют просто поддерживать ВСУ, восполняя потери.

Второй тип поставок - западное оружие. Оно тоже бывает устаревшим или новым, но в любом случае, если, конечно, это не просто автомобили, то обслуживать, управлять и воевать им нужно учиться.

Многие западные вооружения превосходят российские по дальности, точности и общей эффективности.

Война гаубиц и ракет

После отступления российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум характер войны изменился. Теперь российская армия больше не пытается продвигаться вперед без плотной артиллерийской и, по возможности, авиационной поддержки. При этом атаки на ключевых направлениях она старается сопровождать активными действиями на второстепенных - это затрудняет ВСУ переброску резервов с других участков фронта.

Автор фото, AFP Подпись к фото, США отправили в Украину 90 гаубиц М777

Но темпы наступления остаются низкими. В отдельных районах наступать не получается вовсе, в других местах российским войскам удается продвинуться на считанные километры. В Харьковской области украинские войска нанесли ответные удары, отодвинув линию фронта от города, местами они уже вышли или почти вышли к государственной границе.

Теперь характер войны изменился, российские войска стали действовать осмотрительней, опасаясь украинских пехотинцев, вооруженных современным противотанковым и зенитным оружием. Война бронетранспортеров и "Джавелинов" стала войной танков, гаубиц и ракет. Поэтому в Украину стали поставлять все больше артиллерии и боеприпасов к ней.

Что поставили в Украину

Чехия - ракетные установки RM-70 - локализованный вариант советского БМ-21 "Град". Несколько десятков

Польша - БМ-21 "Град", точное число неизвестно

США - гаубицы М777. 90 единиц

Польша - самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Около двух десятков

Эстония - гаубицы Д-30. Несколько единиц

Чехия - самоходные гаубицы ShKH vz. 77 DANA. 20 единиц.

Что собираются поставить

Франция - колесные САУ Caesar. 10-12 единиц

Германия - гусеничные САУ PzH 2000. Семь единиц

Нидерланды - PzH 2000. Пять единиц

Норвегия - гусеничные САУ M109A3GN. 20 единиц

Австралия - гаубицы М777. Шесть единиц

Канада - М777. Четыре единицы

Украина также рассчитывает на то, что США поставят ей свои дальнобойные ракетные установки M142 HIMARS, которая может стрелять на расстояние до 300 километров, и M270 MLRS с дальностью до 80 километров.

5 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале, что эти РСЗО, обладающие большой дальностью, нужны ВСУ для борьбы с пусками крылатых ракет. Однако пока что о таких поставках открыто не говорят, и попадут ли они в Украину, неизвестно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Потери бронетехники несут обе стороны - украинский Т-64 на обочине дороги

Тем временем в Украине уже появились британские морские ракеты Brimstone воздушного базирования, адаптированные для пусков по наземным целям с наземных установок. О том, что Британия может поставить их в Украину, говорил после визита в Киев премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Впервые о применении их в Украине сообщили еще неделю назад, но 15 мая появились видео пуска этих ракет с наземной установки.

Поставки боеприпасов уже помогли Украине остановить российское вторжение. Израильский военный эксперт Давид Гендельман рассказал в интервью Би-би-си, что они сыграли решающую роль. "Украина получает не только вооружения, но и боеприпасы. Это то, что помогло им продержаться до сих пор. Без скольких-то десятков гаубиц они могли бы воевать до сих пор, но боеприпасы на такой широкомасштабной войне очень быстро истощаются", - сказал он.

Что изменят поставки артиллерии?

В Украине есть своя артиллерия, однако она по большей части еще советского производства, и ее характеристики соответствуют большинству российских систем. Грубо говоря, если украинская батарея может достать до российской, то обратное тоже верно.

Подпись к фото, Данные в инфографике приведены для обычных боеприпасов

На вооружении ВСУ - пусковые ракетные установки "Град", а также более дальнобойные "Ураганы" и "Смерчи". Есть также самоходки "Мста-С", "Гиацинт-С", "Акация", "Гвоздика" и тяжелые 203-миллиметровые САУ "Пион", которых совсем немного. У ВСУ еще с советских времен остались на вооружении обычные гаубицы "Мста", "Гиацинт", Д-20 и Д-30.

Получив более дальнобойные западные артиллерийские системы, украинские войска смогут наносить удары, находясь на большем расстоянии от российских войск и, прежде всего, их артиллерии.

Однако из-за разницы в стандартах для них придется закупать боеприпасы, и это отдельная логистическая проблема. Правда, в списке поставок Пентагона значатся 200 тысяч снарядов для 155-миллиметровых орудий. По словам Джона Кирби, 120 тысяч выстрелов уже находятся в Украине.

Кроме того, многие параметры, включая точность или дальнобойность, зависят от боеприпасов, которые передадут Украине. Их разработано довольно много, есть специальные высокоточные снаряды с системами наведения и коррекции, сверхдальние снаряды, которые стоят очень больших денег.

В Украину были поставлены гаубицы M777 модификации А2, которые способны использовать специальные снаряды. На одной из фотографий, которая попала в соцсети, как утверждает ее автор, видны более дальнобойные и мощные снаряды M795 и M549A1.

Бронетехника

Легкое противотанковое вооружение, которое активно поставляли перед началом войны и на первом ее этапе, помогло группам украинских солдат бороться с наступавшими, плохо защищенными и растянутыми колоннами российских войск.

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Джавелины" помогли украинцам в начале войны, но потом понадобилась артиллерия

В интернете появилось много фотографий и видеозаписей с сожженной техникой, что породило образ гранатомета как совершенного средства борьбы с танками. Танки представлялись скорее некой движущейся мишенью для "Джавелина", NLAW, "Стугны" и других противотанковых ракетных комплексов, чем универсальным и высокоэффективным средством ведения боевых действий.

Между тем во многом этот образ был создан именно такими публикациями. Как отмечают эксперты, множество танков и других бронемашин поражали не только переносные гранатометы и ПТУР, но и артиллерия, и после отступления от Киева, когда Россия сосредоточилась на наступлении на Донбассе, именно артиллерийские системы стали если не основным, то еще более массовым средством борьбы с танками и другой бронетехникой.

Во-первых, российские войска сменили тактику, теперь они стараются вести общевойсковой бой, где танки наступают с поддержкой пехоты, легкой бронетехники и артиллерии. При грамотном использовании танк становится основой боевой группы, усиливая ее, а пехота, в свою очередь, защищает его от гранатометчиков.

Украинские танки также активно участвуют в обороне и также несут потери, которые, правда, в условиях войны трудно оценить. Украинская армия нуждается в пополнении танкового парка, и уже получила несколько сотен машин из-за границы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, M113 - "рабочая лошадка" американской армии со времен Вьетнама, но послужить он успел даже в Ираке

Легкая бронетехника еще более уязвима для огня, причем советские боевые машины пехоты, бронетранспортеры и машины десанта как раз отличаются тем, что они были облегчены за счет уменьшения защиты.

Обе стороны теряют много легкой бронетехники и нуждаются в пополнении парка. Однако у России запас такой техники больше, чем у Украины, и поэтому ВСУ нужны любые бронетранспортеры и БМП.

Какую бронетехнику уже поставили или готовятся передать Украине

Польша - танки Т-72М1. 240 единиц

Чехия - танки Т-72М1. Точное число неизвестно

США - гусеничные бронетранспортеры М113. 200 единиц

Дания - M113. 50 единиц

Польша - БМП-1. Десятки единиц

Чехия - 50 Pbv 501A (БМП-1). 56 единиц

Австралия - бронемашины Bushmaster. 20 единиц

США - бронемашины M1114 HMMWV Humvee. Около 100 единиц

Великобритания - патрульные бронемашины Mastiff, Wolfhound и Husky. 80 единиц

Канада - бронемашины Roshel Senator. Восемь единиц

Испания - бронемашины URO VAMTAC. Точное число неизвестно

Великобритания - гусеничные бронетранспортеры FV103 Spartan. 35 единиц

Дания - колесные бронетранспортеры Piranha III. 25 единиц

Что могут поставить, но пока не договорились

Германия - танки Leopard-1A5. 88 единиц

Германия - БМП Marder. 100 единиц

Что изменят поставки бронетехники?

В Украину поставляют фактически только одну модель танка - советский Т-72М1. Они поступают из двух стран и немного отличаются по составу оборудования, но в целом, как рассказал Би-би-си украинский военный эксперт, специалист по бронетехнике Андрей Тарасенко, хорошо знакомы украинским танкистам.

Недостаток этих танков - отсутствие блоков динамической защиты (ДЗ), и теперь, рассказал эксперт, их нужно дооснастить. Производство этой защиты в Украине было налажено еще до войны. Правда, произвести такую большую партию комплектов для модернизации в короткое время будет сложно, признал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Германская БМП Marder может в будущем оказаться в Украине

Среди более легкой техники преобладают американские М113 и Humvee, что упрощает обслуживание и поставку запчастей. Но кроме них, несколько стран поставили и готовятся передать ВСУ небольшие партии самых разных бронемашин. Их обслуживание и ремонт - гораздо более сложная задача с точки зрения логистики.

Однако, по мнению Андрея Тарасенко, "расход техники в условиях боевых действий такой, что любая машина, способная сохранить жизнь людей, экипажа, актуальна и нужна". "Проблема ее ремонта и обеспечения уходит на второй план, потому что расход [техники], число потерь и отказов велико", - сказал он.

Кроме того, Украине потребуется подготовить большое количество экипажей, как для иностранных, так и для старых советских машин.

"Даже те танки, что имеются, без надлежащего обучения, тренажерных комплексов, учебного парка, методических материалов не используются даже на 60-70% своего потенциала", - сказал эксперт. "По проведенным еще в 1989 году исследованиям, повышение уровня подготовки экипажей на 25% эквивалентно увеличению парка боевых машин, танков на 60%", - добавил он.

По словам Андрея Тарасенко, американская система обучения превосходит советскую, поскольку там имеются более современные тренажеры. Украина также имеет современные тренажерные комплексы. Однако обучение танкистов занимает минимум несколько недель.

Дроны

Беспилотники в последние годы стали чуть ли не главным символом современного военного конфликта.

Но как и в случае с противотанковыми комплексами, оценка их эффективности оказалась под сильным влиянием медиа и блогосферы - видео, снятые камерами дронов, уничтожающих военную технику во время войны в Нагорном Карабахе или Украине, очень популярны в социальных сетях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турецкий дрон "Байрактар" может наносить удары и вести разведку

По оценкам специалистов, на самом деле ценность дронов на поле боя в другом. Они действительно могут наносить удары, и иногда делают это успешно. Но еще более они полезны для корректировки и целеуказания другим, более мощным ударным средствам.

Турецкий беспилотник TБ2, известный как "Байрактар", стал настоящей звездой соцсетей. Турция применяла их в Сирии во время операции "Весенний щит" в феврале 2020 года, а до этого в Ливии, где этот беспилотник действовал против армии Хафтара. Они широко применялись в Карабахе и применяются в Украине.

На самом деле оценить эффективность "Байрактаров" или дронов-камикадзе, которые уже поступают в украинскую армию, сложно - в соцсети попадают только видеозаписи успешных ударных вылетов, да и последствия таких ударов оценить не всегда возможно.

Но "Байрактар" - это не столько ударный дрон, который может вести разведку, сколько беспилотный разведчик, который может нанести удар. И поэтому его ценность скорее в том, что он может вести наблюдение, разведку и целеуказание.

В начале мая украинские беспилотники совместно с авиацией нанесли удары по черноморскому острову Змеиный. При этом "Байрактары" не только атаковали наземные и морские цели, но также вели разведку и наблюдение за российскими силами на острове и в акватории вокруг него.

Какие дроны поставляют в Украину

США - барражирующий боеприпас Phoenix Ghost. 121 единица

США - Switchblade - барражирующий боеприпас. 700 единиц

США - RQ-20 Puma - тактический беспилотный разведчик. Неизвестное число

Турция - разведывательно-ударный беспилотник TB2 Bayraktar. Неизвестное число, поставки продолжаются

Дания - разведывательный дрон Heidrun. 25 единиц

Что изменят поставки дронов?

В списке поставок из США больше всего барражирующих боеприпасов, или дронов-камикадзе, как их еще называют.

В отличие от разведчиков, это одноразовое оружие, фактически это тактические крылатые ракеты, способные долго находиться в воздухе. Они повысят возможности украинских частей, но не заменят беспилотных разведчиков.

Украинцы широко используют возможности не только крупных беспилотников "Байрактар". Часто разведку и корректировку артиллерийского огня ведут небольшие коптеры, способные зависать на одном месте и передавать картинку оператору в режиме реального времени.

Дроны не могут заменить авиацию, ударные возможности которой намного больше. "Байрактар" - не лучшая замена штурмовику или бомбардировщику. Но у БПЛА есть свои достоинства. Дроны способны взлетать с меньших взлетно-посадочных полос, некоторые вообще можно запускать в полевых условиях.

А поскольку украинцы делают ставку на точность ударов, а не на массированное применение артиллерии, и поскольку в украинской армии лучше налажена координация работы различных частей, то и роль беспилотников для ВСУ нельзя недооценивать.

Она становится еще более важной с учетом того, что, как считают военные эксперты, российская армия до последнего времени пренебрегала рассредоточением техники и солдат и это позволяло украинцам наносить чувствительные удары, корректируя их с БПЛА.

БПЛА активно применяются с обеих сторон, точное их число установить невозможно, поскольку оно, во первых, скрывается обеими сторонами, а во-вторых, сложно установить, сколько именно беспилотников было сбито - сообщения об уничтожении дронов поступают почти каждый день вместе с видеозаписями их применения.

Контроль и разведка

Еще одной системой, которая помогает вести контрбатарейную борьбу, то есть поражать артиллерийские позиции, являются артиллерийские радары. Поскольку артиллерия обычно действует с закрытых позиций в тылу, отследить местонахождение батареи довольно трудно.

Контрбатарейный радар вычисляет позицию батареи, отслеживая траекторию полета снаряда. Это помогает быстро открыть огонь по ней, пока орудия не снялись с позиции. Такие радары особенно полезны для борьбы с самоходными артиллерийскими установками, которые могут быстро менять позиции. У России также есть контрбатарейные радары "Зоопарк-1".

Какие радары поставили или готовятся поставить в Украину

США. Контрбатарейные радары для отслеживания минометов. Четыре единицы

США. Контрбатарейные радары. 17 единиц

Нидерланды. Контрбатарейные радары AN/TPQ-36. Пять единиц

Нидерланды. Наземный тактический радар Thales Squire Ground Surveillance Radar. Две единицы

США. Радар ПВО AN/MPQ-64 Sentinel.

Кроме этого, в прессу попадали сообщения о поставках других контрбатарейных радаров из Великобритании и США.

Что изменят контрбатарейные радары?

Такие системы, работая в тесной связи с беспилотными разведчиками, еще больше усилят украинскую артиллерию.

Радар позволяет не только точно установить расположение батареи противника, но, главное, сделать это быстро.

Артиллерия, особенно самоходная, может быстро менять позиции, чтобы избежать ответного удара, и скорость реакции на обстрел играет очень важную роль.

Наконец, еще одна позиция в списке, также крайне важная в тактике нанесения точечных ударов, которой стараются придерживаться украинские войска, это предоставление разведывательной информации. Одна из позиций в списке - коммерческие спутниковые снимки, которые помогают контролировать обстановку в тылу противника.

Что еще поставили или поставят в Украину иностранные государства