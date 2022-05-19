Мариуполь: 80 дней в осаде. Как цветущий город был превращен российскими войсками в руины

21 минуту назад

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Эвакуация украинских войск со сталелитейного завода "Азовсталь" после двухмесячной осады стала последним звеном в цепи неудачных попыток Украины удержать Мариуполь.

Город на юго-востоке Украины с начала марта находился в блокаде. В настоящее время в основном его контролирует российская армия.

Контроль над Мариуполем дает России сухопутный коридор в аннексированный Крым и полный контроль над Азовским морем, отрезая Украину от морской торговли.

Падение значимого портового города важно и с точки зрения поддержания боевого духа армии, и для российской пропаганды.

Тем не менее, процесс завоевания Мариуполя был медленным и кровавым. Вот его основные этапы.

2 марта. Начало осады

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пожары в Мариуполе, 3 марта 2022 г.

Всего через несколько дней после вторжения России в Украину Мариуполь - портовый город с населением около 430 тысяч человек - оказался в кольце российских войск. С самого начала вторжения 24 февраля Мариуполь находился под постоянным артобстрелом.

Ко 2-му марта российские войска окружили Мариуполь со всех сторон и располагались в нескольких километрах от города, рассказал Би-би-си вице-мэр Сергей Орлов. По его словам, после 15 часов непрерывного артобстрела Мариуполь уже был на грани гуманитарной катастрофы.

Удары по инфраструктуре привели к отключению воды и электроэнергии в некоторых частях города, а также к нехватке продовольствия. Спутниковые фотографии демонстрировали разрушения в жилых кварталах.

По словам вице-мэра, один густонаселенный микрорайон был практически полностью разрушен.

К этому моменту российские военные также окружили второй по величине город страны Харьков и областной центр Херсон.

9 марта. Удар по роддому

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разрушения в больнице в Мариуполе, 9 марта 2022 г.

Удар российской авиации по роддому и детской больнице впервые показал, какую тактику в дальнейшем будут использовать российские войска.

По первым данным, погибли три человека, в том числе ребенок. Через несколько дней вместе со своим ребенком скончалась и женщина, которую сфотографировали лежащей на носилках вскоре после налета.

По словам местных властей, еще как минимум 16 человек, в том числе персонал и пациенты, получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по роддому военным преступлением. "Что за страна Россия, что она боится больниц и родильных домов и уничтожает их?" - сказал он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

Широкую известность получила фотография спускающейся по лестнице беременной Марианны Вышемирской с перепачканным кровью лицом.

Посольство России в Великобритании опубликовало в "Твиттере" свою версию произошедшего, согласно которой Вышемирская была актрисой, а последствия налета были инсценированы. Но Би-би-си нашла доказательства, опровергающие эти утверждения, и в конце концов поговорила с самой Вышемирской уже после рождения ее дочери.

14 марта. Первая эвакуация и сообщения о массовых захоронениях

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Могилы погибших при обстреле в Мариуполе

По данным городского совета, к середине марта число погибших среди гражданского населения Мариуполя превысило 2100. Однако эвакуировать население из города было невозможно из-за непрекращающихся обстрелов российской артиллерией.

14 марта Украине удалось согласовать гуманитарный коридор с Россией, и колонне как минимум из 160 частных автомобилей удалось выехать из Мариуполя. К полудню 15 марта город покинули около двух тысяч машин.

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Но многие уехать не успели. Би-би-си сообщила, что в городе стали появляться стихийные захоронения.

Вице-мэр не смог подсчитать количество погребенных таким образом людей. Но он сказал Би-би-си, что только на одном таком импровизированном братском кладбище их 67.

"Мы не можем хоронить [погибших] на обычных кладбищах, так как они находятся за пределами города, а периметр контролируется российскими войсками, - сказал Сергей Орлов. - Кого-то мы не можем идентифицировать, но у некоторых при себе были документы".

По словам Орлова, в связи с коллапсом коммунальных служб дворники и бригады дорожных рабочих собирали тела на улицах. "У нас уже 11 дней нет электричества, отопления, канализации, воды, продуктов питания", - сказал он в середине марта.

Могилы находили не только в Мариуполе.

Сообщалось также о массовых захоронениях в городе Буча под Киевом и в Чернигове на севере Украины.

Позже американская спутниковая компания заявила, что обнаружила место массового захоронения, содержащее около 200 могил, недалеко от села Мангуш, примерно в 20 км к западу от Мариуполя.

16 марта. Разрушение Драматического театра

Автор фото, EPA

В течение нескольких дней Донецкий областной драматический театр был убежищем для мирных жителей, укрывавшихся от российской авиации и артиллерии.

Затем последовал удар с воздуха, в результате которой, по официальным данным, погибло не менее 300 человек. На сегодняшний день это самый крупный по числу жертв удар с начала российского вторжения.

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Огромное здание советской эпохи посреди площади в центре города было четко маркировано как убежище для гражданских лиц. По словам советника мэра, в момент удара в здании находилось около 600 человек.

На асфальте возле здания театра в центре города крупными буквами было написано слово "Дети".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Может кому-то стыдно станет из начальства? " разруха и лишения блокадном Мариуполе

Россия отрицает свою причастность к удару по театру. Российские официальные лица вновь бездоказательно обвинили Украину в инсценировке: якобы здание было заминировано и взорвано бойцами полка "Азов", занимавшими там оборону.

Однако международное сообщество жестко осудило действия Москвы.

Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого британское правительство назвало "мариупольским мясником" за его роль в бомбежках города, позже попал под санкции Великобритании.

18 марта. Российские войска входят в город

Россия заявила, что ее силы вошли в центр Мариуполя. По словам мэра Вадима Бойченко, в городе шли тяжелые бои.

19 марта. Сообщения о насильственных депортациях

Автор фото, EPA

Появились сообщения о том, что Россия принудительно вывозит сотни мирных жителей из Мариуполя. 24 марта власти Мариуполя назвали новую цифру - до 15 тысяч насильственно перемещенных.

К 27 марта Россия разместила около пяти тысяч человек во временном лагере в Безыменном к востоку от Мариуполя - это видно на спутниковых снимках.

Согласно сообщениям, в некоторых частях Мариуполя, находящихся под контролем России, у мирных жителей, лишенных доступа к еде, воде и медикаментам, не было иного выбора, кроме как уехать в районы, оккупированные Россией, и в саму Россию.

Некоторые украинские официальные лица назвали действия России депортацией в так называемые фильтрационные лагеря. Депортация мирных жителей на свою территорию противоборствующей стороной является международно признанным нарушением прав человека.

Со временем появились отчеты об условиях внутри этих лагерей. Одна пара рассказала, как их отвезли в центр для беженцев, который, по их словам, был похож на настоящий концлагерь.

Содержимое их телефонов внимательно просмотрели, а пожилые люди спали на полу в коридорах без матрасов и одеял.

28 марта. Число погибших растет

В аппарате мэра Бойченко, который к этому моменту уже покинул город, подсчитали, что с начала блокады в Мариуполе было убито около пяти тысяч человек.

По данным мэрии, 90% зданий в городе получили повреждения, а 40% разрушены. По оценкам, около 170 тысяч человек все еще находятся в осажденном городе.

31 марта: спор из-за гуманитарных коридоров

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители ожидают эвакуации из Мариуполя, 24 марта 2022 г.

К концу марта, после нескольких недель беспощадных обстрелов Мариуполь превратился в руины.

Но попытки договориться о прекращении огня в городе, чтобы дать возможность эвакуировать мирных жителей, зашли в тупик: обе стороны обвиняли друг друга в недобросовестности. Украина заявила, что российские войска вели обстрел маршрутов эвакуации.

Затем Украина обвинила Россию в том, что она заблокировала автобусную колонну, направлявшуюся в Мариуполь.

Между тем, французские официальные лица заявили, что Владимир Путин согласился рассмотреть планы эвакуации мирных жителей из города во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле, однако, заявили, что российский лидер настаивал на том, что обстрелы города прекратятся только с капитуляцией Украины.

13 апреля. Заявления о капитуляции

Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины, в том числе 162 офицера.

Два дня спустя мэр сообщил агентству Associated Press, что в городе все еще остается около 120 тысяч человек.

С 18 апреля. Бои на заводе "Азовсталь"

Автор фото, Rex Features Подпись к фото, Российский танк на пути к заводу "Азовсталь" в Мариуполе

После захвата российской армией большей части Мариуполя металлургический комбинат "Азовсталь" - огромный завод площадью 10 кв. км на юго-востоке города - стал последним очагом сопротивления украинской армии в городе.

18 апреля городской совет заявил, что в подземных туннелях и мастерских "Азовстали" все еще скрывается тысяча мирных жителей.

По мере продвижения российских войск к центру Мариуполя на территории комбината оказались тысячи украинских военных, в том числе бойцы полка "Азов" - подразделения национальной гвардии, в прошлом связанного с ультраправыми националистами.

Крайний срок, установленный Россией для капитуляции украинских войск в Мариуполе, прошел незамеченным.

Однако затем на совещании 21 апреля, транслировавшемся по телевидению, Владимир Путин приказал российским войскам воздержаться от штурма комплекса. Вместо этого он распорядился перекрыть промзону, чтобы "муха не пролетела".

Впоследствии бойцы "Азова" опубликовали видео, на котором женщины и дети, по-видимому, укрывавшиеся на заводе, рассказывали, что у них заканчиваются еда и вода, и умоляли об эвакуации.

2 мая началась долгожданная эвакуация мирных жителей с металлургического завода. Более 100 эвакуированных из Мариуполя добрались до Запорожья - путешествие заняло несколько дней. Среди них 69 человек, которые месяц укрывались в бункерах под корпусами "Азовстали".

Через три дня стало известно, что удалось эвакуировать еще 300 мирных жителей.

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На пресс-конференции 5 мая, которая транслировалась в прямом эфире из бункера на сталелитейном заводе, один боец заявил, что правительство Украины не сумело защитить Мариуполь, но настаивал на том, что капитуляция неприемлема.

7 мая было объявлено, что все оставшиеся женщины, дети и старики покинули завод.

Бои продолжались до 17 мая, когда было объявлено об эвакуации более 260 военных, в том числе тяжело раненых. Таким образом операция по защите Мариуполя украинскими войсками завершилась.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что украинские военные, разведка, Национальная гвардия и пограничная служба предпринимают совместные усилия для спасения оставшихся.

Она также отметила действия защитников завода, которые, по ее словам, полностью выполнили все задачи, поставленные командованием. Однако после того, как исчезла возможность разблокировать "Азовсталь" военным путем, попытки удержать завод потеряли смысл.

В сообщении, размещенном в "Фейсбуке" вечером 16 мая, генштаб Украины назвал защитников Мариуполя "героями нашего времени", чьи усилия помогли Украине организовать оборону своего южного фланга.

17 мая. Последние украинские военные оставляют "Азовсталь"

По последним данным, за сутки более 300 украинских солдат вышли с завода "Азовсталь". Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти посчитали это капитуляцией.

По данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр, с завода вышли 264 человека: 53 тяжелораненых вывезены в Новоазовск, еще 211 человек через гуманитарный коридор доставлены в Оленевку. Эти населенные пункты находятся на территории, подконтрольной российским войскам.

На вторник, 17 мая, по данным минобороны России, "Азовсталь" покинули 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый.

Украинские военные доставлены в бывшую исправительную колонию в подконтрольный российским войскам поселок Оленевка (Еленовка) под Донецком.

Предполагается, что раненых доставят в госпиталь, где они получат необходимую медицинскую помощь. Это было основным условием соглашения об их выходе с "Азовстали", где они находились последние два месяца.

Какие планы у Кремля - непонятно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военнослужащими будут обращаться в соответствии с международными законами, однако он отказался отвечать на вопрос, будут ли считаться сдавшиеся с "Азовстали" военнопленными или военными преступниками, переадресовав этот вопрос военным.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники", как в Думе назвали участников украинского полка "Азов", которые удерживали оборону на территории завода "Азовсталь", не должны подлежать обмену на пленных россиян. Он потребовал у депутатов подготовить соответствующее постановление.

Исполняющий обязанности главы думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать для украинских военных исключение из действующего в России моратория на смертную казнь.

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