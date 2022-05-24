Выставка цветов в Челси: королева Елизавета II, Дворцовая роза и платье-клумба

47 минут назад

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Автор фото, Reuters

В лондонском Челси открылась знаменитая во всем мире ежегодная выставка Королевского общества садоводов. Традиционно площадку под нее предоставляет Королевский госпиталь, или как его иначе называют, - Дом ветеранов армии. Выставка цветов в Челси - одна из крупнейших в мире. Каждый год в конкурсе участвуют коллекции садов и дендрариев из разных уголков планеты.

Неизменно гостей и участников выставки встречают ветераны британской армии в традиционных красных мундирах, живущие в Королевском госпитале в Челси. Он был основан указом короля Карла II и традиционно служит домом для вышедших на пенсию военных и инвалидов войны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В этом году по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II некоторые экспонаты на выставке цветов в Челси посвящены королеве. Это - ее портрет, сделанный при помощи растений.

Первая выставка открылась 20 мая 1913 года и продолжалась три дня. Впоследствии ее отменяли только в периоды Первой и Второй мировых войн. С каждым разом площадь выставки увеличивалась, композиции становились изысканнее и ярче, а в конкурсной программе появлялись новые номинации. Некоторые садоводы предпочитают делать причудливые инсталляции, другим по душе минимальное оформление, не затмевающее красоту цветов. Как, например, на этой экспозиции лилий.

Автор фото, EPA

Королева Елизавета II является покровительницей Королевского общества садоводов и почти никогда за время своего правления не пропускала выставку. В этом году она совпала с чередой празднований Платинового юбилея королевы - 70-летия ее пребывания на британском престоле.

Автор фото, PA Media

Вместе с Ее Величеством в этом году выставку посетили младший сын королевы принц Эдвард и его супруга Софи Уэссекская.

Автор фото, PA Media

Из других королевских особ в Челси также приехала Биргитта, герцогиня Глостерская - представительница датской ветви британской королевской семьи.

Автор фото, Reuters

Эта роза называется Дворцовой. Павильон с этой разновидностью был особо представлен королевским особам.

Это одна из самых ярких работ в категории "Скульптура".

Автор фото, Reuters

Нарциссы - первые цветы, появляющиеся в Британии с приходом весны. Они растут буквально повсюду - в парках, в садах, на клумбах и просто вдоль обочин. И хотя этот цветок никогда не считался изысканным, английские садоводы отводят ему почетное место.

Автор фото, EPA

Буйство пионов... Хозяйка экспозиции поправляет и без того идеальное обрамление своего стенда.

Автор фото, Empics

Садоводство - это не только разведение цветов. И хотя цветочных композиций и павильонов в Челси действительно большинство, находится место и для таких работ. Эта цветочно-овощная скульптура называется "Обратная сторона".

Автор фото, Reuters

Не так давно к конкурсной программе была добавлена категория "Внутренний дворик". В этом году представить свою работу авторам помогает британская паралимпийская чемпионка по плаванию Джессика-Джейн Эпплгейт.

Автор фото, PA Media

Выставка цветов в Челси - отличный шанс для дизайнеров поэкспериментировать с цветочной темой в одежде.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

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