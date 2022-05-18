Европа отказывается от нефти и газа из России. Не сразу, но план и деньги уже есть

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Десятилетия "Дружбы" между ЕС и Россией подходят к концу

Нападение России на Украину заставило Европу ускорить прощание с ископаемым топливом и сосредоточиться на отказе именно от российских нефти и газа. О новых мерах ЕС объявил в среду, а заодно Еврокомиссия обнародовала план действий на случай, если Кремль сам выключит газ.

Согласно обновленному плану, ЕС собирается потратить дополнительно более 200 млрд евро, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году.

До войны речь шла только о запрете долгосрочных контрактов с "Газпромом" после 2050 года, но через две недели после российского вторжения Еврокомиссия набросала план полного отказа от нефти и газа из России до 2030 года. Теперь этот план конкретизирован, и срок приближен еще на три года.

"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

Для этого Еврокомиссия ужесточила цели и сроки европейской программы "зеленой" перестройки экономики RePowerEU, рассчитанной до 2050 года. ЕС собирается ускориться и сократить потребление газа на 30% к 2030 году.

Что собирается делать ЕС

Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. На подготовку терминалов, трубопроводов и другой инфраструктуры уйдет 12 млрд евро.

Но главная и намного более затратная часть плана - это рост выработки из возобновляемых источников и экономия энергии.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

ЕС теперь собирается удвоить долю возобновляемых источников в энергетике и довести ее до 45% (в довоенном плане было 40%), а также сократить потребление энергоресурсов в целом на 2%, а не на 1,5% в год и уменьшить его к 2030 году на 13%, а не на 9%.

Для ускорения "зеленой" перестройки Еврокомиссия предложила сделать солнечные батареи обязательными для всех офисных и общественных зданий уже с 2025 года, а с 2029 - и для новых жилых домов. Газовые бойлеры будут ускоренно менять на тепловые насосы, а строительство ветряков на суше и в море - одобрять по ускоренной программе.

Расходы в итоге должны окупиться, и не только политически через сокращение зависимости от воинственного восточного соседа, но и финансово. По расчетам Еврокомиссии, 27 стран ЕС к 2030 году будут ежегодно экономить 80 млрд евро на импорте газа, 12 млрд - нефти и почти 2 млрд - угля.

Однако для этого нужно, чтобы все они выполнили рекомендации Еврокомиссии и приняли у себя все нужные решения и законы. Сейчас они едины, как никогда, перед лицом российской агрессии, однако не все предложения Еврокомиссии утверждаются.

Так, Венгрия продолжает блокировать шестой пакет санкций и требует для себя субсидий для компенсации потерь от нефтяного эмбарго. Часть денег объявленного сегодня плана как раз может пойти на то, чтобы оплатить эти расходы и позволить Венгрии обойтись без российских поставок по нефтепроводу "Дружба".

Нефтегазовая война

Новые меры и план не родились бы, не будь энергетической войны России против Евросоюза - ее крупнейшего, ближайшего и самого богатого рынка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этот НПЗ в Германии контролируется "Роснефтью" и получает 100% нефти из России по "Дружбе"

Она началась еще осенью, когда "Газпром" прикрутил кран. Цены на газ в Европе взлетели до невиданных высот, что привело к торможению второй крупнейшей экономики мира и недовольству жителей ЕС. Они столкнулись с рекордной инфляцией и падением уровня жизни, и без того пострадавшего от двухлетней пандемии коронавируса.

Но как только президент России Владимир Путин отправил армию на захват украинских земель, энергетическая война тоже перешла из холодной стадии в горячую.

ЕС ввел санкции, отказался от российского угля, собрался до конца года уменьшить на две трети закупки газа в России и почти согласовал эмбарго на российскую нефть. В ответ Путин распорядился брать плату за газ в рублях, а несогласным Польше и Болгарии "Газпром" перекрыл поставки.

Это борьба не на жизнь, а на смерть.

ЕС импортирует 57,5% всех потребляемых энергоресурсов, и Россия - ключевой поставщик. ЕС покупает в России около 40% всего газа и до 30% нефти и нефтепродуктов.

Сырьевая Россия не меньше зависит от ЕС. Нефтегазовый сектор приносит ей половину доходов бюджета и более половины экспорта, а 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов она продает как раз в Европу.

Только за неполные три месяца войны ЕС заплатил России более 50 млрд евро за нефть и газ.

Если Путин отключит газ

Следующий удар в энергетической войне каждый из противников норовит нанести туда, где больнее другому. Россия больше зарабатывает на нефти, Евросоюз не может пока отказаться от газа. Поэтому ЕС, готовя нефтяное эмбарго против России, опасается, что Путин ответит отключением газа.

План на этот случай Еврокомиссия обнародовала в среду одновременно с большим пакетом мер для сокращения зависимости от российских энергоресурсов. В нем мало подробностей, и в целом он состоит из двух общих пунктов.

Во-первых, солидарность: веерно отключать промышленность, но координировать это на уровне ЕС так, чтобы страдали все страны одинаково, а не только те, которые больше других зависят от российских поставок.

И во-вторых, субсидирование цен, если они станут заоблачными. Обычно это возбраняется, но в последнее время многие страны ЕС активно этим занимаются в условиях энергетической войны с Россией.

"С сентября 2021 года Германия, Франция, Италия и Испания каждая в отдельности потратили от 20 млрд до 30 млрд евро на искусственное сдерживание роста цен на газ, свет и бензин", - негодует экономист Симоне Тальяпьетра из исследовательского центра Bruegel.