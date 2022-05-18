Война России с Украиной. Полицейский из Бородянки, в одночасье лишившийся родного дома и всей семьи

Джеймс Уотерхаус

Би-би-си, Бородянка, Украина

42 минуты назад

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Автор фото, BBC/Duncan Stone Подпись к фото, Иван Симороз на месте, где раньше был дом его родителей

Когда Иван Симороз привел меня к дому своих родителей в поселке Бородянка под Киевом, чтобы показать, как сильно тот пострадал, с первого взгляда я не смог понять, где же этот разбитый дом. Потом я понял: это потому, что от строения попросту не осталось ничего, напоминающего жилой дом.

Глядя на 26-летнего молодого человека в полицейской форме, стоящего на бесформенной груде обломков, вместить в себя весь масштаб опустошения вокруг него казалось возможным.

Этот материал содержит описания, которые могут шокировать некоторых читателей.

"26 февраля я был на рабочем месте в райотделе полиции, мы разговаривали на улице, когда услышали: бабах!", - вспоминает Иван.

Россия вторглась в Украину двумя днями ранее, и российские военные, надвигавшиеся на Киев, атаковали небольшие городки в Киевской области.

"Земля затряслась. Я начал звонить всем своим родственникам: жене, брату, маме, отцу, бабушке, - и все оказывались "вне зоны действия сети". Я понял, что произошло что-то нехорошее".

Иван слышал звук разорвавшегося снаряда и понимал, что тот во что-то попал - не знал только, во что именно.

Вместе с начальником и несколькими сослуживцами Иван отправился на машине к своему дому на Центральной улице. Глазам полицейских предстали искореженные груды обломков - та же картина, которую мы увидели сегодня.

Я спросил его, какие мысли были у него в тот момент.

"Ужас. Война. Очень страшно, ты ничего не понимаешь. Надеешься, что кто-то еще где-то живой, может, спрятался в погребе".

Автор фото, BBC/Hanna Chornous Подпись к фото, Бесформенная куча обломков - всё что осталось от дома, где жил Иван со своей семьей

Вскоре подоспели соседи и родственники, чтобы помочь Ивану найти выживших.

Первой Иван нашел свою маму, ее тело было распластано поверх холодильника. В 200 метрах от нее он увидел младшего брата. Тело без ног и без рук. Рядом с братом на огородной грядке сидела его любимая собака.

Потом обнаружили бабушку Ивана - также мертвую, под грудой кирпичей.

Тетя Ивана нашла его годовалую дочку Полину - на диване, малышка еще дышала.

Потом нашли жену Ивана, а потом его отца. Они были мертвы.

Полина умерла в больнице через несколько часов.

В тот день Иван потерял шестерых членов своей семьи.

Автор фото, Simoroz family Подпись к фото, Слева направо: Брат Петр Симороз, 21 год. Отец Василий Симороз. Мать Наталья Симороз. Жена Елена, 27 лет. Иван Симороз

По словам полицейских, дом Ивана стал первым уничтоженным зданием в Бородянке. Впоследствии артиллерийский огонь превратил ее в один из наиболее разрушенных населенных пунктов в этой войне.

С невероятным самообладанием Иван продолжает показывать нам груду камней, которая еще недавно была домом его семьи. Он помнит все до мелочей.

Где-то через обломки пробиваются яркие тюльпаны, посаженные его бабушкой.

Если присмотреться поближе, начинаешь видеть следы жизни: один ботиночек Полины или банный халат, висящий на балке.

Автор фото, Simoroz family Подпись к фото, Дочка Ивана, Полина, на Новый год. Она умерла в больнице в день попадания снаряда

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После нападения Иван взял всего три выходных. Он работал на близлежащем военно-пропускном пункте, помогая жителям эвакуироваться в более безопасные районы. Впоследствии за это его наградили медалью за службу и храбрость.

Местное подразделение полиции, где служил Иван, одним из первых вернулось к работе после того, как российские солдаты ушли с киевского направления. С тех пор в регионе были обнаружены более 1200 тел мирных жителей.

Как Иван может продолжать жить и работать? Что им движет?

Работа, признает он, была важным отвлекающим фактором, но она также помогает ему справиться с пережитым личным горем. Когда жители Бородянки вместе с полицией начали работу по восстановлению города, Иван стал встречать людей, которые тоже пережили подобную трагедию.

Поддержку близких друзей и коллег также не переоценить, добавляет он.

"У каждого в Бородянке есть какая-нибудь беда и проблемы, - говорит Иван. - Надо помогать людям. Работа и мои друзья - это то, что мне помогает и поддерживает".

Автор фото, Ivan Simoroz Подпись к фото, В начале апреля Иван и его коллеги смогли вернуться в Бородянку после ухода российских войск

"Он открытый, дружелюбный, талантливый и сосредоточенный человек", - говорит начальник Ивана Вячеслав Цилюрик, глава Бородянского отделения полиции.

"Чтобы вы понимали, одна из основных черт характера Ивана - за шесть лет работы он не взял ни одного дня отпуска".

"Я не встречал настолько сильных духом людей, - отмечает Цирюлик, выражая надежду, что и не встретит больше никого, кому придется быть настолько сильным после подобной трагедии.

Автор фото, BBC/Duncan Stone Подпись к фото, Такие здания в Бородянке - пронзительно горькое напоминание о прежней жизни

В последующие пять недель то, что произошло с домом Ивана, повторилось в Бородянке еще много раз.

Вдоль главной дороги через город сейчас тишина. Когда видишь целый многоквартирный дом без фасада или лежащим в руинах, понимаешь, насколько безжизненным стало это место.

Квартиры людей на всеобщем обозрении там, где снаряд попал в соседнее здание. Книжные шкафы и кухонные столы, накрытые к трапезе, каким-то образом застыли во времени в некоторых домах.

"Люди полностью деморализованы, - говорит Вячеслав. - Они учатся жить в сегодняшней реальности".

В какой-то момент маска самообладания Ивана все же сползает - когда он описывает место в 30 километрах от нас. Шесть деревянных крестов на свеженасыпанных холмиках из песка на кладбище в поселке Песковка.

Автор фото, BBC/Duncan Stone Подпись к фото, Из-за боев никто из дальних родственников Ивана не смог приехать на похороны

Автор фото, BBC/Duncan Stone

Могилу Полины легко узнать среди остальных по игрушкам. Но что пронзает тебя на месте - это общая на всех шести дата смерти: 26.02.2022. Вся жестокость и необратимость этой войны воплощены в единственной дате, выгравированной шесть раз.

"Когда приходишь туда, постоянно плачешь", - говорит Иван, сглатывая комок в горле.

Над текстом также работали Шивон Лихи и Ханна Чорноус

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