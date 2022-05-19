60 дней под землей на "Азовстали" с двумя детьми - рассказ жительницы Мариуполя Катерины

Лора Бикер

BBC News, Днепр

час назад

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Катерина с двумя маленькими детьми провела больше двух месяцев в бомбоубежище под заводом "Азовсталь", пока ее муж с другими украинскими бойцами держал последний рубеж Мариуполя.

Когда я спрашиваю ее о муже, который, вероятно, все еще сражается в лабиринтах туннелей под заводом "Азовсталь" в Мариуполе [это интервью состоялось еще до того, как стало известно о сдаче в плен около тысячи украинских солдат, оборонявших последний рубеж Мариуполя], Катерина закрывает глаза и делает глубокий вдох.

До этого момента она была спокойной и собранной. До этого она вместе со своими сыновьями провела больше двух масяцев в бункерах под огромным промышленным комплексом, и все это время казалось, что обстрелы никогда не закончатся.

"Ракетные удары были такими сильными, что казалось, что стены сами сжимаются, - рассказывает она. - Иногда случался перерыв в обстрелах на час, и мы надеялись, что может быть все закончилось. Но нет. Они продолжали".

Позади нас ее дети, мальчики 6 и 11 лет, играют с автоматами, сделанными из бумаги, стянутой клейкой лентой.

Подпись к фото, Катерина с детьми отправилась в бомбоубежище еще в начале марта, она думала, что проведет там всего пару дней, пока не прекратятся обстрелы

"Они заново учатся быть на улице, - говорит Катерина. - Это самое лучшее чувство в мире - видеть, как они снова бегают на солнышке".

Она вспоминает, как их буквально ослепил дневной свет, когда они наконец выбрались наружу после двух мсяцев, проведенных в мрачном убежище.

Мальчишки залегают и прячутся за деревьями парка, притворяясь, будто они сражаются с русскими.

В какой-то момент они падают на землю с криком "закрыть уши". Потом один из них подает команду "все чисто", они вскакивают и продолжают игру.

На это больно смотреть.

Даже игра с оружием выглядит предельно реалистично, когда они понарошку перезаряжают его. Понятно, что они вблизи видели, как это делается по-настоящему.

Катерина полагает, что ее муж все еще находится на заводе. Недавно она получила от него сообщение, и он как всегда звучал бодро.

"Он сильный человек, сильный духом, и он всегда поддерживал меня".

Она с улыбкой рассказывает мне, что это была любовь с первого взгляда. А сегодня их родной Мариуполь разрушен российскими бомбами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С советских времен под "Азовсталью" осталась система бомбоубежищ, сеть туннелей, подвалов и бункеров

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Катерина привела своих детей на "Азовсталь" еще в начале марта, сразу после первых ракетных ударов. Она думала, что они укроются там на день-два, максимум на неделю. В итоге они просидели там больше двух месяцев.

Запасы стали иссякать, стал ощущаться недостаток еды и воды, а также информации. Когда российские войска взяли город в кольцо, Катерина и еще около 30 человек, находившиеся в бункере, были отрезаны от внешнего мира.

Иногда ее навещал муж, он вместе с тысячей других бойцов продолжал оборонять завод, ставший их последним оплотом.

"Каждый раз, когда он приходил, он говорил нам "держитесь", поднимал нам настроение, шутил, смеялся, подбадривал нас, говорил, что не нужно переживать, что все хорошо. Было страшно, потому что они приходили и уходили под обстрелами. И было странно видеть их такими жизнерадостными, но я думаю, что по-другому было нельзя. А по силе духа я думаю, что мой муж один из самых крепких".

Катерину с детьми эвакуировали совместной миссией Красного Креста и ООН. Судьба мужа Катерины неизвестна.

Я впервые встретила ее в центре для эвакуированных в Запорожье.

"Несколько раз мы теряли надежду, что когда-нибудь оттуда выберемся", - призналась она мне тогда.

Но сейчас она уже планирует будущее своей семьи.

Да, ее дом разрушен, два мсяца она провела в холодном и затхлом подвале, а сейчас она с тревогой ждет вестей от мужа.

И все же она исполнена бодрости и решимости.