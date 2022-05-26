"Проживать в подвале с детьми мне надоело". Жительница приграничного поселка Курской области требует от Путина защиты от обстрелов

Наталия Зотова

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Governor Starovoit/Telegram

Устав прятаться в подвале от обстрелов, жительница приграничного поселка Теткино Курской области решила записать видеообращение к президенту Путину. При этом, как рассказала Би-би-си Оксана Аришева, саму войну России против Украины она поддерживала и продолжает поддерживать. К записавшей видеообращение к президенту уже приходили сотрудники ФСБ.

Об обстрелах районов Курской области, граничащих с Украиной, российские СМИ сообщают почти каждый день, начиная с 17 мая.

19 мая в результате обстрела спиртового завода в приграничном поселке Теткино погиб мирный житель, еще одного ранило. Утром 21 мая поселок, по сообщениям российских информагентств, долго обстреливали из минометов, были нанесены повреждения 30 домам, а также зданиям спиртового и сахарного завода.

Губернатор Курской области Роман Старовойт всякий раз подчеркивает, что обстрелы производятся со стороны Украины. Украинская сторона эти заявления не комментировала. (В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.)

Минометный обстрел 21 мая стал последней каплей для жительницы Теткина Оксаны Аришевой. До этого она с двумя детьми - семи и девяти лет - регулярно пряталась в погребе под летней кухней, надеясь, что он защитит.

Узнав об ущербе, который нанес тот обстрел, Оксана перестала верить в бетонную крышу своего подпола и решила записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. При этом, как она рассказала Би-би-си, саму войну России против Украины она поддерживала и продолжает поддерживать.

"Решила идти до конца"

"Я прошу предоставить закрытое небо и безопасное проживание на приграничных территориях, так как проживать в подвале детьми или куда-то постоянно выезжать мне надоело, - требовательно говорит Оксана Аришева в коротком видеоролике, обращаясь к президенту Путину. - Так же, как и всем жителям приграничных территорий. Не у всех есть крепкий подвал или возможность куда-то на чем-то уехать".

За считанные часы видео разлетелось по группам и пабликам Курской области. Уже на следующий день, 22 мая, в местной поселковой группе во "Вконтакте" появилось коллективное обращение к Путину. В группе призывали подписывать бумагу в местных "Магните" и "Пятерочке".

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Оксана Аришева рассказала Би-би-си, что идею обратиться к властям много раз обсуждали в местных пабликах, но никто не решался что-то сделать. Она радуется, что подтолкнула односельчан к действию своим примером.

Правда, вскоре разошедшееся по группам видео Оксаны начали удалять. "Я разозлилась и решила: почему я должна заканчивать это? Пусть дойдет до президента, пусть печатают в газетах везде. Я хочу помощи и поддержки", - женщина говорит, что решила "идти до конца". Поэтому она охотно разговаривает с журналистами - в отличие от других жителей поселка.

Первый отклик на свое обращение Оксана уже получила: по ее словам, в тот же день к ней приехали сотрудники ФСБ.

"Я думала, меня оштрафуют, будут угрожать, но нет, просто поинтересовались, чего я хочу. Я сказала, что хочу защиты, хочу много техники, военных, и не только в нашем поселке, но и в других населенных пунктах, - рассказала она. - Меня долго расспрашивали обо всем, вывели на личный разговор. Сказали: мы вас выслушали, постараемся помочь".

"Пусть хоть железные щиты ставят над поселком"

24 февраля - в первый день того, что президент Путин назвал "специальной военной операцией по освобождению Донбасса" - жители Теткина проснулись и увидели, что через поселок идет колонна военной техники.

"Они заходили в магазины, мы им давали телефоны, чтобы они родным позвонили. Когда колонна шла в первый день - большая и длинная - мы сигареты им бесплатно давали, чай грели. Все мы были очень рады военным", - описывает это Оксана, добавляя, впрочем, что от вида такого количества танков у нее был "нервный срыв" - раньше она их видела разве что на параде.

Пролеты военных самолетов над поселком тоже поначалу пугали Оксану, особенно по ночам. Обстрелы начались не сразу, а в апреле, примерно через два месяца после начала войны. И, по ощущениям Оксаны, с тех пор ситуация ухудшается.

"Мне пофиг, чем они будут закрывать небо, [пусть] хоть железные щиты ставят над поселком, - сердито объяснила Би-би-си Аришева. - Когда раньше были обстрелы, наши военные реагировали моментально, даже сбивали снаряды, летящие в нас. А в четверг и до этого в нас фигарили с гранатометов больше часа, наши вообще не отбивались, ответного удара не давали. Мы научились уже различать по звукам, кто откуда и куда стреляет. И под конец наши раза три-четыре ударили с "Градов". Тогда бой был закончен, все затихло".

Оксана хочет, чтобы на границу привезли больше российских солдат и техники, и те открывали бы ответный огонь.

"Освободить Донбасс от нацистов"

На вопрос, почему она просит о военной технике, а не о перемирии или прекращении боев, Аришева отвечает: "Насчет перемирия не мне решать, а только нашему президенту. Я думаю, перемирия и быть не может, пока он не закончит то, что планировал. Пока он не сделает полную зачистку от этих нацистов".

В необходимости "военной операции" Оксана Аришева не сомневается. Она повторяет пропагандистские формулировки государственных телеканалов: "Нужно освободить Донецк и Донбасс от этих нацистов… Пока их не уничтожат, спецоперация не прекратится, и это правильно. Потому что обычные мирные жители в Украине не должны страдать".

Защита жителей Украины от "нацистов" и "геноцида" - одно из главных оправданий войны в российской пропаганде. 24 февраля, объявляя о начале вторжения, президент Путин говорил о необходимости "денацификации" Украины.

Би-би-си уже подробно разбирала, что не так с тезисом о том, что Украина находится под властью "нацистов", и более 150 ученых из различных институтов, изучающих геноцид и нацизм, заявили, что риторика российских властей не подтверждается фактами.

По данным российского издания РБК, в Курской области размещены около 1400 украинских беженцев. "Пусть едут на здоровье, лишь бы не производили никаких терактов у нас. А так пусть спокойно живут, они тоже все люди", - рассуждает на тему беженцев Оксана.

В группе Теткина во "Вконтакте" объявления о продаже картошки и поросят перемежаются со спором, нужно ли закрыть группу для посторонних. В ней уже заметили "хохлоботов" (то есть выражающих проукраинскую позицию) и стали удалять их комментарии.

"А вы думали, убивать других можно, а вас нельзя?" - спрашивает, например, в комментариях пользователь с явно ненастоящим именем. Многие участники группы настаивают, что закрывать ее не надо - ведь тогда их просьбы не станут публичными и не дойдут до "верхов".

Говорить с Би-би-си никто из участников группы не захотел.

Никакого официального ответа на свое обращение Оксана Аришева не получила. Она с детьми временно уехала в Курск, подальше от границы. А обстрелы Курской области продолжаются. 26 мая губернатор Старовойт сообщил, что в селе Воробжа от осколков оконного стекла пострадал школьный учитель.

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