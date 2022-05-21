Дисплей, который всегда перед глазами. Смогут ли "умные" контактные линзы заменить экран компьютера и смартфона?

29 минут назад

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Автор фото, MOjo Подпись к фото, Контактная смарт-линза сможет вывести нужную информацию прямо перед вашими глазами

Шлемы пилотов, на визоре которых высвечивается необходимая информация, умные очки, в которые проецируется картинка с компьютера, - все это мы уже видели и в кино, и в жизни.

Ну а что, если сделать следующий, вполне естественный шаг и встроить компьютерный экран прямо в контактные линзы?

"Только представьте: вы музыкант, и все слова и ноты у вас стоят перед глазами, - восторгается представитель компании Mojo Стив Синклер. - Или вы атлет, и нужная биометрия и прочая информация прямо под рукой".

И это, по его словам, лишь малая толика того, на что будут способны их новые линзы.

По замыслу дизайнеров компании, новая склеральная (то есть закрывающая не только зрачок, но и весь белок глаза) линза должна не просто выполнять свою основную функцию - корректировать зрение, но и нести в себе микросветодиодный дисплей со всеми необходимыми сенсорами и источником питания, так, чтобы картинка возникала непосредственно в поле зрения.

Автор фото, MOjo

Mojo уже создала работающий прототип и сейчас намерена провести испытания и сделать окончательную подгонку, чтобы линзы можно было носить, не снимая, целый день, а в перспективе - и куда дольше, вплоть до года.

Одновременно с этим другие компании ведут разработку смарт-линз, которые смогут, среди прочего, отслеживать внутриглазное давление, уровень глюкозы, что очень важно в случаях, когда носитель страдает от диабета, и даже выявлять раковые заболевания по определенным биомаркерам.

Более того, в перспективе такие линзы при необходимости могли бы сами вводить в глаз нужные лекарства.

К примеру, ученые из университета Саррея создали прототип контактных смарт-линз, оснащенных фотоэлементом, датчиком температуры для диагностики потенциальных заболеваний роговицы и сенсором глюкозы, отслеживающим ее концентрацию в слезной жидкости.

Автор фото, University of Surrey Подпись к фото, Контактные линзы, разработанные в университете Саррея, могут отслеживать состояние здоровья носителя

"Мы делаем их ультраплоскими и можем поместить сенсорный слой прямо на контактную линзу, чтобы он непосредственно касался глаза и имел контакт со слезной жидкостью", - говорит лектор университета Саррея Юньлун. - Вы почувствуете, что их удобнее носить, потому что эти линзы более гибкие, а благодаря прямому контакту со слезной жидкостью такая линза может обеспечить более точное считывание информации".

Но несмотря на все открывающиеся возможности, при создании смарт-линз предстоит преодолеть еще немало препятствий.

Проблемы и опасения

Одна из очевидных трудностей - это оснащение умных линз достаточно мощными, но при этом предельно миниатюрными источниками питания.

Mojo пока еще только испытывает свою продукцию, но надеется, что их линзы можно будет носить целый день без подзарядки.

"По сути, жизнь батарейки будет зависеть от того, как часто вы пользуетесь этой функцией, точно так же, как в случае со смартфоном или умными часами", - говорит Синклер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Умные очки Google, запущенные в 2014 году, возможно, опередили свое время, но оказались провальной затеей

Еще одно серьезное опасение связывают с приватностью - как показал опыт смарт-очков Google, запущенных еще в 2014 году и, по всеобщему мнению, оказавшихся провальной затеей.

Пр словам старшего аналитика компании Access Now (она занимается защитой цифровых прав) Дэниела Лойфера, любое скрытное записывающее видеоустройство - а новые линзы вполне подходят под это определение - потенциально угрожает приватности окружающих.

"С "умными" очками вы по крайней мере можете сигнализировать окружающим, к примеру, с помощью зажигающейся красной лампочки, что ведете съемку. Но в случае с линзами трудно представить, куда можно встроить такой сигнализатор", - говорит аналитик.

Но и это не всё, ведь под угрозой может оказаться приватность и самого пользователя "умных" линз.

Автор фото, MOJO

Смарт-линзы способны выполнять свою функцию лишь в том случае, когода они следуют за направлением взгляда, а одно это, вкупе с другими данными, может выдать о вас много информации, которой вы вовсе не намерены делиться.

"Что, если эти устройства будут собирать и даже делиться данными о том, на что или на кого я смотрю, как долго, учащается ли при этом мой пульс или потею ли я, когда меня о чем-то спрашивают? - задается вопросом Лойфер. - Такого рода личная информация может быть использована для самых разных, и весьма проблематичных для нас выводов буквально обо всем - от нашей сексуальной ориентации до того, говорим ли мы правду при допросе".

В Mojo на это отвечают, что все данные, которые поступают на смарт-линзы, надежно защищены, и приватность носителя сохраняется в полной мере.

Покупатели новых смарт-линз могут столкнуться и с иного рода проблемой, о которой знают многие пользователи обычных контактных линз.

Автор фото, Columbia University Подпись к фото, С новыми линзами вам все равно придется соблюдать основные правила гигиены, напоминает офтальмолог Ребекка Рохас

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"Любые линзы могут представлять угрозу для здоровья, если их неправильно надевать или не заботиться о них должным образом, - напоминает офтальмолог Колумбийского университета Ребекка Рохас. - И меня волнует возможность такого неправильного использования, отсутствия должной гигиены или чрезмерно долгого ношения линз, что может привести к разного рода осложнениям, от раздражений и воспалений, до серьезных инфекций и иного ущерба для глаз".

Синклер признает, что это может создать проблемы, если учесть, что линзы Mojo предполагается носить, не снимая, до года.

Но при этом он напоминает, что поскольку линза-то умная, ее можно запрограммировать так, чтобы она предупреждала носителя о необходимости чистки или даже замены.