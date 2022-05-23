Война в Украине: как на оккупированных территориях создается новая пропагандистская машина

Джек Гудман, Мария Коренюк, Люси Суиннен и Андрей Захаров

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией

33 минуты назад

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Автор фото, Южный плацдарм Подпись к фото, В репортаже было показано удостоверение личности марокканца, с которым мы говорили

Город Бердянск был оккупирован российскими войсками меньше недели, однако за это время там уже успело обосноваться новое прокремлевское интернет-издание. Проект под названием "Южный плацдарм" занимается созданием и распространением пропутинской пропаганды через YouTube, "Телеграм" и веб-сайт, главным образом в районах Украины, недавно перешедших под контроль России.

"Южный плацдарм" опубликовал свое первое сообщение в первый же день российского вторжения в Украину, и теперь на нем ежедневно появляются новые материалы от корреспондентов на местах.

Однако Би-би-си обнаружила, что по крайней мере некоторые факты в его репортажах не соответствуют действительности.

В начале марта корреспондент "Южного плацдарма" побывал в Бердянске. Он сообщил, что российские солдаты предотвратили нападение и убили двух причастных к нему марокканцев - по утверждению издания, украинских наемников. Но похоже, что отдельные элементы этого видео были постановочными.

Автор фото, Южный плацдарм Подпись к фото, В репортаже "Южного плацдарма" утверждалось, что несостоявшиеся диверсанты были засняты на камеру

У марокканцев, обвиненных в подготовке нападения, якобы нашли документы о виде на жительство в Украине.

Би-би-си удалось найти одного из этих мужчин. Согласно репортажу, он был убит, но мы поговорили с ним в социальных сетях. Он попросил об анонимности и утверждает, что не знал о сообщении "Южного плацдарма" и вообще покинул Украину еще до вторжения и вернулся в Марокко.

"Южный плацдарм" регулярно публикует видео, содержащие необоснованные заявления.

В большинстве материалов утверждается, что на оккупированных территориях установилась "мирная жизнь", и звучат нарративы, оправдывающие российское вторжение.

В одном видеорепортаже корреспондент находится в библиотеке, где, по ее словам, она обнаружила множество книг, содержащих "нацистские символы". Никаких доказательств на экране не видно. Среди нескольких книг, все же появляющихся в кадре, есть произведения современных украинских писателей об исторических событиях, таких как битва под Иловайском.

Автор фото, Южный плацдарм Подпись к фото, Репортер "Южного плацдарма" заявила, что нашла в этой местной библиотеке "нацистскую литературу"

"Южный плацдарм", скорее всего, станет частью более широкой стратегии России по установлению контроля над оккупированными территориями Украины", - считает Юлия Смирнова, аналитик Института стратегического диалога из Германии (ISD Germany).

По словам Смирновой, проект и его каналы в социальных сетях изображают российскую оккупацию в южных регионах Украины как "освобождение", а российские силы - как "защитников".

Кто хозяин "Южного плацдарма"?

"Южный плацдарм" появился уже через пару часов после начала вторжения российских войск 24 февраля, когда его телеграм-канал опубликовал свое первое сообщение. В нем говорилось: "Сегодня 24.02.2022 Главнокомандующий силами Российской Федерации В.В. Путин объявил начало специальной операции по демилитаризации и денацификации территории Украины!" Аудитория канала тогда насчитывала 25 подписчиков (сейчас - 23 тысячи).

Автор фото, Южный плацдарм Подпись к фото, Ведущие часто появляются в кадре с буквой "Z" на одежде

На следующий день был зарегистрирован и веб-сайт. Первоначально он базировался на серверах российского хостинг-провайдера Beget из Петербурга, но потом переехал на американский Cloudflare, который позволяет скрывать реальных владельцев сайта.

На канале есть регулярная новостная служба, ведущими которой работают молодые люди, по всей видимости, непрофессионалы из аннексированного Крыма или самопровозглашенных сепаратистских республик. Украинские источники новостей в основном не используются.

Один из ведущих, с которым связалась Русская служба Би-би-си, сказал, что работает как волонтер и не знает, кто занимается финансированием проекта.

Мы также отправили "Южному плацдарму" вопрос о собственнике, но ответа не получили.

Автор фото, Южный плацдарм Подпись к фото, Широко представлены интервью в позитивном ключе, в том числе с недавно назначенным российскими военными "мэром Мелитополя"

Однако похоже, что в производстве материалов для "Южного плацдарма" участвует влиятельная организация, имеющая связи с российским правительством.

Просмотрев десятки видеороликов, мы заметили, что многие из них были сняты в конференц-зале с логотипом "Интеграционного комитета Россия-Донбасс". Это означает, что помещения этой организации используются для съемок. Миссия комитета, указанная на его сайте, заключается в налаживании экономических и гуманитарных связей Крыма и пророссийскими сепаратистскими республиками Донбасса.

Лидеры этих самопровозглашенных республик на востоке Украины играют ключевую роль в организации. Координатор работы - Андрей Козенко, бывший депутат Госдумы, в настоящее время находящийся под санкциями США и ЕС.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, В некоторых репортажах можно заметить логотип "Интеграционного комитета Россия-Донбасс"

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"Южный плацдарм" действует далеко не только на своем веб-сайте. Его материалы часто перепечатывают пророссийские телеграм-каналы, созданные для различных оккупированных украинских городов.

В совокупности у этих каналов сейчас более 80 тысяч подписчиков, хотя наше исследование показывает, что по крайней мере треть из них, вероятно, искусственно накачали свою аудиторию за деньги. Согласно анализу каталога телеграм-каналов и чатов TG Stat, ночью на 29 марта на трех таких каналах число подписчиков подскочило более чем на 10 тысяч за час.

Несмотря на относительно небольшое число подписчиков в социальных сетях, "Южный плацдарм" получил поддержку влиятельных аккаунтов, в том числе блогера с более чем 650 тысячами подписчиков, а также прокремлевских СМИ, таких как "Московский комсомолец".

Украинцы тоже не оставили "Южный плацдарм" без внимания. На прошлой неделе проукраинские активисты взломали его сайт, разместив сообщение о Херсоне, новые "власти" которого заявляют о готовности войти в состав России.

Подпись к фото, Хакеры разместили на сайте "Южного плацдарма" плакат с надписью "Херсон - это Украина"

Один из постов предупреждал, что любые лица, причастные к так называемому референдуму о будущем региона, понесут наказание. "Добро пожаловать в ад!" - было сказано в сообщении.

Несмотря на атаку, вскоре после этого сайт снова заработал.

Если "Южный плацдарм" развернется в полную силу, это плохая новость для жителей оккупированных территорий, считает Юлия Смирнова. Она объясняет, что после аннексии Крыма в 2014 году независимые СМИ полуострова практически исчезли.

"На юге Украины российские власти, вероятно, пойдут по тому же пути, запугивая и арестовывая независимых журналистов, заставляя замолчать независимые СМИ и заменяя их пропагандистскими каналами", - считает она.

При участии Самии Хосни и Ольги Робинсон, BBC Monitoring.

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