"Стингер" на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё". Российские паблики обсуждают гибель летчика-генерала

час назад

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В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.

Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - Би-би-си), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.

"Прощай командир... Мало на этой планете людей, которые так же жили небом, как ты. Небо забирает лучших, сегодня оно забрало тебя", - написал авторитетный в кругах российских военных летчиков телеграм-канал Fighterbomber.

На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше.

Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.

На российских военных форумах можно встретить утверждения, что статус летчика-снайпера служит не столько показателем мастерства, сколько данью заслугам, и что чаще его дают не тем, кто метко стреляет, а тем, у кого больше звезды на погонах.

Кто такой генерал Боташев?

Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.

Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.

"Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.

Автор фото, Vladimir Larionov/ITAR-TASS Подпись к фото, Канамат Боташев в суде. 2013 год

Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.

В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. На момент этой публикации Боташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСААФ региона на странице авиационного кадетского класса "Балтийские крылья".

Би-би-си отправила запрос в минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию о возможной гибели Боташева и ожидает ответа.

Проблемы в небе

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".

Российские военкоматы, патриотические организации и ЧВК "Вагнер" с начала марта ведут активную кампанию по привлечению людей для отправки в Украину. По открытым источникам Би-би-си установила, что в Украине погибли по меньшей мере девять вышедших в запас российских военных старше 50 лет. Одному из них, майору ВДВ в отставке Валерию Статилко, как и Боташеву, было за 60.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Примерно такой Су-25 был сбит в небе над Украиной

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По данным генштаба Украины, СУ-25 был сбит в районе города Попасная. Именно в этом районе сейчас идут наиболее ожесточенные бои, поскольку российская армия, с одной стороны, пытается продвинуться в сторону Краматорска, а с другой - выйти на административные границы Луганской области и окружить украинские войска.

По оценке британской разведки, наступление россиян буксует. Одна из причин этого - отсутствие господства российской авиации в небе. Несмотря на то, что в первые недели войны российская армия нанесла массированные удары по украинским военным объектам, Украина выдержала натиск и активно использует как дальнобойные системы ПВО, так и ПЗРК.

Как утверждает генштаб Украины, с 24 февраля сбито уже 204 российских военных самолета. Минобороны России не комментирует эти цифры и с конца марта не обновляет сведения о своих потерях.

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Из открытых источников известно о гибели в Украине по меньшей мере двух действующих генералов российской армии. В России подтвердили гибель генерал-майоров Андрея Суховецкого и Владимира Фролова.

Украинские власти сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере два из них - Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Автор фото, Alamy

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