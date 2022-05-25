"Общая установка на изоляционизм". Почему Россия хочет отказаться от Болонской системы

Елизавета Подшивалова

Би-би-си

35 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Госдума в среду приняла решение о начале работы над выходом России из Болонской системы образования. Накануне глава министерства образования Валерий Фальков назвал ее прожитым этапом. Споры о Болонской системе в России не прекращались все эти годы, однако теперь главным аргументом стало не качество такого образования, а его ориентированность на Европу.

Болонская система - концепция, принятая в 1999 году ведущими европейскими странами для обеспечения сопоставимости стандартов обучения и качества высшего образования.

В состав участников Болонского процесса входят все страны Европы, за исключением Монако и Сан-Марино. Россия участвует в нем с 2003 года.

Что говорят власти

"Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил Фальков в интервью "Коммерсанту" во вторник. Интервью Фалькова вышло через два месяца после того, как возглавляемое им ведомство объявило, что выход из Болонской системы не обсуждается.

После слов Фалькова отдельно звучащие призывы о выходе из Болонского процесса превратились в стройный хор. Политики и чиновники в среду успели осудить европейскую систему за "деградацию кадров", обрадоваться "деколонизации" образования и пригрозить, что следующим будет ЕГЭ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выход из Болонской системы поддерживают все фракции. Он отметил, что вопрос требует скорейшего рассмотрения. Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в свою очередь, заявил, что у комитета уже есть "дорожная карта" по изменению системы образования.

Среди немногих, кто не поддержал поток критики, был глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который призвал не торопиться выходить из международных соглашений и отказываться от международных стандартов, в том числе образовательных.

В Кремле к инициативе также отнеслись сдержанно. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что перед тем как говорить об изменениях в системе образования, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену.

Что такое Болонская система

Автор фото, Getty Images

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Болонская система подразумевает два основных цикла обучения в вузах - бакалавриат и магистратуру, а также возможность продолжения образования в докторантуре. При смене цикла допускается определенное изменение образовательной траектории (например, закончив бакалавриат на факультете истории, можно поступить в магистратуру на факультет политологии и т.п.).

Ключевой аспект Болонской системы - обеспечение мобильности студентов и доступ к рынкам труда для выпускников.

Система образовательных кредитов (за каждый прослушанный курс начисляется определенное количество таких кредитов, за год обычно нужно набрать около 60) позволяла студентам участвовать в программах академического обмена, а потом перезачитывать прослушанные курсы в своем основном вузе.

Взаимное признание дипломов, полученных внутри стран Болонской системы, давало студентам возможность заканчивать бакалавриат в России и поступать в магистратуру за границей. Единая модель диплома также облегчала выпускникам поиск работы в других странах.

В идеале Болонская система образования, к которой присоединились почти 50 стран, должна создавать единое образовательное пространство в Европе.

За что критиковали Болонский процесс

Одна из основных причин критики Болонской системы в России - возможность получить диплом о высшем образовании через четыре года обучения вместо пяти или шести лет. Так, последовательный противник Болонского процесса, ректор МГУ Виктор Садовничий настаивал, что в отличие от бакалавриата "пятилетняя система готовила специалистов-фундаментальщиков", а также больше соответствовала российскому "строю" и менталитету.

Вместе с тем, как отмечает проректор Московской высшей школы социальных и экономических наук и декан факультета Liberal Arts РАНХиГС Евгений Миронов, вузы, которые знают, как делать хорошее образование в принципе, могут сделать хорошее образование по системе 4+2, а могут сделать по пятилетней системе.

"В мировой практике существуют и трехгодичные бакалавриаты и одногодичные магистратуры, в том числе в ведущих вузах, в качестве которых никто не сомневается", - заявил Миронов Би-би-си. В целом, по его словам, бакалавриат - это скорее некоторый фундамент для профессионального образования.

"Мы предпочитаем думать не о четырехгодичной, а о шестилетней программе, в течение которой у студента есть возможность хотя бы один раз (после окончания бакалавриата) скорректировать свой план обучения, - говорит он. - Если смотреть на бакалавриат как на готовую профессиональную подготовку, после которой человек остановился и больше никогда в жизни ничему не учился, то этого, конечно, маловато для современного рынка труда".

Вместе с тем, как указывает профессор МГУ Александр Асмолов, отказ от Болонской системы вызван не проблемами в обучении студентов, а политической ситуацией и "общей установкой системы на изоляционизм".

"Основная причина любых трансформаций в образовании, происходящих в России, заключается не в самом образовании, а в том, что Россия как страна катапультировалась из мировых потоков цивилизации", - заявил он Би-би-си.

Открывающиеся благодаря Болонской системе возможности академической мобильности и жизни в других странах идут в "ценностный диссонанс с сегодняшней политикой России, в том числе и с образовательной политикой". По его словам, выход от Болонской системы означает отказ от еще одного вида взаимодействия с "недружественными странами".

Что ждет российское образование после выхода из Болонской системы?

Пока речь идет только о декларации намерения, и мы не знаем, что именно будет изменено в российской системе образования и что будет предложено вместо Болонского процесса, подчеркивает Евгений Миронов.

"Если она [система образования] будет изменена, то как минимум можно ожидать, что будет переходный период, в течение которого придется пересматривать процедуры, договоры о международном сотрудничестве", - отмечает эксперт.