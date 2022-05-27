"А мы не запутаемся?" Как "Калашников" мог обходить санкции перед войной

Андрей Захаров, Павел Аксенов

Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Концерн "Калашников" пытался обойти санкции для покупки в Европе линии по производству высококачественных патронов. Это стало известно из утечки внутренней переписки "Липецкого механического завода", опубликованной после того как из-за войны в Украине международные хакерские группы стали атаковать сайты российских госструктур и связанных с государством компаний.

В конце декабря 2021 года, накануне европейского Рождества, коммерческий директор "Липецкого механического завода" Дмитрий Белых получил электронное письмо из Италии. "Я желаю вам счастливого, успешного и свободного от коронавируса Нового года", - написал ему собственник итальянского завода по производству прессов Микеле Инверницци, еще не зная, что главным событием наступающего 2022 года станет не коронавирус, а война в Украине.

Между тем его адресат имел непосредственное отношение к российской армии: ключевая продукция "Липецкого механического завода" (ЛМЗ) - самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300. Незадолго до Нового года Микеле Инверницци получил от завода необычный для специализации предприятия запрос: якобы ЛМЗ хочет запустить производство патронов и хочет купить оборудование для автоматической линии. Так, скорее всего, коммерческий директор завода и оказался в списке получателей рождественского поздравления.

Возможно, Инверницци не стал бы включать коллег из России в этот список, если бы знал, в интересах кого на самом деле мог действовать ЛМЗ. Из утекшей переписки предприятия следует, что за запросом на приобретение патронной линии мог стоять концерн "Калашников" - символ российской оборонной промышленности, который попал под первые санкции еще 2014 году, после аннексии Крыма.

Почему мы считаем, что переписка подлинная

Сразу после начала войны с Украиной международные хакерские группировки, в том числе группа Anonymous, объявили настоящую кибервойну России. Документы, которые публиковали хакеры Anonymous, раньше использовали даже российские государственные медиа - если появлялась возможность с их помощью выставить в негативном свете западные правительства (например, в случае с утечкой документов британского "Института государственного управления").

В числе российских ведомств, чьи внутренние сети были взломаны после начала войны, есть башкирское управление Роскомнадзора, ВГТРК, администрации Амурской и Тверской областей, дочерняя структура "Транснефти". А в начале апреля Anonymous опубликовала и архив рабочей почты "Липецкого механического завода".

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS Подпись к фото, На "Липецком механическом заводе" выпускаются самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300

Утечка содержит переписку более десятка топ-менеджеров завода с начала 2021 года по конец марта 2022 года, когда, по всей видимости, и взломали сайт предприятия, выкачав с внутреннего сервера электронные письма. Подделать переписку такого большого объема сложно: к письмам приложены детальные финансовые отчеты предприятия, договоры с контрагентами, представления прокуратуры, материалы по исполнению гособоронзаказа.

Например, там есть претензионное письмо из концерна "Алмаз-Антей", где и производятся зенитно-ракетные комплексы: шасси по одному из контрактов были выпущены с задержкой и заказчик грозил судом, если поставка не состоится. В утечке появляются и бытовые подробности из жизни коллектива - например, список мужчин из числа административного персонала ЛМЗ с указанием, кто и в каком кабинете поздравляет женщин с 8 марта.

Би-би-си также связалась с двумя адресатами писем, которые, согласно утечке, якобы отправлял коммерческий директор ЛМЗ Дмитрий Белых. Оба подтвердили подлинность переписки.

Первым на эту переписку обратило внимание издание "Украинская правда". Би-би-си разобралась, зачем "Калашникову" могла понадобиться патронная линия, и поговорила с иностранными компаниями, которые получали запросы - только не от самого "Калашникова", а от посредника в виде ЛМЗ.

Что ЛМЗ мог покупать в интересах "Калашникова"

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В конце ноября 2021 года коммерческий директор ЛМЗ Дмитрий Белых получил письмо от советника гендиректора группы "Калашников" Ксении Гращенковой, которая на тот момент исполняла также обязанности директора по закупкам. Судя по тексту письма, этому предшествовал устный разговор, в ходе которого участники переписки договорились, что Белых отправит запросы потенциальным поставщикам автоматической линии по производству патронов.

При этом у предприятия нет сертификатов на подобное производство, которые, например, есть у российских патронных заводов.

Гращенкова прислала Белых уже готовые запросы от имени ЛМЗ на английском языке. В приложенных запросах даже были проставлены адресаты, так что все, что оставалось Белых, — это нажать кнопку "отправить".

"Заранее благодарю за оперативность", - намекнула на необходимость не медлить с отправкой Гращенкова. "Разослал по адресам", - в тот же день ответил Белых.

Адресатов было пять: итальянские Invernizzi Presse и Vasini (последняя, правда, уже два года как часть другого бренда), французская Manurhim K'MX, бельгийская New Lachaussée и турецкая Atech.

Спустя пару дней Гращенкова попросила отправить еще два запроса: в украинский "Спецтехмаш" и, наконец, в российское предприятие - подмосковное "Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина". Правда, туда два одинаковых запроса на русском языке ушли от имени несуществующего ООО "Липецкий патронный завод".

Эти письма за Белых сочиняла Гращенкова, пересылала ему, а он уже отправлял от своего имени.

"Не запутаемся?" - в какой-то момент написал Белых Гращенковой и поставил смайлик.

Это не единственный пример в массиве, когда "Калашников" использовал ЛМЗ для рассылки запросов иностранным компаниям. Осенью 2021 года все тот же Дмитрий Белых по поручению Гращенковой отправил письма в китайские и индийскую компании с вопросами, могут ли они отлить детали из высокотемпературных сплавов по специальной технологии.

Зачем покупать линию у иностранцев

"Калашников" продает патроны под своей маркой, но выпускает их не сам. Концерн отдает заказы сторонним предприятиям. Еще в 2013 году Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера и курировавший военно-промышленный комплекс, заявил, что концерну стоит задуматься над собственным производством боеприпасов. Тогда же "Калашников" получил соответствующую лицензию.

Автор фото, Maxim Novikov/TASS Подпись к фото, Вице-премьер Дмитрий Рогозин вместе с конструктором Михаилом Калашников на заводе "Ижмаш" в 2013 году (в том же году завод был преобразован в концерн "Калашников")

Однако с тех пор об этих планах говорить перестали. В апреле 2022 года "Калашников" с гордостью рассказал, что в продажу поступили новые патроны с черной гильзой с нанесенным антикоррозийным покрытием. Но производит их не он, а "Барнаульский патронный завод".

Патроны принято различать по оболочке пули. Оболочку иностранных пуль обычно делают из томпака - особой марки латуни с содержанием меди и цинка. Российские патроны чаще всего делают с применением биметалла - основу оболочки в них составляет мягкая сталь, на поверхности которой размещают тонкий слой томпака.

Такая технология позволяет экономить дорогостоящий цветной металл, но в результате страдает оружие - биметаллические пули быстрее изнашивают ствол. По разным оценкам, износ может сокращать срок службы в полтора-два раза.

В запросах, которые отправлял ЛМЗ, отдельно говорится о производстве гильз для патронов из стали или латуни - качество таких гильз выше, но стоят они дороже.

"Как правило, основная масса отечественных патронов это, скажем так, нижний бюджетный сегмент", - объяснил в беседе с Би-би-си специалист в области производства стрелкового оружия (он попросил об анонимности из соображений безопасности).

"Калашникову" и ЛМЗ иностранное оборудование, по его мнению, могло понадобиться для производства именно высококачественных патронов, например, для снайперской стрельбы, для охоты или спорта. "Тут, конечно, сложно тягаться с импортными производителями", - добавил он.

Тем не менее липецкий завод все же направил запрос российскому производителю - "Конструкторскому бюро автоматизированных линий". По словам собеседника Би-би-си, это подмосковное бюро - основной поставщик линий для штамповки патронов в России. Там ответили, что готовы поставить линию в течение девяти месяцев.

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

Из иностранцев ответы пришли от итальянской Invernizzi Presse и бельгийской New Lachaussée.

"Спасибо за запрос, мы готовимся к тому, чтобы показать себя наилучшим образом", - начал свое письмо Микеле Инверницци и дальше рассказал о том, какое оборудование для производства патронов поставляет его фирма.

За бельгийцев ответил российский представитель Игорь Поживил, прислав детальное технико-экономические описание.

Оба подтвердили Би-би-си, что действительно общались с ЛМЗ относительно поставок автоматической линии, добавив, что дальше запроса информации дело не пошло. А если бы пошло, то они запросили бы необходимое разрешение у национальных властей.

"Они просто попросили у нас информацию о нашей продукции. Это достаточно распространенная практика, когда подобные запросы приходят по электронной почте. Мы обычно ее предоставляем, а если следует какое-то продолжение, то запрашиваем все нужные разрешения у нашего правительственного агентства", - заверил, например, Микеле Инверницци.

О том, что за ЛМЗ стоял концерн "Калашников", он не знал. Хотя на самом деле юридически у них есть косвенная связь - пусть эта связь и запрятана.

Как ЛМЗ связан с "Калашниковым"

Шасси для зенитно-ракетных комплексов делают в Липецке еще с советских времен. Несколько лет назад завод, где они выпускались, был признан банкротом. На торгах его и купило ООО "ЛМЗ" - новое юрлицо, созданное незадолго до этого.

Собственник ЛМЗ - Тимур Гареев, сын известного советского генерала и военного теоретика Махмута Гареева, который был главным военным советником президента Афганистана в самом конце советско-афганской войны. Гареев-младший тоже сначала делал военную карьеру, но потом занялся бизнесом.

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Генерал армии Махмут Гареев и президент Владимир Путина на параде Победы в 2012 году

У ЛМЗ нет гендиректора: его деятельностью руководит управляющая компания "Перспектива" с регистрацией в Москве. Она же управляет и столичным НИИ стали, которое занимается разработкой брони для танков.

В "Перспективе" у Гареева есть партнер - бывший замминистра транспорта Алан Лушников, в нулевые работавший юристом в структурах предпринимателя Геннадия Тимченко (он еще в 2014 году попал под санкции США за близость к Владимиру Путину).

В свободное время Лушников поет в рок-группе Ctrl BAND.

В 2020 году Лушников заявил "Коммерсанту", что купил контрольный пакет "Калашникова" у Алексея Криворучко, который ушел на должность замминистра обороны (Криворучко, в свою очередь, до этого приобрел его у собственных партнеров по вагоностроительной группе "Трансмашхолдинг" - Искандера Махмудова и Андрея Бокарева).

В 2021 году Лушников в качестве акционера "Калашникова" выступал на Петербургском экономическом форуме.

Проверить, кто сейчас владеет концерном, невозможно: реестр текущих акционеров скрыт, отчетность "Калашникова" выходит с ограничениями - информация просто вырезается из публичных документов. Но по косвенным признакам - например, по реестру аффилированных лиц головной акционерной компании - Лушников, скорее всего, по-прежнему контролирует концерн.

До приватизации "Калашников" входил в государственный "Ростех", сейчас у корпорации 25% плюс одна акция. Продажа долей в "Калашникове" частным предпринимателям началась еще до аннексии Крыма, но потом ускорилась. Это делалось, чтобы уберечь "Калашников" от все новых и новых санкций: они лишали концерн рынков сбыта, писал Forbes. Под первые санкции "Калашников" попал еще в 2014 году, а последний пакет ограничений со стороны ЕС и Великобритании был введен уже после вторжения России в Украину.

Можно ли считать запрос о закупке патронной линии через ЛМЗ попыткой обойти санкции?

"Это один из способов обхода санкций, когда вперед, в качестве коммуникатора, выставляется компания, напрямую не связанная с подсанкционной компанией", - заявил Би-би-си директор "Transparency International - Россия" Илья Шуманов (организация признана "иноагентом" в России), хотя отметил, что более популярная схема - использование посредника из третьей страны. По его мнению, если бы иностранцы в итоге вдруг решились на поставку оборудования по производству патронов, то велика вероятность, что они так и не выявили бы связь с "Калашниковым".

В предыдущие годы российская оборонная отрасль действительно успешно обходила санкции, следует из недавнего расследования проекта Investigative Europe. Проанализировав открытые данные рабочей группы Совета по экспорту обычных вооружений Евросоюза, они пришли к выводу, что с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию оружие на сумму в 346 млн евро. Это прямо противоречит эмбарго, введенному ЕС летом 2014 года.

"Калашников" воздерживается от комментариев по этой теме", - ответили на просьбу Би-би-си подтвердить, действительно ли концерн пытался купить патронную линию через ЛМЗ.