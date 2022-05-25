У вас сыпь или зуд? Рассказываем, как распознать оспу обезьян

Мишель Робертс

Би-би-си

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Сыпь и образования на коже могут возникать от множества причин. Обезьянья оспа - одна из них, но встречается это состояние крайне редко.

Мы собрали основные признаки заболевания и советы, как себя вести в сложившейся ситуации.

Может ли это быть оспа обезьян?

Прежде всего спросите у себя, какова вероятность того, что вы могли заразиться. Для этого нужен очень тесный и долгий контакт с инфицированным человеком.

В настоящий момент в мире это заболевание диагностировано у очень небольшого числа людей, и шансы повстречать одного из них минимальны.

Даже в отдаленных районах ряда африканских стран, где вспышки обезьяньей оспы периодически возникают, люди заражаются крайне редко.

Но если все же вы заразились, то первые симптомы будут как при гриппе - усталость, температура и общее разбитое состояние. Медики называют это "инвазивным периодом" заболевания, когда инфекция закрепляется в клетках организма.

Иммунная система активизируется, в результате чего у заболевшего воспаляются гланды.

И только после этого появляется сыпь, которая проходит несколько стадий. Сначала на коже появляются пятна красного цвета, но сама кожа остается гладкой. Затем высыпание становится объемным, пятна превращаются в волдыри (папулы), а затем в струпья.

Автор фото, UKHSA Подпись к фото, Сыпь при оспе обезьян внешне очень похожа на ветрянку или сифилис. Она также проходит разные стадии, пока не превращаются в струпья

Как объяснет доктор Розамунд Льюис, сотрудница программы чрезвычайных ситуаций ООН, на стадии папул повреждения напоминают гнойники, наполняясь мутной белой жидкостью.

Затем они начинают подсыхать и покрываться корками, которые при полном заживлении отваливаются.

"Этот процесс легко перепутать с ветрянкой", - говорит Льюис.

Оспа обезьян обычно сначала поражает лицо и в некоторых случаях полость рта, затем руки, ноги, ладони, стопы и в последнюю очередь тело.

В некоторых недавно выявленных случаях повреждения также наблюдались в районе гениталий.

Доктор Льюис предупреждает, что в таких местах сыпь может быть не всегда видна, так как скрыта под волосами. Также ее цвет зависит от оттенка кожи инфицированного человека.

Следует помнить, что при определенных высыпаниях инфекция передается через постельное белье и одежду больного.

"Распознать различные виды высыпаний нелегко. Поэтому при малейших подозрениях покажитесь врачу и следуйте его советам", - призывает президент Ассоциации дерматологов Великобритании Таня Блейкер.

Какой еще может быть сыпь?

Вариантов много, но у самых распространенных есть определенные признаки.

Ветряная оспа

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Этот вид сыпи обычно очень зудит. Она проходит обычные стадии - от пятнышка до струпа. Хотя такие случаи и редки, взрослый человек может повторно заболеть ветрянкой, даже если перенес ее в детстве. Правда, реактивация вируса ветряной оспы провоцирует не ветрянку как таковую, а опоясывающий лешай. При нем тоже появляется сыпь, которая, как правило, очень болезненна.

Чесотка

Автор фото, SPL

Чесотку вызывают клещи, которые откладывают яйца на коже. Это вызывает сильный зуд и покраснение. Сыпь может появиться на любом участке тела, но чаще начинается между пальцев. При чесотке на коже можно заметить бороздки, которые проделывает клещ. Хоят это заболевание неопасно, оно очень заразно и требует лечения.

Клопы или укусы насекомых

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Клопы могут находится в постельном белье или в матрасе, на котором вы спите. Сами жучки крошечные, поэтому вы можете их не заметить. Их укусы, как и укусы многих других насекомых, краснеют и чешутся. Чаще они расположены в линию, но иногда - как скопление красных точек.

Инфекции, передающиеся половым путем, такие как сифилис или генитальный герпес

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герпес может поражать губы и полость рта

Сифилис - это бактериальная инфекция, а герпес - вирусная. Обе передаются половым путем. Первый признак обоих заболеваний - волдыри. Если вы подозреваете, что у вас одно из заболеваний, передающихся половым путем, важно пройти обследование и начать лечение как можно скорее.

Крапивница/аллергия

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Эта зудящая, жгучая красная сыпь является кожной реакцией на что-то, что организм считает угрозой. Иногда возбудитель установить не удается, но, как правило, причиной такого высыпания является употребление в пищу определенных продуктов, лекарств, или контакт с определенными растениями или химическими веществами.

Моллюск

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Это распространенная вирусная инфекция, часто наблюдаемая у детей. Она безвредна, но может распространяться по всему телу в виде уплотнений с углублением посередине, которые сильно зудят. Их скопления, как правило, возникают в подмышечной впадине, под коленями или в паху. Заражение обычно происходит при контакте с кожей инфицированного или при прикосновении к зараженным предметам, таким как полотенца.

Ящур рук, ног и рта

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Это острое вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, к которым прикосался инфицированный человек, например, столовые приборы. Первые симптомы похожи на грипп, затем начинается поражение слизистой рта и носа, после чего вирус перекидывается на ладони и ступни. Обычно заболевание проходит само по себе.

Импетиго

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