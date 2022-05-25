Огнестрельное оружие в США - в семи графиках

10 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Более 50 лет назад администрация президента США Линдона Бейнса Джонсона заявила, что "огнестрельное оружие является главным орудием смерти в американской преступности", и главным образом это "является результатом небрежного отношения нашей культуры к огнестрельному оружию и его наследию вооруженных, самостоятельных граждан".

В то время в стране находилось в обращении около 90 млн единиц оружия.

Сегодня и оружия, и смертей гораздо больше.

Смерти от огнестрельного оружия стали неотъемлемым атрибутом американской жизни: жертв больше, чем солдат, убитых во всех американских конфликтах со времен американской войны за независимость в 1775 году.

Только в 2020 году от огнестрельных ранений погибли более 45 тысяч американцев, будь то в результате убийства или самоубийства. Это больше, чем в любой другой год за всю историю наблюдений: эта цифра на 25% больше, чем пять лет назад, и на 43% - по сравнению с 2010 годом.

Вопрос о свободном владении оружием глубоко политизирован: сторонники контроля над оружием противостоят слоям населения, яростно защищающим свое конституционно закрепленное право на ношение оружия.

Что мы знаем об американской культуре обращения с оружием и ее влиянии?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Друзья и семьи погибших в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техас, на месте одного из крупнейших школьных расстрелов в США.

Сколько оружия в США?

Хотя подсчитать количество оружия, находящегося в частных руках по всему миру, сложно, данные ведущего швейцарского исследовательского проекта Small Arms Survey показывают, что в 2018 году в обращении находилось 390 млн единиц оружия.

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Соотношение огнестрельного оружия в США составляет 120,5 единиц на 100 жителей по сравнению с 88 на 100 человек в 2011 году, что намного превосходит этот показатель в других странах мира.

Более свежие данные также свидетельствуют о том, что число владеющих оружием американцев значительно выросло за последние несколько лет. Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine в феврале, показало, что 7,5 млн взрослых американцев - чуть менее 3% населения - впервые приобрели оружие в период с января 2019 года по апрель 2021 года.

Это, в свою очередь, привело к тому, что огнестрельное оружие есть в домах, где живут 11 млн человек, в том числе 5 млн детей. Около половины новых владельцев оружия в этот период - женщины, а 40% - чернокожие или латиноамериканцы.

Отдельное исследование, опубликованное Американской академией педиатрии в 2021 году, связывает рост владения оружием во время пандемии с более высоким уровнем огнестрельных ранений - как полученных, так и нанесенных - среди детей.

Как классифицируются смерти от огнестрельного оружия в США?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2020 году, последнем, за который доступны полные данные, от огнестрельных ранений по всем причинам умерли в общей сложности 45 222 человека.

И хотя массовые расстрелы и убийства с применением огнестрельного оружия обычно привлекают больше внимания средств массовой информации, 54% из них - около 24 300 смертей - это самоубийства.

Исследование 2016 года, опубликованное в Американском журнале общественного здравоохранения, показало, что существует тесная связь между более высоким уровнем владения оружием в штате и более высоким уровнем самоубийств с применением огнестрельного оружия как среди мужчин, так и среди женщин.

Сторонники более строгих законов об оружии в Соединенных Штатах часто ссылаются на эту статистику, пытаясь заставить законодателей выделять больше ресурсов на психическое здоровье и меньше - на ослабление ограничений на ношение оружия.

Как убийства с применением огнестрельного оружия в США сравниваются с другими странами?

По данным CDC, в 2020 году 43% смертей (19 384 человека) были убийствами. Эта на 34% больше по сравнению с 2019 годом и на 75% по сравнению с предыдущим десятилетием.

Согласно статистике, каждый день в США от огнестрельного оружия погибает около 53 человек.

Данные также показывают, что подавляющее большинство убийств, 79%, было совершено с применением огнестрельного оружия.

Это значительно больше, чем в Канаде, Австралии, Англии и многих других странах.

Становятся ли массовые расстрелы более смертоносными?

Смерти от массовых расстрелов, которые привлекают международное внимание, труднее классифицировать.

Хотя в стране нет единого определения массовых расстрелов, ФБР уже более десяти лет отслеживает инциденты, когда человек "принимает участие в убийстве или попытке убийства людей в населенном пункте".

По данным ФБР, в период с 2000 по 2020 год в Соединенных Штатах произошло 345 "инцидентов со стрельбой", в результате которых погибло более 1024 человек и 1828 получили ранения.

Самым смертоносным нападением стала стрельба в Лас-Вегасе в 2017 году, когда погибло более 50 человек и 500 получили ранения. Однако в результате подавляющего большинства массовых расстрелов погибает менее 30 человек.

Кто поддерживает контроль над оружием?

Согласно опросу, проведенному Gallup, несмотря на широко распространенное и громкое общественное возмущение - часто в связи с насилием с применением огнестрельного оружия - поддержка более строгих законов об оружии в США в 2020 году упала до самого низкого уровня с 2014 года.

Только 52% опрошенных американцев заявили, что хотят ужесточения законов об оружии, а 35% считают, что они должны оставаться прежними.

11% опрошенных заявили, что законы следует сделать менее строгими.

Этот вопрос также вызывает серьезные разногласия и по партийным линиям.

"Демократы почти единодушны в своей поддержке строгих законов об оружии", - отмечается в том же исследовании Gallup, при этом почти 91% поддерживает более строгие законы.

С другой стороны, только 24% республиканцев и 45% независимых избирателей согласились с тем же утверждением.

Некоторые штаты предприняли шаги по запрету или строгому регулированию владения штурмовым оружием. Законы различаются в зависимости от штата, но Калифорния, например, запретила владение штурмовым оружием за некоторыми исключениями.

Некоторые меры контроля широко поддерживаются независимо от партийных предпочтений - например, ограничения, регулирующие продажу оружия людям, которые психически нездоровы или находятся под наблюдением властей.

Кто выступает против контроля над оружием?

Несмотря на годы финансовых проблем и внутренних раздоров, Национальная стрелковая ассоциация (NRA) остается самым влиятельным оружейным лобби в Соединенных Штатах, располагая значительным бюджетом для лоббирования политики в отношении оружия в Конгрессе.

В январе NRA подала заявление о банкротстве в рамках дела о мошенничестве в отношении некоторых своих высокопоставленных сотрудников. Но даже после этого ассоциация пообещала продолжать "противостоять действиям против Второй поправки, способствовать безопасности огнестрельного оружия и обучению владению им, а также продвигать общественные программы в Соединенных Штатах".

В течение нескольких последних избирательных циклов NRA и другие организации постоянно тратили больше средств на попытки повлиять на общественное мнение, чем их соперники, добивавшиеся ужесточения контроля над оружием.

В ряде штатов в значительной степени сняты ограничения на то, кто может носить оружие. Например, в июне 2021 года губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, позволяющий жителям штата носить огнестрельное оружие без лицензии или обучения.

Точно так же 12 апреля Джорджия стала 25-м штатом, отменившим необходимость в разрешении на скрытое или открытое ношение огнестрельного оружия. Закон означает, что любой гражданин этого штата имеет право носить огнестрельное оружие без лицензии или разрешения.

Закон поддержала NRA, и лидеры организации назвали его принятие "монументальным для Второй поправки".

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