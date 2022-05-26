Новый пакет помощи Украине: что могут "Гарпуны" и "Экскалибуры"

Павел Аксенов

Би-би-си

12 минут назад

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Автор фото, Defense.gov Подпись к фото, Выстрел из гаубицы М777 ночью на учениях в США

Российские войска, наступающие в Донбассе, продвигаются довольно медленно, однако их наступление ВСУ остановить не удалось. Более того, в последние дни в районе города Северодонецка российские силы грозят окружением украинским частям. Украина нуждается в поставках иностранных вооружений, и поток оружия из-за границы набирает силу.

На прошлой неделе США утвердили 40-миллиардный пакет помощи Украине, часть которого непосредственно будет задействована для поставок вооружений, а часть - косвенно увеличит их объем, например, через компенсации тем странам, которые передадут свое оружие украинцам.

Военно-техническая часть пакета включает в себя не только поставки вооружений, но и подготовку и обучение персонала, материально-техническое обслуживание вооружений и военной техники и многое другое.

Этот пакет, в отличие от предыдущих, рассчитан на более продолжительное время. Как написал в докладе старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Канчиан, эта помощь была рассчитана в рамках текущего финансового года.

Однако если в первые полтора месяца войны объем только военной помощи Украине исчислялся примерно 30 млн долларов в день, то в апреле он увеличился до 100 млн, а нынешний пакет предусматривает уже 135 млн долларов в день.

23 мая министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, рассказав ему, какие именно вооружения сейчас больше всего нужны Киеву.

Некоторые вооружения из тех, что хотел бы получить Киев, уже начинают поступать в Украину.

"Гарпуны" для Одессы

Одна из главных новостей о поставках вооружений в Украину - намерение Дании передать Военно-морским силам Украины противокорабельные ракеты Harpoon американского производства. Об этом рассказал на брифинге после переговоров с Алексеем Резниковым Ллойд Остин.

Министр не уточнил, какую именно модификацию ракет передаст Украине Дания. Harpoon - целое семейство ракет, они много раз модернизировались. Издание Jane's Defense сообщает, что это, вероятно, будут RGM 84L Block II.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Harpoon создавался как морской комплекс, но в Украину поставят наземные мобильные установки

Эта модификация Harpoon отличается тем, что может атаковать не только цели в открытом море, но и корабли вблизи берега и даже наземные объекты.

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Обычно противокорабельные ракеты, такие как Harpoon или украинские "Нептун", которыми был потоплен крейсер "Москва", нуждаются в предварительном целеуказании - в их бортовой компьютер закладываются координаты цели, а при подлете к ней ракета наводится при помощи своего радара.

Такой радар неплохо видит большой металлический объект в открытом море, но на фоне земли обнаружить его уже сложнее. Поражать небольшие наземные цели морским ракетам еще тяжелей - их трудно засечь на фоне твердой поверхности. Поэтому военный корабль находится в большей безопасности в порту, чем в море.

Но Harpoon был модернизирован именно для того, чтобы уметь отличать большие корабли от фоновых портовых построек и берега.

Помимо модернизированной головки наведения, эта модификация Harpoon использует не только инерциальную систему навигации (когда ракета летит "по памяти", поворачивая в определенной точке своей траектории), но и приемник GPS.

Дальность действия Harpoon меньше, чем у украинского "Нептуна" - всего 140 километров против 280. Зато боевая часть заметно мощнее - 221 килограмм против 150 у украинской ракеты.

NavalNews пишет, что, по их данным, обучение персонала для управления этими береговыми комплексами займет примерно 14 дней. Этого времени, возможно, хватит для того, чтобы обучиться запускать ракеты, считает издание, но для того, чтобы пройти полный курс, включая техническое обслуживание, научиться выявлять и устранять ошибки и так далее, нужно дополнительное обучение.

Harpoon предполагают развернуть в районе Одессы, чтобы снять российскую блокаду украинского порта и защитить его от попыток высадки десанта.

Как отмечает NavalNews, после потери крейсера "Москва", который служил своего рода "зонтиком ПВО" для других кораблей, российские морские силы стараются держаться поближе к крымскому берегу.

Во-первых, их там прикрывают береговые комплексы ПВО, во-вторых, защищает от атак противокорабельных крылатых ракет сам берег, "засвечивая" их головки наведения.

Чешские вертолеты и танки

Среди последних поступлений - ударные вертолеты Ми-35, которые отправила в Украину Чехия.

Сколько именно вертолетов получили украинские ВВС, не сообщается, но согласно изданию Military Balance, в 2021 году в Чехии было 17 единиц Ми-24Д и 10 - Ми-35 (модернизированная версия Ми-24).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ми-24 ВВС Чехии

Летом 2019 года Чехия решила отказаться от этих вертолетов, равно как и от военно-транспортных Ми-8МТВ, заменив их на американские ударные вертолеты.

Украина, по данным Military Balance, в 2021 году имела 35 вертолетов Ми-24. Сколько их осталось в настоящее время, неизвестно. Подсчитать уровень потерь в условиях активных боевых действий трудно.

Ударные вертолеты - одно из важных средств поддержки сухопутных сил в условиях современной войны. Их сложно заменить беспилотниками, поскольку они несут больше оружия и имеют больше возможностей для выбора целей. Однако в условиях насыщенности войск противовоздушными системами потери вертолетов сильно возрастают.

Подпись к фото, Данные в инфографике приведены для обычных боеприпасов

Например, когда у украинских войск появилось довольно много иностранных переносных и мобильных зенитно-ракетных комплексов, российские ударные вертолеты понесли большие потери и стали действовать намного осторожней, чем в начале войны, при том, что у России - большой перевес в таких машинах.

В российских войсках тоже довольно много зенитных средств, включая ракетно-артиллерийские "Панцирь-С" и прочие мобильные установки, что сильно осложняет действия украинской тактической авиации.

Согласно заявлению Остина, Чехия также направила в Украину танки и системы залпового огня.

Никаких подробностей министр не привел, однако ранее Чехия поставила Украине несколько десятков ракетных установок RM-70 (локализованный вариант советского БМ-21 "Град") и танки Т-72М1.

M777 - "умная" или простая?

Ранее США объявили о поставках в Украину 90 буксируемых гаубиц М777. Еще 10 обещали прислать Австралия и Канада.

Автор фото, defense.gov Подпись к фото, Гаубицы М777 перед отправкой в Украину

Но когда появились фотографии подготовки гаубиц к отправке и появления их в Украине, военные эксперты обратили внимание на то, что на их кожухах отсутствуют цифровые блоки, которые необходимы для стрельбы высокоточными снарядами.

Такие блоки - фактически, бортовые компьютеры - учитывают не только координаты гаубицы, но и начальную скорость полета снаряда и многое другое. Кроме того, в них установлены блоки обмена информацией, которые ускоряют процесс наведения. Выглядят эти блоки как небольшие стальные коробки, установленные над кожухом ствола в его средней части (еще один блок находится под стволом и со стороны не заметен).

На видео, которое распространило министерство обороны Украины, на гаубицах М777 таких блоков нет.

Отсутствие таких коробов дало повод многим комментаторам заявить, что украинские М777 не будут в состоянии использовать высокоточные корректируемые боеприпасы типа M982 Excalibur.

Между тем в Telegram появилось видео, снятое, как утверждается, на границе Польши и Украины. На нем видны тягачи, перевозящие гаубицы М777 с установленными на них электронными блоками. Никаких подробностей в описании видео нет.

Высокоточные снаряды

В новый пакет помощи Украине войдут 20 тысяч снарядов для гаубиц М777, которые передаст Канада. Есть ли среди них высокоточные боеприпасы, не сообщается.

Снаряды M982 Excalibur используют две дублирующие системы навигации - GPS и инерциальную, которая рассчитывает траекторию полета от точки выстрела до цели. Инерциальная система не зависит от внешних источников информации, таких как сигнал навигационного спутника - она учитывает только траекторию полета снаряда.

При этом снаряд использует складные "крылья", которые помогают ему маневрировать и увеличивают дальность стрельбы до 40 километров. Отклонение от цели M982 Excalibur составляет не более пяти метров.

Российский высокоточный снаряд "Краснополь", который использовался в Украине, нуждается во внешнем целеуказании - он наводится на "пятно" луча лазера. Такая система, помимо необходимости в дополнительном целеуказателе, еще и зависит от погодных условий - тумана, задымления и так далее.

На одной из фотографий, которая попала в соцсети, как утверждает ее автор, видны более дальнобойные и мощные снаряды M795 и M549A1, которые были доставлены в Украину. Это боеприпасы с повышенной дальностью, а M795 также обладает улучшенной точностью, но меньшей, чем у Excalibur.

Высокоточные снаряды нужны Украине, поскольку артиллерия стала одним из самых важных средств поражения в боевых действиях. У России больше артиллерийских систем, самоходных, буксируемых, ствольных и реактивных. ВСУ пытаются противопоставить количеству качество. Кроме того, украинцы рассчитывают на высокоточные снаряды, чтобы повысить эффективность артиллерийского огня в условиях, когда им противостоит более многочисленная российская артиллерия.

Автор фото, defense.gov Подпись к фото, Гаубицы обычно ведут огонь по навесной траектории, их стволы смотрят вверх

Улитка с патроном

Украина получает далеко не все то оружие, которое хотела бы получить.

Так, до сих пор нет определенности с поставками американских дальнобойных систем залпового огня. Как и в случае со ствольной артиллерией, для ВСУ очень важно иметь преимущество в дальности.

Поэтому Украина рассчитывает получить ракетные установки M142 HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 300 километров, и M270 MLRS с дальностью до 80 километров.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный еще 5 мая написал в своем "Фейсбуке", что такие системы крайне важны для ВСУ.

Как сообщило 18 мая издание Politico со ссылкой на анонимный источник в администрации президента США, Вашингтон не очень хочет передавать такие мощные системы Киеву. Источник объяснил это тем, что лучше передать украинцам больше гаубиц М777 и снарядов к ним, чем небольшое число дальнобойных ракетных установок.

В Вашингтоне, по информации издания, опасаются, что передача такого мощного оружия приведет к эскалации конфликта.

20 мая агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о передаче Киеву, помимо ракет Harpoon, еще и противокорабельных ракет Naval Strike Missile норвежского производства.

Эти ракеты с дальностью 185 километров и 125-килограммовой боевой частью устроены немного иначе, чем Harpoon. Их система самонаведения использует инфракрасный датчик и базу данных целей в бортовом компьютере. Благодаря такой опции NSM может атаковать цели не только в море, но и на фоне берега или на поверхности земли. Кроме того, ракета маневрирует во время подлета к цели, чтобы ее было сложнее сбить.

Во время подготовки 40-миллиардного пакета помощи Украине в американской прессе широко обсуждалась возможность поставок в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это ЗРК дальнего радиуса действия, способные поражать баллистические, крылатые ракеты, а также военные самолеты. Подробностей этих планов, включая количество ЗРК, в открытых источниках нет.

Наконец, не решен вопрос с поставками тяжелых вооружений из Германии. Как сообщалось ранее, Берлин намеревался передать Киеву семь самоходно-артиллерийских установок PzH 2000 (еще пять передадут Нидерланды), а также 70 зенитных артиллерийских систем Gepard на шасси танка Leopard 1. Кроме того, по данным германской прессы, компания Rheinmetall обратилась к правительству с предложением передать Украине 88 танков Leopard-1A5, а также около сотни БМП Marder.

По информации агентства УНИАН, украинские военные уже обучаются в Германии использованию самоходок PzH 2000. 20 мая министр обороны Германии заявил, что зенитные танки Gepard также поступят в Украину, но только 15 единиц и только в июле.

Вопрос с "Леопардами" и "Мардерами" пока не решен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в кулуарах форума в Давосе, что поставки БМП он считает вполне вероятными, а о танках пока приходится скорее мечтать.

Другой дипломат, посол Украины в Германии Андрей Мельник, опубликовал в своем "Твиттере" картинку с улиткой, которая везет один патрон, и подписал ее "германское оружие для Украины уже в пути". По словам Мельника, он получил эту картинку в сообщении от члена правительства из Киева.

Ранее в одном из интервью Мельник заявил, что поставки тормозит канцелярия Олафа Штольца.

Автор фото, Alamy

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