"Я думал, это что-то космическое". Как британцу пересадили обе руки

22 минуты назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Операцию по пересадке обеих рук Стивену провела команда из 30 человек

Шотландец Стивен Гэллахер рассмеялся, когда врачи предложили ему пересадку обеих рук. Но сложная операция прошла успешно. Теперь Стивен не мучается от постоянных болей и радуется, что у него начался новый этап - нормальной жизни.

Стивену 48 лет. 13 лет назад он работал кровельщиком и был кормильцем семьи с тремя детьми, когда внезапно заболел. На щеках и носу у него появилась сыпь, а в правой руке начались боли.

Изначально у него диагностировали системную красную волчанку, также известную как люпус - аутоиммунное заболевание, при котором характерны усталость и боли в суставах. Затем врачи подумали про неврологическую болезнь, синдром запястного канала, Стивену сделали операцию.

Но вскоре боли вернулись в обе руки, и тогда новый специалист выявил у него аутоимунное заболевание склеродермия, из-за которого на коже и внутренних органах образуются рубцы.

Около семи лет назад пальцы Стивена начали скручиваться вовнутрь, пока в конечном итоге он не потерял способность разжимать кулаки. Он вспоминает, что было жутко больно.

"Мои ладони начали сжиматься, и в какой-то момент у меня вместо рук оказалось два кулака, ничего делать я ими не мог, - объясняет Стивен. - Я только мог поднимать какие-то вещи кулаками. Ни за что ухватиться было невозможно. Самому одеваться и другие такие вещи было делать очень тяжело".

Стивену, который живет в небольшой деревне Дрегорн на западе Шотландии, пришлось бросить работу. Сейчас его трем дочерям 12, 24 и 27, а тогда они были намного моложе.

Врачи направили его к специалисту по пластической хирургии рук из Глазго, профессору Эндрю Харту. Он заговорил о возможности двойной трансплантации кистей рук.

"В тот момент я засмеялся и подумал, что это вообще что-то космическое, уровень каких-то технологий будущего", - вспоминает Стивен.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Стивен снова может гладить свою собаку

Харт и другой специалист по пластической хирургии рук, профессор Саймон Кэй из больничного центра в городе Лидс на севере Англии, объяснили Стивену, какие риски связаны с операцией.

"Они ничего не скрывали. Объяснили, что я могу вообще лишиться рук. Они сказали, что это маловероятно, то такой риск все равно есть", - объясняет Стивен.

Он вспоминает, что обсудил все с женой и затем прошёл психологическую экспертизу, которая должна была показать, готов ли он к операции.

Хирург Саймон Кэй провел первую в Великобритании операцию по пересадке обеих кистей рук в 2016 году. Стивен же стал первым пациентом в мире именно со склеродермией, которому пересадили обе руки.

В конечном счете операцию осуществила команда из 30 специалистов разного профиля. Операция прошла в декабре 2021 года в Лидсе и заняла около 12 часов.

"После операции я проснулся как будто в другой реальности, - говорит Стивен. - Эти руки просто удивительные. Все произошло так быстро. Как только я очнулся, я сразу смог ими двигать".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Стивен может пользоваться смартфоном

Стивен провел в больнице четыре недели и с тех пор регулярно наблюдается и проходит физиотерапию в больницах Глазго, более близких к дому.

С мелкой моторикой у Стивена до сих пор проблемы - застегнуть пуговицы, например, он по-прежнему не может. Но более простые движения ему удаются: погладить собаку, открыть кран, налить стакан воды.

"У меня начался новый этап жизни, - делится Стивен. - Каждую неделю становится все легче двигать руками, благодаря физиотерапии. Медленно, но верно становится лучше".

По словам Стивена, до операции у него были сильнейшие боли в руках, но теперь они совершенно пропали, и это стало для него огромным облегчением.

По словам хирурга Саймона Кэя, операция стала возможной благодаря огромным усилиям большой команды, и она сильно отличалась от трансплантации внутренних органов - например, печени. В частности, с пациентом много работали психологи.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Налить и выпить стакан воды - привилегия для Стивена

"Мы должны были убедиться, что пациент сможет справиться психологически. Потому что перед его глазами постоянно будет напоминание и об операции, и о риске того, что тело может отторгнуть пересаженные руки. Руки - это такая часть тела, на которую мы смотрим постоянно и пользуемся им каждый день", - говорит Кэй.