"Я думал, это что-то космическое". Как британцу пересадили обе руки
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Шотландец Стивен Гэллахер рассмеялся, когда врачи предложили ему пересадку обеих рук. Но сложная операция прошла успешно. Теперь Стивен не мучается от постоянных болей и радуется, что у него начался новый этап - нормальной жизни.
Стивену 48 лет. 13 лет назад он работал кровельщиком и был кормильцем семьи с тремя детьми, когда внезапно заболел. На щеках и носу у него появилась сыпь, а в правой руке начались боли.
Изначально у него диагностировали системную красную волчанку, также известную как люпус - аутоиммунное заболевание, при котором характерны усталость и боли в суставах. Затем врачи подумали про неврологическую болезнь, синдром запястного канала, Стивену сделали операцию.
Но вскоре боли вернулись в обе руки, и тогда новый специалист выявил у него аутоимунное заболевание склеродермия, из-за которого на коже и внутренних органах образуются рубцы.
Около семи лет назад пальцы Стивена начали скручиваться вовнутрь, пока в конечном итоге он не потерял способность разжимать кулаки. Он вспоминает, что было жутко больно.
"Мои ладони начали сжиматься, и в какой-то момент у меня вместо рук оказалось два кулака, ничего делать я ими не мог, - объясняет Стивен. - Я только мог поднимать какие-то вещи кулаками. Ни за что ухватиться было невозможно. Самому одеваться и другие такие вещи было делать очень тяжело".
Стивену, который живет в небольшой деревне Дрегорн на западе Шотландии, пришлось бросить работу. Сейчас его трем дочерям 12, 24 и 27, а тогда они были намного моложе.
Врачи направили его к специалисту по пластической хирургии рук из Глазго, профессору Эндрю Харту. Он заговорил о возможности двойной трансплантации кистей рук.
"В тот момент я засмеялся и подумал, что это вообще что-то космическое, уровень каких-то технологий будущего", - вспоминает Стивен.
Харт и другой специалист по пластической хирургии рук, профессор Саймон Кэй из больничного центра в городе Лидс на севере Англии, объяснили Стивену, какие риски связаны с операцией.
"Они ничего не скрывали. Объяснили, что я могу вообще лишиться рук. Они сказали, что это маловероятно, то такой риск все равно есть", - объясняет Стивен.
Он вспоминает, что обсудил все с женой и затем прошёл психологическую экспертизу, которая должна была показать, готов ли он к операции.
Хирург Саймон Кэй провел первую в Великобритании операцию по пересадке обеих кистей рук в 2016 году. Стивен же стал первым пациентом в мире именно со склеродермией, которому пересадили обе руки.
В конечном счете операцию осуществила команда из 30 специалистов разного профиля. Операция прошла в декабре 2021 года в Лидсе и заняла около 12 часов.
"После операции я проснулся как будто в другой реальности, - говорит Стивен. - Эти руки просто удивительные. Все произошло так быстро. Как только я очнулся, я сразу смог ими двигать".
Стивен провел в больнице четыре недели и с тех пор регулярно наблюдается и проходит физиотерапию в больницах Глазго, более близких к дому.
С мелкой моторикой у Стивена до сих пор проблемы - застегнуть пуговицы, например, он по-прежнему не может. Но более простые движения ему удаются: погладить собаку, открыть кран, налить стакан воды.
"У меня начался новый этап жизни, - делится Стивен. - Каждую неделю становится все легче двигать руками, благодаря физиотерапии. Медленно, но верно становится лучше".
По словам Стивена, до операции у него были сильнейшие боли в руках, но теперь они совершенно пропали, и это стало для него огромным облегчением.
По словам хирурга Саймона Кэя, операция стала возможной благодаря огромным усилиям большой команды, и она сильно отличалась от трансплантации внутренних органов - например, печени. В частности, с пациентом много работали психологи.
"Мы должны были убедиться, что пациент сможет справиться психологически. Потому что перед его глазами постоянно будет напоминание и об операции, и о риске того, что тело может отторгнуть пересаженные руки. Руки - это такая часть тела, на которую мы смотрим постоянно и пользуемся им каждый день", - говорит Кэй.
Сам Стивен Гэллахер говорит, что операция изменила его жизнь, и надеется, что вскоре сможет начать искать какую-нибудь работу.