Сможет ли Украина, несмотря на российское вторжение, помочь накормить мир?

Стефани Хегарти

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Nadiya Stetsiuk Подпись к фото, Не заработав на продаже предыдущего урожая, Надежда Стецюк и ее сын не могут снова засеять поля

У украинских аграриев есть 20 млн тонн зерна, которые в условиях войны с Россией они не могут доставить на международные рынки - а на подходе уже новый урожай. Что можно сделать, чтобы обеспечить продовольствием население стран, которые отчаянно в нем нуждаются, в то время как цены на продукты во всем мире стремительно растут?

В начале февраля Надежда Стецюк предвкушала прибыльный год. В 2021-м была хорошая погода, и на своей небольшой ферме в Черкасской области Украины Надежда собрала отменные урожаи кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Цены на международном рынке росли с каждым днем, поэтому она придержала часть своих запасов, чтобы продать их позже. А потом началась война.

В Черкасской области активных боевых действий не было - как и 80% сельскохозяйственных угодий страны, она находится под контролем Украины. Однако последствия российского вторжения последовали незамедлительно.

"После вторжения мы вообще не могли продать зерно. Цена здесь сейчас вдвое ниже, чем до войны, - говорит Стецюк. - В Европе и мире, может быть, продовольственный кризис, но здесь все замерло, потому что мы не можем доставить свою продукцию".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом предложение России снять блокаду украинских портов Черного моря в обмен на отмену санкций.

Украина - один из крупнейших экспортеров продуктов питания. На ее долю приходится 42% подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы, продаваемых на мировом рынке.

Некоторые страны сильно зависят от украинского импорта. Ливан импортирует 80% пшеницы из Украины, Индия - 76% подсолнечного масла.

Всемирная продовольственная программа ООН, обеспечивающая находящихся на грани голодной смерти людей в таких странах, как Эфиопия, Йемен и Афганистан, получает 40% пшеницы из Украины.

И до войны мировое снабжение продовольствием нельзя было назвать надежным. В прошлом году засуха сильно повлияла на урожай пшеницы и масличных культур в Канаде и кукурузы и сои - в Южной Америке.

Пандемия тоже внесла свою лепту. В Индонезии и Малайзии нехватка рабочей силы помешала собрать урожай пальмового масла, и цены на растительное масло во всем мире выросли.

В начале этого года цены на многие основные продукты питания в мире достигли рекордно высокого уровня. Была надежда, что урожай из Украины поможет компенсировать глобальный дефицит.

Но вмешалось российское вторжение. По данным минсельхоза Украины, сейчас в стране застряло 20 млн тонн непроданного зерна.

До войны 90% украинского экспорта шло через глубоководные черноморские порты, где загружали достаточно большие суда, которые могли ходить на значительные расстояния - в Китай или Индию - и при этом приносить прибыль.

Сейчас эти порты не функционируют: Россия захватила большую часть береговой линии Украины и блокирует остальное побережье флотилией из как минимум 20 кораблей, в том числе четырех подводных лодок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские черноморские порты лучше оборудованы для погрузки зерна, чем порты Румынии или Польши

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Глава ВПП Дэвид Бизли призвал международное сообщество организовать конвой для прорыва этой блокады.

"Без согласия России многое может пойти не так с военной точки зрения", - говорит по этому поводу Джонатан Бентам, аналитик по морской обороне в Международном институте стратегических исследований. По его словам, для конвоя потребуются значительные воздушные, наземные и морские силы, и с политической точки зрения осуществить такую операцию будет непросто.

"В идеале, чтобы снизить напряженность, надо просить сделать это страны с выходом к Черному морю, например, Румынию или Болгарию. Но у них, вероятно, нет для этого средств. Тогда придется подумать о привлечении членов НАТО не из черноморского региона", - говорит он.

А это, в свою очередь, поставит в затруднительное положение Турцию, контролирующую Босфор и Дарданеллы и вход в Черное море. Анкара уже заявила, что ограничит вход в проливы для военных кораблей.

Предложение России открыть для поставок продовольствия коридор через Черное море в обмен на ослабление санкций прозвучало в среду, когда Европейский союз обсуждал новый пакет санкций. Никаких признаков возможного ослабления санкционного давления в Европе не наблюдается.

По словам Бентама, даже если война закончится завтра, на то, чтобы обезопасить Черное море, могут уйти месяцы или годы, поскольку Украина защищает свое побережье с помощью мин и затопленных в стратегических местах судов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украина заминировала большую часть побережья

Пока продукты из Украины можно вывозить только по суше или на баржах через Дунай.

На прошлой неделе ЕС объявил о планах инвестировать миллиарды евро в соответствующую инфраструктуру. Но сосед Надежды Стецюк, Кеес Хейзинга, который обрабатывает принадлежащие ему 15 тысяч гектаров земли, говорит, что этого недостаточно.

С самого начала войны он пытался доставлять свою продукцию по земле. Его раздражает бесконечная бумажная волокита, сопутствующая пересечению границы ЕС, из-за чего, по его словам, образуются очереди длиной до 25 км.

"Это всего лишь бумага, на самом деле они не берут образцы кукурузы. Вам просто нужна бумага", - говорит он.

18 мая, через два дня после объявления ЕС, таможенные органы потребовали у его водителей две формы, которых они никогда раньше не видели. "Граница не становится проще, наоборот, бюрократических препон все больше", - говорит он.

За последние три недели Хейзинга отправил в Европу 150 тонн зерна. Столько же он мог вывезти через порт Одессы за несколько часов.

"Откройте границы, - заклинает Евросоюз Хейзинга, - Просто пропустите товары".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очереди грузовиков, ожидающих выезда из Украины, могут растягиваться до 25 км

Главный товарный коридор из Украины в настоящее время проходит по железной дороге. Но железнодорожная система страны использует еще советский стандарт путей, с более широкой колеей, чем в ЕС, а это означает, что грузы приходится перегружать в новые вагоны на границе. Среднее время ожидания - 16 дней, но можно простоять на границе и месяц.

Хотя в разговорах о нехватке продовольствия в мире в основном упоминается пшеница, большая часть зерновых, вывозимых из Украины в настоящее время, - кукуруза. По словам Елены Неробы, украинского зернового аналитика брокерской компании Maxigrain, это происходит по двум причинам,

Она считает, что украинские фермеры не решаются продавать пшеницу, потому что их преследует память об устроенном Сталиным в 1932 году Голодоморе, в результате которого погибли миллионы украинцев. А кукуруза в Украине не так широко употребляется в пищу.

Другим фактором, по ее словам, является спрос. Европа покупает не так много украинской пшеницы, она самодостаточна. И вывозить эту пшеницу за пределы ЕС сложно, так как порты в Польше и Румынии не приспособлены для экспорта больших объемов зерна.

"К июлю страны ЕС будут заняты экспортом собственного летнего урожая, и у них будет еще меньше возможностей справиться с украинской продукцией", - считает Нероба.

Время уходит. Хранилища заполнены, а до летнего урожая пшеницы, ячменя и рапса осталось несколько недель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фермер в бронежилете во время весеннего сева в Запорожской области

На ферме Надежды Стецюк все еще хранится около 40% прошлогоднего урожая, и для урожая этого сезона места мало.

"Мы не хотим, чтобы это зерно пропало. Мы знаем, насколько оно важно для Запада, для Африки, для Азии, - говорит она. - Это плоды нашего труда, и они нужны людям".

Если ей не удастся продать свои запасы, она не сможет позволить себе посев этой осенью. Стецюк надеется, что международное сообщество сможет помочь финансировать тех украинских фермеров, которые сохраняют прошлогодний урожай и засевают поля для следующего.

Если такого не произойдет, в следующем году ситуация будет еще хуже, предупреждает она.

Многие посевы пшеницы сейчас находятся в плачевном состоянии. В Центральной Европе, США, Индии, Пакистане и Северной Африке сухая погода означает будущий низкий урожай. В Украине, напротив, для пшеницы погода была хорошей.

Надежда Стецюк основала ферму вместе со своим ныне покойным мужем 30 лет назад, когда Украина обрела государственную независимость. Они первыми в своем регионе купили сельхозугодья и стали фермерами. Вместе с Надеждой трудятся две ее дочери и сын.

"Мы хотим продолжать работу. Мы хотим помогать, обеспечивать людей едой", - говорит она.

По ее словам, всего за несколько месяцев вторжения Россия отбросила фермеров как минимум на 20 лет назад.

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