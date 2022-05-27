Энергетический кризис: как разные страны справляются с ростом цен
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В последние несколько месяцев цены на энергоносители в Европе росли: в апреле цена газа и электричества для домохозяйств в Великобритании выросла до 1971 фунта (около 2,5 тыс. долларов) в год и, как ожидается, достигнет 2800 фунтов в октябре.
Рост обусловлен общим ростом спроса на энергию и опасениями по поводу поставок газа и нефти из-за вторжения России в Украину.
Однако разные страны по-разному справляются с кризисом.
Великобритания
Правительство объявило, что каждая семья в Великобритании получит скидку на оплату счетов за газ и электроэнергию в размере 400 фунтов (500 долларов), чтобы компенсировать рост цен на топливо.
Домохозяйства, получающие пособие, также получат единовременную выплату в размере 650 фунтов, а домохозяйства пенсионеров получат дополнительную плату за зимнее топливо в размере 300 фунтов. Также будет единовременная выплата по инвалидности в размере 150 фунтов.
Эти платежи будут частично финансироваться за счет 25-процентного налога на непредвиденные доходы нефтегазовых компаний, который, как ожидает правительство, принесет бюджету 5 млрд фунтов.
По словам министра финансов Риши Сунака, правительство Великобритании тратит 37 млрд фунтов на помощь людям в условиях кризиса, что больше или аналогично таким странам, как Франция, Германия, Япония и Италия.
Италия
Италия объявила о субсидиях на топливо в размере 14 млрд евро (12 млрд фунтов). План состоит в том, чтобы позволить семьям сохранить свои счета за топливо на уровне 2021 года, а также стимулировать домохозяйства к переходу на электромобили и возобновляемые источники энергии.
Другие меры включают единовременную выплату в размере 200 евро людям, зарабатывающим 35 тыс. евро в год или меньше, и налоговый кредит в размере 20% для всех энергоемких компаний, цены на энергию для которых выросли на 30%.
Чтобы помочь финансировать эти меры, повышаются налоги для энергетических компаний, прибыль которых увеличилась в результате более высоких цен на топливо.
В целом Италия рассчитывает потратить около 35 млрд евро на меры по защите потребителей.
Испания
Испания снизила НДС на счета за электроэнергию с 21% до 10%. Также временно снижен специальный налог на электроэнергию с 7% до 0,5%.
Чтобы оплатить эти льготы, Испания ввела налог на непредвиденные расходы для энергетических компаний, чтобы привлечь 3 млрд евро.
В апреле Еврокомиссия согласовала потолок цен на газ в Португалии и Испании - в среднем на уровне 50 евро за мегаватт-час.
Ограничение цен будет действовать в течение одного года и направлено на сокращение вдвое счетов за газ для 40% клиентов в двух странах.
Ожидается, что в совокупности эти меры обойдутся Испании примерно в 21 млрд евро.
Франция
В январе французское правительство вынудило государственного поставщика энергии Électricité de France (EDF) ограничить рост оптовых цен до 4% в течение года, что стоило компании 8,4 млрд евро.
В прошлом году Франция уже объявила о единовременном платеже в размере 100 евро 5,8 млн домохозяйств, получающих энергетические ваучеры. С тех пор правительство также снизило налоги на электроэнергию.
По оценкам брюссельского аналитического центра Bruegel, Франция потратит 38 млрд евро на поддержку людей в условиях кризиса стоимости жизни.
Германия
Согласно агентству Рейтер, немцы платят за электроэнергию больше, чем любая другая страна в ЕС, тем не менее 4,2 млн немецких домохозяйств увидят, что в 2022 году их счета за газ выросли в среднем на 62,3%.
Правительство уже ввело субсидии для домохозяйств с низкими доходами и теперь тратит дополнительные 15 млрд евро на топливные субсидии, снижая налоги на бензин и дизельное топливо, предоставляя людям единовременные выплаты в размере 300 евро, а также дополнительные выплаты на содержание детей и скидки на проезд в общественном транспорте.
Ожидается, что общая стоимость этих мер составит около 30 млрд евро.
Нидерланды
Правительство Нидерландов потратило 2,7 млрд евро на снижение налогов на энергию, используемую предприятиями и домашними хозяйствами, и планирует направить 150 млн евро на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств. Оно также снизило пошлины на бензин и дизельное топливо на 21% до конца года.
Нидерланды рассчитывают потратить около 6 млрд евро на меры, вызванные энергетическим кризисом.
Норвегия
В Норвегии правительство установило максимальную цену, которую домохозяйства должны платить за энергию. Если расходы превышают эту сумму, правительство оплачивает 80% счета.
В целом Норвегия потратит на поддержку потребителей около 23,6 млрд крон (2 млрд фунтов).
Польша
В рамках "антиинфляционного щита" правительство Польши объявило о плане снижения НДС на продукты питания, газ и удобрения до 0%.
НДС на отопление снизится до 5%, а НДС на бензин и дизельное топливо снизится до 8%. Эти меры рассчитаны на шесть месяцев.
Польское правительство также отправляет деньги напрямую семи миллионам домохозяйств, причем некоторые из них имеют право на получение до 306 евро в год.
Ожидается, что наряду с другими мерами поддержки Польша потратит 9 млрд евро.
Насколько жизнеспособны эти планы?
Некоторые задаются вопросом, как долго правительства смогут защищать потребителей. Если высокая инфляция сохранится в 2023 году или позже, правительствам будет трудно защитить домохозяйства.
"Такое сильное субсидирование неустойчиво с точки зрения государственных финансов и наносит ущерб с точки зрения геополитики и энергетической безопасности, не говоря уже об окружающей среде", - говорит Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник фирмы Bruegel, которая собирала данные о правительственных мерах по защите потребителей.
Другие аналитики опасаются того, что может произойти, если Европа не сможет найти альтернативы российской нефти и газу.
"Самыми трудными будут осень и зима", - говорит Илария Конти, руководитель отдела газа Флорентийской школы регулирования.