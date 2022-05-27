Два депутата в Приморье потребовали от Путина вывести войска из Украины

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Здание администрации Приморского края

Двое депутатов законодательного собрания Приморского края от КПРФ во время заседания выступили против войны. После этого их лишили голоса, а в партии пообещали применить к ним "самые жесткие меры". Это не первые члены КПРФ, не согласные с официальной линией партии по поддержке вторжения в Украину.

При обсуждении повестки дня член фракции КПРФ Леонид Васюкевич взял слово и неожиданно начал зачитывать обращение к президенту России с требованием немедленного вывода войск из Украины. Фрагмент его выступления опубликовало издание PrimaMedia.

"Сирот станет еще больше"

Как сообщает издание Vl.ru, Васюкевичу практически сразу отключили микрофон, но журналисты сумели разобрать его слова: "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране".

"Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации", - заявил депутат.

В конце выступления Васюкевич зачитал четыре фамилии депутатов, которые подписались под обращением. Двое из них - Наталья Кочугова и Александр Сустов - сразу же заявили, что не делали этого.

Еще один - Геннадий Шульга - в конце выступления поаплодировал однопартийцу.

Присутствовавший на заседании губернатор края Олег Кожемяко, который должен был выступить перед депутатами с ежегодным отчетом, тут же потребовал лишить Васюкевича и Шульгу слова и вывести из зала.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - цитирует Кожемяко газета "Коммерсант".

В итоге 25 депутатов из 45 проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу голоса на заседании.

Реакция КПРФ

Лидер фракции КПРФ в Приморском заксобрании Анатолий Долгачев не стал заступаться за коллег и назвал их действия "абсолютным демаршем".

"Я думаю, что мы дадим политическую оценку вашим действиям. А особенно к тем, кто состоит в партии, примем самые жесткие меры. Вы порочите честь КПРФ такими заявлениями", - сказал он.

КПРФ известна своей поддержкой самопровозглашенных республик Донбасса. С предложением обратиться к президенту с просьбой признать их независимость в январе этого года обращались именно коммунисты.

Российское вторжение в Украину началось вслед за тем, как Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса и пояснил, что Россия признает их в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Не одни такие

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Отдельные коммунисты высказывались против российского вторжения. 28 февраля лидер фракции КПРФ в госсовете Коми Виктор Воробьев осудил войну (вскоре после этого он был внесен в реестр "иностранных агентов"), "Происходящему на Украине нет оправдания в международном праве", - говорилось в заявлении, которое Воробьев опубликовал в телеграм-канале.

Депутатская комиссия по этике направила на него жалобу в прокуратуру, а спикер регионального парламента Сергей Усачев попросил лидера КПРФ Геннадия Зюганова "разобраться в сложившейся ситуации" с Воробьевым, который никогда не был членом партии и проповедует "откровенно прозападные взгляды". В своем видеообращении Усачев позволил себе "абсолютно недопустимые оценки" в отношении России, президента страны и вооруженных сил, доложил Зюганову Усачев. О реакции лидера КПРФ на это обращении ничего не известно.

Депутата Семилукского райсовета в Воронежской области от КПРФ Нину Беляеву хотели исключить из фракции. Она говорила, что сдаться в плен в Украине - "один из выходов для солдат не принимать участие в тех действиях, к которым их принуждает руководство". Ее коллеги также обратились с жалобой на действия Беляевой в прокуратуру.

В том же Владивостоке депутат городской думы от КПРФ Виктор Каменщиков в конце февраля подал заявление о выходе из партии и сообщил о готовности сложить депутатский мандат из-за несогласия с вторжением в Украину. "Я против войны в принципе", - цитировал его "Коммерсант". В мае стало известно, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США - об этом сообщали местные и федеральные СМИ со ссылкой на свои источники. Собеседник PrimaMedia объяснял, что у Каменщикова есть ребенок, получивший гражданство США по праву рождения на территории страны.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: