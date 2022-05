К Платиновому юбилею королевы Дэнни Бойл выпускает фильм "Пистол" - об истории группы Sex Pistols

Sex Pistols под названием своего первого сингла "Anarchy in the UK" (Анархия в Соединенном Королевстве), ставшим лозунгом и девизом группы. Кадр из фильма "Пистол". Слева направо: Стив Джонс (Тоби Уоллес), Сид Вишес (Луис Партридж), Джонни Роттен (Энсон Бун), Пол Кук (Джейкоб Слейтер)

Связь, однако, есть - причем самая прямая. Выпустив 45 лет назад, к Серебряному юбилею королевы, скандальный сингл "God Save the Queen", Sex Pistols не только фактически возвестили миру о рождении панк-рока, но и навечно вписали себя в новейшую историю британской монархии.

Об истории песни "God Save the Queen", издевательски высмеивающей национальный гимн Великобритании "Боже, храни королеву!", мы рассказывали совсем недавно в подборке песен, посвященных британскими рок-музыкантами Ее Величеству.

Революционный взрыв

10 лет назад британский кинорежиссер Дэнни Бойл уже приложил руку к увековечиванию и самой знаменитой песни Pistols "God Save the Queen", и почетного места создавшей ее группы не только в британском музыкальном пантеоне, но и во всей истории страны.

Когда, на волне всемирного признания после целой пригоршни "Оскаров" за "Миллионера из трущоб", ему была доверена постановка церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, в видеоряд включил и величественную панораму Темзы, на берегу которой Вестминстерский дворец - здание заседания британского парламента - проплывал перед объективом камеры именно под звуки "God Save the Queen" Sex Pistols.

Панк-вселенная Pistols

"А я стал настоящим фаном Джонни Роттена, - вторит своему товарищу Энсон Бун. - Поразительно, что свои главные тексты, ставшие настоящими гимнами эпохи - "Anarchy in the UK" и "God Save the Queen" - он написал в возрасте 18 лет. И они стали бессмертными".