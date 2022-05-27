Украина добивается от США поставок дальнобойных ракет: что они могут изменить?
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Осложнение на фронте в Донбассе, где украинским частям грозит окружение в районе Северодонецка, возможно, меняет отношение западных политиков к поставкам мощных современных вооружений в Украину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Блумберг высказался за передачу Киеву американских дальнобойных ракетных установок, а Си-Эн-Эн со ссылкой на несколько источников сообщает, что в администрации президента США Джо Байдена склоняются в пользу таких поставок.
Речь идет о двух реактивных системах залпового огня (РСЗО) - M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стрельбы до 300 километров.
Эти системы - в самом верху списка вооружений, которые хотел бы получить Киев от западных стран. Об этом 21 мая, накануне онлайн-переговоров министров обороны более 40 государств-членов контактной группы "Рамштайн-2", открыто сказал президент Владимир Зеленский.
"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам с просьбой поставить нам системы MLRS, с помощью которых Украина сможет забрать инициативу и начать освобождать свою территорию", - сказал он. Однако решения передать эти системы на этой встрече принято не было.
О сомнениях американской администрации 18 мая написало издание Politico. Анонимный источник в администрации президента США сказал изданию, что Вашингтон не очень хочет передавать такие мощные системы Киеву. Источник уклончиво объяснил это тем, что лучше передать украинцам больше гаубиц М777 и снарядов к ним, чем небольшое число дальнобойных ракетных установок.
Однако, как сообщил 27 мая "Рейтер", с одной стороны, американцы опасаются, что, получив такое мощное оружие в свои руки, украинцы начнут обстреливать цели на территории России, с другой - не хотели бы ставить условия Украине. Агентство ссылается на три разных источника в администрации президента США.
"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", - цитирует агентство слова одного из них.
США стараются, с одной стороны, помогать Украине противостоять России, но с другой - опасаются того, что их действия в Кремле сочтут прямым вмешательством в конфликт.
Так, например, когда американская пресса сообщила, что США предоставили Украине информацию о местонахождении крейсера "Москва" и что эти данные были использованы для целеуказания при обстреле ракетами "Нептун", что привело к уничтожению корабля, то в Совете национальной безопасности США публикацию назвали безответственной.
Но, судя по сообщениям в прессе, отношение американцев к поставкам дальних систем может измениться.
О необходимости таких поставок высказался в интервью Блумбергу британский премьер Борис Джонсон, который сказал, что MLRS "помогут им [украинцам] защищать себя от ударов очень мощной российской артиллерии, и мировое сообщество должно уступить".
Против советской артиллерии
Ракетные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS - ближайшие "родственники". Они, прежде всего, отличаются шасси. Два пусковых контейнера MLRS смонтированы на гусеничном шасси, а всего один такой же блок у HIMARS установлен на шестиколесном грузовике.
MLRS был создан еще в 1970-х годах прошлого века, в войска стал поступать в 1983 году, и с тех пор уже несколько раз модернизировался. HIMARS появился в конце 1990-х годов как более мобильная и легкая версия пусковой установки.
Изначально эти боевые системы были созданы для нанесения мощных ударов по важным целям за максимально короткое время. Одна из задач этих РСЗО - контрбатарейная борьба, в которой важна точность, мобильность и дальность действия.
При этом в техническом задании на разработку MLRS учитывались характеристики советских РСЗО "Град" и ствольной артиллерии, против которых, в частности, должна была действовать американская установка.
Дальние ракеты
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Соответственно, их дальность изначально должна была быть больше, чем дальность советской артиллерии.
MLRS, как и HIMARS, может использовать три типа боеприпасов. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается 12 таких ракет.
Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 километров. Наконец, вместо обычного контейнера с 12 ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров.
Такая машина может быстро выдвинуться из укрытия на позицию, выпустить ракеты и вернуться обратно для перезарядки, оставив противнику крайне мало времени на то, чтобы ее засечь и нанести ответный удар.
Перезарядка происходит довольно быстро - машина самостоятельно при помощи специальной выдвигающейся рамки-стрелы меняет транспортно-пусковые контейнеры, которые просто вкладываются внутрь блоков.
Что есть у Украины?
Точной информации о том, сколько пусковых установок советского и украинского производства остается на вооружении ВСУ, нет. Неизвестно также, сколько осталось ракет для них. Во время боевых действий расход боеприпасов очень велик, а производство затруднено.
Согласно справочнику Military Balance, на вооружении Украины в 2021 году было около 200 "Градов". Еще несколько десятков в Украину поставили Чехия и Польша. Кроме того, в ВСУ есть некоторое количество украинских систем "Верба", которые представляют собой версию советской пусковой установки.
"Град" - довольно старая система, основной снаряд которой может лететь на расстояние до 20 километров. Правда, и для него есть более дальнобойные современные ракеты, способные долететь и до 40 километров, но их число и наличие в ВСУ неизвестны.
Сейчас это самая распространенная на фронте система залпового огня - ее широко используют обе стороны.
В Украине есть и более тяжелые и дальние пусковые установки, но, как и российская армия, ВСУ применяет их намного реже.
Среди них - 70 "Ураганов" дальностью до 35 километров. Есть и более тяжелые - "Смерч" советского производства и его украинская версия "Ольха", но их всего около 160 единиц. Их дальность действия составляет до 120 километров, и это тоже мобильные системы, способные выпускать по 12 ракет за довольно короткое время.
Наконец, ВСУ использует и оперативно-тактические ракеты "Точка У" с дальностью до 120 километров.
Российские ракеты
Россия превосходит Украину по численности пусковых установок, но в основном это тоже различные варианты системы "Град". Согласно Military Balance, в 2021 году в российской армии было более 900 таких машин разных поколений, включая старые БМ-21 и модернизированные "Торнадо".
Более дальних "Ураганов" до начала боевых действий в России было более 200 единиц, а "Смерчей" - около 120.
Как и Украина, Россия применяла в боевых действиях ракеты "Точка У", а также более дальние оперативно-тактические "Искандеры".
Наконец, у нее есть и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", которые, правда, больше похожи на штурмовые ракетные танки. Их максимальная дальность составляет всего 4,5 километра, хотя, как уверяет разработчик, с новыми ракетами они бьют на 10 км.
Артиллерийская война
В своем наступлении в Донбассе Россия очень широко использует артиллерию, пользуясь тем, что у нее подавляющее численное превосходство. Еще важнее то, что у России есть запас боеприпасов.
При этом российским артиллеристам не хватает систем связи, данных разведки, целеуказания и корректировки с помощью беспилотников.
Как отмечают многие эксперты, российские войска чаще стреляют "по площадям", выпуская много ракет по району, который впоследствии собирается штурмовать пехота.
Украина, добиваясь получения американских MLRS, рассчитывает получить не только дальнобойные пусковые установки, увеличив их общее число в войсках, но также обрести оружие, способное действовать более точно.
Тактика, которой придерживаются ВСУ - точные удары по хорошо разведанным целям. Украинские военные, судя по комментариям наблюдателей и экспертов, более широко используют разведку и корректировку работы артиллерии при помощи дронов.
Именно с этой целью они хотят получить американские ракетные системы, которые изначально были рассчитаны на уничтожение конкретных объектов, а не на создание "огневого вала".
Кроме того, получив американские пусковые установки, они смогут рассчитывать на то, что им будут поставлять для них боеприпасы. США и их союзникам гораздо проще поставить Киеву ракеты для своих систем, чем пытаться найти где-то реактивные снаряды для "Ураганов" и "Смерчей".
Сколько именно MLRS могут поставить США в Украину, неизвестно, но чтобы сравняться хотя бы приблизительно с Россией, их счет должен идти на десятки.
26 мая министр обороны Польши заявил, что его страна намерена закупить в США пусковые блоки для установки их на свои грузовики, чтобы получить свою версию HIMARS. По его словам, Польша хотела бы в результате вооружиться 500 такими пусковыми установками.