Украина добивается от США поставок дальнобойных ракет: что они могут изменить?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финская MLRS на учениях

Осложнение на фронте в Донбассе, где украинским частям грозит окружение в районе Северодонецка, возможно, меняет отношение западных политиков к поставкам мощных современных вооружений в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Блумберг высказался за передачу Киеву американских дальнобойных ракетных установок, а Си-Эн-Эн со ссылкой на несколько источников сообщает, что в администрации президента США Джо Байдена склоняются в пользу таких поставок.

Речь идет о двух реактивных системах залпового огня (РСЗО) - M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стрельбы до 300 километров.

Эти системы - в самом верху списка вооружений, которые хотел бы получить Киев от западных стран. Об этом 21 мая, накануне онлайн-переговоров министров обороны более 40 государств-членов контактной группы "Рамштайн-2", открыто сказал президент Владимир Зеленский.

"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам с просьбой поставить нам системы MLRS, с помощью которых Украина сможет забрать инициативу и начать освобождать свою территорию", - сказал он. Однако решения передать эти системы на этой встрече принято не было.

О сомнениях американской администрации 18 мая написало издание Politico. Анонимный источник в администрации президента США сказал изданию, что Вашингтон не очень хочет передавать такие мощные системы Киеву. Источник уклончиво объяснил это тем, что лучше передать украинцам больше гаубиц М777 и снарядов к ним, чем небольшое число дальнобойных ракетных установок.

Однако, как сообщил 27 мая "Рейтер", с одной стороны, американцы опасаются, что, получив такое мощное оружие в свои руки, украинцы начнут обстреливать цели на территории России, с другой - не хотели бы ставить условия Украине. Агентство ссылается на три разных источника в администрации президента США.

"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", - цитирует агентство слова одного из них.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Перезаряжается MLRS довольно быстро

США стараются, с одной стороны, помогать Украине противостоять России, но с другой - опасаются того, что их действия в Кремле сочтут прямым вмешательством в конфликт.

Так, например, когда американская пресса сообщила, что США предоставили Украине информацию о местонахождении крейсера "Москва" и что эти данные были использованы для целеуказания при обстреле ракетами "Нептун", что привело к уничтожению корабля, то в Совете национальной безопасности США публикацию назвали безответственной.

Но, судя по сообщениям в прессе, отношение американцев к поставкам дальних систем может измениться.

О необходимости таких поставок высказался в интервью Блумбергу британский премьер Борис Джонсон, который сказал, что MLRS "помогут им [украинцам] защищать себя от ударов очень мощной российской артиллерии, и мировое сообщество должно уступить".

Против советской артиллерии

Ракетные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS - ближайшие "родственники". Они, прежде всего, отличаются шасси. Два пусковых контейнера MLRS смонтированы на гусеничном шасси, а всего один такой же блок у HIMARS установлен на шестиколесном грузовике.

MLRS был создан еще в 1970-х годах прошлого века, в войска стал поступать в 1983 году, и с тех пор уже несколько раз модернизировался. HIMARS появился в конце 1990-х годов как более мобильная и легкая версия пусковой установки.

Изначально эти боевые системы были созданы для нанесения мощных ударов по важным целям за максимально короткое время. Одна из задач этих РСЗО - контрбатарейная борьба, в которой важна точность, мобильность и дальность действия.

При этом в техническом задании на разработку MLRS учитывались характеристики советских РСЗО "Град" и ствольной артиллерии, против которых, в частности, должна была действовать американская установка.

Дальние ракеты

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Соответственно, их дальность изначально должна была быть больше, чем дальность советской артиллерии.

MLRS, как и HIMARS, может использовать три типа боеприпасов. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается 12 таких ракет.

Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 километров. Наконец, вместо обычного контейнера с 12 ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров.

Такая машина может быстро выдвинуться из укрытия на позицию, выпустить ракеты и вернуться обратно для перезарядки, оставив противнику крайне мало времени на то, чтобы ее засечь и нанести ответный удар.

Перезарядка происходит довольно быстро - машина самостоятельно при помощи специальной выдвигающейся рамки-стрелы меняет транспортно-пусковые контейнеры, которые просто вкладываются внутрь блоков.

Что есть у Украины?

Точной информации о том, сколько пусковых установок советского и украинского производства остается на вооружении ВСУ, нет. Неизвестно также, сколько осталось ракет для них. Во время боевых действий расход боеприпасов очень велик, а производство затруднено.

Согласно справочнику Military Balance, на вооружении Украины в 2021 году было около 200 "Градов". Еще несколько десятков в Украину поставили Чехия и Польша. Кроме того, в ВСУ есть некоторое количество украинских систем "Верба", которые представляют собой версию советской пусковой установки.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Основные РСЗО на фронте с обеих сторон - БМ-21 "Град"

"Град" - довольно старая система, основной снаряд которой может лететь на расстояние до 20 километров. Правда, и для него есть более дальнобойные современные ракеты, способные долететь и до 40 километров, но их число и наличие в ВСУ неизвестны.

Сейчас это самая распространенная на фронте система залпового огня - ее широко используют обе стороны.

В Украине есть и более тяжелые и дальние пусковые установки, но, как и российская армия, ВСУ применяет их намного реже.

Среди них - 70 "Ураганов" дальностью до 35 километров. Есть и более тяжелые - "Смерч" советского производства и его украинская версия "Ольха", но их всего около 160 единиц. Их дальность действия составляет до 120 километров, и это тоже мобильные системы, способные выпускать по 12 ракет за довольно короткое время.

Наконец, ВСУ использует и оперативно-тактические ракеты "Точка У" с дальностью до 120 километров.

Российские ракеты

Россия превосходит Украину по численности пусковых установок, но в основном это тоже различные варианты системы "Град". Согласно Military Balance, в 2021 году в российской армии было более 900 таких машин разных поколений, включая старые БМ-21 и модернизированные "Торнадо".

Более дальних "Ураганов" до начала боевых действий в России было более 200 единиц, а "Смерчей" - около 120.

Как и Украина, Россия применяла в боевых действиях ракеты "Точка У", а также более дальние оперативно-тактические "Искандеры".

Наконец, у нее есть и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", которые, правда, больше похожи на штурмовые ракетные танки. Их максимальная дальность составляет всего 4,5 километра, хотя, как уверяет разработчик, с новыми ракетами они бьют на 10 км.

Артиллерийская война

В своем наступлении в Донбассе Россия очень широко использует артиллерию, пользуясь тем, что у нее подавляющее численное превосходство. Еще важнее то, что у России есть запас боеприпасов.

При этом российским артиллеристам не хватает систем связи, данных разведки, целеуказания и корректировки с помощью беспилотников.

Как отмечают многие эксперты, российские войска чаще стреляют "по площадям", выпуская много ракет по району, который впоследствии собирается штурмовать пехота.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сколько установок осталось у обеих армий, сказать трудно, потому что точной информации о потерях нет

Украина, добиваясь получения американских MLRS, рассчитывает получить не только дальнобойные пусковые установки, увеличив их общее число в войсках, но также обрести оружие, способное действовать более точно.

Тактика, которой придерживаются ВСУ - точные удары по хорошо разведанным целям. Украинские военные, судя по комментариям наблюдателей и экспертов, более широко используют разведку и корректировку работы артиллерии при помощи дронов.

Именно с этой целью они хотят получить американские ракетные системы, которые изначально были рассчитаны на уничтожение конкретных объектов, а не на создание "огневого вала".

Кроме того, получив американские пусковые установки, они смогут рассчитывать на то, что им будут поставлять для них боеприпасы. США и их союзникам гораздо проще поставить Киеву ракеты для своих систем, чем пытаться найти где-то реактивные снаряды для "Ураганов" и "Смерчей".

Сколько именно MLRS могут поставить США в Украину, неизвестно, но чтобы сравняться хотя бы приблизительно с Россией, их счет должен идти на десятки.