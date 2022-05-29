Модераторы "Инстаграма": спецслужбы Ирана пытались нас подкупить

час назад

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Подпись к фото, На прошлой неделе, после решения властей урезать субсидии на продовольствие, в нескольких провинциях Ирана вспыхнули протесты

Спецслужбы Ирана пытались подкупить модераторов публикаций в "Инстаграме", чтобы те удалили из соцсети страницы активистов и журналистов, неугодных режиму. Об этом "Би-би-си" рассказали двое людей, занимавшихся модерацией "Инстаграма" на языке фарси.

"Мне предложили 5-10 тысяч евро, если я соглашусь удалить чей-то блог. В частности, они очень хотели избавиться от аккаунта Масих Алинеджад", - сказал один из собеседников Би-би-си, уже бывший модератор.

Алинеджаж - известная американская журналистка иранского происхождения. Летом прошлого года власти США обвинили спецслужбы Ирана в попытке похитить и вывезти ее в третью страну. В Иране отрицают, что готовили похищение.

По словам обоих модераторов, среди их коллег были те, кто проявлял в работе проправительственные настроения, хотя по идее люди этой профессии должны оставаться нейтральными.

Оба собеседника Би-би-си разговаривали с журналистами на условиях анонимности. Один из них - бывший сотрудник компании Telus International, другой до сих пор работает там.

Эта компания предоставляет услуги независимой модерации. Ее сотрудники разбираются с сообщениями и жалобами от пользователей "Фейсбука" и "Инстаграма", следуя правилами этих соцсетей.

Собеседники "Би-би-си" решились дать нам интервью из-за антиправительственных протестов, волна которых прокатилась по нескольким провинциям Ирана в мае. Многие пользователи заметили, что публикации об этих волнениях в "Инстаграме" таинственным образом пропадали.

Оба модератора говорят, что это происходит потому, что их коллеги удаляют эти посты из-за провластных взлядов. И владелец "Инстаграма" Meta Platforms, и компания Telus International считают прозвучавшие обвинения безосновательными.

Публикации о протестах

Изначально нынешние протесты в Иране начались из-за того, что власти урезали субсидии на основные продукты питания, и цены на них резко выросли. Но вскоре митинги приобрели политический характер, и на них стала звучать критика в адрес аятоллы Али Хаменеи и президента Эбрахима Раиси.

Силовики начали жестко подавлять протестующих - по неподтвержденным сообщениям, как минимум пять человек были убиты.

Официальные государственные СМИ эти протесты не освещали, но пользователи "Инстаграма" начали активно о них сообщать, публикуя фото и видео.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Одним из поводов к удалению постов могли быть содержавшиеся в них пожелания смерти верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи

Потом они все чаще стали обращать внимание, что фото и видео из их публикаций пропадали.

Одна из жалоб поступила от авторов блога 1500tasvir ("1500 изображений"), который ведет группа активистов оппозиции. В четверг они написали у себя в "Твиттере", что "Инстаграм" ограничил доступ к их фотоблогу и объяснил, что делает это, "чтобы защитить наше сообщество".

Авторы 1500tasvir заявили, что это уму непостижимо, и что иранцы только через соцсети и могут поддерживать связь с остальным миром. Особенно те, кто живет в небольших городах и селах.

"Инстаграм" действует в интереесах иранской диктатуры", - заявили авторы блога.

Как модераторы удаляют контент

Бывший модератор, с которым поговорила Би-би-си, сказал, что "лично знал коллег, которые поддерживают иранский режим и получали от него инструкции по работе".

"Модератор может самостоятельно удалить пост, на который пришла жалоба, без каких-либо серьезных последствий для себя, - объясняет он. - Если заметит аудитор, самое серьезное, что может произойти - ваш показатель точности упадет на один-два процента".

Представители компании Telus International, работодателя модераторов, сказали Би-би-си, что считают обвинения недостаточно обоснованными, но относятся к ним серьезно и уже начали внутреннее расследование.

"У компании нет и не было каких бы то ни было связей с иранскими властями. У нас есть процедуры, которые не дают модераторам действовать в соответствии с личными или политическими взглядами", - сказано в заявлении компании.

Представитель компании Meta Platforms сказал Би-би-си следующее: "МЫ не видим доказательств этих утверждений. Наши модераторы удаляют [лишь тот] контент, который нарушает наши правила".

"Эти правила подробно прописаны - специально для того, чтобы у модераторов не было свободы интерпретировать их в ту или иную сторону. Решения модераторов регулярно перепроверяют аудиторы", - подчеркнули в Meta Platforms.

Однако модераторы, с которыми поговорила Би-би-си, сообщили, что аудиторы перепроверяли всего лишь около 10 процентов принятых ими решений.

Прецедент с Украиной

Махса Алимарданги - специалист Оксфордского института интернета, изучающий состояние дел со свободой слова и доступом к информации в Иране. Когда в июле 2021 года на юго-западе Ирана начались протесты из-за нехватки воды, она задокументировала более 200 случаев удаления постов в "Инстаграме".

"Была явная проблема в том, что в таких публикациях непременно фигурируют плакаты или призывы типа "Смерть диктатору" или "Смерть Хаменеи", противоречащие правилам Meta, касающимся разжигания ненависти и призывов к насилию".

Тогда, получив много жалоб, Meta временно разрешила публикацию таких постов.

Автор фото, SOPA Images

Но в связи с нынешними иранскими протестами таких уступок не последовало. "Предположительно из-за последствий, обрушившихся на компанию, когда она сделала то же самое после российского вторжения в Украину", - говорит Алимарданги.

В марте Роскомнадзор запретил в России "Инстаграм" из-за "призывов к насилию" по отношению к российским военным.

Это произошло после того, как Meta временно разрешила пользователям в некоторых странах желать смерти и всяческого зла президенту Путину и солдатам из России.