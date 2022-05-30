Груз 300. Куда эвакуируют и как лечат российских военных, раненных на войне в Украине

30 мая 2022, 08:34 GMT Обновлено 23 минуты назад

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Автор фото, Морской корпус Петра Великого/vk.com Подпись к фото, Раненые в военно-морском госпитале в Петербурге

Российские власти не сообщают о потерях личного состава в ходе войны в Украине с конца марта. Медики спасают выживших под подпиской о неразглашении. В России более 140 военных госпиталей, но раненых вывозят и в гражданские больницы, а в приграничные районы командируют врачей со всей страны. Би-би-си нашла 50 больниц, куда вывозят раненых. Военных в тяжелом состоянии эвакуируют в центральные госпитали, где спасти удается не всех.

В начале марта в телеграм-канале "Ищи своих" появилось очередное видео с российским пленным. Мужчина с перебинтованным лицом обращался к гражданам России и своим сослуживцам, призывая их одуматься и прекратить войну. Он говорил, что гибнут женщины и дети, которые ни в чем не виноваты. Эта речь давалась ему с трудом - по видео ясно, что он находился в тяжелом состоянии.

Проект "Ищи своих" был создан в Украине на третий день войны. В телеграм-канале публикуются посты с попавшими в плен российскими военными и фотографии личных данных погибших. Было ли обращение раненого к россиянам искренним или пленный произносил его под давлением, установить невозможно.

Мужчина на видео назвал себя капитаном летчиком-штурманом Ми-8 Вадимом Алаевым. Судя по украинским базам, 30-летний Алаев служил в Крыму - в войсковой части №46453 в Джанкое. Там на аэродроме с 2014 года базируется 39-й вертолетный полк. Он был создан после того, как Россия аннексировала Крым.

Обращение раненого Алаева появилось в "Ищи своих" в начале марта. В апреле его обменяли в числе других военнопленных и вывезли в Россию.

Спустя полтора месяца после публикации видео с пленным Алаевым, в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" появились сообщения о сборе денег для офицера, вернувшегося из Украины. Деньги собирал отец Вадима Алаева, тоже летчик. Его просьбу распространил в соцсетях в том числе выпускник сызранского авиационного военного училища, где учились оба Алаевых. В постах уточнялось, что Вадим Алаев был в плену в Украине, а теперь находится на лечении в Санкт-Петербурге.

Алаева доставили в петербургскую Военно-медицинскую академию (ВМА) имени С.М. Кирова. По словам его отца, Вадим находился в тяжелом состоянии, "почти в бессознательном". Деньги Алаев-старший собирал на дальнейшую реабилитацию сына.

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"Государство до определенной поры будет деньги выделять, а потом предполагается протезирование и т.д. и т.п. Могут предложить один вид протеза, а захотели бы другой, более модифицированный", - говорил Алаев Би-би-си. Нужную сумму собрать удалось - помогли однокашники, тоже военные летчики.

О том, как и когда его сын уехал в Украину и попал в плен, Алаев говорить отказался. "Это не открытая информация пока, там еще будут работать органы, выяснять, при каких обстоятельствах люди в плен попадают", - отметил он, добавив, что сможет подробнее поговорить, когда у сына стабилизируется состояние.

Но 20 мая стало известно, что Алаева спасти не удалось - его похоронили в родном Саратове.

Генштаб России называл количество раненых военных в Украине дважды: 2 марта, по официальным данным, их было 1597, 25 марта - 3825. Оба раза по подсчетам российских властей выходило, что раненых втрое больше, чем погибших.

Такое соотношение потерь - один к трем - было во Вторую мировую войну и во время войны в Афганистане. Его используют для прогнозов и военные аналитики.

Русская служба Би-би-си на основе сообщений властей и родственников военных к 30 мая установила данные 3052 погибших. Аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в начале мая оценивал военные потери России в 6 тысяч погибших. Последние данные генштаба Украины - около 30 тысяч. Исходя из этих оценок, в российские госпитали могли поступить от 7 до 90 тысяч раненых.

Как в России искали кровь для раненых

В первые недели войны власти о "грузе 300" (военный код для транспортировки раненых) не рассказывали, а с медиков, которые лечат участников "спецоперации" в Украине, администрация госпиталей брала подписку о неразглашении таких сведений. Копия такого документа есть у Би-би-си.

Сообщения о проблемах раненых начали появляться в соцсетях в марте в связи с массовыми призывами сдавать кровь. Доноров искали во всей стране - и для конкретных лиц, и для конкретных госпиталей.

Несколько постов о поиске доноров опубликовали в марте жители Крыма по просьбе семьи 28-летнего Дмитрия Дрожевкина. "Кровь необходима для спасения воина, доставленного в тяжелом состоянии в клинический военный госпиталь им. Вишневского", - написала жительница Симферополя Светлана Луценко. Госпиталь Вишневского находится в Московской области.

Дрожевкина привезли туда с "серьезными ранениями", которые он получил "в спецоперации РФ на территории Украины", уточняла Луценко. На тот момент Дмитрий находился в тяжелом состоянии и нуждался в переливании крови. "Он - патриот России, родные в Крыму", - добавила Луценко. В разговоре с Би-би-си жена Дрожевкина Алла сказала, что крови в госпитале хватает. "Мы собираем кровь, чтобы был запас, так как "3-" - очень редкая группа крови", - объясняла женщина.

Дрожевкина врачам госпиталя Вишневского спасти не удалось. 9 апреля его похоронили в Крыму.

Автор фото, vk.com

В марте в соцсетях появились посты с призывами сдавать кровь в разных регионах. Пользователи "ВКонтакте" публиковали объявления про сбор крови для раненых, находящихся на лечении в Белгородской области. В конце марта в справочной Центра крови Белгородской области корреспонденту Би-би-си сообщили, что в центре "острой нехватки нет, всем затарились", а сообщения о дефиците крови назвали фейком.

Доноров искали и в петербургской Военно-медицинской академии (ВМА). Во "ВКонтакте" активисты открыто сообщали, что кровь нужна для участников военной операции, и выкладывали контакты станции переливания крови академии.

Призывал "пожертвовать кровь" и Донорский центр Первого медицинского университета: "В клинике ВМА находятся раненые ребята. Чтобы выжить, им срочно нужна кровь для переливания". В дефиците была кровь всех групп отрицательного резуса.

К концу марта кровь в ВМА тоже собрали. Корреспонденту Би-би-си на станции переливания крови ВМА сказали, что все "компоненты заготовлены" и 2-3 недели принимать доноров там не будут. "Фонтанке" в ВМА подтверждали, что дефицит крови был, но очень много доноров откликнулись на объявления. В конце мая в ВМА вновь принимают кровь. "Раненых много, кровь нужна", - написала после сдачи крови "ВКонтакте" одна из доноров.

Куда везут самых тяжелых

ВМА стала одним из главных госпиталей, которые принимают российских военных из зоны боевых действий. В академию уже в первые дни войны поступило много раненых, рассказали Би-би-си несколько источников в медицинских кругах. Гражданских пациентов с началом "спецоперации" стали срочно выписывать, а в колл-центре академии звонившим объясняли, что госпитализация в стационары приостановлена "в связи с ситуацией в стране".

Когда в академии начали оперировать раненых, выяснилось, что медицинское оснащение не соответствовало потребностям - видимо, на такие потери никто не рассчитывал, отмечал собеседник Би-би-си. Например, в реанимации, по его словам, в первые три недели не хватало растворов для капельниц, питания для кормления через зонд и одноразовых катетеров.

Очень быстро клиники ВМА, рассчитанные, по его словам, на 2,5 тысячи коек, оказались переполнены. В конце апреля, когда очередной военный борт с "грузом 300" доставил в Петербург более сотни раненых из Украины, у академии не хватило машин скорой помощи, чтобы сразу забрать их из аэропорта. Раненым приходилось ждать в самолете, пока скорые за ними вернутся, при этом в реанимации ВМА на 9 штатных коек приходилось по 11 пациентов, приводит пример собеседник Би-би-си. И добавляет, что такие случаи были неоднократно.

Автор фото, СК России Подпись к фото, Военно-медицинскую академию в Петербурге в апреле посещал руководитель СК Александр Бастрыкин

У минобороны по всей России - около 130 военных госпиталей плюс ВМА - в ее составе 14 хирургических и столько же клиник других профилей, говорится на сайте академии. Восемь госпиталей также есть у Росгвардии, несколько госпиталей - у ФСБ, МВД и МЧС.

При этом "груз 300" в России принимают и военные госпитали, и гражданские больницы. Например, в нейрохирургическое отделение ВМА эвакуировали военнослужащих после операций, проведенных в том числе в военном госпитале, развернутом на базе белгородской городской больницы №2 (город находится в 30 км от границы с Харьковской областью Украины), выяснила Би-би-си.

Судя по справке этой больницы (копия есть у Би-би-си), находившиеся там военнослужащие, часть которых потом транспортировали в ВМА, лежали в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в "тяжелом" и "крайне тяжелом" состоянии. В диагнозах - многочисленные осколочные и огнестрельные ранения, в том числе головы, требующие трепанации черепа для удаления гематом.

Такие операции проводили нейрохирурги и в белгородской больнице, и почти ежедневно в ВМА, рассказал источник Би-би-си на условиях анонимности.

У пациентов, проходящих лечение в ВМА с тяжелыми ранениями, требующими нейрохирургического лечения, довольно часто развиваются осложнения - вторичные посттравматические повреждения головного мозга (ишемические инсульты, повторные кровоизлияния и так далее), реанимация переполнена, объясняет знакомый с ситуацией источник. В нейрохирургию, по его словам, из Украины привозят в основном молодых военных - от 22 до 28 лет, но были среди пациентов и 18-летний солдат, и 45-летний офицер.

При этом, если воевавшего в Украине привозили в госпиталь без сознания, и он длительное время находился в критическом состоянии, родственников таких раненых официально никто не разыскивал. Иногда этим по собственной инициативе занимается кто-то из медперсонала. В ВМА был случай, когда медсестра разыскала жену лежавшего на ИВЛ пациента с тяжелой травмой головы - оказалось, что пока он был на войне, у него родился сын, приводит пример источник Би-би-си.

Кто лечит раненых в приграничных больницах

Раненых из Украины сначала везут в приграничные, в том числе гражданские, стационары - причем не только в России и в Крыму, но и в Беларуси. Это промежуточные пункты для транспортабельных военных перед их отправкой в крупные военные госпитали.

Вместе с ранеными из личного состава российской армии и Росгвардии эвакуируют добровольцев из России, которые, как и восемь лет назад, воюют в Украине. Раненный в апреле руководитель "Имперского легиона" русских националистов, Денис Гариев, о котором недавно сообщала германская разведка, рассказал в телеграм-канале, что его оперировали в школьном спортзале, затем грузовиком "Урал" перевезли на вертолетную площадку, вертолетом Ми-8 доставили через границу в полевой госпиталь. Оттуда раненых везут на аэродром и самолетами Ил-76 отправляют по госпиталям всей России.

18-летнего Дениса Ярославцева, который служил по призыву в военной части №34670 в городе Валуйки Белгородской области и участвовал в "спецоперации", семья стала разыскивать после того, как власти пообещали вывести срочников из зоны боевых действий. 31 марта родственники сообщали, что их сына без сознания с ранением головы привезли обратно в Валуйки в местную больницу, а затем отправили в Москву Но найти его по телефону в московских госпиталях они не смогли. После обращения в прокуратуру, у родителей взяли ДНК и нашли тело Дениса. Где именно - не сообщалось. 14 апреля его похоронили в родном селе в Башкортастане.

В больницы в граничащих с Украиной регионах, которые приняли на себя удар первыми, вскоре после начала войны начали добавлять медперсонал. Об этом свидетельствуют отчеты ФМБА России, которое уже в феврале организовало командировки в приграничные больницы для своих сотрудников - первые медики уехали в Белгородскую область на четвертый день войны.

Врачи из обнинской больницы ФМБА работали в шебекинской районной больнице. Город Шебекино находится в 7 км от границы с Украиной. Расстояние до Харькова оттуда - около 100 км. На территории шебекинской ЦРБ еще до войны был развернут полевой госпиталь, об этом 21 февраля писали аналитики Conflict Intelligence Team.

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На странице обнинской больницы во "ВКонтакте" сказано, что в Шебекино медики оказывали помощь военнослужащим минобороны России, Росгвардии, СОБР, местному населению и беженцам, а также выезжали на операции в белгородские и валуйскую больницу.

В марте в те же районы Белгородской области ездили хирурги и реаниматологи московской клинической больницы №85. В том же регионе с 1 марта работают и сотрудники МСЧ №59 из Пензенской области. Их посменно по шесть человек отправляют в город Грайворон и село Большетроицкое. Медикам "нередко приходилось преодолевать в день более 400 километров, чтобы доставить тяжелораненого до аэропорта для дальнейшей эвакуации", говорится на странице медучреждения во "ВКонтакте". Город Грайворон находится западнее Шебекино, ближе к Сумской области Украины.

ФМБА отправляло своих медиков и в Курскую область. В начале марта бригада медиков из разных регионов ездила в Курчатов, Рыльск и Глушково - они находятся недалеко от границы Курской и Сумской областей.

Врач одной из московских поликлиник рассказывала изданию "Важные истории" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией), что с ранеными отправилась работать большая часть штата медработников из ФМБА и московского Центра хирургии имени А.В. Вишневского. Такие поездки медикам оформляют как командировки - за них предусматривается небольшая компенсация.

Кто спасает военных на фронте

Врачей ФМБА посылают в приграничные регионы, но не к месту боевых действий. Хотя там врачей тоже не хватает, в том числе на оккупированных Россией территориях. В самопровозглашенной ЛНР два месяца проработал анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Станислав Киселев. Он был единственным врачом на отряд, состоящий примерно из 80 военных.

Киселев до войны работал реаниматологом в свердловском центре медицины катастроф. Руководство отказало ему в командировке в Донбасс, о чем он просил, поэтому врач взял отпуск и поехал на войну сам.

На личной машине, захватив с собой некоторые медикаменты и оборудование, Киселев добрался до Донецка в Ростовской области, а оттуда - до Луганска, где его определили в "вооруженный отряд" в одном из подразделений вооруженных сил "республики". Там он занимался эвакуацией раненых военных с поля боя. О том, как и с кем Киселеву удалось об этом договориться, он говорить отказывается - обсуждать он согласился только медицинские вопросы.

В начале врач работал в 7-8 км от линии фронта. На этом направлении тогда не было активных боевых действий, вспоминает медик. По рации ему сообщали, что везут раненых - врач с водителем забирали их на военной технике, а потом перегружали в медицинский уазик и увозили в Луганск.

25 марта генштаб Украины сообщил, что больница в оккупированном Россией Луганске отдана под военный госпиталь для раненых российских военных. "Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем что местные морги перегружены", - говорилось в сообщении ВСУ.

Автор фото, Станислав Киселев/vk.com Подпись к фото, Врач из Екатеринбурга проработал с марта в "вооруженном отряде" самопровозглашенной ЛНР

Когда начались более активные бои, пришлось переместиться непосредственно к линии соприкосновения - чтобы быстрее оказывать помощь, вспоминает Киселев. В основном военные поступали с минно-взрывными, осколочными, пулевыми ранениями, бывали контузии, бывало, что люди не доезжали до больницы. Лечить приходилось и другие заболевания, не связанные с боевыми действиями, - от простуды до инфаркта.

С собой из Екатеринбурга Киселев привез пульсоксиметр, реанимационное оборудование (механический вентилятор легких), катетеры, бинты. Поначалу в его части был дефицит жгутов - их дослали волонтеры. Врача не удивляет, что российские власти не обеспечивают всем необходимым военных. "Я достаточно давно в медицине. Меня это давно не удивляет. И это не только на фронте", - сказал Киселев.

Спасал он и украинских военных, попавших в российский плен. По словам врача, он относился ко всем военным одинаково: "Мне без разницы на данный момент, кто виноват. Это примерно фильм "Жмурки" - ни одного положительного героя. Война останется войной, хоть ее танцем балерин назови. Я людей на той стороне и наших людей видел изнутри на этих полях - они внутри абсолютно одинаковые".

Из самопровозглашенной ЛНР Киселеву пришлось уехать в мае - из-за тяжелой работы у него произошло ущемление грыжи. На Донбасс возвращаться он пока не планирует - это был физически и морально непростой опыт. "Там кругом страдание, кровь и, извините за выражение, говно и вонь. И постоянно находиться в таких условиях, естественно, тяжело", - говорит врач.

В какие украинские больницы привозили российских раненых

Российские военные в мае захватили в Луганской области еще один госпиталь - в городе Рубежное. Чеченский телеканал "Грозный" показал, как военные отряда спецназа "Ахмат" с нашивками Z осматривали палаты. Раньше они были частью инфекционного отделения ЦГБ Рубежного, говорится в сюжете. Больница важна, потому что она находится "практически на передовой".

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что здание, "заброшенное в силу нехватки средств и ресурсов", восстановили за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Чеченские спецназовцы нашли там якобы бесхозные медицинские препараты и забрали их себе. "Очень качественные препараты, это не один ящик, не два ящика - в большом количестве нашли", - говорит в сюжете один из военных.

Но именно в этом отделении ЦКБ украинские власти в 2017 году проводили капремонт. В телеграм-канале Кадырова есть кадры с табличкой на здании больницы - там написано, что инфекционное отделение было восстановлено, благодаря ООН и правительству Японии. В 2020 году там принимали пациентов с коронавирусом.

Привозили военных также в Донецкий республиканский травматологический центр. На их лечение в этом центре собирал деньги московский фонд "Подарок ангелу". Глава фонда Анастасия Приказчикова - дочь главврача этого донецкого центра. По ее словам, в больнице совсем не было воды - медперсоналу приходилось набирать ее из фонтана перед зданием.

Лечат российских военных и украинские медики. В феврале сотрудники военного госпиталя Днепра объявляли в соцсетях, что им нужны студенты-медики. "Госпиталь круглосуточно принимает раненых. Это основное военно-медицинское учреждение в городе, в которое направляются все раненые военнослужащие". По данным собеседника Би-би-си, близкого к днепропетровскому госпиталю, в марте туда привозили в том числе российских военных. В СБУ Украины отказались от комментариев на эту тему.

Где пригодились "коронавирусные" койки

В 2020 году на пике пандемии в разных регионах появились 16 возведенных за два месяца медицинских центров минобороны - там собирались изолировать до 1600 зараженных коронавирусом военных. К началу войны пандемия еще не закончилась, но медцентры пригодились для легкораненых на войне с Украиной.

Именно такой, отдельно стоящий в севастопольской бухте Омега медцентр на базе военного госпиталя имени Пирогова посетил через 10 дней после затопления крейсера "Москва" губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В медцентре, который, по его словам, "когда-то делали для ковида", чиновник обнаружил восемь матросов с "Москвы" - они уже "завершали лечение". Об этом говорится в телеграм-канале "РаZVожаев". На видео раненые молча стояли рядом с улыбающимся чиновником - сняты они так, что их лиц не видно. "Все хотят служить, все службу военную на флоте полюбили", - уверял при этом губернатор за кадром.

В это время в самом госпитале Пирогова в Скалистой бухте Севастополя лежали, по словам матери погибшего матроса Егора Шкребца, около 200 пострадавших моряков. Мать другого моряка рассказывала, что ее сына сначала положили в севастопольский госпиталь, а потом перевели в Петербург. У него, по словам женщины, было множество осколочных ранений головы, шеи и ожоги.

Автор фото, Росгвардия Подпись к фото, Врачи госпитализируют пациента в госпитале Росгвардии в Екатеринбурге

В Курской области в первый день войны стали освобождать "коронавирусные" палаты военного госпиталя для приема раненых. По просьбе минобороны под ковид срочно перепрофилировали шестую городскую больницу на 120 коек и перевели туда военных с коронавирусом.

4 марта в подмосковной Кубинке закрылся временный "коронавирусный" медцентр минобороны, где гражданских пациентов лечили более 500 военных медиков. Их "сводный отряд" военно-транспортными самолетами передислоцировали в Военно-медицинскую академию в Петербург, сообщало минобороны.

Как раненых готовят к продолжению службы

В конце мая в Центральный военный госпиталь Вишневского в Москве, где лечатся раненые участники войны в Украине, приехали спортсмены-паралимпийцы. Они провели для раненых мастер-классы по видам спорта для людей с ограниченными возможностями. Паралимпийцы учили покалеченных на войне мужчин играть в следж-хоккей (противоборство с клюшками на специальных санях), настольный теннис, фехтовать, заниматься велоспортом, волейболом сидя и пулевой стрельбой.

Автор фото, Минобороны России

Тренировки проходили в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе госпиталя Вишневского для участников "спецоперации". Минобороны обещает, что пострадавшие военные смогут продолжить военную службу - в военкоматах, военных частях и других структурах минобороны "для каждого" введут воинскую должность.

В те же дни, когда покалеченные военные знакомились с паралимпийцами, Владимир Путин и Сергей Шойгу жали руки военным с другими ранениями - в московском госпитале имени Мандрыка. В публикациях СМИ все они выглядели бодро: никто не лежал, никаких бинтов, следов травм и увечий. Участники боевых действий уверяли президента, что хотят продолжать службу. "Будете", - отвечал Путин. О том, как их ранили, он бойцов не спрашивал, но просил передать привет семье.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Встречи с ранеными: как Путин и Зеленский общаются с пострадавшими на войне

В марте кадры визитов Шойгу и его заместителей, приезжавших в московские госпитали награждать военных, были более реалистичными. Минобороны показало, как в госпитале Вишневского замминистра обороны Александр Фомин произносил речь перед рядом мужчин в инвалидных креслах: у восьмерых полностью или частично ампутированы ноги.

"Не подкачали, поставленную задачу выполнили на все сто процентов", - обратился к пациентам госпиталя Фомин, назвав их "продолжателями славных боевых традиций наших дедов и отцов".

Автор фото, Минобороны России Подпись к фото, Замминистра обороны в госпитале Вишневского

Подняться для получения медали от Фомина смог только один человек - у него целы ноги, но ампутирована рука.

В начале марта Шойгу уже бывал в госпитале Мандрыка, но без Путина. Тогда он награждал медалями и лежачих бойцов с перебинтованными ногами и костылями возле коек - "за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга".

Командир танковой роты Антон Старостин принимал от Шойгу звезду героя России с рукой на перевязи. До войны в Украине он служил в Крыму в береговой обороне Черноморского флота. Би-би-си удалось поговорить со Старостиным. Он, как и собеседники Путина, сообщил, что идет на поправку и планирует вернуться на службу.

Старостин убежден, что сражался на войне в Украине с "фашистами", а его танк был подбит "нацбатальоном": "С противотанковой ракеты подбили танк, получил осколочные ранение спины, бедра, сквозное осколочное ранение руки".

Увозили контуженого танкиста с поля боя на медицинской машине. Возможности эвакуировать его на самолете на тот момент не было, отметил Старостин.

Другие вопросы ему задать не удалось - он заблокировал корреспондента Би-би-си. На странице Старостина во "ВКонтакте" вместо фотографии - большая буква Z.

Жгуты, бинты и костыли

Соответствует ли материальное обеспечение военной медицины России масштабу "санитарных потерь" (так на войне считают раненых и заболевших) в Украине, дает понять и информация от волонтеров.

В апреле участники чата "Помощь Z" в Viber собирали "индивидуальные пайки" для раненых, лежащих в смоленском 1586-м военно-клиническом госпитале. "Очень много лежачих ребят с ожогами, осколочными ранениями. В первую очередь необходимы средства гигиены и питание, так как кормят очень плохо и ребята соскучились по домашней еде", - писала участница чата Оля. Волонтеры уточняли, что им поступают запросы на лекарства от геморроя и простатита. "В общем, простыли мужчины наши…", - сообщали в чате.

Медикаменты в этом чате собирали и для фронта - кровоостанавливающие (в том числе турникетные жгуты) и противоожоговые средства, противовирусные, жаропонижающие и антигистаминные препараты, бинты.

В мае волонтеры отправляли "по запросу" в госпиталь Белгородской области вентиляторы и собирали деньги на холодильник. Продукты для раненых передавали в госпитали Стрельны и Кронштадта под Петербургом. Для госпиталя Росгвардии Ленобласти искали "в дар" костыли и трости.

Автор фото, Viber

"При нас привезли раненых ребят. Кто с перевязанной головой, у кого ранение плеча и повязка прямо поверх одежды (зафиксирована рука), кто хромает, а кто просто молчит, - писала в чате Ирина, посетившая госпиталь, где лежат раненые военные. - Эта гробовая тишина… на улице, в центре города, где куча народу. Ребята заходили и выходили из санпропускника, чтобы покурить, но молчали и никого не замечали вокруг".

Валенки вместо страховых

В начале марта Владимир Путин подписал указ о доплатах для раненых участников "спецоперации" (и семей погибших военных). Военным с травмами, ранениями и контузиями теперь полагается по 3 млн рублей. Это доплата к установленным законом единовременным пособиям в случае признания военного негодным к службе из-за ранения (для контрактников - 2,9 млн рублей) и ежемесячным компенсациям (от 4,1 до 10,7 тысяч рублей в зависимости от группы инвалидности).

Кроме того, военным по закону должны выплачивать страховые - от 74 тысяч за легкие увечья до 2,2 млн рублей за инвалидность.

Адвокат Максим Гребенюк утверждает, что к нему обращаются участники войны, которым не выплачивают компенсацию за ранение из-за их отказа продолжать воевать в Украине, а также срочники, которых, как утверждают российские власти, в Украину не отправляют.

Еще часть раненых отрезало от компенсаций минобороны. 22 апреля ведомство определило порядок назначения выплат по указу Путина - деньги положены за особый вид травм, который есть в перечне увечий, утвержденный правительством в 1998 году. "Теперь даже за ранения мягких тканей конечностей платить не будут (если кость, нервы и сосуды не повреждены)", - комментирует адвокат Гребенюк.

В перечне также нет, например, обморожения. В группе Гребенюка "ВКонтакте", куда сыпятся жалобы и вопросы военных и их родственников, мать одного из участников "спецоперации", рассказала, что ее сын вернулся домой с войны с обморожением обеих стоп 2 степени, он успел получить справку, но в проведении военно-врачебной комиссии ему отказали. Адвокат полагает, что страховку мужчине не выплатят, так как данное состояние как раз не входит в тот самый перечень травм.

"Максимум валенки выдадут на будущее, но это не точно", - иронично замечает участник группы под постом про обморожение ног.

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