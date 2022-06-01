"У меня на руках умирали друзья": история студента, ставшего солдатом

Джереми Боуэн

Би-би-си, Бахмут

13 минут назад

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Автор фото, BBC/Jeremy Bowen Подпись к фото, Вот уже три месяца бывший студент Максим Луцик сражается за свободу своей родины

Сейчас Максим Луцик выглядит куда старше и серьезнее, а шутит куда меньше, чем при нашей первой встрече - несколько месяцев назад, вскоре после начала российского вторжения в Украину. Тогда 19-летний студент только-только прервал обучение, чтобы отправиться на войну добровольцем.

На прошлой неделе ему пришлось проделать нелегкий путь, возвращаясь с передовой в Донбассе. Передвигаться приходилось преимущественно в темное время суток - чтобы не попасть под артиллерийский огонь и достать необходимые припасы для своего подразделения.

Максим рассказал мне о том, каково это - воевать с россиянами.

Мы встретились в Бахмуте - небольшом городке, расположенном в зоне досягаемости российской артиллерии. Поэтому некоторые здания здесь разрушены, а большинство жителей бежали из города, чтобы не попасть под обстрел.

Три недели Максим и его товарищи держали оборону на позиции под названием Цербер - по имени подобранной там бойцами собачонки. Располагалась позиция на территории разрушенного здания бывшей фабрики в Рубежном - городке, который в конце концов пришлось сдать российским войскам.

"Это был сущий ад: не настоящие оборонительные укрепления, а траншеи, убежища, оставшиеся еще с советских времен, и пожарная станция", - вспоминает Максим.

Его подразделение танки обстреливали раз в час - иногда чуть чаще. В результате, рассказывает Максим, один из его друзей был убит, а еще не меньше десятка парней получили серьезные ранения.

Из студентов в новобранцы

Сейчас, когда в Украину почти пришло лето, и плодородный чернозем расцветает жизнью, самые тяжелые бои идут в Донбассе. Российские генералы учатся на ошибках, совершенных при наступлении на Киев и Харьков.

Серия поражений в марте заставила российскую армию перейти в апреле и мае к хорошо отработанной тактике. Все свои силы и немалую огневую мощь Москва сосредоточила на узком секторе на востоке Украины. И она близка к тому, чтобы вытеснить украинские силы из Луганской области - признанной в Кремле самопровозглашенной ЛНР.

В Донецкой области украинские позиции держатся лучше, но Россия продолжает их почти непрерывный обстрел.

С Максимом - тогда еще студентом биологического факультета - я познакомился в начале марта. Российское вторжение продолжалось уже пару недель, и Максим вместе со своим другом, студентом-экономистом Дмитрием Кисиленко, пришел записываться добровольцем на фронт.

Автор фото, BBC/Jeremy Bowen Подпись к фото, На фото Максим (слева) и Дмитрий (справа), 4 марта 2022 г.

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Пока вместе с другими такими же ребятами они стояли на морозе, дожидаясь, пока автобусы отвезут их в центр военной подготовки, то - если бы не только что выданные потрепаные автоматы Калашникова, они выглядели бы так, словно едут на какой-то фестиваль или в турпоход.

Глядя на этих 18-19-летних парней - исполненных, как это часто бывает в таком возрасте, ощущения собственной несокрушимости, отправлявшихся на европейскую войну, как это уже бывало в самые кровавые годы XX столетия, - испытываешь довольно смешанное чувство: умиление, печаль и озабоченности одновременно. Самим своим видом они напоминали о том, что грядет по-настоящему большая война.

В марте Макисм и Дмитрий, как и все украинцы, делали то, что обычно и делают люди в подобных условиях - приспосабливались жить в новых условиях.

После первого потрясения старые привычки стали уступать место новым всепоглощающим реалиям жизни.

Во время их короткой военной подготовки в марте мы говорили о том, как сильно с началом войны изменилась жизнь. И уже тогда Максим звучал не по годам взросло.

"Мы не можем жить с нашими женами, подругами, детьми, не можем просто заниматься своими делами, как делали это до вторжения. Все понимают, что сейчас у нас куда более важная задача. И мы продолжим заниматься делами, растить детей, мы еще много раз поцелуем наших жен и подруг, но все это - после войны".

Жизнь всех украинцев в корне поменялась, когда 24 февраля русские вторглись в их страну. Впрочем, поменялась и жизнь людей, далеких от Украины.

Несмотря на продолжающееся наступление российских войск, Максим твердо намерен воевать и дальше. Его друг Дмитрий, защищавший Киев, остался в столице. Военнообязанным студентам положена отсрочка, так что служба в Донбассе - дело исключительно добровольное.

Автор фото, BBC/Jeremy Bowen Подпись к фото, Война развела дороги Максима и Дмитрия

"Сколько нужно держаться, столько и будем мерзнуть и глохнуть в траншеях. Мы готовы даже погибнуть, лишь бы выиграть время, чтобы весь цивилизованный мир победил Россию невоенным путем".

Он не желает слушать людей, которые называют себя союзниками Украины - и в то же время предлагают отдать Москве часть украинской территорию в обмен на уступки со стороны Кремля.

"Я считают, что с Путиным нельзя договориться. Он понимает лишь язык пуль, крови, военных преступлений и чего-то там еще. Невозможно сказать: заберите эту территорию - и война закончится".

Я спросил Максима, как война изменила его самого. Еще в начале года он организовывал концерты и был вовлечен в молодежную политику.

"Я пока не могу дать точного ответа, ведь я до сих пор не могу осознать, что у меня на руках погибло несколько моих друзей. С этим очень трудно жить. А когда мы покинули Рубежное, было сложно поверить, что мы проиграли сражение за эту фабрику и за один из ключевых городов Луганской области".

"Война света и тьмы"

В марте Максим шутил, что толком не объяснил родителям, почему он надел военную форму.

"Но сегодня родители понимают меня на все 100%. Я стараюсь звонить им каждый раз, когда есть такая возможность. Мама даже послала мне кое-какие предметы обмундирования".

Отец Максима хотел вступить в Силы территориальной обороны в их родном городе, Сумах.

"Но ему уже 65, он слишком старый, чтобы воевать. Так что, когда ему отказали, он позвонил мне и спросил: Максим, а можно мне в твое подразделение?"

"Так что да, они меня полностью понимают и поддерживают - и морально, и материально".

В Донбассе можно увидеть немало указательств на то, что часть территории украинские войска все же готовятся временно уступить неприятелю. В тылу появились новые траншеи, колонны больших и дорогих тракторов движутся на запад. Да, современное мощное оружие, необходимое для того, чтобы противостоять российской армии или даже одержать победу, продолжает прибывать, но недостаточно быстро, чтобы чтобы заставить захватчиков отступить.

Студент Максим превратился в бойца на передовой - занятого, как сам он считает, делом всей его жизни.