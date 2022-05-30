От генералов до добровольцев: потери России в Украине к началу июня

Ольга Ившина, Ольга Просвирова

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, AFP via Getty Images

Би-би-си известны имена 3052 российских военных, погибших на войне в Украине. Хотя министерство обороны России не обновляет информацию о погибших с конца марта, в стране ежедневно хоронят солдат, офицеров и тех, кого официально начали называть "добровольцами". Далеко не о всех погибших сообщают местные власти - но на многих кладбищах находятся новые свидетельства потерь, которые несет российская армия в Украине.

О чем рассказывают могилы и панихиды?

В своем анализе потерь Русская служба Би-би-си и команда волонтеров опираются на сообщения глав российских регионов и на публикации местных СМИ - в каждом случае известны как минимум имя и фамилия погибшего военного. На данный момент удалось подтвердить информацию о 3052 погибших солдатах и офицерах.

Этот подсчет не может быть точным, поскольку и СМИ, и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если “груз 200” уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено. Представление о том, какое количество погибших не попало в статистику, дает информация с региональных кладбищ.

В некоторых городах под захоронение погибших в Украине выделены целые аллеи. Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 11 кладбищах в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области.

На каждом кладбище обнаружены могилы военных, погибших после 24 февраля 2022 года. В публичном пространстве назывались имена не всех захороненных. Понять, что перед нами могилы военнослужащих, нетрудно: возраст погибших - от 18 до 45 лет, на кресте - фотографии в военной форме, а на могиле лежат венки от министерства обороны.

На Архангельском кладбище близ Ульяновска после начала войны в Украине появились 42 свежие могилы военных. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. Только на основании данных одного кладбища понятно, что ошибка в расчетах составила в данном случае 50%.

На кладбище “Курган” в Казани ранее неизвестных имен - 30%. На михайловском кладбище близ Ставрополя - также почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища близ Краснодара - все 100%.

В начале апреля в СМИ было опубликовано видео траурного мероприятия, где было выставлено 55 портретов погибших десантников. Из них только 29 фамилий упоминались публично. В итоге журналистам “Медиазоны” (признана властями России “иноагентом”), которые тоже ведут подсчет российских потерь, удалось при помощи дополнительных инструментов поиска информации установить все 55 фамилий. Следовательно, ранее было неизвестно 52% имен погибших десантников с этой панихиды.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч.

По объявлению

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

За последний месяц СМИ и официальные лица все чаще упоминают среди погибших “добровольцев”, хотя раньше о них вообще не писали. Реальный статус этих людей не всегда ясен.

К концу мая Би-би-си обнаружила сообщения о гибели по меньшей мере 81 человека, названного в публикациях добровольцем. Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казачьих отрядов, другие прошли недельную подготовку в университете спецназа в Чечне и, по всей видимости, подписали краткосрочный контракт с минобороны.

30% погибших добровольцев - люди старше 40 лет, десять человек отправились воевать, будучи старше 50 лет. Возможно, статус добровольца помогал обходить действовавшие в России до конца мая ограничения по приему на военную службу. Для подписания первого контракта с минобороны нужно было быть моложе 40 лет. Теперь эти ограничения сняты.

С начала марта вакансии военнослужащих по контракту начали тысячами появляться на популярных сайтах поиска работы типа HeadHunter. Как рассказывала Русская служба Би-би-си, откликнувшись на объявление, можно попасть на войну в Украину всего через пару недель.

Несмотря на это, российские власти и лично президент Владимир Путин утверждали, что в Украине воюют только профессиональные военные и контрактники.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте министерства обороны сейчас размещены 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

В Дагестане уже известно о как минимум 176 местных жителях, погибших на войне в Украине. Республика является лидером по числу потерь в этой войне. Но указанная цифра вряд ли отражает реальный масштаб потерь среди уроженцев Дагестана, поскольку учитывает только официальные сообщения о “грузе 200” и публикации местных СМИ с репортажами с похорон.

Второе место по числу потерь по-прежнему занимает Бурятия - там объявили о похоронах 136 военнослужащих.

На третьем месте - Волгоградская область со 109 погибшими. С середины мая в областном центре - у подъездов и в общественном транспорте - появились листовки с призывом к волгоградцам “принять участие в спецоперации”.

В официальных документах речь идет только о тех, кто ранее проходил военную службу. Обещанный оклад - от 300 тысяч рублей. Средняя зарплата в городе - примерно в восемь раз ниже.

Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать. На такую работу соглашаются люди без реального опыта участия в военных действиях.

Для сравнения: известно лишь о шести погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Генералы

На данный момент Би-би-си знает о гибели троих генералов на войне с Украиной. До недавнего времени российские регионы подтверждали гибель двоих, но 24 мая стало известно о гибели Канамата Боташева - генерал-майора военно-воздушных сил в отставке.

22 марта генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью сбили российский штурмовик Су-25, пилот катапультироваться не успел. Бывшие сослуживцы подтвердили, что отставной генерал Боташев выполнял задания именно на Су-25. Боташев - самый высокопоставленный летчик из всех известных погибших военнослужащих.

Как именно он оказался в Украине, не уточняется, но его участие в воздушных боях может говорить о нехватке высококлассных специалистов в рядах воюющей российской армии.

Украинские власти ранее сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере два из них - Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

"Сокрушительные потери офицеров"

Из 3052 российских военных, погибших в Украине, 152 - это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 - младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших - это офицеры.

Ранее Русская служба Би-би-си уточняла, что такой высокий процент может быть связан с тем, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке. Но еще одна причина - устройство командования в российской армии.

Большинство функций по руководству боем берут на себя именно офицеры. В то время как в армиях стран НАТО многие задачи уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины.

30 мая это подтвердила и британская разведка. По данным британского минобороны, Россия и в самом деле несет сокрушительные потери среди офицеров младшего и старшего звена.

“Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях”, - считает разведка.

Эти потери добавят проблем к уже существующим в российской армии, и даже батальонные тактические группы, которые российские военные создают в Украине из оставшихся подразделений, будут менее эффективны - из-за нехватки командиров.

В конце мая минобороны Британии утверждало также, что число погибших российских военных за первые три месяца войны в Украине с большой долей вероятности аналогично числу потерь СССР в Афганской войне. По официальным данным, в той войне погибли около 15 тысяч советских солдат.

“Сочетание плохой тактики, ограниченного воздушного прикрытия, недостаточной гибкости и готовности командования к устранению неудач и повторяющихся ошибок привело к высокому уровню потерь, продолжающему расти в ходе наступления в Донбассе”, - считают в Британии.

Погибших мотострелков уже больше, чем десантников

Около 20% всех установленных погибших служили в мотострелковых войсках. К началу июня по абсолютным цифрам потерь мотострелки обогнали ВДВ (хотя на долю десантников все еще приходится 19% подтвержденных погибших).

Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные. В первые недели войны Москва провела несколько крупных десантных операций. Сейчас россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей. В таких сражениях существенная нагрузка обычно ложится именно на пехоту, а не только на штурмовые группы.

Но столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

Продолжают поступать сведения о гибели военных пилотов. К началу июня известно о похоронах 37 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников самолетов и вертолетов). Это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика может занимать до 10 лет и стоит от 3 до 7 млн долларов.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 119 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов “Витязь”, “Росич” и “Тайфун”. Среди погибших есть по меньшей мере 53 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из сильнейших в России.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели наемников так называемой ЧВК Вагнера.

Ясно и то, что о некоторых потерях не сообщается публично, поэтому наш список явно неполный, а реальные потери российской армии и Росгвардии в Украине выше.

Тем не менее объем собранных данных помогает нам выявлять основные тенденции и анализировать, что происходит с российской армией, воюющей в Украине.