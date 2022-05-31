Украинское контрнаступление на Херсонском направлении. Что будет дальше?

21 минуту назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области. Оно может привести к окружению русских войск

Продвижение украинских войск в районе Херсона продолжается несколько дней. К 31 мая, по сообщению украинских военных, на отдельных участках в Херсонской и Запорожской областях им удалось продвинуться на 8-10 км. Однако пока сложно говорить, являются ли действия ВСУ началом большого контрнаступления или отвлекающим маневром.

За последние сутки украинские военные отбили село Николаевку (независимых подтверждений этому пока нет), нанесли удар по российской базе военной техники и боеприпасов в Чернобаевке. Оба населенных пункта находятся в Херсонской области.

Значительная часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими войсками еще в первую неделю войны. Министерство обороны РФ заявляет, что его войска контролируют всю территорию Херсонской области. Украина, в свою очередь, подчеркивает, что это не так.

Атаки россиян на правом берегу Днепра были остановлены на границе Херсонской и Николаевской областей, а также на подходах к Кривому Рогу (Днепропетровская область). Линия столкновения на этих направлениях не претерпела существенных изменений с середины марта.

Но в вечернем отчете за 28 мая украинский Генштаб заявил об успешных "наступательных действиях" в Херсонской области, которые оттеснили россиян с занимаемых позиций.

Боевые действия в регионе продолжаются, однако пока сложно говорить, являются ли действия ВСУ началом большого контрнаступления или отвлекающим маневром.

Форсирование и наступление

"В результате наступательных действий подразделений сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области", - сообщило командование ВСУ.

Эти деревни расположены на границе Николаевской и Херсонской областей на левом берегу реки Ингулец.

Здесь, в 80 км от оккупированного россиянами Херсона и в 40 км от Новой Каховки, расположен и городок Давыдов Брод. В середине мая украинцы уничтожили в Давыдовом Броде полевой состав боеприпасов россиян.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ВСУ смогли форсировать реку и продвинуться на 10 км вглубь захваченной россиянами территории

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Информация о новом удачном наступлении в этом районе свидетельствует, что украинским силам, которые наступают с правого берега Ингула, удалось успешно форсировать водное препятствие и создать плацдарм на другом берегу.

По состоянию на утро 30 мая наступательные действия ВСУ в этом районе продолжаются, сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов (противника - Ред.)", - отмечается в сообщении.

Австрийский военный эксперт Том Купер считает, что наступление украинцев именно на этом направлении было достаточно прогнозируемым. По его данным, ВСУ в ходе наступления 27-28 мая продвинулись на 10 км южнее, вглубь территории, в село Костромка, которое контролирует российская 49-я общевойсковая армия.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал события в этом районе не наступлением, а "удачной контратакой".

Командование ВСУ отмечает, что в Херсонской области войска РФ усиливают противовоздушную оборону, подтягивают резервы и обустраивают новые оборонные рубежи.

Отвлечение или попытка оцепления?

Военные эксперты разделились во мнении, какова цель наступательных действий ВСУ на северо-востоке Херсонской области.

По словам Тома Купера, контрнаступление под Херсоном - это "идеальная отвлекающая операция".

"Благодаря поддержке со стороны НАТО украинский Генштаб прекрасно знает, что наносит удар прямо по самой большой концентрации российских войск (и всех возможных "союзников") в этой части Украины — и что других направлений для удара где-то еще на юге мало. Но Генштаб продолжает наносить этот удар - и, на ранней стадии, небезуспешно", - считает Купер.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" в своем отчете за 30 мая отмечает, что украинское наступление заставило россиян перейти к обороне и сосредоточить новые силы в Херсонской области, однако вряд ли можно считать атаки ВСУ в этом районе началом полномасштабного наступления.

"Украинские силы не совершали подтвержденных наступательных операций с 28 мая, и украинское контрнаступление в северной части Херсонской области, скорее всего, является локальной операцией по разрушению передовых позиций России, а не более широким контрнаступлением с целью отбить большие территории", - говорится в сообщении аналитического института.

Российские войска ответили артиллерийскими ударами по Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Днепропетровской областям и ракетным ударом по ранее разрушенному мосту в Одессе. Эти спорадические удары, по мнению аналитиков института, вряд ли серьезно нарушат украинскую логистику.

Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины.

В то же время советник ОП Алексей Арестович допускает, что ВСУ, атакуя здесь, пытаются разрезать пополам российскую группировку, расположенную на правом берегу Днепра. Сейчас часть этих подразделений на западе Херсона нацелена на Николаев, другая часть восточнее - на Кривой Рог.

Автор фото, TASS/Getty Images Подпись к фото, Минобороны РФ заявляло о полном контроле над Херсонской областью

Удар по середине между ними, действительно, может привести к полному окружению российских сил, говорит полковник Олег Жданов - военный эксперт и бывший сотрудник главного оперативного управления генштаба ВСУ.

"Это очень важное направление. Если украинским войскам удастся рассечь группировку ВС РФ, воюющую на правом берегу реки Днепр, то фактически их криворожская группировка окажется в окружении", - отметил он.

Пока украинцы успешно отбивают атаки противника на Кривой Рог и удерживают его на расстоянии 30-40 км от города. "Отрезание" россиян в этом районе от юга Херсона лишит их возможности подвоза подкрепления и боеприпасов.

Более того, если ВСУ, двигаясь к югу от Давыдового Брода до Берислава - а это примерно 40 км - смогут добраться до реки Днепр, то в дальнейшем будут условия для продолжения наступления вдоль его берега вплоть до Херсона. Олег Жданов не исключает такого развития событий в дальнейшем, но отмечает, что все будет зависеть от имеющихся сил и средств украинцев.

В то же время, попытку украинской армии переправиться на левый берег Днепра и освободить оккупированную Новую Каховку он считает маловероятной. Этот город стратегически важен для РФ, поскольку там есть плотина Северо-Крымского канала, дающая воду в аннексированный Крым. Ее россияне захватили еще в первые дни вторжения.

Также Жданов отмечает, что переходить Днепр по плотине ГЭС очень рискованно для украинских войск - это может привести к значительным потерям.

"Деструктивные действия"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила 30 мая, что у ВСУ "достаточно сил и средств" для того, чтобы "вести на этом направлении сопротивление".

При этом она подчеркнула, что продвижение украинской армии осложняет коллаборационизм местных жителей.

"Важную роль в этом играет местное население - насколько они помогают или не помогают ВСУ. Мы сталкиваемся со сложной ситуацией, когда есть некоторые представители местного населения, которые начинают работать на оккупанта", - отметила представитель минобороны.

По ее словам, такие "деструктивные действия" делают освобождение оккупированных территорий Украины более сложным.

Назначенный россиянами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонщины" Кирилл Стремоусов публично отрицает информацию об удачном наступлении украинской армии.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Армянск, российская военная техника движется по дороге на Херсон. 24 февраля

В комментарии российским СМИ он отметил, что безопасности Херсона не угрожают попытки украинских военных атаковать позиции российской армии на северо-востоке области.

Стремоусов заявил, что украинцы предприняли две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области, но обе были неудачными.

"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — сказал Стремоусов.

Накануне он объявил о "закрытии границ" Херсонской области с соседними областями, подконтрольными Украине. Это сделано якобы "из соображений безопасности". Выехать с оккупированной территории теперь можно только в Крым или в Донбасс.

Утром 30 мая украинское командование "Юг" сообщило, что россияне подтягивают резервы и обустраивают оборонительные рубежи в Херсонской области, в частности, возле Новой Каховки.

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