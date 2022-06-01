"Фейковые новости о Мариуполе". Студенты в Британии обвинили профессора в распространении лжи о войне в Украине

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эдинбургский университет считается одним из наиболее престижных в Соединенном Королевстве. Что, однако, вовсе не означает, что между студентами и преподавателями всегда царит мир

Студенты Эдинбургского университета обвинили профессора в том, что на лекциях он распространяет российскую пропаганду о войне в Украине. Профессор в ответ заявил, что учит их думать и не принимать ничьи слова на веру.

Студентка Эдинбургского университета, 21-летняя Марианджела Алехандро, с удовольствием ждала начала нового семестра. Она изучала историю и социологию, свои предметы любила, а об одном из новых профессоров, Тиме Хейворде, слышала самые лестные отзывы.

Но через несколько недель после начала курса она стала замечать, что лекции Хейворда звучат все более причудливо.

"От разговора о глобальных финансовых рынках и бедности он начал переходить к каким-то конспирологическим теориям о Башаре Асаде и России", - рассказала она Би-би-си.

Подпись к фото, Марианджела Алехандро приехала учиться в Эдинбург из Мексики

В лекции, запись которой есть в распоряжении Би-би-си, профессор Хейворд заявил, что "Белые каски" (или Сирийская гражданская оборона), неправительственная сирийская организация, занимающаяся помощью мирным жителям, пострадавшим в ходе военных действий, якобы помогала инсценировать химическую атаку в Сирии. Россия как раз тогда и заявляла, что нападение это было постановочным.

Это произошло уже после того, как в марте британские парламентарии обвинили самого Хейворда и целый ряд его коллег по академическому цеху в распространении дезинформации о войне в Украине.

По словам министра образования Надхима Захави, правительство с этим мириться не намерено и примет жесткие меры.

Хейворд в интервью Би-би-си сказал, что о войне в Украине важно "услышать обе стороны".

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, От вероятной химической атаке в Думе погибли 40 человек

Лекция профессора Хейворда о Сирии касалась химической атаки в Думе, пригороде Дамаска, в результате которой погибли 40 человек. По итогам расследования, длившегося год, международная Организация по запрещению химического оружия заявила о наличии достаточных оснований полагать, что в Думе был применен газообразный хлор.

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Профессор Хейворд рассказал своим студентам, что, по одной версии, "Белые каски" помогали спасать жертв, собирали доказательства и давали свидетельские показания о химической атаке на Думу 7 апреля 2018 года. Однако по другой - "Белые каски" якобы сами организовали, или помогли организовать нападение, чтобы подтолкнуть Запад к действиям против сирийского правительства.

"На самом деле, споры по этому поводу все еще ведутся", - отметил он.

Все вышеизложенное является позицией так называемой "Рабочей группы по сирийской пропаганде и СМИ" (WGSPM), членом которой он состоит.

Тогда Марианджела вышла из лекционной аудитории, полагая, что все услышанное ею могло оказаться правдой. Она могла бы так при этом мнении и остаться, если бы не поговорила со своим сирийским другом.

"Хейворд по сути заявляет, что его "Рабочая группа" говорит правду, но их никто не слушает", -сказала она.

Профессор Хейворд сказал Би-би-си, что его курс ставит перед учениками вопрос, следует ли принимать на веру какие бы то ни было заявления просто на основании чьего-то авторитета. Он добавил, что его ученикам ясно, что подвергать сомнению можно и должно также и слова их учителя.

Он также добавил, что темой лекции была вовсе не Сирия и что он просто использовал этот пример, который ему хорошо знаком.

Но это был не единственный случай, когда слова профессора Хейворда вызвали, как минимум, недоумение.

Автор фото, Kvitka Perehinets Подпись к фото, Квитка Перегинец считает, что агрессору нельзя предоставлять такую же платформу, что и жертве агрессии

Квитка Перегинец, студентка Эдинбургского университета из Украины, с болью и тревогой следит за войной в своей родной стране. Большая часть ее семьи по-прежнему находится в Украине, а некоторые из них сражаются на фронтах. Она сказала Би-би-си, что ее крайне расстроили недавние твиты профессора Хейворда.

Через несколько дней после взрыва бомбы в роддоме в Мариуполе профессор Хейворд ретвитнул представителя России в ООН, назвав это нападение "фейковой новостью". В твите утверждалось, что больницу контролировали украинские военные и что пациентов там не было.

В то время как один из мариупольских родильных домов перестал работать с началом войны, разбомбленная больница была совершенно другим учреждением, и в ней действительно находились беременные женщины и другие пациенты. Узнав об этом, профессор Хейворд отредактировал свое сообщение, но полностью от прежнего заявления не отказался.

"Я поддерживаю заявление, которое я приложил к этому твиту, а именно, что мы должны стремиться услышать обе стороны", - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си.

Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies. Подпись к фото, Больница в Мариуполе до обстрела российскими войсками

Он также отметил, что сомневается, была ли больница разрушена в результате удара с воздуха.

"Приобретение знаний включает в себя исследования, изыскания и рассуждения, - добавил он. - Если отныне любое сомнение будет считаться дезинформацией, то это может толкнуть нас на опасный путь".

Но Квитка считает, что к украинскому конфликту неприменима концепция двух равнозначных сторон.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

"В тот момент, когда мы начинаем как бы уравнивать обе стороны в этой истории, мы теряем человечность, - сказала она. - Угнетателю, в данном случае России, нельзя давать такую же платформу, что и угнетаемым".

Квитка сообщила руководству университета о твитах профессора Хейворда, но ответа, по ее словам, не получила.

Доктор Надер Хашеми, директор Центра ближневосточных исследований в Денверском университете и приглашенный профессор Кембриджского университета, сказал Би-би-си, что пришел в ужас от содержания лекции профессора Хейворда о Сирии.

"Он читает лекцию якобы с позиций всемирной справедливости, претендуя на объективность, - сказал он. - Думаю, что в действительности он предлагает своим студентам сильно искаженные факты".

"Академическая свобода"

Эдинбургский университет утверждает, что программа лекций Хейворда была одобрена учебным советом.

В его заявлении говорится, что профессор выступает сторонником "академической свободы", но придерживается решительной позиции против распространения дезинформации и призывает студентов сообщать о любых проблемах.

И университет, и Хейворд продолжают настаивать, что его сообщения в "Твиттере", а также его участие в "Рабочей группе" не имеют отношения к его академической деятельности.

Дело осложняется еще и тем, что в Шотландии, в отличие от Англии, нет специального управления по делам студентов, которое регулирует университеты, например, отслеживая жалобы учащихся.

Министр высшего и дополнительного образования Шотландии Джейми Хепберн заявил Би-би-си, что любые попытки повторять российскую дезинформацию об Украине неприемлемы, но что при этом ответственность за внутренние вопросы несут исключительно сами университеты.

Департамент образования Англии отметил, что университеты должны проявлять осмотрительность, учитывая возможные репутационные последствия и угрозы безопасности, к которым могут привести ложные высказывания, и что студентов нельзя вводить в заблуждение заведомо ложными заявлениями.

Посол Великобритании в ООН Джеймс Роско полагает, что ученые, распространяющие дезинформацию о войне в Украине, полезны для России, ибо придают респектабельности сообщениям Москвы.

"Российские дипломаты затем могут их ретвитнуть, или же их подхватят российские государственные СМИ", - сказал в беседе с Би-би-си Джеймс Роско.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Доктор Джастин Шлосберг из университета Биркбек

Би-би-си также поговорила с доктором Джастином Шлосбергом, который специализируется на СМИ и журналистике в лондонском университете Биркбек. Его также критиковали за репосты сообщений российских государственных СМИ по поводу того, что произошло в украинском городе Буча.

С тех пор, как в конце марта российские войска были отброшены от Киева, в районе Бучи были обнаружены тела более 1000 мирных жителей. На фотографиях и спутниковых снимках видны тела, лежащие на улице.

Доктор Шлосберг разместил в своем аккаунте видео с речью мэра Бучи, но не упомянул случившиеся там убийства мирных жителей. Российские СМИ заявили, что это еще одно свидетельство того, что тела на улицах появились уже после того, как российские войска покинули город.

На вопрос Би-би-си, что, по его мнению, произошло в Буче, доктор Шлосберг сказал следующее: "Понятия не имею. Единственное, что я понимаю, так это то, что на самом деле никто не знает, что именно там произошло. Почти наверняка речь идет о зверствах, подавляющее большинство которых было совершено Россией".

Доктор Шлосберг заявил, что его также тревожит дезинформация, которая иногда может исходить и от западных правительств.

Он говорит, что критика в "Твиттере" отдает авторитаризмом, сравнивая ее с политикой маккартизма 1950-х годов в США, когда коммунистов или подозреваемых в коммунистических симпатиях обвиняли в попытках свергнуть правительство.

Руководство университета Биркбек сообщило, что у него нет никаких доказательств того, что доктор Шлосберг влиял на студентов или же сообщал им информацию в нарушение декларируемой университетом политики свободы слова, и что в университете приветствуются свободные дебаты.

Профессора, распространяющие российскую дезинформацию, могут оказывать опасное влияние на молодежь, полагает доктор Хашеми. Но на вопрос, следует ли запретить им излагать личные взгляды на лекциях, он заявил, что любые ограничения академической свободы будут катастрофой.

"Мы не должны допускать цензуры в университетских аудиториях", - добавил он.

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