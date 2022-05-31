На смену конспирологическим слухам о Covid-19 пришли новые страшилки - об оспе обезьян

Рэйчел Шрайер

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Facebook/ An0maly/ NTI Подпись к фото, Сатирические мемы с шутками об обезьяньей оспе широко распространились в интернете

После того как в Европе были зафиксированы первые случаи заболевания оспой обезьян, в соцсетях стали стремительно распространяться разнообразные домыслы и небылицы о вызывающем его вирусе.

Многие из них как под копирку списаны с конспирологических теорий, рожденных в ходе коронавирусной пандемии.

Локдауны не планируются

Пользователи TikTok неустанно обсуждают якобы планируемые новые ограничения на передвижение. Один аккаунт предлагает подписчикам приготовиться к новым локдаунам и "тирании обезьяньей оспы".

Другие сообщения имитируют пресс-конференции британского правительства во время локдаунов в Великобритании, с употреблением тех же лозунгов, которые правительство страны использовало во время пандемии.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Некоторые сообщения обыгрывают правительственные заявления о Covid-19

Хотя опасения по поводу вспышки обезьяньей оспы понятны, ученые говорят, что этот вирус не похож на Covid-19, и большинство экспертов сходятся во мнении, что обезьянья оспа не разрастется до размеров полноценной пандемии.

В отличие от коронавируса, передается новый возбудитель значительно сложнее, для борьбы с ним у врачей уже есть доступные вакцины и методы лечения, а люди становятся заразными только после появления симптомов, что сильно облегчает их выявление и изоляцию.

Таким образом, в реальности ограничительные меры вроде массовой изоляция или обязательные прививочные кампании не потребуются, уверен профессор Питер Хорби, директор Центра исследований пандемий при Оксфордском университете.

Вместо этого карантинные меры куда эффективнее направлять на самих инфицированных и тех, с кем они тесно контактировали напрямую.

Доктор Розамунд Льюис, выступая от имени Всемирной организации здравоохранения, заявила, что необходимости в массовой вакцинации от обезьяньей оспы нет. Эксперты ВОЗ также заверили, что пока нет никаких причин вводить какие бы то ни было ограничения на поездки и перелеты.

Нет никаких доказательств того, что вирус "сбежал" из лаборатории

Аккаунты в социальных сетях и новостные агентства в Украине, России, Китае и США стали публиковать сообщения о том, что вспышка стала результатом утечки вируса обезьяньей оспы из лаборатории или применения его в качестве биологического оружия.

Однако установить наиболее вероятное происхождение вируса относительно несложно путем расшифровки его ДНК. Генетик Фатима Тохмафшан сравнивает этот процесс со сканированием штрих-кода на посылке, по которому можно легко отследить, откуда и как она попала к получателю.

Все имеющиеся у нас генетические материалы с образцами возбудителя нового заболевания показывают, что вирус - прямой (и очень близкий) потомок штамма обезьяньей оспы, который широко распространен на западе Африки - то есть он не искусственного происхождения.

Подпись к фото, "Является ли совпадением то, что вспышки обезьяньей оспы в Европе и Соединенных Штатах случились вскоре после того, как из лаборатории в Соединенных Штатах на четыре месяца сбежали обезьяны?"

В 2018 и 2021 годах в Великобритании уже было зафиксировано несколько случаев этого заболевания, а в 2021 году в США даже произошла его более крупная вспышка. Во всех случаях вирус попал в страну через путешественников или импортированных животных.

"Поэтому вполне вероятно, что ровно то же самое произошло и на этот раз, - говорит профессор Хорби. - И это, безусловно, наиболее вероятный сценарий".

Самый ранний случай, выявленный в Великобритании во время нынешней вспышки, был обнаружен у пациента, недавно прибывшего из Нигерии.

Что касается версии об утечке вируса обезьяньей оспы из лаборатории, по словам профессора Хорби, "для этого утверждения нет абсолютно никаких оснований".

Нет доказательств того, что вспышка была неслучайной

В сети можно встретить заявления, что нынешняя вспышка обезьяньей оспы якобы была преднамеренно спланирована заранее. Кем? Отвечая на этот вопрос, многие намекают (или даже указывают напрямую) на Билла Гейтса или Энтони Фаучи - что тоже вполне в духе ковидных теорий заговора.

Это необоснованное утверждение распространяется в российских СМИ, в китайском социальном приложении Weibo и в Инстаграме. Его также можно найти в "Фейсбуке" - на румынском, немецком, английском, арабском, французском, словенском, венгерском и панджаби.

В постах упоминается документ, подготовленный американской Инициативой по ядерной угрозе (NTI) - организацией, изучающей вопросы биологической безопасности.

В 2021 году NTI действительно провела семинар, чтобы помочь мировым лидерам бороться с пандемиями будущего.

Участников попросили проработать вымышленный сценарий: "смертельная глобальная пандемия, связанная с необычным штаммом вируса обезьяньей оспы ... [который] распространился по всему миру".

Риски, связанные с обезьяньей оспой, по данным NTI, "хорошо задокументированы на протяжении многих лет", а количество случаев этого заболевания растет, что делает выбор именно этого вируса для семинара очевидным.

Вспышки различного рода инфекций случаются постоянно, поэтому сама по себе организация, прогнозирующая и планирующая такие вспышки, вряд ли может вызывать подозрения.

Подпись к фото, "Билл Гейтс… сказал, что это случится в мае… Мы с самого начала говорили, что все это биологическое оружие…"

Оспа обезьян не связана с вакцинами от Covid

Утверждения о связи оспы и антиковидных вакцин распадаются на две группы.

Одни напоминают, что в вакцине AstraZeneca (как и в российском "Спутнике") используется вирус шимпанзе, модифицированный таким образом, чтобы он не мог воспроизводиться и распространяться в человеческом организме.

Подпись к фото, "Кого удивляет, что после введения миллионам людей генетически модифицированного вируса шимпанзе сейчас произошла вспышка обезьяньей оспы?"

На иллюстрации выше можно увидеть пример построения такой связи.

Однако оспа обезьян вызывается совершенно другим типом вируса, чем тот, который содержится в вакцине AstraZeneca. Более того, главным образом он встречается не у обезьян, а у грызунов.

Другие утверждают, что вакцина от Covid-19 каким-то образом подавляет иммунную систему, делая организм более уязвимыми для других инфекций.

Это утверждение также не имеет под собой никакой реальной основы. Общеизвестно (и многократно подтверждено соответствующими исследованиями), что любые вакцины стимулируют иммунную систему, а не истощают ее, обучая организм еще более эффективно бороться с конкретной инфекцией.

Хотя в исключительно редких случаях прививка действительно может вызывать аутоиммунную реакцию, когда организм вакцинированного начинает уничтожать собственные здоровые клетки (именно этим объясняются редкие случаи тромбоза после вакцинации), нет никаких доказательств того, что прививки подавляют иммунную систему или снижают способность организма бороться с другими заболеваниями.

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