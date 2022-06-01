Хореография королевского балкона: как, кого и почему мы увидим там в Платиновый юбилей?

Шон Кофлан

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

35 минут назад

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Автор фото, Anwar Hussein Подпись к фото, Центральное место на балконе королева уступает только молодоженам

Помните детскую считалочку: на златом крыльце сидели… В случае с британской монархией роль крыльца выполняет балкон Букингемского дворца. С тех самых пор, как в 1851 году на него впервые ступила королева Виктория, этот балкон служит сценой, на которой отмечаются все самые важные в истории королевства события, от празднования побед до царственных браков.

Платиновый юбилей Елизаветы II, несомненно, одно из таких значимых событий. И балкон вновь станет сценой, на которую в четверг, после торжественной церемонии выноса знамени, выйдет королева в окружении 17 ближайших родственников.

"Было немало разговоров о том, кто появится на балконе, а кто нет", - говорит Паулин Макларан из Центра по изучению современной монархии при Лондонском университете.

На этот раз там будут только "работающие", то есть исполняющие церемониальные функции члены королевской семьи и их дети, так что сына королевы принца Эндрю, а также внука, принца Гарри с супругой Меган публика на балконе не увидит.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вся королевская семья появилась на балконе дворца по случаю Серебряного юбилея королевы в 1977 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Золотой юбилей в 2002 году отмечали на балконе уже в меньшем составе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А Бриллиантовый юбилей отметили и вовсе скромно - всего шесть человек на балконе

По словам профессора Макларен, это"тактичный способ не поднимать шума вокруг этой троицы: принц Эндрю снял с себя полномочия члена королевской семьи на волне скандала о сексуальных домогательствах и гражданского иска в суде, а принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения своих монархических обязанностей, переехав в США.

"Выходы на балкон используются королевской семьей в стратегических целях, - напоминает Паулин Макларан. - Они отлично понимают, что каждое такое появление - это важное заявление своего рода. Это полностью в их власти, и тут не может быть никаких двусмысленностей. Если бы они позволили появиться там принцу Эндрю, можете представить себе, какая последовала бы реакция".

А что касается Гарри и Меган, то, по словам профессора, тут и вовсе просто необходимо продемонстрировать, что "нельзя быть членами королевской семьи наполовину".

Ключевые действующие лица

В истории бывали случаи, когда на Балконе (быть может, его пора уже начать писать с большой буквы) появлялось и по сорок с лишним человек - семья-то большая. Так что сокращение числа присутствующих - это тоже сознательный шаг.

Он демонстрирует, кого следует считать ключевыми фигурами на королевской сцене. И это не просто шеренга людей, это - очередь к престолу.

Говорят даже, что в воскресенье королева еще раз появится на балконе в сопровождении сына, наследного принца Чарльза, а также следующего за ним внука, принца Уильяма, и правнука, принца Джорджа, подчеркнув таким образом королевскую преемственность через поколения.

"Все это очень символично, - говорит профессор Макларан, - это демонстрирует незыблемость монархии несмотря на смену лиц".

Нужно отметить, что этот балкон - исключительно королевская территория. За всю историю на нем побывали лишь два премьер-министра - Невилл Чемберлен, после того, как заключил печально известный Мюнхенский договор с Германией в 1938 году, и Уинстон Черчилль на праздновании победы над фашистской Германией в 1945 году.

И хотя жестких правил на счет того, кто где должен стоять, нет, Хезер Макларан говорит, что строгий порядок явно различим.

Впереди всегда стоит королева. Вокруг нее и непременно рядом находится ядро королевской семьи - принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с герцогиней Кембриджской.

Да, маленькие дети могут отвлекать внимание публики смешными гримасами и ужимками, а кто-то из менее значимых родственников может попробовать подобраться поближе к королеве, но при этом порядок старшинства остается нерушимым.

Автор фото, Anwar Hussein Подпись к фото, Центральное место на балконе королева уступает только молодоженам

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Дети умеют привлечь к себе внимание, особенно если они появляются на королевском балконе

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По неписаному правилу высокопоставленные члены королевской семьи занимают свои места в центре балкона, а остальные родственники рассредоточиваются по периферии, как если бы их расставлял для свадебного фото невидимый фотограф.

Единственным исключением бывают королевские свадьбы, когда королева уступает центральное место молодоженам.

Что касается нынешнего юбилея, то среди 17 приглашенных будут сын и невестка королевы, граф и графиня Уэссекские с детьми, ее дочь, принцесса Анна с мужем сэром Тимоти Лоренсом, а также кузены, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский с принцессой Александрой, которые также исполняют церемониальные обязанности членов королевской семьи.

Присутствующих на балконе будет больше, чем во время празднования Бриллиантового юбилея в 2012 году, когда страна переживала экономический кризис, и королевская семья наглядно демонстрировала, что нужно подзатянуть пояса.

Исторические моменты

Разумеется, на балконе нет места для еще одного ключевого действующего лица - собственно народа.

Как подчеркивает профессор истории Университетского колледжа Лондона Хезер Джоунз, выходы на балкон - это моменты, когда народ отдает дань монархии, а сами монархи чествуют народ.

Для монархии, которая существует только с общественного согласия, это одна из крупнейших символических арен, на которых происходит контакт между общественностью и королевской семьей.

По словам профессора Джоунз, бывали такие важные моменты в истории, как начало Первой мировой войны, когда сам народ желал видеть монархов. Как написал в 1914 году в своем дневнике король Георг V, у него сложилось впечатление, что народ просто вынудил его появиться на балконе, когда страна готовилась вступить в войну.

А когда толпы праздновали победу над гитлеровской Германией во Второй мировой, народ так желал видеть своих монархов, что королевской семье приходилось восемь раз выходить на балкон.

Автор фото, PA Подпись к фото, Будущая королева в годовалом возрасте появилась на балконе в 1927 году в окружении родственников

Автор фото, PA Media Подпись к фото, И вновь, уже в 1937 году, Елизавета стоит на балконе по случаю коронации ее отца

Балкон служит отличной платформой для презентации монархии, утверждает Хезер Джоунз, он позволяет им одновременно быть на виду и удерживать дистанцию, причем такая отдаленность очень важна.

Королевская семья кажется такой близкой и доступной, но в то же время благодаря балкону она вне досягаемости и как бы возвышается над всеми, позволяя сохранить баланс между ощущением "народной", и вместе с тем особенной семьи.

В эти выходные публика конечно же будет ожидать, что им станут махать с балкона, но так бывало далеко не всегда.

Как говорит королевский историк Эд Оуэнс, впервые взмахом руки поприветствовала народ в 1934 году Марина, принцесса Греческая и Датская, которая приходилась королеве тетей. До этого члены царствующей фамилии обходились едва заметными кивками и неловкими улыбками.

Ну а после того, как принцесса Марина, что называется, задала тренд, начались эксперименты с разными взмахами, запечатленные на кадрах хроники. К примеру, сама королева еще девочкой изобрела забавный вращательный жест рукой, напоминающий закручивание лампочки в патрон.

Со временем менялись и другие балконные ритуалы. Принц Чарльз и Диана впервые прилюдно поцеловались на балконе после свадьбы, их примеру последовали принц Эндрю и герцогиня Йоркская, а затем - принц Уильям и герцогиня Кембриджская.

Снимки членов королевской семьи на балконе уже вполне тянут на полноценный национально-семейный фотоальбом. Сменяются поколения, наряды, мимика и жесты, но общее впечатление остается неизменным.