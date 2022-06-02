“Дело Автуховича”: в Беларуси пенсионерку, священника и активиста без ноги судят за теракты и попытку покушения на Лукашенко

Олеся Остапенко

Би-би-си, Лондон

час назад

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Подпись к фото, Двух фигурантов "дела Автуховича" держат во время суда в клетках, само заседание проходит в гродненской тюрьме

В Беларуси продолжаются слушания по резонансному "делу Автуховича". На скамье подсудимых - 12 человек, включая семью священника, пенсионерку и 62-летнего политзаключенного с инвалидностью.

По данным следствия, "члены преступной группировки" подрывали дома и машины сотрудников органов, планировали взять в заложники российских военных на территории Беларуси и не исключали возможность физического устранения Александра Лукашенко.

Главному обвиняемому, 59-летнему предпринимателю и активисту Николаю Автуховичу грозит пожизненное заключение или расстрел.

Родные и близкие подсудимых называют это дело полнейшим абсурдом, а правозащитники, выражаясь более дипломатично, говорят, что судебный процесс нельзя назвать беспристрастным и справедливым.

Дочь одного из обвиняемых рассказала Би-би-си, что ее отец не знаком ни с самим Автуховичем, ни с членами так называемой группировки, в состав которой его записало следствие.

"Даже старшеклассник способен понять всю абсурдность этого обвинения, - рассказала она Би-би-си. Все эти люди - пенсионеры, инвалиды - обучались на военных базах, чтобы захватывать российских и белорусских представителей госструктур? Это полный бред".

"Мерзавцы последние"

Впервые о задержании членов "банды Автуховича" в декабре 2020 года заявил сам Александр Лукашенко.

"Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли, - сказал тогда Лукашенко. - Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был!"

Автор фото, ONTprogramme screenshot Подпись к фото, Скриншот из фильма ОНТ "Тротил протеста"

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В тот же день пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко.

"Мантра про "оружие из Украины" четко вписывается в политику АЛ по запугиванию белорусского народа", - отметил Николенко.

Главным обвиняемым в этом деле власти назвали Николая Автуховича - бывшего политзаключенного, который дважды был судим в Беларуси по уголовным делам.

В феврале 2021 года на провластном телеканале ОНТ вышло расследование под названием "Тротил протеста". Авторы сюжета рассказали, как Автухович и его подельники якобы поджигали автомобили силовиков и готовили взрывы и убийства на территории Беларуси.

В сюжете также повествовалось о том, что Автухович ездил в Украину для закупки оружия, которое потом он нелегально провез в Беларусь. Позже это обвинение прозвучало и во время суда.

"Автухович, являясь организатором террористической группы, подыскивал себе сообщников в различных регионах из которых формировал боевые отряды для совершения актов терроризма", - заявил в сюжете начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"Очевидно, что действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей", - добавил Бычек.

Юристы и правозащитники обращают внимание на то, что государственные СМИ называли как самого Автуховича, так и членов его команды террористами и преступниками еще задолго до суда, что само по себе лишает подсудимых права на беспристрастное следствие.

Кто такой Николай Автухович?

Автор фото, Human rights centre Viasna Подпись к фото, Николай Автухович был дважды приговорен к колонии по уголовным делам в Беларуси

Николай Автухович - ветеран войны в Афганистане, предприниматель (в родном Волковыске у него была своя фирма такси), бывший политзаключенный.

В Беларуси его задерживали трижды: в 2005, 2009 и 2020 году.

В первый раз Николай Автухович был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и ведении предпринимательской деятельности без регистрации и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Тогда правозащитники признали его преследование политически мотивированным, расценив его как месть властей за борьбу с коррупцией в родном Волковыске. Автухович был освобожден досрочно в результате переговоров по снятию с Беларуси санкций ЕС.

В 2009 году его снова задержали, обвинив в поджоге чужого имущества, а затем в подготовке терактов против белорусских чиновников - главы Гродненского облисполкома и замминистра по налогам и сборам.

Однако в итоге Николай Автухович получил пять лет колонии по совсем другой статье - за незаконное хранение патронов и охотничьего ружья. Правозащитники признали Автуховича политзаключенным.

В интервью изданию Deuche Welle в 2014 году Автухович рассказал, что ему предлагали просить о помиловании, однако он отказался, заявив, что ни в чем не виноват.

Как и более 10 лет назад, власти и государственные СМИ выдают Автуховича за опасного преступника, который собирался устраивать теракты по всей стране и захватить власть насильственным путем.

Однако, по словам друга Автуховича, правозащитника Василия Завадского, речь идет о попытке очернить в глазах общественности "действенного и доброго" человека.

"Это человек, который не терпит несправедливости и беззакония, даже в чем-то наивный романтик", - рассказал Би-би-си Василий Завадский.

Завадский говорит, что впервые познакомился с Николаем Автуховичем в 2005 году, когда тот лежал в больнице после объявления голодовки в знак протеста против его преследования властями.

"Я тогда был начальником Службы департамента исполнения наказаний Беларуси. Я приехал в больницу попробовать уговорить его прекратить голодовку", - вспоминает Василий.

Василий встретился с Николаем Автуховичем еще раз, когда тот отбыл свой второй срок.-"Он совершенно не изменился, остался все тем же бойцом за справедливость", - говорит он.

Василий Завадский назвал выдвинутые против Автуховича обвинения бредом: "То, что сами делают - в этом пытаются обвинить других".

"Зная его характер, думаю, Николай пойдет до конца. Единственное, что могло на него повлиять, это то, что к нему притягивают столько людей, хотя эти люди страдают не из-за Николая, а из-за беззакония в стране", - добавил Завадский.

"Взятие в плен российских военных и устранение Лукашенко"

Членов "группировки Автуховича" задержали в декабре 2020 года, суд по этому делу проходит с 18 мая 2022 года в здании гродненской тюрьмы.

На скамье подсудимых - 12 человек. Среди них - 62-летний активист из Барановичей Владимир Гундарь (у него нет левой ноги), пенсионерка из агрогородка Обухово Гродненской области Галина Дербыш (она борется с онкологией) и семья православного священника Сергея Резановича.

Нельзя утверждать наверняка, были ли между собой знакомы участники группы до задержания. Согласно сюжету провластного телеканала ОНТ, какое-то время Николай Автухович проживал в доме семьи Резановичей.

Дочь Владимира Гундаря Инга Стромская говорит, что до задержания ее отец не был лично знаком ни с одним из обвиняемых.

Многие из фигурантов дела признаны правозащитным центром "Весна" политзаключенными.

Николая Автуховича и Галину Дербыш во время заседаний держат в узких клетках-стаканах как особо опасных преступников.

Процесс ведет судья Максим Филатов, ранее приговоривший активиста Витольда Ашурка к пяти годам колонии (в которой Ашурок скончался полгода спустя при невыясненных обстоятельствах).

Несмотря на то, что власти называют этот суд открытым, по словам Инги Стромской, на слушания пускают только по два родственника на всех подсудимых - об этом же ранее писали правозащитники из центра "Весна". Процесс освещают государственные СМИ.

Пришедшая на заседание 31 мая Стромская рассказала Би-би-си, что в зал суда пустили только ее и брата Любови Резанович: "Пришла еще дочка Галины Дербыш, но она была третьей, и ее не пустили без объяснения причин".

"Подсудимые - молодцы, - говорит Инга. - Это стойкие люди, люди чести. Государственные СМИ писали, что они здесь чуть ли не плачут. Это неправда, они держатся с достоинством, с улыбкой. Они не сломлены, ни морально, ни духом".

В чем обвиняют "террористическую банду" Автуховича?

Суммарно обвиняемые проходят по 15 статьям уголовного кодекса Беларуси разной степени тяжести, включая содействие террористической деятельности, заговор с целью захвата государственной власти и незаконный ввоз оружия.

Главный фигурант уголовного дела Николай Автухович обвиняется по 12 статьям, шесть из них - за особо тяжкие преступления. По одной из статей Автуховичу грозит смертная казнь.

Как рассказала Би-би-си родственница одного из обвиняемых, более полутора лет родным задержанных не сообщали о сути обвинения - о подробностях дела начали говорить только во время суда.

По данным следствия, подсудимые во главе с Автуховичем поджигали автомобили и дома сотрудников милиции в Гродненской области - речь идет как минимум о трех таких эпизодах.

В ночь на второе октября 2020 года члены группы якобы подготовили зажигательную смесь, после чего облили и подожгли автомобиль и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежащие сотруднику органов, следует из обвинительного заключения.

23 мая фигурантам дела закончили зачитывать обвинения. Владимир Гундарь, Николай Автухович, Ольга Майорова и Галина Дербыш виновными себя не признали, остальные признали вину частично или полностью.

29-летнему подсудимому Антону Мельхеру предъявлено лишь одно обвинение - по статье о массовых беспорядках. Он отказался от адвоката и заявил, что будет защищать себя сам.

На второй день заседания присутствовавшая на слушании провластная журналистка Людмила Гладкая начала приводить в своем телеграм-канале детали обвинения.

Как пишет Гладкая, в Украине по инициативе Главного управления разведки минобороны якобы была создана вооруженная группа, которая должна была помочь "группе Автуховича" в насильственном захвате власти, не исключая "физического устранения Лукашенко".

"Группировка Автуховича по указанию украинских спецслужб готовилась захватить российских военнослужащих на территории Беларуси. Для пыток, передачи полученных у них сведений", - пишет Гладкая, вероятно, ссылаясь на текущие события вокруг войны с Украиной, хотя подсудимых задержали задолго до начала российского вторжения.

"Забрали костыли и сказали - иди как хочешь"

По словам дочери активиста из Барановичей Владимира Гундаря Инги Стромской, о поджогах, в которых его позже обвинили, он узнал по телевизору.

Владимира Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. В деле Автуховича он обвиняется по двум статьям: в создании преступной организации и покушении на захват государственной власти неконституционным путем. По этим статьям ему грозит до 22 лет лишения свободы.

Автор фото, Vladzimir Gundar archive Подпись к фото, Политзаключенный Владимир Гундарь не признал себя виновным ни по одной из выдвинутых против него статей

Правозащитники признали Владимира Гундаря политзаключенным.

Инга считает, что ее отца (которого уже приговорили к трем годам колонии за неповиновение сотруднику органов - во время задержания он разбил свой телефон), могли привлечь к этому делу за переписку с Николаем Автуховичем.

"Встречались они с ним лично или нет, я не знаю, - отмечает Инга. - Всех остальных, кто сейчас находится на скамье подсудимых, папа лично не знал и раньше никогда не видел".

Инга также добавила, что за время нахождения в СИЗО на ее отца оказывалось сильное давление: среди прочего его лишали писем и встреч, не передавали необходимые ему лекарства, сажали в карцер за разговор на белорусском языке.

"После одного допроса в КГБ у него забрали костыли, на руки за спиной надели наручники и заставили до машины добираться "как захочет". Через подобное унижение они хотели заставить его сдаться и перестать верить в себя".

Владимир Гундарь не признал себя виновным ни по одной из выдвинутых против него статей.

Способ политического преследования и торга людьми

По мнению белорусского юриста Михаила Кирилюка, в деле Автуховича власти пытаются выдать торговлю заложниками за уголовный процесс.

"Здесь следует обратить внимание на личность самого Автуховича, - говорит Кирилюк. - Он уже обвинялся по политическим мотивам и был освобожден в результате санкций США и ЕС. Вне зависимости от того, что написано в обвинении, то, что сейчас происходит, это способ политического торга с США и ЕС в расчете на снятие санкций. Такой способ уже был опробован в прошлый раз".

Кирилюк также отмечает, что несмотря на заявление властей, это судебное заседание невозможно считать открытым: на нем присутствуют лишь некоторые родные обвиняемых и государственные пропагандисты, хотя уровень серьезности обвинения зашкаливает:

"Речь идет о серьезных статьях, таких как госизмена, терроризм. В правовом государстве такой суд должен быть максимально открытым, когда все речи, доказательства и факты тиражируются СМИ. Тогда судьи подвержены всеобщему вниманию и несут определенную степень ответственности перед обществом".