История о двух убийствах женщин в России и предвзятости СМИ

Мега Мохан, Амалия Затари

Би-би-си

53 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Александра Иньшина

Средства массовой информации предпочитают одних жертв убийств другим: некоторые преступления получают широкое освещение в прессе, а другие удостаиваются небольшой новостной заметки и быстро забываются. Но если ООН удастся убедить страны использовать новую, расширенную систему для выявления случаев фемицида - когда женщин убивают из-за того, что они женщины, - то можно будет вести более точную статистику таких убийств и понять, насколько эффективно каждая страна решает эту проблему.

Александра

5 июня 2021 года, за день до гибели, 35-летняя Александра Иньшина сидела с подругой Юлией на пляже рядом с Березовским, небольшим городом в 13 км к северо-востоку от Екатеринбурга. В тот субботний день Александра впервые рассказала подруге, что у нее появился мужчина, в которого она влюбилась.

К тому моменту она уже несколько лет была в разводе и воспитывала одна 10-летнего ребенка. На работе все шло хорошо - она была ведущим менеджером по продажам в компании по производству автозапчастей. Несколько дней назад она купила билеты в отпуск в Египет для себя и сына.

С новой влюбленностью жизнь стала намного интереснее. В ту субботу они договорились пойти на свидание, и, сидя на пляже, Александра написала молодому человеку, все ли в силе. Но он ответил что-то неуверенное, из-за чего Александра запереживала, что долгожданная встреча может сорваться.

"Она расстроилась из-за этого", - вспоминает Юлия. Они загорали на пляже до восьми вечера, а потом разошлись. Александра вернулась домой в пустую квартиру - сын ночевал у бабушки. Девушка отправила Юлии какую-то шутку про семейную жизнь, но та не стала открывать сообщение на телефоне - перегрелась на солнце и лежала в кровати с температурой.

Александра в тот вечер все же решила попробовать встретиться с молодым человеком, в которого была влюблена. В 1:30 ночи она заказала такси из Березовского и приехала в английский паб "Рози Джейн" в центре Екатеринбурга. Она отправила своему парню сообщение с предложением присоединиться к ней. Но на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в три часа ночи она все еще была в одиночестве.

"Саша, видимо, думала, что она приедет в другой город к нему посреди ночи, он узнает, что она ради него приехала, и встретится с ней, - пытается понять логику подруги Юлия.

Когда Александра пропала и друзья начали ее искать, Юлия написала ее молодому человеку и спросила, не с ним ли она. Тот ответил, что нет, а потом долго винил себя в том, что случилось. "Я такой идиот. Я ей не ответил", - вспоминает Юлия его слова.

Александра ушла из бара в пять часов утра. К ней подъехал мужчина на машине. По записи с камеры видеонаблюдения видно, что сначала Александра отказывалась садиться в машину, но потом передумала.

"Может, наступило утро, Саша была уставшая, и ей просто хотелось домой", - говорит Юлия.

Примерно через полчаса Александра со связанными за спиной руками получила шесть ножевых ранений в спину. Ее тело нашли через несколько дней в зарослях крапивы в Верхней Пышме недалеко от Березовского.

"Такая собачья смерть. Это как надо ненавидеть женщин, чтоб так ее убить?" - говорит Юлия.

Ольга

Ольга переехала в Москву из Брянска в 21 год с мечтой попасть на телевидение. Свою маленькую дочь, которую она родила в 16 лет, она оставила в Брянске у бабушки, своей матери.

В Москве Ольга, у которой от природы были темные волосы, перекрасилась в блондинку и иногда подрабатывала моделью. Своему знакомому Дмитрию, с которым они жили в Москве в соседних кварталах, она призналась, что хочет попасть в популярное реалити-шоу "Дом-2".

Подпись к фото, Ольга

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Помимо модельных подработок Ольга занималась с детьми - преподавала им танцы с элементами гимнастики. "Она сама долгое время была хорошей гимнасткой и потом стала обучать гимнастике детей, ставила с ними небольшие номера", - рассказывает Дмитрий. Выступления детей Ольга снимала на видео и показывала Дмитрию некоторые ролики.

По выходным ее дочь иногда приезжала к ней в Москву из Брянска, и они проводили время вместе, выкладывая фотографии со своих прогулок по городу в социальных сетях. На нескольких таких фотографиях Ольга крепко обнимает свою дочь, подставив свою щеку к ее, и они смеются, глядя в камеру. Ольга подписала эти фотографии "моя малышка".

"Она была очень доброй, очень наивной, очень невинной. Никогда бы не подумал, что с ней произойдет то, что произошло", - говорит Дмитрий.

В какой-то момент Ольга переехала в другой район Москвы, и Дмитрий потерял с ней связь. А через пару лет, в июле 2020 года, он наткнулся во "Вконтакте" на новость о ее убийстве.

"В Подмосковье клиент убил 27-летнюю проститутку из Брянска", - гласил один из заголовков.

Когда Ольга начала заниматься секс-работой, неизвестно - она не рассказывала об этом своим друзьям. Трое ее знакомых, с которыми поговорила Би-би-си, предположили, что она оказалась в этой сфере, пытаясь исполнить свою мечту и стать телезвездой. По их мнению, в модельном бизнесе Ольга могла познакомиться с кем-то, кто предложил ей заняться работой в эскорте и убедил ее в том, что таким образом она сможет попасть на телевидение.

У Ольги был профайл на сайте интим-услуг, где она была зарегистрирована под именем Марго. 20 июля 2020 года 53-летний Олег Точилкин открыл ее анкету и пригласил Ольгу к себе в квартиру в подмосковных Мытищах.

Как позже рассказали Би-би-си в Мытищинском городском суде, ранее Точилкин был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, умышленное причинение вреда здоровью группой лиц и за умышленное повреждение чужого имущества. Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, он освободился из колонии условно-досрочно на 4,5 года раньше срока.

Как установил суд, после того как Ольга приехала к Точилкину, между ними вспыхнула ссора, в результате которой он начал ее избивать, а затем задушил. После этого Точилкин вытащил обнаженное тело Ольги в подъезд, где его впоследствии обнаружили правоохранительные органы.

"Хорошая" и "плохая" жертвы

Убийца Александры, Марат Имашев, которому на момент совершения преступления было 49 лет, также был ранее неоднократно судим. Он провел в местах лишения свободы в общей сложности 28 лет - за убийства, изнасилование, кражи, разбойное нападение, мошенничество и побег из колонии, - и вышел на свободу в марте 2020 года.

Имашева нашли и задержали через три дня после убийства Александры. Во многом это произошло благодаря тому, что исчезновение девушки стало громкой новостью в Екатеринбурге, говорят ее друзья.

Они начали искать Александру на следующий день после ее исчезновения, после того как она не приехала к своей матери, чтобы забрать сына, а затем не пришла на работу.

"​Она была очень веселой и живой, но в то же время очень ответственной, - говорит ее подруга Марина. - Она никогда, ни при каких обстоятельствах не пропустила бы работу. Даже если она болела, она выпивала лекарства и шла на работу".

Подпись к фото, Друзья описывают Александру как веселую и очень ответственную

Друзья Александры подключили к ее поискам поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", создали страницу во "ВКонтакте", а также держали связь друг с другом в чате в WhatsApp. Помимо этого они связались с местными СМИ, чтобы обеспечить постоянное освещение поисков подруги в новостях.

Так Александра стала "молодой блондинкой из Березовского" и "пропавшей молодой мамой". На популярном екатеринбургском портале e1.ru новости о ее убийстве собраны под тегом "Убийство блондинки".

Когда Имашева задержали, он сначала сказал, что высадил Александру у какого-то кафе. Но полиграф показал, что он лжет. После этого Имашев сознался в убийстве и показал полицейским место, где спрятал труп убитой девушки.

Судебный процесс над Имашевым начался в апреле 2022 года, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. "Я раскаиваюсь", - сказал он в суде журналистам, а затем отвернулся.

Суд в Мытищах признал Олега Точилкина виновным в убийстве Ольги и приговорил его к 11 с половиной годам колонии особого режима. Сам Точилкин продолжает настаивать на своей невиновности в совершении убийства и подал сначала апелляционную, а затем кассационную жалобу на приговор. Апелляционный суд его жалобу удовлетворять не стал, рассмотрение жалобы в кассационном суде еще не состоялось.

По словам журналистки e1.ru Анастасии Ровнушкиной, которая освещала исчезновение Александры, эта история вызвала большой резонанс - новости о пропавшей девушке собирали много просмотров на сайте и откликов в социальных сетях.

"Александра была молода, очень красива, очень ответственна, - говорит Ровнушкина. - Ее убийство было возмутительно жестоким, потому что ее убил человек, который ранее уже был судим за многие преступления и провел в тюрьме почти 30 лет. Он убил женщину, потому что женщину легче убить".

"Александра была обычной молодой женщиной, матерью, на ее месте могла бы быть любая из нас", - добавляет она.

Ольга также была молода и тоже была матерью - ее дочь была всего на год старше сына Александры. И ее тоже убил мужчина, отсидевший много лет в тюрьме. Но ее смерть вызвала гораздо меньший интерес и сочувствие со стороны общественности.

"Как убивали проститутку из Брянска" - гласит заголовок на сайте одного из брянских СМИ. В комментариях к постам об убийстве Ольги в новостных пабликах в соцсети "ВКонтакте" пользователи обсуждали ее внешность, шутили о роде ее деятельности и осуждали за раннее рождение дочери. В конце поста о ее убийстве в одном из пабликов подписчикам предложили ответить на вопрос "А вам жаль таких жертв насилия?" В некоторых новостных заметках СМИ Ольгу, как и Александру, называли "блондинкой".

Подпись к фото, Ольга после переезда в Москву

Мать Ольги сказала Би-би-си, что характер освещения убийства ее дочери в СМИ и соцсетях причинил сильную боль всей семье, в частности, дочери Ольги, которой на тот момент было 11 лет.

Новостные ресурсы, публиковавшие сообщения об убийстве Ольги, не ответили на запросы Би-би-би. На телеканале РЕН-ТВ Би-би-си сказали, что не помнят ни саму эту историю, ни имени журналиста, который ее освещал.

Журналистка Анастасия Ровнушкина, которая писала об убийстве Александры на e1.ru, считает, что разное освещение в СМИ, которое получили истории двух девушек, объясняют обстоятельства убийства Ольги.

"СМИ отражают ценности нашей аудитории. И когда речь идет о делах, связанных со смертью секс-работниц, логика такая: если ты выбираешь такой криминальный путь, то это твой выбор. В России это противозаконно, и предполагается, что в этой работе ты сталкиваешься с гораздо большими рисками", - рассуждает она.

"Но если вы обычный человек, как любой из нас, то, я думаю, что язык СМИ по отношению к вам будет другим. Любая из нас могла бы оказаться в ситуации, в которой оказалась Александра, но большинство не может представить себя на месте секс-работницы", - продолжает журналистка.

Сейчас Ровнушкина работает в Лондоне. "И в британских СМИ то же самое. То же самое везде", - добавляет она.

Что такое фемицид?

Термин "фемицид" имеет разные трактовки. Всемирная организация здравоохранения трактует термин "фемицид" как умышленное убийство женщин за то, что они женщины, ООН - как убийство женщин и девочек по признаку пола. Общим для всех определений "фемицида" является идея о том, что пол жертвы стал одной из причин ее смерти.

18 стран Латинской Америки и Карибского бассейна приняли специальные законы, квалифицирующие убийство женщин как отдельное уголовное преступление. Во многих других странах термин "фемицид" не используется широко, а чаще всего употребляется в активизме против гендерного насилия.

До недавнего времени ООН не стала бы квалифицировать убийства Александры и Ольги как фемицид, поскольку признавала им только те случаи, когда убийцами женщин были их члены семьи или интимные партнеры. Но в марте этого года Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) предложило новую, более расширенную классификацию, согласно которой фемицидом признаются также убийства женщин незнакомцами.

Убийство должно признаваться фемицидом, если оно совершено при одном из следующих обстоятельств: убийца проявляет ненависть к женщине из-за ее пола, убийца избавился от тела жертвы в общественном месте (как в случае с Александрой), или если женщина работала в уязвимой сфере, такой как секс-индустрия (как Ольга), заявили в УНП ООН.

"Мы расширяем рамки определения фемицида, потому что поняли, что на данный момент мы не учитываем всех женщин, которые были убиты за то, что они были женщинами", - сказала Би-би-си руководительница отдела статистики и исследований УНП ООН Анджела Ми.

По ее словам, необходимость новых критериев для классификации фемицида нужна потому, что если страны начнут им следовать, то "мы впервые сможем измерить количество фемицидов на глобальном уровне". Также, по ее мнению, это освободит убитых женщин от нарративов, которые проецируют на них СМИ.

"Это нужно для того, чтобы каждая женщина считалась жертвой, независимо от того, мать она или секс-работница, несмотря на ее социальный или экономический статус", - говорит она.

Фемицид в России

По статистике УНП ООН, в 2018 году члены семьи или интимные партнеры были ответственны за 0,7 убийств женщин на 100 000 женщин в Британии, за 2,2 - в США и за 4,1 - в России.

В начале 2017 года в России декриминализовали побои в семье, совершенные впервые, переведя из разряда уголовных в категорию административных правонарушений. В отчете Всемирного банка за 2018 год Россия получила ноль баллов по защите женщин от насилия из-за отсутствия специального закона о домашнем насилии или о сексуальных домогательствах на рабочем месте и учебной сфере.

На данный момент УНП ООН предложило принять новые критерии для классификации фемицида 95 странам, в том числе Британии и России. Если они это сделают, то, возможно, в скором времени станет понятнее, насколько эффективно каждая из стран решает проблему убийств женщин.

Многие сомневаются, что российские власти будут вести подобную статистику. Сейчас этим занимается только российская феминистка и исследовательница Любава Малышева, которая использует в качестве источников данных российские новостные ресурсы. Малышева определяет фемицид как убийство женщины мужчиной, который знает, что убивает женщину.

По ее словам, она читает 500-1000 новостных заметок в день и добавляет имена всех убитых женщин на свой сайт Femicid.Net. В 2021 году она зафиксировала 1312 случаев фемицида в России, за первые пять месяцев 2022 года - 494.

"Фемицид - это проблема всего российского общества, затрагивающая всех российских женщин, - говорит Малышева, - и власти отказываются признавать наличие этой проблемы".

С этим согласна и адвокат Мари Давтян. Она отметила, что в российском законодательстве нет судебных запретительных ордеров или обязательного обучения управлению гневом для мужчин, проявляющих склонность к насилию.

"Ужас всего этого заключается в том, что никто не контролирует мужчин, которые уже совершали преступления, сопряженные с гендерным насилием. И эти мужчины продолжают совершать преступления снова и снова", - говорит она.