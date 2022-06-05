Удар по наследию Назарбаева. Референдум по конституции в Казахстане как репетиция президентских выборов

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

час назад

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Автор фото, AFP

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по поправкам к основному закону страны. Это личная инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева, и многие считают, что на этом референдуме власть предлагает народу выразить поддержку главе государства.

Нынешний референдум лежит в русле политики правительства Токаева, "слышащего парламент", и призван стать ответом на запрос общественности, уставшей от автократии.

Кроме того, как считают эксперты, для Токаева это очередная попытка реабилитировать свою репутацию после январских протестов и непопулярного решения ввести войска ОДКБ для урегулирования конфликта.

Это третий референдум в Казахстане со времени получения независимости. Два предыдущих проводились в 1995 году: первый - о продлении президентских полномочий Назарбаева, второй - конституционный, по итогам которого и был принят нынешний основной закон. Впоследствии конституция страны переписывалась пять раз. Всего было внесено 26 поправок в 19 статей. Изменения одобрял парламент.

Как будет проходить референдум?

Казахстанцы на этот раз будут голосовать на референдуме пакетом, то есть за или против всех поправок вместе.

Всего же поправок 56 в 33 разных статьях основного закона страны, таким образом, конституция переписывается практически на треть.

Автор фото, ABDUAZIZ MADYAROV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Январские события стали для Казахстана настоящим потрясением

Поправки были опубликованы в средствах массовой информации и доступны общественности. Однако многие эксперты сомневаются в том, что граждане понимают, за что именно они идут голосовать.

"Попытка ознакомиться со всеми поправками, если ты не эксперт и не аналитик, похожа на квест, - говорит казахский политолог Досым Сатпаев. - Формулировка многих из них довольно сложная и уводящая от сути. А ведь может быть и так, что кому-то нравится пять из пятидесяти поправок, или 10, или пятнадцать, а возможности проголосовать по разделам у граждан нет".

Удар по наследию Назарбаева

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие жители Казахстана видят причины сегодняшних проблем в наследии Назарбавеа

В большинстве своем казахстанцы считают, что идут голосовать за лишение Нурсултана Назарбаева его титула - елбасы ("отца нации" на казахском) и других привилегий.

Первый президент страны, правивший 29 лет, 8 месяцев и 26 дней, год назад уже отказался от полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана, а во время протестов в январе этого года - и от поста главы Совбеза.

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После этого он практически исчез из виду и дал свое первое за долгое время интервью прямо перед референдумом. В разговоре с "Коммерсантом" Назарбаев пообещал поддержать Токаева на референдуме и заявил, что, находясь в отставке, собирается заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности.

Именно Назарбаева политологи считают проигравшим во внутриэлитной схватке с его преемником Токаевым в январе 2022 года. Об этом говорят и многочисленные расследования против его родственников, и их увольнения с государственных постов, порой с последующим арестом.

Наиболее громким стал арест в марте племянника Назарбаева, крупного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, который во время правления дяди занимал ряд крупных государственных постов.

В январе-феврале были взяли под стражу бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и трое его заместителей. Их подозревают в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и служебных злоупотреблениях.

Назарбаева же и его родственников большинство казахстанцев винят в узурпации власти и богатства в стране в течение последних трех десятилетий и считают основной причиной социальных и экономических проблем.

Таким образом, наследие елбасы, начиная с названия правящей партии и предоставления неприкосновенности его родственникам, постепенно сходит на нет. А переименование столицы обратно в Астану кажется уже вполне возможным.

"Статьи касательно узурпации власти и запрета родственникам главы государства занимать официальные должности пользуются популярностью у населения и хорошо прорекламированы, но на самом деле, если вникнуть в суть поправок, полномочия президента в новой редакции конституции вовсе не слабеют", - отмечает Сатпаев.

Отход от суперпрезидентской системы

Автор фото, EPA Подпись к фото, Токаев проецирует себя как президент, "слышаший парламент"

Аналитики не рассматривают нынешнюю конституционную реформу как отказ от суперпрезидентской системы, хотя не отрицают, что попытки ослабить власть президента через поправки имеют место быть.

К примеру, теперь ни президенту, ни акимам (мэрам городов и губернаторам областей), ни судьям или военнослужащим нельзя будет совмещать должность с членством в политической партии.

Реформы также коснулись политической системы двухпалатного парламента: теперь выборы в мажилис (нижнюю палату) должны будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе (по партийным спискам и в результате голосования на определенных участках). До сих пор 98 членов мажилиса избирались по партийным спискам, а семь - выбирались Ассамблеей народа Казахстана.

Но Сенат (верхняя палата парламента, состоящая из территориальных представителей и депутатов, назначенных президентом) при этом не упраздняется, хотя его наличие часто вызывает вопросы у экспертов.

Они считают его ненужным органом, имеющим только одну функцию - сделать невозможным импичмент президента. Однако новая редакция конституции предусматривает изменение состава Сената: количество депутатов, назначаемых президентом, в нем сократится с 15 до 4.

Двоякие поправки

Ощущение, что многие поправки - это упаковка тех изменений, которых желает общество, но с прежней начинкой, отмечает Сатпаев.

Так, одна из самых популярных поправок заключается в том, что президент теперь не будет назначать акимов, как прежде. Однако если ознакомиться ближе, это скорее оговорка к основному закону.

"По новой поправке президент будет просто предлагать двух кандидатов маслихатам (региональные органы власти - Би-би-си), и они в свою очередь выберут одного из них. Другими словами, это скорее всего будет человек, поддерживающий политику президента", - говорит эксперт.

Другая спорная статья, которую в свое время принял еще Назарбаев, также остается в новой редакции конституции. Суть ее заключается в том, что один человек не сможет занимать должность главы государства более двух президентских сроков подряд.

Ее задача - служить инструментом предотвращения узурпации власти одним человеком. Но, по мнению экспертов, слово "подряд" оставляет лазейку для главы государства осуществить транзит власти по российскому сценарию "Путин-Медведев-Путин".

Токаев предлагает на референдуме восстановить Конституционный суд, упраздненный ранее Назарбаевым, но при этом полномочия назначать председателя суда и утверждать заместителей судей остаются по-прежнему за главой государства.

Таким образом, за президентом остается большинство его прежних полномочий, таких как должность главнокомандующего, право на роспуск парламента, назначение членов правительства, назначение и увольнение высших судей.

Но есть в предлагаемых поправках и жесты в сторону народовластия, а также гуманизации законодательства.

Послабления для малых партий и отмена смертной казни

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После подавления январских протестов граждане Казахстана не испытывают особого оптимизма по поводу политического будущего страны

Конституционная реформа предусматривает снижение регистрационного порога для участвующих в выборах партий в четыре раза.

Теперь для регистрации партиям нужно будет собрать не 20 тысяч подписей, а всего лишь пять тысяч. Высокий регистрационный порог считается в Казахстане одной из главных проблем для оппозиционных партий, которые таким образом отсеиваются еще до начала предвыборной гонки.

Одна из поправок к Основному закону закрепляет запрет на вынесение смертных приговоров. Законодательно смертная казнь в Казахстане отменена с декабря 2021 года, но в конституции это не прописано.

С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, при этом судьям не запрещалось соответствующие приговоры выносить.

В качестве альтернативы смертной казни в Казахстане выступает пожизненное лишение свободы.

Референдум и казахстанцы

После январских протестов казахстанцы смотрят на проект реформы конституции с растущим скептицизмом.

Автор фото, ABDUAZIZ MADYAROV/AFP via Getty Images Подпись к фото, Январские события стали для Казахстана настоящим потрясением

Основной посыл агиткампании накануне референдума был направлен на обеспечение явки.

По результатам исследования общественного мнения, проведенного президентской Службой центральных коммуникаций, около 60% выразили намерение проголосовать на референдуме, а более 70% знают о самом референдуме и поддерживают идею его проведения.

"Народ в январе и после январских событий требует изменений, и это попытка властей как-то отразить этот запрос. Поэтому, конечно, это все же лучше, чем ничего", - говорит о референдуме Сатпаев.

По его мнению, центральная власть на референдуме протестирует способность муниципальных властей в каждом регионе обеспечить явку и требуемый результат перед президентскими выборами, запланированными на 2024 год.