Удар по наследию Назарбаева. Референдум по конституции в Казахстане как репетиция президентских выборов
- Наргиза Рыскулова
- Би-би-си, Бишкек
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В воскресенье в Казахстане проходит референдум по поправкам к основному закону страны. Это личная инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева, и многие считают, что на этом референдуме власть предлагает народу выразить поддержку главе государства.
Нынешний референдум лежит в русле политики правительства Токаева, "слышащего парламент", и призван стать ответом на запрос общественности, уставшей от автократии.
Кроме того, как считают эксперты, для Токаева это очередная попытка реабилитировать свою репутацию после январских протестов и непопулярного решения ввести войска ОДКБ для урегулирования конфликта.
Это третий референдум в Казахстане со времени получения независимости. Два предыдущих проводились в 1995 году: первый - о продлении президентских полномочий Назарбаева, второй - конституционный, по итогам которого и был принят нынешний основной закон. Впоследствии конституция страны переписывалась пять раз. Всего было внесено 26 поправок в 19 статей. Изменения одобрял парламент.
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Как будет проходить референдум?
Казахстанцы на этот раз будут голосовать на референдуме пакетом, то есть за или против всех поправок вместе.
Всего же поправок 56 в 33 разных статьях основного закона страны, таким образом, конституция переписывается практически на треть.
Поправки были опубликованы в средствах массовой информации и доступны общественности. Однако многие эксперты сомневаются в том, что граждане понимают, за что именно они идут голосовать.
"Попытка ознакомиться со всеми поправками, если ты не эксперт и не аналитик, похожа на квест, - говорит казахский политолог Досым Сатпаев. - Формулировка многих из них довольно сложная и уводящая от сути. А ведь может быть и так, что кому-то нравится пять из пятидесяти поправок, или 10, или пятнадцать, а возможности проголосовать по разделам у граждан нет".
Удар по наследию Назарбаева
В большинстве своем казахстанцы считают, что идут голосовать за лишение Нурсултана Назарбаева его титула - елбасы ("отца нации" на казахском) и других привилегий.
Первый президент страны, правивший 29 лет, 8 месяцев и 26 дней, год назад уже отказался от полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана, а во время протестов в январе этого года - и от поста главы Совбеза.
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Конец истории Подкаст
После этого он практически исчез из виду и дал свое первое за долгое время интервью прямо перед референдумом. В разговоре с "Коммерсантом" Назарбаев пообещал поддержать Токаева на референдуме и заявил, что, находясь в отставке, собирается заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности.
Именно Назарбаева политологи считают проигравшим во внутриэлитной схватке с его преемником Токаевым в январе 2022 года. Об этом говорят и многочисленные расследования против его родственников, и их увольнения с государственных постов, порой с последующим арестом.
Наиболее громким стал арест в марте племянника Назарбаева, крупного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, который во время правления дяди занимал ряд крупных государственных постов.
В январе-феврале были взяли под стражу бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и трое его заместителей. Их подозревают в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и служебных злоупотреблениях.
Назарбаева же и его родственников большинство казахстанцев винят в узурпации власти и богатства в стране в течение последних трех десятилетий и считают основной причиной социальных и экономических проблем.
Таким образом, наследие елбасы, начиная с названия правящей партии и предоставления неприкосновенности его родственникам, постепенно сходит на нет. А переименование столицы обратно в Астану кажется уже вполне возможным.
"Статьи касательно узурпации власти и запрета родственникам главы государства занимать официальные должности пользуются популярностью у населения и хорошо прорекламированы, но на самом деле, если вникнуть в суть поправок, полномочия президента в новой редакции конституции вовсе не слабеют", - отмечает Сатпаев.
Отход от суперпрезидентской системы
Аналитики не рассматривают нынешнюю конституционную реформу как отказ от суперпрезидентской системы, хотя не отрицают, что попытки ослабить власть президента через поправки имеют место быть.
К примеру, теперь ни президенту, ни акимам (мэрам городов и губернаторам областей), ни судьям или военнослужащим нельзя будет совмещать должность с членством в политической партии.
Реформы также коснулись политической системы двухпалатного парламента: теперь выборы в мажилис (нижнюю палату) должны будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе (по партийным спискам и в результате голосования на определенных участках). До сих пор 98 членов мажилиса избирались по партийным спискам, а семь - выбирались Ассамблеей народа Казахстана.
Но Сенат (верхняя палата парламента, состоящая из территориальных представителей и депутатов, назначенных президентом) при этом не упраздняется, хотя его наличие часто вызывает вопросы у экспертов.
Они считают его ненужным органом, имеющим только одну функцию - сделать невозможным импичмент президента. Однако новая редакция конституции предусматривает изменение состава Сената: количество депутатов, назначаемых президентом, в нем сократится с 15 до 4.
Двоякие поправки
Ощущение, что многие поправки - это упаковка тех изменений, которых желает общество, но с прежней начинкой, отмечает Сатпаев.
Так, одна из самых популярных поправок заключается в том, что президент теперь не будет назначать акимов, как прежде. Однако если ознакомиться ближе, это скорее оговорка к основному закону.
"По новой поправке президент будет просто предлагать двух кандидатов маслихатам (региональные органы власти - Би-би-си), и они в свою очередь выберут одного из них. Другими словами, это скорее всего будет человек, поддерживающий политику президента", - говорит эксперт.
Другая спорная статья, которую в свое время принял еще Назарбаев, также остается в новой редакции конституции. Суть ее заключается в том, что один человек не сможет занимать должность главы государства более двух президентских сроков подряд.
Ее задача - служить инструментом предотвращения узурпации власти одним человеком. Но, по мнению экспертов, слово "подряд" оставляет лазейку для главы государства осуществить транзит власти по российскому сценарию "Путин-Медведев-Путин".
Токаев предлагает на референдуме восстановить Конституционный суд, упраздненный ранее Назарбаевым, но при этом полномочия назначать председателя суда и утверждать заместителей судей остаются по-прежнему за главой государства.
Таким образом, за президентом остается большинство его прежних полномочий, таких как должность главнокомандующего, право на роспуск парламента, назначение членов правительства, назначение и увольнение высших судей.
Но есть в предлагаемых поправках и жесты в сторону народовластия, а также гуманизации законодательства.
Послабления для малых партий и отмена смертной казни
Конституционная реформа предусматривает снижение регистрационного порога для участвующих в выборах партий в четыре раза.
Теперь для регистрации партиям нужно будет собрать не 20 тысяч подписей, а всего лишь пять тысяч. Высокий регистрационный порог считается в Казахстане одной из главных проблем для оппозиционных партий, которые таким образом отсеиваются еще до начала предвыборной гонки.
Одна из поправок к Основному закону закрепляет запрет на вынесение смертных приговоров. Законодательно смертная казнь в Казахстане отменена с декабря 2021 года, но в конституции это не прописано.
С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, при этом судьям не запрещалось соответствующие приговоры выносить.
В качестве альтернативы смертной казни в Казахстане выступает пожизненное лишение свободы.
Референдум и казахстанцы
После январских протестов казахстанцы смотрят на проект реформы конституции с растущим скептицизмом.
Основной посыл агиткампании накануне референдума был направлен на обеспечение явки.
По результатам исследования общественного мнения, проведенного президентской Службой центральных коммуникаций, около 60% выразили намерение проголосовать на референдуме, а более 70% знают о самом референдуме и поддерживают идею его проведения.
"Народ в январе и после январских событий требует изменений, и это попытка властей как-то отразить этот запрос. Поэтому, конечно, это все же лучше, чем ничего", - говорит о референдуме Сатпаев.
По его мнению, центральная власть на референдуме протестирует способность муниципальных властей в каждом регионе обеспечить явку и требуемый результат перед президентскими выборами, запланированными на 2024 год.
"С политической точки зрения, происходит повышение легитимности Токаева в глазах международной общественности: президент пообещал политическую реформу и проводит ее, но стоит помнить, что народ Казахстана ждет не только политических реформ, но еще и социально-экономических изменений. Токаев не сможет бесконечно кивать в сторону предшественника", - считает политолог.