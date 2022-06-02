Война в Украине: как долго Запад сможет сохранять единство мнений?

Пол Адамс

Дипломатический корреспондент Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На встрече "Большой семерки" в марте лидеры Великобритании, Франции и США выступали единым фронтом

По мере того как российские войска медленно и с трудом продвигаются вглубь украинской территории на востоке Донбасса, а военные аналитики говорят о длительной войне на истощение, возникает вопрос, а не истощится ли желание Запада продолжать поддержку Украины и не появляются ли трещины в его единстве по этому вопросу?

Что думает Владимир Путин, командующий военными действиями из сверкающих белизной и золотом залов Кремля, о бурных спорах, которые ведут страны Запада о том, как лучше поддержать Украину и до какого предела стоит доходить в наказании России?

В одном углу российский президент видит правительства Великобритании, Польши и стран Балтии, призывающие к его однозначному военному поражению в Украине.

"Мы должны гарантировать, что Россия будет изгнана из Украины самими украинцами, - заявила не далее как на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. - И не должно быть никаких компромиссов по поводу украинской территории".

Но одновременно он наблюдает, как в другом углу руководители Франции, Германии и Италии предлагают несколько иной подход.

В начале мая Эмманюэль Макрон призывал к перемирию между Россией и Украиной и предостерегал Запад от "желания унизить или оскорбить" Россию или ее лидера.

Тогда же, выступая в Белом доме, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в Европе хотели бы "обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит отправлять в Украину тяжелые вооружения, несмотря на свои обещания и решение бундестага

А после того как Макрон и Шольц в прошлую субботу почти полтора часа проговорили с Владимиром Путиным по телефону, обсуждая возможность экспорта украинского зерна через Черное море, латвийский вице-премьер разразился в соцсетях гневной тирадой.

"Похоже, что есть категория так называемых западных лидеров, обуреваемых стойким желанием самоунижения вкупе с полной отстраненностью от политических реалий", - написал у себя в "Твиттере" Артис Пабрикс.

Противоречивые сигналы

Понятно, что главным для Кремля остается мнение американского президента.

Однако от Джо Байдена поступают противоречивые сигналы.

В марте американский президент называл Путина военным преступником и намекал на необходимость смены режима в Кремле, а на этой неделе не хотел поначалу отправлять в Украину ракетные комплексы, "которые могут наносить удары по целям в России", так что даже заслужил похвалу со стороны Дмитрия Медведева, назвавшего такой подход "рациональным".

Впрочем после того, как в среду США все же объявили об отправке четырех этих комплексов в Украину, Кремль заявил, что США лишь подливают масла в огонь конфликта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США согласились предоставить Украине небольшое количество ракетных систем залпового огня HIMARS

Поскольку всем известно о привычке Байдена говорить наобум, сообщать о взвешенных решениях американской администрации обычно приходится госсекретарю Энтони Блинкену.

Так, на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине Блинкен заверил, что США и их партнеры нацелены на то, чтобы оказать Украине максимальную помощь как на поле боя, так и за столом переговоров с тем, чтобы она могла отразить российскую агрессию и в полной мере защитить свою независимость и суверенитет.

Заявление, конечно, сильное, но что конкретно означает "максимальная помощь" и защита независимости и суверенитета "в полной мере"?

Можно ли говорить, что на фасаде западного консенсуса по вопросу Украины стали появляться трещины?

"Для этого достаточно вспомнить битву за введение нефтяного эмбарго", - говорит руководитель отдела внешней политики Центра европейских реформ Иэн Бонд, имея в виду несколько недель мучительных переговоров, результатом которых стал частичный и поэтапный запрет на импорт российской нефти странами Евросоюза.

О том, чтобы в скором времени ввести эмбарго и на российский газ, речи сейчас даже не идет.

Да, страны Балтии и Польша хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, но как призналась на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, принимать последующие санкции будет еще тяжелее.

А австрийский канцлер Карл Нехаммер и вовсе сказал, что эмбарго на газ в грядущем пакете санкций рассматриваться не будет.

Нужно больше оружия

Как сетуют в Киеве, Запад наобещал много, а предоставил куда меньше.

Данные на этой неделе США и Германией обещания начать поставки современных систем залпового огня, средств ПВО и радиолокации должны ободрить украинских командиров, остро нуждающихся в такого рода вооружениях.

Тем не менее, обвинения в адрес Германии в проволочках с давно обещанными поставками и настойчивые требования Байдена, чтобы американское оружие применялось по российским целям только на территории Украины, вызывают у некоторых вопрос: почему Запад хочет ограничить военные усилия Киева, в то время как Москва никаких ограничений не соблюдает.

"Происходит своего рода корректировка, - говорит Иэн Бонд. - Как если бы мы говорили, что желаем украинцам победы, но не то, чтобы очень крупной".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные активно пользуются американскими противотанковыми системами Javelin

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сегодня широко распространено представление, что Путин развязал эту войну в твердой уверенности, что Запад не решится ему ответить, что страны НАТО, совсем недавно пережившие позор в Афганистане, не рискнут быть втянутыми в новый международный конфликт.

Если верить некоторым поступающим из Москвы сообщениям, там медленно растет уверенность, что, говоря словами кремлевского источника в интервью "Медузе", рано или поздно Европа устанет помогать.

В Кремле могли обрадоваться и недавнему заявлению британского правительства, что если грядущей зимой Россия прекратит поставки газа, до 6 млн британских домохозяйств могут испытать перебои с энергией.

Но в самом ли деле гнев западной общественности может подорвать поддержку, оказываемую Украине?

О такой опасности сообщила в мае Конгрессу директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Возможно, Путин делает ставку на то, что по мере усугубления проблем с продовольствием, инфляцией и ценами на энергоносители решимость США и ЕС ослабнет, - заявила она членам сенатского комитета по вооруженным силам.

На фоне всех переживаний по поводу наносимого самим себе ущерба и колебаний в вопросах поставки оружия Запад пока сохраняет удивительное единодушие по отношению к Украине.

Однако существующие трещины вполне могут начать расползаться дальше.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Запад пока остается на удивление единодушным в своей поддержке Украины, хотя в Киеве сетуют, что слов раздается больше, чем дел

"Если одна из сторон конфликта начнет явно одерживать верх, это может усугубить проблему, - полагает Иэн Бонд. - К примеру, если российские войска прорвут украинскую оборону на востоке и двинутся к Днепру, то опять начнутся разговоры о том, какую часть своей территории Украина будет готова принести в жертву ради прекращения огня".

Ну а если украинская армия начнет теснить россиян, то, как говорит Бонд, на Западе тут же зазвучат голоса: "Не пытайтесь отвоевать те части Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем России".

Сейчас эти дебаты могут показаться не самыми релевантными, но когда ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер предположил в Давосе, что Украине стоило бы подумать об отказе от части своей территории в обмен на мир с Россией, он столкнулся с яростной реакцией как в самой Украине, так и за ее пределами.