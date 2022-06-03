Как первые четыре установки HIMARS помогут Украине в противостоянии с Россией?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

3 июня 2022, 10:57 GMT Обновлено 22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американские HIMARS на учениях в Морокко

Новый пакет боеприпасов, вооружений и военной техники, который США передадут Украине, включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, которые давно хотят получить украинские военные.

Вашингтон пока отправляет Киеву всего четыре таких установки.

"HIMARS позволит им [украинцам] получить больше возможностей для противостояния. Сейчас гаубицы, которые мы им уже предоставили ранее, могут стрелять на расстояние около 30 км. Дальность HIMARS более чем в два раза больше, что позволит им - даже с меньшим количеством пусковых установок - более успешно противостоять [российским войскам]", - сказал замминистра обороны США Колин Каль на брифинге в Пентагоне.

Вечером 2 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за отправку Украине "современных ракетных систем залпового огня HIMARS". По его словам, в Киеве "работают над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".

Сколько именно РСЗО хочет получить Украина, неизвестно, но, по мнению экспертов, четыре пусковые установки не смогут переломить ход боевых действий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, РСЗО HIMARS на колесном шасси легче и мобильней

По словам израильского эксперта Давида Гендельмана, сейчас Киев благодарен за поставки любых вооружений, но чуда ждать от этих РСЗО не стоит.

"В таком количестве они [HIMARS] какого-то системного эффекта дать не могут. Возможно, это первая ласточка, и она лишь предвещает в будущем расширение количества. Эти четыре установки, если они будут действовать вместе, как уменьшенная батарея, на каком-то ограниченном участке определенный эффект дадут. Но понятно, что это не то количество, которое хотела Украина. Им нужно на порядок больше", - сказал эксперт.

По словам Давида Гендельмана, Украине нужны "сотни систем залпового огня".

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, которые передают американцы, "учебными", дальше они "приедут в товарных количествах". "Думаю, что менее чем о дивизионе (18 установок) нечего и говорить, скорее всего, будет больше — два-три, посмотрим", — заявил Арестович.

О том, что это число пусковых установок - лишь первая партия, говорил на брифинге и представитель Пентагона. Он также сказал, что они будут использоваться для обучения. Однако когда и сколько систем будет поставлено в будущем, он не уточнил.

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Штаты не единственная страна, которая передает Укране системы залпового огня. 2 июня стало известно, что несколько систем M270B1 MLRS, которые отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом, собирается поставить Украине Великобритания, но их точное число и сроки поставок неизвестны. Великобритания имеет на вооружении 35 таких систем.

Ранее президент Владимир Зеленский признавал, что системы залпового огня укрепят ВСУ. "У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам с просьбой поставить нам системы MLRS, с помощью которых Украина сможет забрать инициативу и начать освобождать свою территорию", - сказал он.

В нынешнем конфликте артиллерия, частью которой являются РСЗО, играет очень важную роль. Поставки других артиллерийских систем Киеву - более многочисленные.

Например, Украина уже получила из США более 100 гаубиц М777, у Польши Киев закупил е60 самоходных артиллерийских установок "Краб" калибра 155 миллиметров (еще 18 САУ были безвозмездно отправлены Украине на прошлой неделе).

В мае уже Польша обращалась к США с официальным запросом на закупку 500 боевых модулей M142 HIMARS для производства локализованной версии этой ракетной системы. Она планирует через несколько лет получить 80 батарей таких пусковых установок.

"Смерчи", "Ольхи" и "Ураганы"

На вооружении ВСУ уже имеются дальние реактивные системы залпового огня, которые они применяли на фронте.

Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".

У России в арсенале больше дальних систем залпового огня, по данным Military Balance, в начале 2021 года в ВС РФ было 206 "Ураганов", а также 120 "Смерчей" и "Торнадо-С".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, РСЗО "Смерч" активно используют в ходе конфликта - часть этой российской ракеты нашли в районе Бородянки

2 марта пресс-служба украинского КБ "Луч" сообщила, что с 24 февраля ВСУ "нанесли около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Это новые высокоточные и дальние ракеты, которые были созданы всего несколько лет назад. Сколько их было произведено, неизвестно, но, судя по публикациям в открытых источниках, их было сделано всего около сотни.

Для украинской "Ольхи", "Смерча" и его обновленной российской версии "Торнадо С" было создано множество разных ракет с кассетными, кумулятивными, осколочно-фугасными и даже термобарическими боеприпасами.

Дальность некоторых специальных снарядов достигает 120 километров, но большинство ракет стреляет, максимум, на 90 километров.

Кроме того, "Смерч" (и его обновленные версии) может применяться для дистанционного минирования - некоторые ракеты разбрасывают противотанковые и противопехотные мины.

Сколько ракет осталось в арсеналах ВСУ и ВС РФ спустя три месяца боевых действий неизвестно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Этот украинский "Смерч" был сфотографирован под Краматорском в 2015 году

"Ураган" - менее мощная и более старая система, довольно сложная в применении, но, тем не менее, она способна стрелять на 35 километров, что тоже позволяет обстреливать позиции противника с расстояния, которое превышает дальность действия самых распространенных и многочисленных систем РСЗО "Град" и гаубиц Д-30.

Никаких данных о том, сколько боеприпасов осталось для этих РСЗО в Украине и России, и в каком состоянии они находятся, нет.

О количестве боеприпасов для HIMARS, которые поставят американцы, пока ничего не сообщалось, однако известно, что это будут высокоточные ракеты GMLRS.

В отличие от "Смерча" и "Ольхи", и тем более от старого советского "Урагана", боеприпасы для HIMARS можно поставлять из-за границы. Расход ракет в любом военном конфликте очень велик, и ВСУ нужно постоянно их восполнять.

РСЗО против важных целей

Ракетные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS - ближайшие "родственники". Они отличаются шасси и числом пусковых контейнеров.

MLRS был создан еще в 1970-х годах прошлого века, в войска стал поступать в 1983 году, и с тех пор уже несколько раз модернизировался. HIMARS появился в конце 1990-х годов как более мобильная и легкая версия пусковой установки.

Два пусковых контейнера MLRS смонтированы на гусеничном шасси, а всего один такой же блок у HIMARS установлен на шестиколесном грузовике.

В каждый пусковой контейнер можно зарядить по шесть ракет калибра 277 миллиметров, или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью до 300 километров.

Кроме нее MLRS, как и HIMARS, может использовать еще два типа боеприпасов. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.

Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 километров. Такие ракеты США собираются поставить вместе с РСЗО.

Украина, добиваясь получения американских MLRS, рассчитывает получить не только дальнобойные пусковые установки, увеличив их общее число в войсках, но также обрести оружие, способное действовать более точно.

Тактика, которой придерживаются ВСУ, - точные удары по хорошо разведанным целям. Украинские военные, судя по комментариям наблюдателей и экспертов, более широко используют разведку и корректировку работы артиллерии при помощи дронов.