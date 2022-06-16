"Худо-бедно. Скорее бедно". Что ждет в России музыкантов, осудивших войну с Украиной

Наталия Зотова

Би-би-си

23 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Valery Sharifullin/TASS Подпись к фото, В прошлом году Манижа преставляла Россию на Евровидении, а теперь ее концерты отменяют

Только за последние недели в России отменили несколько выступлений артистов, выступивших против войны с Украиной. Би-би-си поговорила с ними о том, что они думают о свободе творчества в нынешних условиях и каким видят свое будущее.

Тем музыкантам, кто остался в России, при этом не поддержав войну, выступать все сложнее. Даже черного квадратика от 24 февраля в "Инстаграме" бывает достаточно, чтобы попасть в черный список - музыканты убеждены, что такой список есть и вошедшим туда группам регулярно мешают выступать.

Такой черный квадрат в день начала российского вторжения выложила в "Инстаграме" певица Манижа, представлявшая Россию на прошлогоднем конкурсе Евровидения. "Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешние события против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов", - написала она.

У Манижи за последние несколько недель отменили два выступления на фестивалях, в том числе на Stereoleto в Петербурге.

"По словам организаторов фестиваля, им поступали звонки и угрозы. И это не первая подобная "дисквалификация" из фестивальной программы за последний месяц. Ранее был "Самфест" в Самаре с похожим сценарием", - так об отмене говорится в официальном комментарии, который певица отправляла в разные СМИ.

Би-би-си запросила комментарий у организаторов фестивалей Stereoleto. На момент публикации они ничего не ответили.

Никаких угроз и давления не было, ответили Би-би-си в администрации "Самфеста", добавив, что с Манижей у них теплые и дружеские многолетние отношения, никакого конфликта нет.

"Не имеет права поддерживать военные конфликты"

Представитель певицы Сергей Яковлев убежден, что срывы концертов связаны с "глобальной миротворческой позицией" Манижи, российской певицы таджикского происхождения, которая вместе с родителями уехала из Таджикистана во время гражданской войны в 1990-х.

"Манижа - посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в уставе этой организации указано, что ни один посол не имеет права поддерживать военные конфликты и вооруженные действия какой-либо из сторон", - говорит ее представитель.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Осенью 2021 года Манижа открыла в России фонд "SILSILA", она учредила его вместе со своей мамой. Фонд работает с жертвами домашнего насилия, мигрантами и беженцами, а сейчас - и беженцами с территории Украины. Сейчас певица устраивает бесплатные концерты для сотрудников и подопечных других фондов в России.

В марте у Манижи вышел клип на песню "Soldier": в ней поется, что солдат - муж и отец, а не игрушка в чужих руках. Песню эту она написала давно, в 19 лет - об этом сказано в описании клипа. Но противникам певицы это не важно. Сторонники войны - в первую очередь ультраправые активисты - принялись призывать к отмене концерта Манижи на Stereoleto.

В интернете распространяли призывы писать в МВД письма, требуя проверить певицу по новой уголовной статье о дискредитации российской армии.

Основатель интернет-движения "Мужское государство" Владислав Поздняков радовался отмене концерта "таджички и русофобки", которому "поспособствовала наша с вами огласка". Консервативное "Мужское государство" регулярно развязывает интернет-травлю феминисток, представителей ЛГБТ и всех, кого считает нерусскими. В октябре прошлого года Нижегородский областной суд признал это движение экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Представитель Манижи Яковлев называет все происходящее кибербуллингом.

Такая сетевая травля певицы происходит не впервые. В прошлом году, когда Манижа отправилась на Евровидение от России с песней "Russian Woman", на нее тоже нападали с националистических и ксенофобских позиций.

"Манижа - таджичка-русофобка, которая дискредитирует образ русской женщины, - так пересказывает общий смысл того скандала ее представитель. - Сейчас - новый поворот того же дискурса. У комментаторов позиция такая: либо поддерживай [политику России], либо уезжай. Не оставайся в РФ, не зарабатывай тут деньги, даже если тратишь их на благотворительность и поддержание работы фонда".

Манижа не раз говорила, что все-таки намерена остаться жить в России.

"Стихийная сила, преодолеть которую музыканты не в состоянии"

С петербургского "Отличного FESTа" сняли сразу несколько групп: в том числе "Кис-Кис", тоже сделавших антивоенное заявление в феврале. Об отмене выступлений стало известно всего за три дня до фестиваля.

Убрали даже сет группы Anacondaz, которые должны были быть хедлайнерами одного из двух дней. Незадолго до этого В апреле отменили несколько концертов группы в регионах: в том числе в Костроме, Нижневартовске, Сургуте. Концерты группы в Новосибирске, Курске, Рязани перенесли на осень - тоже не по их инициативе. Организаторы фестиваля обтекаемо написали, что выступления не состоятся "по не зависящим от них причинам".

Причин отмены группам не сообщают. "Помните, как было написано официальное заключение в деле о гибели туристов на перевале Дятлова? "Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии". Вот тут что-то подобное. Стихийная сила, преодолеть которую музыканты и организаторы концертов не в состоянии", - иронизируют вокалисты группы Anacondaz Сергей Карамушкин и Артем Хорев.

Автор фото, Anacondaz band Подпись к фото, Музыканты группы Anacondaz Сергей Карамушкин и Артем Хорев

Би-би-си связалась с организаторами "Отличного FESTа", но те отказались от комментариев.

Anacondaz пишут, срели прочего, остросоциальные песни. В 2021 году у них вышла песня "Уходи" со строчками: "Ты прикинь, никому не нужен больше царь. Вместе дольше, чем нужно, мы лет на двадцать. Извини, дело в тебе, и нам пора расстаться".

Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян поет о любви, а не о политике, но тоже уверена, что попала в черные списки. В начале июня ее, как и Манижу, сняли с фестиваля Stereoleto.

Отмены концертов "АлоэВера" начались задолго до войны, еще полтора года назад, когда Мусаелян выступила в поддержку арестованного Алексея Навального. Тогда она была женой другого оппозиционного политика - Ильи Яшина. Певица считает, что, мешая ей проводить концерты, власти еще и пытались надавить на ее мужа-активиста.

"Морально давит неопределенность"

После 24 февраля у "АлоэВера" отменился не только фестиваль, но и сольные концерты в Москве и Петербурге. Это лишает артистов заработка, говорит Вера Мусаелян.

"У моих музыкантов нет работы, - рассказала она Би-би-си. - Когда ты лидер группы, у тебя могут быть рекламные и другие заработки. А ребята занимались только музыкой и остались без какой-либо работы. На Patreon нет возможности платить и снимать деньги, в Apple Music тоже. То есть санкции нам обрубили возможности диджитал-заработка".

От этого страдают и будущие концерты: из-за частых отмен люди не покупают билеты заранее, а значит, у музыкантов не хватает денег оплачивать площадки и рекламу на прежнем уровне.

"Мы рады, что хотя бы смогли в апреле отыграть несколько концертов, в том числе самые большие, в Москве и Питере. Все деньги с этих концертов отдали в фонд "Нужна помощь" и в ОВД-инфо (власти России признали этот проект "иностранным агентом" - Би-би-си). Это уже хорошо. Успели сделать хоть что-то, - прокомментировали Би-би-си участники группы Anacondaz Сергей Карамушкин и Артем Хорев. - В остальном отмена концертов - не самое страшное, что может случиться. И морально больше давит тотальная неопределенность. А отмены мы переживем. Худо-бедно. Скорее бедно".

Автор фото, Anacondaz band Подпись к фото, Anacondaz пишут в том числе остросоциальные песни

О неопределенности говорит и Вера Мусаелян. "Нет никакой логики действий: именно это больше всего обезоруживает и фрустрирует. Если бы нам сказали: "Все, вы больше не можете играть концерты вообще", мы бы решили, что делать: собирать вещи, ехать играть в Таджикистан... А поскольку у нас подвешенное, шаткое состояние, оно фрустрирует больше всего".

За полтора года, что они чувствуют себя "околозапрещенной" группой, некоторые концерты "АлоэВера" все-таки удавалось сыграть: то в регионах их разрешали, то, наоборот, во многих городах они срывались, зато все гладко проходило в Москве. Угадать, где как пройдет, не получается.

Одна из свобод, которые в России после начала войны становятся недоступными - свобода сходить на концерт любимого артиста. Но Вера Мусаелян не готова выделять эту проблему из многих других. "Все, что сейчас происходит - недопустимо и ужасно, это огромная трагедия в том числе для граждан нашей страны. О таких историях ты читаешь в книгах, в антиутопиях, и думаешь: ну, автор совсем сошел с ума. И рассматривать подетально: о боже, не дают играть концерты, о боже, не дают пользоваться нашими деньгами - эти мелочи нет возможности и сил обсуждать", - сказала она.

"Нам всем нужно как-то дожить эту жизнь до конца"

Так что многие российские музыканты не могут строить планы на будущее.

"Эмиграцию как форму протеста мы не рассматривали. Мы прикинули, что здесь мы принесем большую пользу, чем там. А постоянную эмиграцию мы не рассматривали в принципе никогда. Нам очень нравится жить в России и не хочется уезжать. Без сомнений, сейчас исключать такой вариант нельзя: может случиться так, что другого выхода просто не будет. Но мы верим в лучшее", - говорят Карамушкин и Хорев из Anacondaz.

У АлоэВера в августе запланирован концерт в Москве: по нему группа будет судить, получится дальше выступать в России или все-таки нет. Летом запланированы и выступления за рубежом: до пандемии, говорит Вера Мусаелян, это было стремлением расширять аудиторию, а теперь - это попытки "делать хоть что-то", раз на родине не получается. Она говорит, что по-прежнему живет в России - и останется, если сможет тут работать.

"Если выяснится, что мы вообще не можем играть концерты, Москва теряет для меня ценность. Это большая трагедия - не мочь заниматься своим делом", - призналась певица Би-би-си.

Автор фото, AloeVera band Подпись к фото, Вера Мусаелян хочет оставаться в России, пока она может там заниматься любимым делом

Уехать пришлось многим российским музыкантам, не согласным с политикой страны.

"Я не могу развлекать вас, пока гибнут люди", - заявил, например, рэпер Oxxymiron, отменив все концерты в России 24 февраля. Теперь он и некоторые его единомышленники играют антивоенные концерты за границей, отдавая прибыль в помощь Украине.

Рэпер Noize MC, внесенный в реестр СМИ-иноагентов FACE, певица Монеточка, группы "Порнофильмы" и "Нервы" выступают в Европе и между песнями произносят антивоенные речи.

Оставшимся в России тяжело. Лидер группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов в апреле записал видео с извинениями за антивоенный концерт в Москве: на экране за спинами музыкантов был изображен пацифистский символ, а на сцене висел бело-сине-белый флаг. С тех пор группа не играла концертов.

Концерты Би-2 отменяются один за другим: последнее выступление должно было состояться во время Петербургского экономического форума, но идею раскритиковали прокремлевские телеграм-каналы, после чего его отменили.

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука завели административное дело: на концерте он сказал, что "родина - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить, целовать". А на "Нашем радио" сняли с эфира передачу Бориса Гребенщикова. Он с самого начала осудил российское вторжение в Украину.

При этом Вера Мусаелян не теряет оптимизма. "Я сейчас читаю книги про людей, которые выжили в концлагере. Это ужасно, когда твоя страна создает такую ситуацию, что тебе приходится вдохновляться книгами про концлагерь, - говорит певица. - Но мысли о том, что все будет ужасно и мы все умрем, у меня нет: я уверена, что будет жизнь и будет творчество, ведь каждый кризис рождает большое количество творцов, сильного искусства".