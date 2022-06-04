Бургер с санкциями. Продажа McDonald's в России началась с загадочного залога

Анастасия Стогней, Андрей Захаров

Би-би-си

8 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Огромная сеть McDonald's в России вот-вот достанется бизнесмену из Новокузнецка Александру Говору, который прежде управлял парой десятков убыточных "макдоналдсов" в Сибири. Би-би-си выяснила, что в сделке, вероятно, появился еще один участник: находящийся под блокирующими санкциями США Совкомбанк. Это стало известно благодаря уведомлению о залоге, которое появилось на сайте Федеральной нотариальной палаты. После запроса Би-би-си его удалили.

Второго июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании Александра Говора, который управлял частью сибирских ресторанов McDonald's по франшизе, купить весь бизнес компании в России.

Би-би-си обратила внимание, что в сделке, вероятно, есть еще один участник. Это Совкомбанк, попавший под блокирующие санкции США, несмотря на усилия мощных лоббистов. Не исключено, что банк мог структурировать сделку по покупке американского McDonald's или мог быть причастен к ее финансированию.

Купить McDonald's на свои деньги Говору, вероятно, было бы не под силу. Только уставная стоимость McDonald's в России со второго июня составляет 9,7 млрд рублей. За последние три года выручка всех бизнесов Говора, по подсчетам Би-би-си, составила 76,6 млрд рублей. Но большая часть их них работала в минус, и чистый убыток всех вместе составил 18,7 млрд рублей.

Причем тут Совкомбанк

Первого июня компания "Клуб-Отель" и Совкомбанк, судя по данным из СПАРКа, заключили договор о залоге имущественных прав. Предоставляет залог "Клуб", получает банк.

"Клуб-Отель" - это небольшая зарегистрированная в сибирском селе Сосновка компания, через которую Говор приобретает McDonald's. Именно она подавала ходатайство о покупке к ФАС.

Самое интересное в опубликованном документе - это предмет этого залога. Им в нем указан "залог имущественных прав по договору заемного финансирования ООО "МАКДОНАЛДС" (со второго июня переименован в "Систему ПБО").

Это - одно из двух юрлиц, которые управляли сетью в России и которые Говор покупает в рамках сделки с McDonalds. Оно основное: его выручка по итогам 2021 года составила 75,2 млрд рублей. Тогда как второго участника сделки, ООО "ДВРП" - 600 млн.

В качестве даты исполнения обязательств компании Говора перед банком указано 31 декабря 2022 года. До этого времени "Клуб", как говорится в документе, должен погасить долг перед "Совкомбанком", о каких суммах идет речь, неизвестно.

Автор фото, ФНП

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Главный вопрос, что на самом деле находится в залоге.

Генеральный директор "Трансперенси-Интернешнл-Р" (организация признана в России иноагентом), которого Би-би-си попросила изучить сообщения о залоге считает, что участники сделки, возможно, пытаются скрыть залог из-за санкционных рисков. А реальным предметом залога может быть и доля бизнеса "Макдоналдс", и договоры долгосрочной аренды, и дебиторская задолженность, рассуждает Шуманов.

В пресс-службе Совкомбанка Би-би-си сказали, что банк "не предоставлял финансирование на покупку компании Макдональдс". Директор "Клуб-Отеля" Елена Внучкова сказала Би-би-си, что не уполномочена отвечать на вопросы. Би-би-си передала ей вопросы для Говора.

Представитель McDonald's в России заявил: "это техническая ошибка, мы сразу обратились в СПАРК и ФНП (Федеральная нотариальная палата) для ее устранения."

Однако утром третьего июня, информация о залоге была и в СПАРК, и на сайте ФНП - откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные. Вечером третьего июня данные о залоге пропали с сайта ФНП. Теперь на нем видна только история изменений: первого июня сообщение о залоге загрузили, третьего удалили. В СПАРК данные по-прежнему отражались.

Автор фото, ФНП

"Понятно, что коммуникация со стороны McDonald's и Совкомбанка будет совершенно разной. Для первого присутствие подсанкционного участника - только огромный риск. Для второго это еще и важная репутационная история: с одной стороны, светиться не хочется, с другой, неплохо, чтобы рынок знал, что банк структурирует большую важную сделку", - говорит Шуманов.

На чьи деньги покупают McDonald's

Источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что якобы есть два разных договора. Один, по его словам, фиксирует обязательства "Клуб-Отеля" перед "Совкомбанком". Другой - у "Макдоналдса" перед "Клубом". И если "Клуб" не погасит долг перед Совкомбанком то банк получит права требования к "Макдоналдсу".

Шуманов допускает, что сделка действительно может быть структурирована именно так, чтобы развести обложенный санкциями Совкомбанк и "Макдоналдс", который продают американцы.

В интервью Forbes спрашивал Александра Говора о версии, что он будет номинальным владельцем McDonald's, а "реальные доли будут распределены между банками и теневыми владельцами". Он ответил вопросом: мол, согласился ли сам интервьюер "стать номинальным владельцем в бизнесе, где за тобой стоят 62 000 сотрудников сети <...>, а если что-то случится, весь спрос с тебя".

Поверить, что Говор мог купить российский McDonald's на свои деньги, очень сложно. Второго июня уставной капитал основного юрлица российского McDonald's увеличился до 9,7 млрд рублей, указано в выписке из ЕГРЮЛ, которую изучила Би-би-си.

Ни выручка, ни, тем более, чистая прибыль других компаний Говора не сопоставимы с этими цифрами.

Компания, через которую он управляет двумя десятками McDonald's в Сибири, никогда не показывала прибыль, а ее выручка - 2 млрд рублей (здесь и дальше цифры по итогам 2021 году). Управляющая недвижимостью "Инрусинвест" принесла 82 млн при выручке 200 млн рублей. "Сибирский распределительный центр" показывает небольшую прибыль: 24,7 млн рублей при выручке чуть меньше 40 млн.

Наконец, в структуре нефтеперерабатывающего бизнеса Говора (там ему принадлежит 50%) самая большая выручка достигает 23,2 млрд рублей у компании "АНГК". Но и у нее последние три года убытки. В 2021 году они составили 3,4 млрд рублей. У жены предпринимателя тоже есть несколько бизнесов, но у всех оборот исчисляется миллионами, а не миллиардами рублей.

На вопрос Forbes о сумме сделки Говор предсказуемо не ответил, а вместо этого неожиданно похвалил Сергея Собянина, который понимает, что надо запустить рестораны как можно скорее.

По словам Говора, московский мэр еще в конце мая, то есть, до одобрения ФАС, "приглашал его на беседу" и напоминал: "главное, чтобы люди были при работе". "Хозяйственник с государственным подходом, о людях думает, мы в этом с ним похожи", - без лишней скромности замечает бизнесмен.

Что известно об Александре Говоре

Бизнесмен родился в Новокузнецке и сделал состояние на Кузбассе. С 2000-го владел долей в "Южкузбассугле", где в 2007 произошло две аварии, в которых погибло 148 шахтеров. После трагедии Говор и другие совладельцы продали бизнес.

На вырученные деньги новый владелец McDonald's основал нефтеперерабатывающее производство. Сын Говора входит в кемеровское заксобрание как депутат от "Единой России" и активно выступает в поддержку войны.

"Клуб-Отель" зарегистрирован в 2012 году в селе Сосновка кемеровской области в 2012 на жену Говора, Светлану. Тридцать первого мая компанию переписали на самого Говора.

Автор фото, Getty Images

Активной деятельности она, судя по всему, не вела - но в 2020 году успела получить лицензию на алкоголь. А в 2020 году - 20 тысяч рублей от ФНС, видимо, в рамках поддержки общепита на фоне ковида.

Светлана Говор владеет расположенном в той же Сосновке компанией "Охота". Это говорящее название: компании принадлежит клуб-отель "Царская Охота". Судя по сайту, это недешевые гостевые дома в русском стиле: чучела медведей, ковры, самовары.

Совкомбанк и санкции

Совкомбанк попал в первый же санкционный пакет США вместе с ВТБ, "Открытием" и Новикомбанком. А в начале мая санкции против "Совкомбанка" и его руководство ввела и Великобритания.

При этом подоплека включения "Совкомбанка" до сих пор не очевидна, в отличие от многих его соседей по санкционным спискам: у них либо большая доля государства в капитале, либо они обслуживают российский оборонный сектор.

Спустя считанные часы после включения в санкционный список, лоббирующая интересы Совкомбанка в США фирма Mercury разорвала свой контракт с банком. Это следует из документов, которые Mercury загрузила в американский реестр FARA. В нем, согласно акту о регистрации иностранных агентов, Foreign Agents Registration Act, публикуется отчетность компаний с иностранными бенефициарами.

Автор фото, Getty Images

Совкомбанк заключил договор с Mercury 22 января 2022, следует из документов в FARA. Услуги недешевые: $90 тысяч в месяц, плюс $5 тысяч - разовый взнос.

В начале января управляющий директор Mercury обратился к члену Совета национальной безопасности (СНБ) США Питеру Харреллу, чтобы "рассказать ему о банке в свете нарастающего напряжения между руководством США и России". В своем письме он объясняет, что попадание Совкомбанка даже в черновик санкций ухудшает его репутацию, поэтому он хочет убедиться, что в реальный санкционный пакет банк не войдет.

Среди аргументов он упоминает, что Совкомбанк частный, он дает работу тысячам людей в провинции, 73% его сотрудников - женщины, а еще он заботится об экологии.

Вдогонку к этому письму управляющий директор Совкомбанка Андрей Осмос написал Mercury c подтверждением, что в Совкомбанке "только десять депозитов физлиц, превышающих $10 млн каждый". Все они не под санкциями и не связаны с властью (не являются PEP, politically exposed persons). Но письма не возымели желаемого эффекта.

Mercury - топовая лоббистская фирма с двумя десятками офисов в разных странах. Список ее клиентов варьируется от Uber и AirBnb до правительства Нигерии и экс-президента Украины Виктора Януковича. Именно Mercury вытащила бизнес Олега Дерипаски из-под американских санкций "за вмешательство в выборы", аргументируя это тем, что достаточно ограничений против самого Олега Дерипаски, ее бывшего совладельца.