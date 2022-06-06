Четыре дня в неделю за полную зарплату? А что, так можно?

Эмма Симпсон

бизнес-корреспондент Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Начиная с этого понедельника, тысячи работников в Великобритании включаются в эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

В эксперименте, который продлится полгода и, возможно, окажется самым масштабным в истории, принимают участие около 70 компаний.

Он был организован инициативной группой, ратующей за укороченную рабочую неделю без потери в зарплате.

Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда.

Управлять ходом эксперимента будут британские ученые из Оксфорда и Кембриджа и их американские коллеги из Бостона в партнерстве с аналитической компанией Autonomy.

Подпись к фото, Пивовар Сэм Смит убежден в том, что пандемия изменила режим работы людей

На участие в эксперименте подписались самые разнообразные компании - от разработчиков программного обеспечения и контор по трудоустройству до благотворительных организаций и местных забегаловок фиш-энд-чипс.

По словам Сэма Смита, основателя пивоварни Pressure Drop Brewery из Тоттенхэма, что на севере Лондона, сейчас для его компании настало самое подходящее время испытать новую рабочую практику.

"Пандемия заставила нас всерьез задуматься о работе и о том, как организовать свою жизнь, - добавляет он. - Мы делаем это, чтобы улучшить жизнь наших работников и вообще стать частью пргрессивных глобальных перемен, направленных на улучшение психологического и физического состояния людей".

Цель эксперимента, в который включился Сэм, предельно проста. Его команда из девяти человек должна произвести и упаковать столько же пива, сколько и раньше, только за четыре дня вместо пяти.

"Все дело в том, как распорядиться своим временем, - считает Сэм. - И когда я говорю о продуктивности, я не имею в виду, что нам все нужно делать быстрее. Возможно, нам нужно лишь с толком использовать естественные паузы в работе, чтобы лучше подготовиться к следующему дню".

Концентрация и экономия времени

По словам офис-менеджера Клэр Догерти, новая практика - это замечательно, это часть естественного перехода к новому стилю работы.

Клэр говорит, что за четыре с лишним года она набралась уверенности в том, что справляется со своими задачами и могла бы эффективно выполнять эти задачи за четыре дня вместо пяти.

"Все, что нужно - это сэкономить те минуты, которые проводишь, бесцельно рыская по интернету, потому что необходимо сконцентрироваться и выполнить работу в отведенное время", - говорит она.

Подпись к фото, По словам Клэр Догерти, ей приходится быть более сконцентрированной

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Британский эксперимент, в который вовлечено около 3 тыс. человек, - это лишь часть глобальной инициативы. Сходные эксперименты ведутся в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

"Но именно британский эксперимент следует считать историческим, - говорит ведущий исследователь проекта "Глобальная четырехдневная рабочая неделя" (Global 4-day week project), экономист и социолог Бостонского колледжа (это частный исследовательский университет в США) Джульет Шор.

"В основе инициативы лежит тот факт, что работа многих компаний, особенно там, где трудятся "белые воротнички", малопроизводительна, и там можно сокращать рабочие часы без особого вреда для бизнеса".

Что же касается пятидневной рабочей недели, то, по словам Шор, проблема в том, что работа просто заполняет все доступное время.

"А между тем держаться за жесткий многовековой рабочий распорядок не имеет никакого смысла, - утверждает Шор. - Во многих случаях вы можете быть на 100% производительными в 80-процентный отрезок вашего рабочего времени, и применяющие эту практику компании могут подтвердить это".

Впрочем, исследовательница признает, что такая смена режима подходит не каждому и не всем профессиям. К примеру, работники сферы образования и медицины, возможно, и так перегружены и находятся под постоянным стрессом.

При этом, утверждает Шор, даже если люди повысят свою производительность всего на 10% (и это приведет с сокращению больничных и текучести кадров и облегчит набор новых сотрудников), это уже может стать экономическим оправданием для перехода на укороченные часы работы.

Подпись к фото, Компания Саймона Гирлинга перешла на четырехдневную рабочую неделю еще три года назад

Небольшая компания по найму строительных рабочих Girling Jones из Эксетера уже давно и по собственному решению перешла на четыерхдневную рабочую неделю, однако она тоже подключилась к эксперименту.

И, как утверждает основатель и глава фирмы Саймон Гирлинг, производительность труда и доходы пошли вверх.

"Все, чем мы занимаемся - звонки, встречи, интервью - пошло вверх, иными словами каждый делает больше и быстрее", - говорит Саймон.

Его сотрудники тоже довольны. К примеру Эллен Андреассен говорит, что использует лишний день для того, чтобы передохнуть.

Подпись к фото, Четыре рабочих дня в неделю вместо пяти привели к заметному улучшению сна, признается Эллен Андреассен

"У меня определенно повысилась мотивация, - утверждает она, - и я заметила, что стала лучше спать и при этом легче вставать".

А ее коллега Джош Кокерилл может теперь больше времени проводить с дочерью и при этом сэкономить на детском саде.

"Тот факт, что у вас появляется свободный день посередине недели, побуждает вас активнее работать в счет этого дня", - поясняет он.

После того как пандемия сломала устоявшуюся практику, бизнес был морально готов к экспериментам с новым распорядком рабочей недели.

"Мне посчастливилось ввести практику четырехдневной рабочей недели еще три года назад, и наша жизнь в корне изменилась, - говорит Саймон Гирлинг. - Когда пандемия закончилась, мы провели обширные исследования и не обнаружили никаких недостатков такой практики".