Космическая программа Китая: Луна, Марс, далее везде
- Ваньюань Сонг и Яна Таушински
- Би-би-си
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Три китайских космонавта отправились в шестимесячный полет для работы на новой космической станции.
Китай неуклонно расширяет свое присутствие в космосе, рассчитывая стать одной из ведущих космических держав.
Что такое космическая станция "Тяньгун"?
В прошлом году Китай вывел на орбиту первый модуль своей космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). К концу года планируется добавить дополнительные модули, в том числе научную лабораторию.
В следующем году ожидается запуск космического телескопа под названием "Сюньтянь". Он пролетит рядом с космической станцией и будет стыковаться с ней для обслуживания и дозаправки.
"Тяньгун" будет иметь независимый источник энергии, собственную двигательную установку, системы жизнеобеспечения и жилые помещения.
Китай - третья, после России и США, страна в истории, отправившая человека в космос и построившая космическую станцию.
Пекин возлагает большие надежды на "Тяньгун" и надеется, что она заменит Международную космическую станцию (МКС), которую должны вывести из эксплуатации в 2031 году.
Китайские космонавты не могут работать на МКС, потому что законы США запрещают космическому агентству НАСА делиться данными с Пекином.
Добраться до Луны и Марса
Но на этом амбиции Китая не заканчиваются.
Через несколько лет китайские ученые рассчитывают добыть образцы грунта с околоземных астероидов.
К 2030 году Китай планирует высадить первых космонавтов на Луну и отправить зонды для сбора образцов грунта с Марса и Юпитера.
Что делают другие космические державы?
От Китая не отстают и другие страны, планирующие добраться до Луны.
НАСА планирует вновь вернуться на Луну с астронавтами из США и других стран уже в 2025 году. Уже состоялся пробный запуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома Космического центра Кеннеди.
Аналогичные работы ведет и компания Илона Маска SpaceX.
Япония, Южная Корея, Россия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты также готовят свои собственные независимые лунные программы.
Индия уже запустила на Луну вторую крупную миссию, а к 2030 году намеревается построить и собственную космическую станцию.
Европейское космическое агентство, готовящее полеты на Луну вместе с НАСА, планирует запустить сеть лунных спутников, чтобы облегчить астронавтам связь с Землей.
Кто устанавливает правила для космоса?
- В Договоре ООН о космосе 1967 года говорится, что ни одна страна не может претендовать на владение любой частью космоса.
- В соглашении ООН о Луне от 1979 года говорится, что космос не должен использоваться в коммерческих целях, но США, Китай и Россия отказались его подписывать.
- США активно продвигают свои "Соглашения Артемиды", в которых прописаны основные правила совместной добычи на Луне полезных ископаемых.
- Россия и Китай отказываются подписывать эти соглашения, утверждая, что США не имеют права в одностороннем порядке устанавливать правила использования космоса.
История освоения космоса Китаем
Несмотря на потрясения Культурной революции, Китай вывел свой первый спутник на орбиту в 1970 году.
На тот момент в "космическом клубе" состояли лишь США, Советский Союз, Франция и Япония.
За последние 10 лет Китай запустил более 200 ракет.
На Луне уже побывал китайский беспилотный аппарат под названием "Чанъэ-5", собравший и вернувший на Землю образцы горных пород. На поверхности Луны был установлен китайский флаг, который заметно больше размером, чем флаги, ранее установленные американскими астронавтами.
На сегодняшний день в космосе побывали 14 китайских космонавтов. Для сравнения: США вывели на орбиту в общей сложности 340 человек, Россия (до нее - Советский Союз) - более 130.
Были в китайской космической программе и неудачи. В 2021 году фрагмент ракеты не удержался на орбите и упал в Атлантический океан, а в 2020 году неудачей окончились даже два запуска .
Кто финансирует космическую программу Китая?
По сообщениям государственного агентства Синьхуа, в общей сложности над космическими проектами Китая работали по меньшей мере 300 тысяч человек - это почти в 18 раз больше, чем работает сейчас в НАСА.
Китайское национальное космическое управление было создано в 2003 году, изначально - с годовым бюджетом в размере 2 миллиарда юаней (около 300 миллионов долларов).
Однако в 2016 году Китай открыл космическую отрасль для частных компаний, и, по данным китайских СМИ, сейчас они вкладывают в нее более 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов) ежегодно.
Зачем Китаю космос?
Китай развивает свои спутниковые технологии для телекоммуникаций, управления воздушным транспортом, прогнозирования погоды, навигации и других задач.
У многих китайских спутников, однако, есть и военное предназначение. Они помогают шпионить за соперничающими державами и служат для корректировки траектории ракет большой дальности.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Люсинда Кинг, руководитель космических проектов в Портсмутском университете, считает, что Китай занят не только громкими и привлекающими внимание космическими миссиями. "Работы по освоению космоса там ведут сразу во всех направлениях. У Пекина есть и политические мотивы, и необходимые ресурсы для финансирования уже запланированных программ", - говорит она.
Китайские миссии на Луну отчасти связаны с возможностью добычи с ее поверхности редкоземельных металлов.
Тем не менее директор Лондонского института космической политики и права при Лондонском университете, профессор Саид Мостешар, утверждает, что повторные китайские полеты для добычи полезных ископаемых на Луне, скорее всего, не окупятся.
Он полагает, что в значительной степени космическая программа Китая предназначена для того, чтобы произвести впечатление на остальной мир. "Это демонстрация силы и демонстрация достижений китайского технического прогресса", - считает он.
При участии Джереми Хауэлла и Тима Боулера
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