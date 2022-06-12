Космическая программа Китая: Луна, Марс, далее везде

Ваньюань Сонг и Яна Таушински

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, BBC; Getty Image; Nasa

Три китайских космонавта отправились в шестимесячный полет для работы на новой космической станции.

Китай неуклонно расширяет свое присутствие в космосе, рассчитывая стать одной из ведущих космических держав.

Что такое космическая станция "Тяньгун"?

В прошлом году Китай вывел на орбиту первый модуль своей космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). К концу года планируется добавить дополнительные модули, в том числе научную лабораторию.

В следующем году ожидается запуск космического телескопа под названием "Сюньтянь". Он пролетит рядом с космической станцией и будет стыковаться с ней для обслуживания и дозаправки.

"Тяньгун" будет иметь независимый источник энергии, собственную двигательную установку, системы жизнеобеспечения и жилые помещения.

Китай - третья, после России и США, страна в истории, отправившая человека в космос и построившая космическую станцию.

Пекин возлагает большие надежды на "Тяньгун" и надеется, что она заменит Международную космическую станцию (МКС), которую должны вывести из эксплуатации в 2031 году.

Китайские космонавты не могут работать на МКС, потому что законы США запрещают космическому агентству НАСА делиться данными с Пекином.

Добраться до Луны и Марса

Но на этом амбиции Китая не заканчиваются.

Через несколько лет китайские ученые рассчитывают добыть образцы грунта с околоземных астероидов.

К 2030 году Китай планирует высадить первых космонавтов на Луну и отправить зонды для сбора образцов грунта с Марса и Юпитера.

Что делают другие космические державы?

От Китая не отстают и другие страны, планирующие добраться до Луны.

НАСА планирует вновь вернуться на Луну с астронавтами из США и других стран уже в 2025 году. Уже состоялся пробный запуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома Космического центра Кеннеди.

Аналогичные работы ведет и компания Илона Маска SpaceX.

Япония, Южная Корея, Россия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты также готовят свои собственные независимые лунные программы.

Индия уже запустила на Луну вторую крупную миссию, а к 2030 году намеревается построить и собственную космическую станцию.

Европейское космическое агентство, готовящее полеты на Луну вместе с НАСА, планирует запустить сеть лунных спутников, чтобы облегчить астронавтам связь с Землей.

Кто устанавливает правила для космоса?

В Договоре ООН о космосе 1967 года говорится, что ни одна страна не может претендовать на владение любой частью космоса.

В соглашении ООН о Луне от 1979 года говорится, что космос не должен использоваться в коммерческих целях, но США, Китай и Россия отказались его подписывать.

США активно продвигают свои "Соглашения Артемиды", в которых прописаны основные правила совместной добычи на Луне полезных ископаемых.

Россия и Китай отказываются подписывать эти соглашения, утверждая, что США не имеют права в одностороннем порядке устанавливать правила использования космоса.

История освоения космоса Китаем

Несмотря на потрясения Культурной революции, Китай вывел свой первый спутник на орбиту в 1970 году.

На тот момент в "космическом клубе" состояли лишь США, Советский Союз, Франция и Япония.

За последние 10 лет Китай запустил более 200 ракет.

На Луне уже побывал китайский беспилотный аппарат под названием "Чанъэ-5", собравший и вернувший на Землю образцы горных пород. На поверхности Луны был установлен китайский флаг, который заметно больше размером, чем флаги, ранее установленные американскими астронавтами.

На сегодняшний день в космосе побывали 14 китайских космонавтов. Для сравнения: США вывели на орбиту в общей сложности 340 человек, Россия (до нее - Советский Союз) - более 130.

Были в китайской космической программе и неудачи. В 2021 году фрагмент ракеты не удержался на орбите и упал в Атлантический океан, а в 2020 году неудачей окончились даже два запуска .

Кто финансирует космическую программу Китая?

По сообщениям государственного агентства Синьхуа, в общей сложности над космическими проектами Китая работали по меньшей мере 300 тысяч человек - это почти в 18 раз больше, чем работает сейчас в НАСА.

Китайское национальное космическое управление было создано в 2003 году, изначально - с годовым бюджетом в размере 2 миллиарда юаней (около 300 миллионов долларов).

Однако в 2016 году Китай открыл космическую отрасль для частных компаний, и, по данным китайских СМИ, сейчас они вкладывают в нее более 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов) ежегодно.

Зачем Китаю космос?

Китай развивает свои спутниковые технологии для телекоммуникаций, управления воздушным транспортом, прогнозирования погоды, навигации и других задач.

У многих китайских спутников, однако, есть и военное предназначение. Они помогают шпионить за соперничающими державами и служат для корректировки траектории ракет большой дальности.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Люсинда Кинг, руководитель космических проектов в Портсмутском университете, считает, что Китай занят не только громкими и привлекающими внимание космическими миссиями. "Работы по освоению космоса там ведут сразу во всех направлениях. У Пекина есть и политические мотивы, и необходимые ресурсы для финансирования уже запланированных программ", - говорит она.

Китайские миссии на Луну отчасти связаны с возможностью добычи с ее поверхности редкоземельных металлов.

Тем не менее директор Лондонского института космической политики и права при Лондонском университете, профессор Саид Мостешар, утверждает, что повторные китайские полеты для добычи полезных ископаемых на Луне, скорее всего, не окупятся.

Он полагает, что в значительной степени космическая программа Китая предназначена для того, чтобы произвести впечатление на остальной мир. "Это демонстрация силы и демонстрация достижений китайского технического прогресса", - считает он.

При участии Джереми Хауэлла и Тима Боулера

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: