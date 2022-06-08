Российская футболистка Надежда Карпова: "Мы позволили Путину всё у нас отобрать"

Александра Владимирова

Би-би-си, спорт

7 минут назад

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Автор фото, NAdya Karpova Подпись к фото, Карпова 24 раза играла за сборную России. У нее в Украине есть родственники

На шее Надежды Карповой небольшая татуировка на английском языке: Hope (англ. "надежда"). Она сделала ее, когда ей был 21 год, но сейчас даже не помнит, какие надежды были у нее в то время.

После начала войны лишь горстка российских спортсменов высказались против вторжения России в Украину. Среди футболистов международного уровня таких было только трое.

Игрок сборной России Федор Смолов из московского "Динамо" еще в феврале написал в "Инстаграме" "Нет войне!". Однако с тех пор он хранит молчание.

Александр Соболев из московского "Спартака" также разместил антивоенный пост в день начала войны, но через несколько часов удалил его.

Третьей же как раз и была Надежда Карпова, играющая за испанский клуб "Эспаньол". Она оказалась единственным членом женской сборной России, высказавшейся против военной агрессии России в соседней стране, продолжая подчеркивать свою позицию почти каждый день и публикуя антивоенные сообщения в "Инстаграме", где у нее 143 тыс. подписчиков.

"Я не могу смотреть на эту бесчеловечность и молчать, - говорит она. - Я не знаю, что случилось бы, если бы я была в России, а не в Испании, но я считаю, что раз я здесь, то это - мой долг".

Мы встретились в Барселоне, где живет 27-летняя спортсменка, переехавшая в Испанию в 2017 году. За Россию она играла 24 раза, в том числе на последнем чемпионате Европы пять лет назад.

Следующий чемпионат не за горами, он должен пройти в Англии с 6 по 31 июля - но сборной России там не будет. Ее исключили, и это - тоже результат вторжения в Украину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надежда Карпова в Роттердаме на чемпионате Европы 2017 года перед матчем сборных России и Италии

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Мы сидим в китайском ресторане. Надя пришла заранее, голодная, и заказала тушеное мясо. Приносят бульон, который ставится на небольшую плиту, встроенную в стол. Посетители здесь сами готовят свои блюда, добавляя в котелок овощи, мясо и лапшу.

Но как только мы начинаем говорить об Украине, она забывает про голод: бульон начинает выкипать, но Надежда на него даже не смотрит.

Она осторожна в высказываниях. Дело не в самоцензуре, хотя по новому российскому закону за распространение информации, которую власти посчитают "фейками" о вооруженных силах, можно получить 15 лет.

Она не боится, как это бывает у российских спортсменов, сказать что-то не то. Напротив, она боится, что забудет сказать что-то важное. А еще она очень старается поменьше употреблять бранных слов. Но чем дольше продолжается интервью, тем осторожности становится все меньше и меньше.

"Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы особенная нация и весь мир против нас и нашей "особой миссии", - говорит она.

"О какой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными. В то же время мне не стыдно быть русской, потому что Россия - это не правительство, и не Владимир Путин".

"Путин забрал у нас все, забрал наше будущее. При этом он сделал это с нашего молчаливого согласия. Они почти не встречали сопротивления. Большинство людей просто закрывало глаза на несправедливость, считая, что все это их не касается".

"Я участвовала в двух митингах оппозиции, последний в поддержку Навального, когда его отравили и посадили, но все равно я думаю, что сделала недостаточно. Люди, которые оправдывают войну, они - заложники пропаганды. Мне их жаль, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы их от нее освободить", - говорит она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карпова во время матча с Италией 17 июля 2017 года. На чемпионате Европы в 2022 году в Англии России не будет

Карпова переехала в Испанию, когда ей было 22 года. Клуб "Валенсия" был настолько впечатлен ее игрой на Евро-2017, что предложил ей контракт, несмотря на то, что она сыграла всего три выхода на замену, поскольку Россия так и не смогла выйти в плей-офф в Нидерландах.

Годом ранее ее кандидатуру, единственной женщины среди девяти молодых футболистов со всего мира, выбранных для участия в рекламной кампании Adidas, поддержал Лионель Месси.

Главной причиной переезда Надежды в Испанию были уровень женского футбола и погода. Зимой в России в футбол особо не поиграешь. Переезд оказал на нее очень сильное влияние.

"Я перестала бояться некоторых вещей, например, высказываться, - говорит она. - Я также понимала, что никто не будет осуждать меня за то, что я живу с девушкой, и что здесь никто не поставит на мне клеймо за то, что я - лесбиянка".

"Здесь тренер может меня запросто спросить: а твоя девушка придет на игру? Я просто подумала: вот это да! В России спрашивают: есть ли у тебя парень? А здесь спрашивают: есть ли у тебя партнер".

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Отборочный матч на чемпионат мира 2019 года, сборная России против сборной Уэльса

С детства Карпова старалась скрывать свою гомосексуальность или, по крайней мере, не говорить о ней публично. Она рассказывает историю переговоров по поводу своего первого профессионального контракта.

Владелец клуба "Россиянка" пытался уговорить ее отца подписать контракт, обещая, что они "присмотрят" за его дочерью-лесбиянкой.

Карпова качает головой: "Эти люди думают, что лесбиянки требуют особого отношения. Мне тогда было 18.

Папа сказал этому парню, … чтобы он, мол, шел куда подальше. Он сказал, что готов обсуждать только футбол, а не мою сексуальную ориентацию. Разница между тем, как к ЛГБТ людям относятся здесь и в России, - просто огромна".

В 2013 году "пропаганда гомосексуализма" среди несовершеннолетних была объявлена в России незаконной. Сторонники нового закона утверждали, что он был разработан для защиты так называемых традиционных российских ценностей.

В национальных сборных России нет открытых геев-спортсменов. Раньше Надежда о своей сексуальности открыто вообще не говорила. Она даже своей матери открылась только год назад.

"Ни для кого не секрет, что главная проблема детей-геев в том, что им постоянно надо быть настороже, - говорит она. - Вы боитесь осуждения общества. А когда над вами начинает издеваться и ваше собственное государство, то это - просто абсурд".

"Сейчас российская пропаганда пытается дискредитировать людей, которые выступают против войны, публично говоря об их сексуальности. Например, когда Маргарита Симоньян говорила об антивоенной позиции Максима Галкина, она указала, что он гей. По их мнению, быть геем означает, что ты плохой, отвратительный человек без моральных ценностей".

Автор фото, NAdya Karpova/Adidas Подпись к фото, Надежда Карпова в Испании играла и за "Севилью", и за "Валенсию". В "Испаньол" она перешла в 2020 году

В марте к Карповой в "Эспаньоле" присоединилась новая нападающая, украинка Тамила Химич.

"Когда я впервые с ней встретилась, она на меня настороженно посмотрела, - говорит Надежда. - Как будто она боялась, что я поддерживаю войну и считаю украинцев врагами. А мне плакать хотелось. Я думала о ее семье и друзьях, и все ли с ними в порядке. Это было такое ужасное чувство - осознавать, что она может потерять близких".

Она говорит, что до сих пор не может до конца поверить в то, что война действительно идет, что это - не дурной сон.

Карпова очень обрадовалась, узнав, что родственники ее новой напарницы в безопасности. Но в Украине тысячи убитых, многие украинцы все еще в опасности, так как война продолжается, и никто не знает, когда и как она закончится.

Она признается, что, в отличие от большинства профессиональных российских спортсменов, ее нынешняя работа никак не связана с российскими властями. Она хотела летом навестить в России родителей и друзей, но думает, что, возможно, будет разумнее пропустить эту поездку.

Но все же она надеется на перемены: "Я хочу, чтобы все больше и больше россиян, в том числе и российских спортсменов, высказывались, чтобы другие люди, выступающие против войны, знали, что они - не меньшинство", - говорит она.