Груз 200: что известно о потерях России в Украине к середине июня

Ольга Ившина

Би-би-си

42 минуты назад

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Автор фото, AFP via Getty Images

На основании открытых источников Би-би-си известны имена уже более 3500 российских военных, погибших на войне в Украине. Далеко не о всех погибших сообщают местные власти. Каждую неделю мы обнаруживаем на кладбищах в разных городах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают публично.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 10 июня нам удалось подтвердить информацию о 3502 погибших солдатах и офицерах.

В эту цифру не вошли пропавшие без вести российские военные, поскольку невозможно даже примерно установить их число, и погибшие, вступившие в армии самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля 2022 года.

Собранные нами данные не отражают реальный уровень потерь, поскольку мы опираемся только на публично подтвержденные сообщения о гибели. Но накопленная информация позволяет понимать и анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

Новые имена с кладбищ

Подпись к фото, Новые захоронения военных на кладбище в Анапе

За последние две недели Би-би-си удалось узнать о новых военных захоронениях на кладбищах Хабаровска, Воронежа и села Борисовка под Новороссийском.

На каждом из кладбищ обнаружены захоронения военных, погибших после 24 февраля 2022 года. На крестах закреплены фотографии мужчин в военной форме, на могилах лежат венки от министерства обороны. В публичном пространстве назывались имена не всех захороненных.

На центральном кладбище Хабаровска после начала войны в Украине появилось 18 могил военных. Имена 15 из них (то есть более 80%) не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. При этом шестеро военных погибли еще в марте, а четверо - в апреле.

На кладбище под Новороссийском - шесть новых могил, имена пятерых военнослужащих ранее не оглашались. После изучения захоронений на кладбище Воронежа удалось установить три фамилии военных, о которых ранее не сообщалось публично.

Всего Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 14 кладбищах в городах и селах России. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

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Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-70% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч.

Минобороны России последний раз отчитывалось о потерях в конце марта. 1 июня председатель комитета Госдумы России по обороне заявил, что Россия "практически перестала терять людей" в Украине. При этом в ряде регионов России похороны военных проходят ежедневно.

Гибнущие добровольцы

К 10 июня Би-би-си обнаружила сообщения о гибели в Украине по меньшей мере 113 россиян, названных в публикациях добровольцами. Реальный статус этих людей не всегда ясен.

Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казачьих отрядов, другие, по всей видимости, заключили краткосрочные контракты с минобороны или Росгвардией.

46% погибших добровольцев - люди старше 40 лет, 20 человек отправились воевать, будучи старше 50 лет.

Абсолютное большинство погибших добровольцев имеет за плечами опыт службы в армии по призыву или контракту. Тем не менее, о гибели добровольцев сейчас сообщают чаще, чем о представителях других категорий военных. Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт с добровольцами проводят лишь 7 дней занятий. Чаще всего это делается на базе университете спецназа в Чечне.

Автор фото, ruspetsnaz.ru/ Подпись к фото, С апреля власти Чечни развернули в Гудермесе пункт сбора и подготовки желающих поехать воевать в Украину. Подготовкой добровольцев занимаются, в том числе, и инструкторы Российского университета спецназа.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте министерства обороны сейчас размещено 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

Обещанный оклад - от 300 тысяч рублей. Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.

Для сравнения: известно лишь о семи погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Генералы и офицеры

Со времени нашей предыдущей публикации стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова.

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Как сообщает "РБК-Украина", в ходе боевых действий в Украине Кутузов командовал "первым армейским корпусом ДНР", иными словами - всеми вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. Эту же версию в своем телеграм-канале озвучивал и российский военкор Юрий Котенок.

Только по официальным заявления донецких чиновников, с 24 февраля военные "ДНР" потеряли убитыми 1995 человек. Это сопоставимо с числом подтвержденных потерь вооруженных сил России. При этом численность военизированных подразделений "республики" по меньшей мере в восемь раз меньше армии России.

Кутузов стал четвертым российским генералом (включая одного генерала в отставке), чью гибель в Украине так или иначе подтвердила российская сторона.

Украинские власти ранее сообщали о гибели еще семи российских генералов. По меньшей мере трое из них - Виталий Герасимов, Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - оказались живы, они уже несколько раз появлялись на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины. Судьба еще четырех генералов, о чьей гибели сообщали украинские СМИ, пока остается неизвестной.

Из 3502 российских военных, погибших в Украине, 169 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 620 человек - то есть 18% установленных погибших - это офицеры.

Ранее Русская служба Би-би-си уточняла, что такой высокий процент может быть связан с тем, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке. Но еще одна причина - устройство командования в российской армии.

Большинство функций по руководству боем берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО многие задачи уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины.

Как отмечала британская разведка, такие потери среди офицеров могут добавить проблем к уже существующим сложностям, с которыми сталкивается российская армия в Украине.

В частности, батальонные тактические группы, которые российские военные создают в Украине из оставшихся подразделений, могут быть менее эффективны из-за нехватки грамотных командиров.

К 10 июня более 20% всех установленных погибших служили в ВДВ. Более 19% погибших служили в мотострелковых войсках.

Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные. В первые недели войны Москва провела несколько крупных десантных операций. Сейчас россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей. В таких сражениях существенная нагрузка обычно ложится именно на пехоту, а не только на штурмовые группы.

Но столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 124 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 73 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

Удаляемые списки

С марта некоторые местные СМИ в России публиковали не только новые имена погибших земляков, но и вели сводный список всех российских военных из этого региона, погибших в Украине.

В июне военный прокурор гарнизона Балтийского флота потребовал признать список погибших военных из Псковской области, опубликованный на сайте 60.ru, информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Светлогорский районный суд Калининградской области постановил, что данные, "раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций" могут быть отнесены к государственной тайне.

В итоге журналисты вынуждены были удалить публикацию с десятками имен российских военных, несмотря на то, что собранная ими информация базировалась на открытых источниках, в том числе на основании официальных заявлений местных властей.

Опасаясь аналогичных судебных исков, сайты из Челябинска, Новосибирска, Читы, Омска, Красноярска, Краснодара, Самары и Новосибирска, входящие в холдинг региональных интернет-изданий Shkulev Media (в этот же холдинг входит сайт 60.ru, в отношении которого вынес решение Светлогорский районный суд), также удалили "страницы памяти" со сводной информацией о военнослужащих, погибших в Украине.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса и так называемой ЧВК Вагнера.